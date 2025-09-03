Гуцанов: За 2026 г. се очертава минималната работна заплата да бъде 1213 лв.

За 2026 г. се очертава минималната работна заплата да бъде 1213 лв., но трябва окончателно решение за това, каза министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов във времето за отговори на актуални въпроси, отправени от членовете на парламентарната комисия по труда и социалната политика.
Дали е достатъчно, или не има формула, по която тя се определя. С тази сума трудно може да се преживява и няма две мнения по въпроса, добави той.
От 1077 лв., колкото е минималната работна заплата сега, повишаването се предвижда да бъде с 12,6%, което е значително, каза още Гуцанов.
С минималната работна заплата са свързани много други плащания. Тя оказва влияние на много сектори и става въпрос за стотици милиони лева. На близо 600 000 души ще бъдат увеличени доходите.
По данни на НСИ назначените на трудов договор за минимална работна заплата през второто тримесечие на тази година са около 456 000 души.
На 83 000 лични асистенти също ще бъдат променени заплатите, както на 30 000 работещи в социалните услуги, посочи Борислав Гуцанов.
Досега са подадени 60 молби, одобрени са повече от 20, които са постъпили при нас от семейства, пострадали от пожарите през последните месеци. Това каза министърът на труда и социалната политика. Седем от тези молби са получили отказ, посочи още той.
Имаме право да дадем 1914 лв., но с Постановление на Министерския съвет ще можем да помогнем с още три хиляди лева, както и с други 2,5 хил. лв, припомни министър Гуцанов. Така сумарно сумата достига близо 7,5 хил.лв., като ги предоставяме при определени условия, добави той.
Министър Гуцанов посочи още, че от Министерството на труда и социалната политика е започнала инициатива за 14 млн. лв., с които да бъдат подпомогнати кметовете и общините за купуване на оборудване за доброволците.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
Коментиран от #9, #16
16:09 03.09.2025
2 Очертава се ,
16:12 03.09.2025
3 Гечката хиперинфлацията
16:13 03.09.2025
4 Като ще теглим милиарди
16:16 03.09.2025
5 Минималната в МРВ
16:22 03.09.2025
6 ГАТАН
16:26 03.09.2025
7 ЧОЧО
16:29 03.09.2025
8 Дориана
16:29 03.09.2025
9 Путлер kanyт !
До коментар #1 от "честен ционист":Кво ти пука, рублата е стабилна и не се влияе от Еврозони.
Коментиран от #10
16:30 03.09.2025
10 честен ционист
До коментар #9 от "Путлер kanyт !":Аз накупих февруари 2022 яко рубли и само след 2 месеца ги умножих по 2.
16:31 03.09.2025
11 Ура
Коментиран от #14
16:31 03.09.2025
12 пенсия
Коментиран от #13
16:31 03.09.2025
13 Грухцан
До коментар #12 от "пенсия":мрази пенсиите
16:33 03.09.2025
14 Реално
До коментар #11 от "Ура":Ами ставаме малко над 3 пъти по богати от руснаците . Това е постижение.
Коментиран от #15
16:37 03.09.2025
15 Стенли
До коментар #14 от "Реално":Тъй тъй ти не бързай да се радваш щото не се знае какво ще може да се купи с тези хиляда и двеста лева след първи януари
Коментиран от #17
16:39 03.09.2025
16 ГуциГуцанов
До коментар #1 от "честен ционист":Колкото толкова
16:44 03.09.2025
17 Все
До коментар #15 от "Стенли":За два на един на два ще ти стигнат ,няма да са шириш доло я
16:48 03.09.2025
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Мунчо
Гуцанов и 240 хрантутници ще жулят кюфтете на 0,50 лева,ще поръчам и за вас гладни админи,
а ние,ние ще бричим комари през 2026!
Жалки!Ненужни! ТОЛКОВА ГЛАДНИ,ДА ТРИЕТЕ ИСТИНАТА!
17:09 03.09.2025
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Мунчо
С 1213 ЛЕВА ЩЕ БРИЧИМ КОМАРИ ПРЕЗ 2026!
Срам и позор за истината:800 000 ПЕНСИОНЕРИ ЩЕ ЖИВЕЯТ ПОД ПРАГА НА БЕДНОСТТА,В БЪЛГАРИЯ!
Жалки сте,ненужни и даже излишни админи!
17:14 03.09.2025
24 Мунчо
Изтрити са от....славните админи!
Защо истината не спори с вашата хранилка?
Жалки сте!
17:19 03.09.2025
25 Мунчо
Изтрити са от....славните админи!
Защо истината не спори с вашата хранилка?
Жалки сте!
Ненужни сте!
17:20 03.09.2025
26 Мунчо
Изтрити са от....славните админи!
Защо истината не спори с вашата хранилка?
Жалки сте!
Ненужни сте!
И с Вас и без вас ще е същото!Същото,като крадливите ни политици!
17:22 03.09.2025