Пеевски ще подкрепя правителството, докато се вършат правилните неща за хората

Няма да позволя никой да тресе страната. Смятам че от днес се влиза в президентска кампания. Това каза лидерът на ДПС Делян Пеевски пред журналисти преди началото на първото заседание на есенната сесия на Народното събрание, цитиран от БТА.
"Всички се занимават само с кандидатите си. Президентството се занимава само с това - да форматира кандидат, за да може на базата на този кандидат да има после партия президентът Радев. Той трябва да бъде откровен с хората. Той е един политик вече, но е време да си направи партията. Призовавам го да излезе", каза Пеевски.
"Аз ще направя много разкрития по време на тези кампании. И няма да позволя на никой да излъже хората, ще получат цялата истина", допълни той.
Попитан дали ще продължи да подкрепя правителството, Пеевски каза: "Докато се вършат правилните неща за хората - ще го правя. Всички забележки, които имам, ги споделям с тях и смятам, че има чуваемост".
