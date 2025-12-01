Новини
България »
2549 лв. е средната заплата в България през третото тримесечие

2549 лв. е средната заплата в България през третото тримесечие

1 Декември, 2025 14:51 622 28

  • средна заплата-
  • заплата

Най-висока е средната заплата за София-град – 3474 лв., което е с близо 25 на сто повече от средната заплата за страната

2549 лв. е средната заплата в България през третото тримесечие - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Средната работна заплата за страната през третото тримесечие на годината е 2549 лв., което е с 12% повече спрямо същото тримесечие на 2024 г. Това сочат данните на информационния бюлетин на Министерството на труда и социалната политика (МТСП) в областта на доходите и жизненото равнище. Информацията е публикувана на сайта на министерството.

Най-висока е средната заплата за София-град – 3474 лв., което е с близо 25 на сто повече от средната заплата за страната. Най-голям ръст на средното възнаграждение през третото тримесечие на годината спрямо същия период на 2024 г. се отчита в Търговище (19,6%), Силистра (18,7%) и Смолян (17,2%).

Данните от информационния бюлетин показват, че общият доход на домакинствата за периода е 6988 лв. Това е с 4,4% повече отколкото година по-рано, коментират от МТСП.

В осем икономически дейности средните заплати са над средното равнище за страната, като в тях са наети около една трета от всички работещи. Най-високо е заплащането в дейностите „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти, далекосъобщения“ (5512 лв.); „Финансови и застрахователни дейности“ (3716 лв.); „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ (3539 лв.); „Професионални дейности и научни изследвания“ (3460 лв.); „Държавно управление“ (3088 лв.); „Добивна промишленост“ (3071 лв.); „Образование“ (2780 лв.); „Хуманно здравеопазване и социална работа“ (2584 лв.), сочат още данните на ведомството.

Средната брутна годишна работна заплата през 2024 г. е 27 898 лв., като се увеличава с 13,9 на сто в сравнение с 2023 година, по окончателни данни на Националния статистически институт (НСИ), публикувани в края на ноември.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ъхъъъ

    26 0 Отговор
    Едни получават по 1500 други в парламента по 15 000 средно свинско със зеле

    Коментиран от #11, #22, #23

    14:52 01.12.2025

  • 2 Последния Софиянец

    26 1 Отговор
    В провинцията вземат между 1200 до 1500 лв

    14:53 01.12.2025

  • 3 честен ционист

    14 0 Отговор
    Когато кг лаврак е 90лв, то и средна заплата от 10 бона се води за недостойна.

    14:53 01.12.2025

  • 4 си дзън

    3 11 Отговор
    В русията средната заплата е десет пъти ппо-голяма - 25000...рубли.

    14:55 01.12.2025

  • 5 Кейнс

    17 1 Отговор
    В България няма средна работна заплата, защото никой не работи нищо полезно и не произвежда принаден продукт. В България има базисен доход даван на хрантутниците на властта, останалите са работещи бедни.

    14:55 01.12.2025

  • 6 една полицейска и една която

    6 1 Отговор
    масово плащат фирмите за работник със средно образование и квалификация ,същото като на полицаите но със заплата 1500 прави 5000 разделено на две е точно толкова

    14:56 01.12.2025

  • 7 🇺🇦🇧🇬

    3 7 Отговор
    А в най-богатата на ресурси рашия заплатата е 700 долара,пенсията 130.
    Там искат да ни върнат копейките...

    Коментиран от #13

    15:00 01.12.2025

  • 8 Сатана Z

    6 1 Отговор
    От 1 януари с влизането ни в клуба на богатите заплатите автоматично ще паднат с 50% .За цените не е сигурно.

    15:00 01.12.2025

  • 9 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    7 1 Отговор
    ЩОМ НСИ ИЗНАСЯ ТЕЗИ ДАННИ,ЗНАЧИ НЯМА НИЩО ВЯРНО.
    ЕТО ЕДНА ИЗЛИШНА ИНСТИТУЦИЯ,КОЯТО ТРЯБВА ДА СЕ ЗАКРИЕ.

    15:03 01.12.2025

  • 10 мъкаааа

    5 1 Отговор
    Средна работна заплата-друг път. Доста хора работят на минимална и то по 12-13 часа на смяна.

    Коментиран от #14

    15:04 01.12.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Реалист

    5 2 Отговор
    В провинцията ср заплата е 1000лв. бе хора, народа мизерува,а в София може и да е 4000лв...и какво от това,столицата не е България.

