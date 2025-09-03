Новини
Жечо Станков: Заради дълговете към "Боташ" "Булгаргаз" може да фалира и хората да останат без парно

3 Септември, 2025 14:21 1 021 22

  • жечо станков-
  • боташ-
  • дългове-
  • булгаргаз

С парите по договора с турския газов оператор Анкара ще плати на Русия за ядрени централи, добави енергийният министър

Сумите по договора с "Боташ" ще бъдат използвани за плащане на руската държава за изграждане и довършване на ядрени централи в Турция. Чрез този контракт сме отдали печалбата на "Булгаргаз" за 200 години напред. Тя ще отива по сметките на турския газов оператор. Това тежи изключително много на нашата енергетика, преговорите по изменение на договора са изключително тежки, турските колеги желаят да получат цялата сума по договора. Разсрочване означава още по-голяма тежест - с индексация до 8 милиарда. Договорът няма клауза за прекратяване. Това каза министърът на енергетиката Жечо Станков.

По думите му "Булгаргаз" не е имало задължения към 2021 г., а в момента те достигат над 1,8 млрд. лева. "Ако не може да изпълни дейността си да достави газ на столичната "Топлофикация", това означава, че автоматично над 400 000 абоната в София няма да имат парно през зимните месеци. А оттам и всички кабели ще се сринат. За момента няма интерес към съвместно закупуване на природен газ или прехвърляне на възможността за доставка от "Боташ", предупреди Станков.

Според министъра контрактът няма клауза за прекратяване. "За последните седем месеца, откакто съм министър, ми се налага да изпълнявам повече функцията на сапьор, отколкото да извършвам дейности в конкретика. Първите заложени бомби бяха поетите ангажименти по ПВУ, обезвредихме я. Запазихме и битовите потребители на регулиран пазар. Иначе през юли сметките им щяха да скочат с 46%. В последните дни се говори за подаръци, направени от президентската институция към правителството и народа. Един такъв беше добре опакован с фанфари - договорът между "Булгаргаз" и "Боташ". Той поставя енергетиката и държавното дружество в ситуация, в която е най-големият инвеститор в газопреносната мрежа на Турция. Стотици милиони вече са платени, а други висят по фактури, защото дружеството няма пари да ги покрива. Това са малка част от общо шест милиарда за целия договорен период от 13 години. Тази сума съответства на 12 магистрали "Черно море", 3 магистрали "Хемус", целогодишната средна пенсия на над 600 000 пенсионери и още цялата необходима сума за превъоръжаване на армията. "Булгаргаз" е поставена на колене", заяви още министърът.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Аз съм веган

    16 12 Отговор
    Мунчо нали напълни джоба. Кво ти пука за некви граждани.

    14:25 03.09.2025

  • 2 Мирослав

    7 6 Отговор
    Дреме ми. Аз се местя в Испания на топло. Останалите да му мислят

    14:25 03.09.2025

  • 3 Да е жив и здрав

    7 11 Отговор
    Bulgar, bulgar!
    Бойко Борисов прецедент!

    14:25 03.09.2025

  • 4 Баце

    7 8 Отговор
    Важно е да плащаме на турските ни братя по оръжие от Алианса ! Затова 15 години бях премиер , и едвам възпирах Южен поток .

    14:26 03.09.2025

  • 5 Всички

    19 6 Отговор
    грабиха , лъгаха и мълчаха , сега им опря яйцето на трибуквието и свирят отбой ! Теменужка пък траела за катастрофалното състояние на държавата , за да не попречела на влизането в Еврозоната ! Каква "храброст и саможертва само" .

    14:26 03.09.2025

  • 6 Софиянец

    8 1 Отговор
    Продавам апартамента и си отивам на село, там дърва бол

    14:26 03.09.2025

  • 7 Умен

    7 1 Отговор
    е Жечо с Танко !

    14:27 03.09.2025

  • 8 Стадото

    6 1 Отговор
    Само цицат хората, да се махат

    14:27 03.09.2025

  • 9 Мис Пиги

    14 0 Отговор
    Аз изядох пътната карта

    14:28 03.09.2025

  • 10 Последния Софиянец

    11 4 Отговор
    Цялата зима взимаме газ от Боташ.Александруполис не работи.

    14:28 03.09.2025

  • 11 Усъмнен

    21 4 Отговор
    Имахте 20 години да построите нови ядрени мощности, нали? А турците си построиха. Можеше газопроводът да минава през нас, нали? Но сега минава през Турция. Ами плащайте им тогава. Имахте и цяла година да предоговорите условията с Боташ, но спахте.

    14:32 03.09.2025

  • 12 Чичак

    14 6 Отговор
    За далаверата Боташ, търсете харманлийския цървул

    14:35 03.09.2025

  • 13 синче на борче

    10 0 Отговор
    Много умно момчето !!!

    14:38 03.09.2025

  • 14 Хасковски каунь

    11 1 Отговор
    Как майсторски се усука като гъсеница и набута в Батуш Русия.
    Аферим Жечо!

    14:38 03.09.2025

  • 15 Ганьо

    8 2 Отговор
    Типичен Ганьо, какво щял да прави комшията с неговите законни пари, които ги печели от теб....

    14:41 03.09.2025

  • 16 Чудесно аз съм го спрял

    6 0 Отговор
    Само дето ме дерете още с некви такси

    15:00 03.09.2025

  • 17 604

    8 0 Отговор
    Живото дране идва..не се бойте за всички надупене предавници тъпкано ще им се върне..и на децата им до 3 то коляно!

    15:00 03.09.2025

  • 18 А бееиии

    7 3 Отговор
    Все някой друг им е виновен !!! Само НЕКАДЪРНИЦИ в тая наша държава. Ами направете всичко необходимо, за да се регулират газовите доставки! Ням5478аме аналог по света !!!

    15:08 03.09.2025

  • 19 Гогов

    6 0 Отговор
    НАРОДА ЗАСЛУЖАВА ДА ФАЛИРА ЦЯЛАТА ДЪРЖАВА - ТЯ НАТАМ ОТИВА ВЕЧЕ --- АМА ТАКЪВ НАРОД НЯМА ДА СЕ РОДИ.....
    НЕ МУ ПУКА ЗА НИЩО ---- ВСЕКИ Е ХВАНАЛ ПО НЯКОЯ ДАЛАВЕРА И МУ Е ГОТИНО И СИ ТРАЕ....

    15:11 03.09.2025

  • 20 Анджо

    5 6 Отговор
    Радев е за затвора и всички които бяха с него.

    Коментиран от #21

    15:21 03.09.2025

  • 21 Хмммм

    5 0 Отговор

    До коментар #20 от "Анджо":

    Радев няма правомощия да подписва договори! Всички документи се подписват от МИНИСТРИ !!!
    Радев само води разговори !!!

    15:27 03.09.2025

  • 22 бръмбаров: хората да останат без парно

    1 0 Отговор
    барем няма да плащаме сградна инсталация с ддс

    15:39 03.09.2025

