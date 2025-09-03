Новини
Гуцанов: За 2026 г. се очертава минималната работна заплата да бъде 1213 лв.

Гуцанов: За 2026 г. се очертава минималната работна заплата да бъде 1213 лв.

3 Септември, 2025 16:06

На близо 600 000 души ще бъдат увеличени доходите

Гуцанов: За 2026 г. се очертава минималната работна заплата да бъде 1213 лв. - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

За 2026 г. се очертава минималната работна заплата да бъде 1213 лв., но трябва окончателно решение за това, каза министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов във времето за отговори на актуални въпроси, отправени от членовете на парламентарната комисия по труда и социалната политика.

Дали е достатъчно, или не има формула, по която тя се определя. С тази сума трудно може да се преживява и няма две мнения по въпроса, добави той.

От 1077 лв., колкото е минималната работна заплата сега, повишаването се предвижда да бъде с 12,6%, което е значително, каза още Гуцанов.

С минималната работна заплата са свързани много други плащания. Тя оказва влияние на много сектори и става въпрос за стотици милиони лева. На близо 600 000 души ще бъдат увеличени доходите.

По данни на НСИ назначените на трудов договор за минимална работна заплата през второто тримесечие на тази година са около 456 000 души.

На 83 000 лични асистенти също ще бъдат променени заплатите, както на 30 000 работещи в социалните услуги, посочи Борислав Гуцанов.

Досега са подадени 60 молби, одобрени са повече от 20, които са постъпили при нас от семейства, пострадали от пожарите през последните месеци. Това каза министърът на труда и социалната политика. Седем от тези молби са получили отказ, посочи още той.

Имаме право да дадем 1914 лв., но с Постановление на Министерския съвет ще можем да помогнем с още три хиляди лева, както и с други 2,5 хил. лв, припомни министър Гуцанов. Така сумарно сумата достига близо 7,5 хил.лв., като ги предоставяме при определени условия, добави той.

Министър Гуцанов посочи още, че от Министерството на труда и социалната политика е започнала инициатива за 14 млн. лв., с които да бъдат подпомогнати кметовете и общините за купуване на оборудване за доброволците.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    7 4 Отговор
    Само че никой не знае, колко точно EUR ще са тия 1213 лв. Да не стане като едно време, заплати по EUR 3.

    Коментиран от #9, #16

    16:09 03.09.2025

  • 2 Очертава се ,

    10 0 Отговор
    дим , да те няма !

    16:12 03.09.2025

  • 3 Гечката хиперинфлацията

    9 0 Отговор
    Гуцанов защо не обявява заплатите за 2026г в евро?

    16:13 03.09.2025

  • 4 Като ще теглим милиарди

    9 0 Отговор
    заеми. Лихвите по заемите правнуците няма да ги платят. Ще пълним хазната с осигуровки и данъци, които ще увеличим. Увеличаваме пенсии със сто лева, а цени със 200%. Понеже нищо не произвеждаме и нямаме стоки с висока добавена стойност. Майтап да става. Да подскачаме от радост, че сте с дефицит над 6% цените растат чудовищно, и ни заробвате с дългови спирали. Накрая Кредиторите чукат в оглозгана Еврогария. Регулирайте тези цени, в Ница Франция цените са в пъти по-ниски от Еврогария. Предатели. Оставка!.

    16:16 03.09.2025

  • 5 Минималната в МРВ

    4 0 Отговор
    6000 ли е

    16:22 03.09.2025

  • 6 ГАТАН

    10 0 Отговор
    Паричките от къде ще дойдат др. Гуцанов от заемчетата ли?

    16:26 03.09.2025

  • 7 ЧОЧО

    8 0 Отговор
    Гуцанов,защо не кажеш колко ще е в евро нали от януари 2026 сме еврова Държава.

    16:29 03.09.2025

  • 8 Дориана

    9 0 Отговор
    Гуцанов се проваля в опит да се задържи на власт като угажда на ГЕРБ / СДС. Готви се заедно с тях да намали пенсиите като премахне швейцарското правило. Пълен провал и да си подава оставката цялото правителство .

    16:29 03.09.2025

  • 9 Путлер kanyт !

    1 5 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Кво ти пука, рублата е стабилна и не се влияе от Еврозони.

    Коментиран от #10

    16:30 03.09.2025

  • 10 честен ционист

    3 3 Отговор

    До коментар #9 от "Путлер kanyт !":

    Аз накупих февруари 2022 яко рубли и само след 2 месеца ги умножих по 2.

    16:31 03.09.2025

  • 11 Ура

    6 0 Отговор
    620 € влизаме в клуба на богатите !

    Коментиран от #14

    16:31 03.09.2025

  • 12 пенсия

    4 1 Отговор
    Вдигай заплатите на работниците но не и на тия които не са работили и сега са социално слаби,че ще стигнат средните пенсии на работилите 30-40 г.

    Коментиран от #13

    16:31 03.09.2025

  • 13 Грухцан

    6 0 Отговор

    До коментар #12 от "пенсия":

    мрази пенсиите

    16:33 03.09.2025

  • 14 Реално

    1 5 Отговор

    До коментар #11 от "Ура":

    Ами ставаме малко над 3 пъти по богати от руснаците . Това е постижение.

    Коментиран от #15

    16:37 03.09.2025

  • 15 Стенли

    6 0 Отговор

    До коментар #14 от "Реално":

    Тъй тъй ти не бързай да се радваш щото не се знае какво ще може да се купи с тези хиляда и двеста лева след първи януари

    Коментиран от #17

    16:39 03.09.2025

  • 16 ГуциГуцанов

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Колкото толкова

    16:44 03.09.2025

  • 17 Все

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "Стенли":

    За два на един на два ще ти стигнат ,няма да са шириш доло я

    16:48 03.09.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Мунчо

    1 0 Отговор
    Здравейте,админи и мисирки!
    Гуцанов и 240 хрантутници ще жулят кюфтете на 0,50 лева,ще поръчам и за вас гладни админи,
    а ние,ние ще бричим комари през 2026!
    Жалки!Ненужни! ТОЛКОВА ГЛАДНИ,ДА ТРИЕТЕ ИСТИНАТА!

    17:09 03.09.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Мунчо

    0 0 Отговор
    ЖАЛКИ СТЕ АДМИНИТЕ!
    С 1213 ЛЕВА ЩЕ БРИЧИМ КОМАРИ ПРЕЗ 2026!
    Срам и позор за истината:800 000 ПЕНСИОНЕРИ ЩЕ ЖИВЕЯТ ПОД ПРАГА НА БЕДНОСТТА,В БЪЛГАРИЯ!
    Жалки сте,ненужни и даже излишни админи!

    17:14 03.09.2025

  • 24 Мунчо

    0 0 Отговор
    Коментари 18,19,20 и 22 са писани от мен .....Мунчо!
    Изтрити са от....славните админи!
    Защо истината не спори с вашата хранилка?
    Жалки сте!

    17:19 03.09.2025

  • 25 Мунчо

    0 0 Отговор
    Коментари 18,19,20 и 22 са писани от мен .....Мунчо!
    Изтрити са от....славните админи!
    Защо истината не спори с вашата хранилка?
    Жалки сте!
    Ненужни сте!

    17:20 03.09.2025

  • 26 Мунчо

    0 0 Отговор
    Коментари 18,19,20 и 22 са писани от мен .....Мунчо!
    Изтрити са от....славните админи!
    Защо истината не спори с вашата хранилка?
    Жалки сте!
    Ненужни сте!
    И с Вас и без вас ще е същото!Същото,като крадливите ни политици!

    17:22 03.09.2025

