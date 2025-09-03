Новини
Пеевски ще подкрепя правителството, докато се вършат правилните неща за хората

3 Септември, 2025 10:03 492 24

"Смятам че от днес се влиза в президентска кампания. Всички се занимават само с кандидатите си. Президентството се занимава само с това - да форматира кандидат, за да може на базата на този кандидат да има после партия президентът Радев. Той трябва да бъде откровен с хората. Той е един политик вече, но е време да си направи партията. Призовавам го да излезе", каза лидерът на ДПС

Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Няма да позволя никой да тресе страната. Смятам че от днес се влиза в президентска кампания. Това каза лидерът на ДПС Делян Пеевски пред журналисти преди началото на първото заседание на есенната сесия на Народното събрание, цитиран от БТА.

"Всички се занимават само с кандидатите си. Президентството се занимава само с това - да форматира кандидат, за да може на базата на този кандидат да има после партия президентът Радев. Той трябва да бъде откровен с хората. Той е един политик вече, но е време да си направи партията. Призовавам го да излезе", каза Пеевски.

"Аз ще направя много разкрития по време на тези кампании. И няма да позволя на никой да излъже хората, ще получат цялата истина", допълни той.

Попитан дали ще продължи да подкрепя правителството, Пеевски каза: "Докато се вършат правилните неща за хората - ще го правя. Всички забележки, които имам, ги споделям с тях и смятам, че има чуваемост".


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Трол

    3 16 Отговор
    Единственият политически лидер в парламента, който заслужава внимание и респект.

    10:05 03.09.2025

  • 2 бг родина

    10 2 Отговор
    ЦИГА НИН ИЗЧЕЗ ВАЙ КРАДЕЦО

    10:06 03.09.2025

  • 3 бг родина

    7 2 Отговор
    ЦИ ГАНСКА МУ ТРА

    10:07 03.09.2025

  • 4 Ах Ох

    3 1 Отговор
    За нашите хора, ахахахахахаааа 🤣🖕

    10:07 03.09.2025

  • 5 Хахаха

    8 2 Отговор
    Абе този жена не може да подкрепи и ги кара само да разтягат ластика с флейти...

    Коментиран от #9

    10:07 03.09.2025

  • 6 Кристин Рeтaрд ЕЦБ

    3 5 Отговор
    Пеевски за президент 2026! Пълна безрезервна подкрепа!

    10:08 03.09.2025

  • 7 бг родина

    7 2 Отговор
    ВЪРНИ ПАРИТЕ ОТКРАДНАТИТЕ ТОГАВА ГОВОРИ ДЖЕБЧИЯТА

    10:08 03.09.2025

  • 9 Карлос Друсар

    4 2 Отговор

    До коментар #5 от "Хахаха":

    И това няма. Ластикът може да се брои за питка, защото се е изгубил между свинските паржоли. Нашио като ходи до тоалетна сядя, щото не може да го намери.

    10:10 03.09.2025

  • 10 Двете Прасета ще се подкрепят

    5 2 Отговор
    Докато оглозгат Държавата!

    10:11 03.09.2025

  • 11 Дориана

    7 1 Отговор
    Точно обратното, откакто Борисов се изживява като премиер България и целия народ вървят на долу. Той се чуди как да намали пенсиите на хората, доходите на работещите и откъде да вземе и ли открадне още пари за да потънат в неговата партийна каса за да може да купува гласове и да манипулира изборите. Той отдавна е много вреден за България.

    Коментиран от #24

    10:11 03.09.2025

  • 12 Леле - леле ! 🤔

    3 3 Отговор
    Ромския барон окончателно си е присвоил табелата на ДПСто . Обаче , в интерес на истината , вчера неговите медии първи съобщиха , че няма руско заглушаване на gps , докато другите медии лаеха и плюеха Русия .

    10:11 03.09.2025

  • 13 Не знам

    4 1 Отговор
    неправилни хора , които да вършат правилни неща за хората ! Държавата е на дъното !

    10:12 03.09.2025

  • 14 пожарите и безводието са

    0 1 Отговор
    големи проблеми . пътната безопасност . но всичко се прави добре . има решения . сигурно е добре да се вземе заем . нов . за заплати и пенсии . да ги вдигат . инфлацията изяжда вдиганията . стачкуват си .

    10:15 03.09.2025

  • 16 И така

    1 0 Отговор
    трябва да е. Иначе проруските идиоти ще ни завлекат в Евразия . Добре е ,че Пеевски мисли нормално

    10:17 03.09.2025

  • 17 Аз съм от ссср

    0 0 Отговор
    Та до сега нищо не се прави за хората.Хората обедняват,избиват им животните,градините да не си поливат,вода няма,тока гасене всеки ден,по пътищата е само катастрофи какви хора каква европейска държава сме,та тук е едно блато.

    10:18 03.09.2025

  • 18 ФЕЙК

    0 1 Отговор
    Пак ще има голямо кльопане за това девизът им е: СБОГОМ ЧИСТА СЪВЕСТ, ДРЪЖ СЕ ЛАКОМ.........ЪЗ!

    10:19 03.09.2025

  • 19 Добре ли си?

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "Летописец":

    Плащаме на Турция заради договора на Резидентна с Боташ. Мислиш ли,че като излъжеш и лъжата ще стане истина

    10:20 03.09.2025

  • 21 Българин

    0 0 Отговор
    Всички нормални хора са за ДПС! Но ДПС е елитарна партия и там приемат само най-изявените и способниоте. За това по- обикновените хора работятя за ГЕРБ, които са втория ешалон, но все пак осигуряват добри възможности за задоволяване на потребностите! Така елита на България - прокуроири, съдии, кметове, големи бизнисмени, дансаджиуи принадлежат на ДПС, а средната ръка от държавната администрация, МВР, са на ГЕРБ.

    10:30 03.09.2025

  • 24 Вожда

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Дориана":

    Абсолютно вярно! Лошото е че вече е много късно да бъдат изритани.

    10:32 03.09.2025