    15:08 01.12.2025

  • 13 Ъхъъъ

    2 4 Отговор

    До коментар #7 от "🇺🇦🇧🇬":

    В Русия получават рубли а не долари.
    Цените им са в пъти по ниски от ЕС
    И за твое сведение от февруари 2022 г до сега релублата е с два пъти и половина нагоре

    Коментиран от #15, #17

    15:08 01.12.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Видьо Видев

    1 2 Отговор

    До коментар #13 от "Ъхъъъ":

    ИСКАШ ЛИ?

    Искаш ли никога Енергото да не ти спира тока?
    Искаш ли никога Енергото да не те рекетира с нови цени?

    МОНТИРАЙ СИ ФОТОВОЛТАИК!
    Само след година ще си възвърнеш цената му!


    Движение на гражданите-Приятели на слънцето

    15:10 01.12.2025

  • 16 таксиджия 🚖

    0 1 Отговор
    Заплатите винаги са били мизерни в тая територия. Колкото да напазаруваш основни храни от Кауфланд. Парите са в занаятите:
    - барман
    - сервитьорка с къса поличка
    - фризьорка
    - манюристка
    - татуист
    - таксиджия
    - майстор
    - водопроводчик
    - ел техник
    - автомонтьор

    15:12 01.12.2025

  • 17 си дзън

    3 1 Отговор

    До коментар #13 от "Ъхъъъ":

    Лъжата за ниските цени в русията е като тази за евтиния руски газ.
    Виж колко струва една краставица в Норилск например.

    Коментиран от #26

    15:14 01.12.2025

  • 18 Милен

    1 0 Отговор
    Много бре, това са около 900 евро чиста пара, наистина сме за "клуба на богатите".

    Коментиран от #21

    15:16 01.12.2025

  • 19 Анджо

    2 0 Отговор
    И за София тази средна заплата не е вярна, надуват лъжите колкото си искат. Защо хората правят стачки тогава.

    15:17 01.12.2025

  • 20 за държавните служители

    3 0 Отговор
    е доста по висока средната ,защо не публикуват средната в държавния сектор

    15:18 01.12.2025

  • 21 Анджо

    1 1 Отговор

    До коментар #18 от "Милен":

    1500 не 900.

    Коментиран от #28

    15:18 01.12.2025

  • 22 Грешиш

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Ъхъъъ":

    някои получават по милион заплата.Осигурават се на 4130 лева и остатъкът се облага окончателно , като трудов доход с 10% плосък данък и въобще не ги интересува колко е корпоративния данък и данъкът върху дивидента. Това и ти можеш да го направиш стига първо да можеш да организираш предприятие, с което да крадеш по милион на месец и после да си ги легализираш. Я сметни сега ако има хиляди души на минимална заплата от 1077 лв. и един на заплата милион колко ще бъде средната? 2075 лв. нали. Близо двойно от това , което реално получаваш. Ами да проверят в НАП колко души си плащат заплати много над средната и ще разбереш как цяла държава , работеща на минимална заплата излиза че има средна близо три хиляди лева.

    15:19 01.12.2025

  • 23 По селата

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Ъхъъъ":

    заплати няма .

    15:21 01.12.2025

  • 24 Някой

    0 0 Отговор
    Не трябва изобщо да се гледа средно математическата, а на човека по средата в частният сектор. Ако получават 100, 200, 300, 400, 99000, то средно математическото е 20000, но човека по средата взима 300. А те по предното оценяват минимална заплата, на депутати, учители и не знам какви. В примера човека по средата ще взима 300, а минималната ще я правят 10000 (половината от средно математическата). Което автоматично вдига отново каква е средната заплата и навързани увеличения и инфлация. Когато се увеличат заплати със 100%, но и цените станат със 100% по-скъпи, то не си спечелил нищо, само всичко спестено става на половин стойност и реално си станал по-беден.

    15:21 01.12.2025

  • 25 Моля тия са спали на течение

    2 0 Отговор
    Пак стъкмистика пак пропаганда пак лъжи

    15:23 01.12.2025

  • 26 Ъхъъъ

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "си дзън":

    Литър бензин/дизел в Европа около 3 лв а в Норилск 140лв.
    А това с краставицата е все едно да питаш колко струва един килограм кафе във Виетнам и колко струва в Париж

    15:23 01.12.2025

  • 27 Тома

    0 1 Отговор
    За мен средната заплата е добра от 25 см нагоре между двата картофа

    15:23 01.12.2025

  • 28 Милен

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "Анджо":

    Как ги сметна? Щото моите сметки показват, че тези 2549 лв. са около 1300 евро като се има на предвид, че цитираните заплати са брутни, това прави около 900 евро нето.

    15:26 01.12.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове