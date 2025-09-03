Новини
Парламентарна комисия отхвърли ветото на Румен Радев върху Закона за държавната собственост

3 Септември, 2025 16:49 494 6

Депутатът от ГЕРБ-СДС Бранимир Балачев посочи, че мотивите на президента за ветото са вътрешно противоречиви

Парламентарна комисия отхвърли ветото на Румен Радев върху Закона за държавната собственост - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Депутатите от Комисията по конституционни и прави въпроси в Народното събрание отхвърлиха ветото на президента Румен Радев на Закона за изменение и допълнение на Закона за държавната собственост.

От администрацията на държавния глава не присъстваше представител по време на заседанието на ресорната парламентарна комисия. Народните представители гласуваха с 11 гласа "за", 5 гласа "против" и 1 глас "въздържал се", посочи news.bg.

В контекста на дебатите депутатът от ПП-ДБ Надежда Йорданова заяви, че се е запознала с мотивите на ветото на държавния глава и коалицията няма да подкрепи в пленарна зала на Народното събрание така върнатите за ново обсъждане параграфи.

Народният представител от "Възраждане" Златан Златанов призова колегите си да подкрепят ветото на президента и да не се приема закона в пленарна зала на законодателния орган.

"Приемането на текста, с който обжалванията да бъдат отсъдени на ВАС крие предпоставки за лобистки решения, тъй като броят на съдиите е известен и ще дължат своето израстване на настоящия Висш съдебен съвет и в целия контекст този закон отваря вратата за поредния грабеж на активи", изтъкна Златанов.

Христо Расташки от МЕЧ заяви, че приемането на закона има за цел продажбата на 4400 държавни имота. МЕЧ също няма да подкрепят законопроекта, когато влезе в пленарна зала на Народното събрание.

Депутатът от ГЕРБ-СДС Бранимир Балачев посочи, че мотивите на президента за ветото са вътрешно противоречиви. "Аз ще гласувам против ветото на президента и надявам се цялата наша парламентарна група. Не виждам сериозни правни аргументи и обществено-значими, които да променят нашето мнение за ветото", коментира Балачев.

Народният представите от ДПС-Ново начало Хамид Хамид обяви, че неговата формация ще гласува за повторното приемане на Закона за държавната собственост. От думите на Хамид стана ясно, че ДПС-Ново начало ще внесат промени в закона чрез пълна забрана за продажба на държавно имущество.

Припомняме, че според държавния глава "приетите в последния момент, на 31 юли 2025 г. промени в Закона за държавната собственост, отнемат установени в закон гаранции при осъществяване на определени разпоредителни сделки с имущество, поверено на държавата".

Радев посочва, че с текстовете се улеснява се продажбата на имущество от предприятия, включени в т.нар. забранителен списък по Закона за приватизация и следприватизационен контрол (ЗПСПК).

В мотивите си президентът отбелязва също така, че отпада изискването приватизационна продажба на обособените части от търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала, включени в списъка по чл. 3, ал. 1 (т.нар. забранителен списък) да бъде възможна само след решение от Народното събрание по предложение на Министерския съвет. "Във връзка с това в мотивите си президентът Радев посочва, че тези промени в ЗПСПК създават условия за прикриване на политическа отговорност на управляващото мнозинство. По-притеснителното е обаче, че те легализират отказ от конституционни правомощия, поверени на изпълнителната власт по управление и разпореждане с имущество, отговорност на държавата. В дългосрочен план това би се отразило на активите на самите дружества и обезсмислило забранителния списък, в който номинално присъстват", се посочва още в мотивите на държавния глава за ветото.

Радев наложи вето върху част от промените в Закона за държавната собственост

Президентът предупреждава за опасност от заобикаляне на процедурите за стратегически проекти

По отношение на промените в Закона за насърчаване на инвестициите и в Закона за опазване на околната среда, Румен Радев посочва, че принципно подкрепя идеята за изрично въвеждане в закона на ускорени административни процедури за реализирането на значими проекти, предназначени за задоволяване на обществени потребности в публичен интерес.

"Това обаче следва да се прави при обективни критерии, при спазване на изискванията за предвидимост и оправданост. С допълнението на определението за "обект със стратегическа важност" в ЗООС, законодателят създава възможност за заобикаляне на целия процес на разработване и приемане на конкретните стратегии и постигането на законоустановените им цели. Подменя се самото предназначение на ускорените процедури за приоритетни проекти и така се създава възможност те да бъдат използвани отвъд легитимните им цели", става ясно още от съобщението на пресцентъра на държавния глава.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ген Мутафчийски

    7 1 Отговор
    Яко ще се краде!

    16:52 03.09.2025

  • 2 Румен Боташа руски агент

    3 5 Отговор
    Даваха по новините Булгаргаз фалира заради Румен Боташа. Булгаргаз е най-големия платец но Боташ и парите ще инвестират в руски проекти.

    16:54 03.09.2025

  • 3 Дух

    8 2 Отговор
    България прилича на един болен червей , останалият свят е тотал Щета ,а Джендър Олигофренията на Европа я подрежда като болното дете на света
    САЩ е Тръмпландия и са изключение партийната републиканска идеология постави 🇺🇲🇺🇲🇺🇲 над Всички , и остана единственото нормално място

    16:54 03.09.2025

  • 4 Уса

    1 1 Отговор
    На американците им писна от войни и третополови вдигнаха се и избраха Тръмп,който дойде на власт с най-добрия патриотичен и разумен екип за всички времена.Третополовите налазиха ЕС и реват под крилото на Сорос и Антифа обърканите.Америка не беше по-доброто място за живеене до скоро,но след като целия ЕС се превърна в кочина и Тръмп си върши работата Америка ще изплува,но ЕС ще загине.Ще позволи ли Тръмп обаче нормалните в ЕС да загинат заедно с урсулите е друг въпрос или целта е само еврото да загине и целия ЕС да приеме долара

    17:06 03.09.2025

  • 5 Ха ха ха а така

    1 2 Отговор
    ЖалкияРезидентРадеффффф , няма какво повече да се каже.

    Коментиран от #6

    17:17 03.09.2025

  • 6 Плужек

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Ха ха ха а така":

    Друга песен ще пееш глупак, когато Радев направи партия.

    17:24 03.09.2025

