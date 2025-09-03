Жечо Станков: Заради дълговете към "Боташ" "Булгаргаз" може да фалира и хората да останат без парно

Сумите по договора с "Боташ" ще бъдат използвани за плащане на руската държава за изграждане и довършване на ядрени централи в Турция. Чрез този контракт сме отдали печалбата на "Булгаргаз" за 200 години напред. Тя ще отива по сметките на турския газов оператор. Това тежи изключително много на нашата енергетика, преговорите по изменение на договора са изключително тежки, турските колеги желаят да получат цялата сума по договора. Разсрочване означава още по-голяма тежест - с индексация до 8 милиарда. Договорът няма клауза за прекратяване. Това каза министърът на енергетиката Жечо Станков.
По думите му "Булгаргаз" не е имало задължения към 2021 г., а в момента те достигат над 1,8 млрд. лева. "Ако не може да изпълни дейността си да достави газ на столичната "Топлофикация", това означава, че автоматично над 400 000 абоната в София няма да имат парно през зимните месеци. А оттам и всички кабели ще се сринат. За момента няма интерес към съвместно закупуване на природен газ или прехвърляне на възможността за доставка от "Боташ", предупреди Станков.
Според министъра контрактът няма клауза за прекратяване. "За последните седем месеца, откакто съм министър, ми се налага да изпълнявам повече функцията на сапьор, отколкото да извършвам дейности в конкретика. Първите заложени бомби бяха поетите ангажименти по ПВУ, обезвредихме я. Запазихме и битовите потребители на регулиран пазар. Иначе през юли сметките им щяха да скочат с 46%. В последните дни се говори за подаръци, направени от президентската институция към правителството и народа. Един такъв беше добре опакован с фанфари - договорът между "Булгаргаз" и "Боташ". Той поставя енергетиката и държавното дружество в ситуация, в която е най-големият инвеститор в газопреносната мрежа на Турция. Стотици милиони вече са платени, а други висят по фактури, защото дружеството няма пари да ги покрива. Това са малка част от общо шест милиарда за целия договорен период от 13 години. Тази сума съответства на 12 магистрали "Черно море", 3 магистрали "Хемус", целогодишната средна пенсия на над 600 000 пенсионери и още цялата необходима сума за превъоръжаване на армията. "Булгаргаз" е поставена на колене", заяви още министърът.
1 Аз съм веган
14:25 03.09.2025
2 Мирослав
14:25 03.09.2025
3 Да е жив и здрав
Бойко Борисов прецедент!
14:25 03.09.2025
4 Баце
14:26 03.09.2025
5 Всички
14:26 03.09.2025
6 Софиянец
14:26 03.09.2025
7 Умен
14:27 03.09.2025
8 Стадото
14:27 03.09.2025
9 Мис Пиги
14:28 03.09.2025
10 Последния Софиянец
14:28 03.09.2025
11 Усъмнен
14:32 03.09.2025
12 Чичак
14:35 03.09.2025
13 синче на борче
14:38 03.09.2025
14 Хасковски каунь
Аферим Жечо!
14:38 03.09.2025
15 Ганьо
14:41 03.09.2025
16 Чудесно аз съм го спрял
15:00 03.09.2025
17 604
15:00 03.09.2025
18 А бееиии
15:08 03.09.2025
19 Гогов
НЕ МУ ПУКА ЗА НИЩО ---- ВСЕКИ Е ХВАНАЛ ПО НЯКОЯ ДАЛАВЕРА И МУ Е ГОТИНО И СИ ТРАЕ....
15:11 03.09.2025
20 Анджо
Коментиран от #21
15:21 03.09.2025
21 Хмммм
До коментар #20 от "Анджо":Радев няма правомощия да подписва договори! Всички документи се подписват от МИНИСТРИ !!!
Радев само води разговори !!!
15:27 03.09.2025
22 бръмбаров: хората да останат без парно
15:39 03.09.2025