Методи Методиев става зам.-управител за България в МВФ

Кабинетът определи заместник-министърът на финансите Методи Методиев за заместник-управител за Република България в Международния валутен фонд, съобщават от пресцентъра на МС.

Решението е в съответствие с чл. XII, раздел 2, буква "а" от Учредителния договор на МВФ, съгласно който всяка страна членка определя съответно управител и заместник-управител, които да представляват интересите на страната в Съвета на управителите на МВФ, уточни news.bg.

Предвид тези изисквания и досегашната практика, позицията на управител за Република България в МВФ се заема от управителя на Българската народна банка, а на заместник-управител - от заместник-министъра на финансите, на когото са възложени отговорности, свързани с осъществяване на взаимоотношенията на страната с тази международна финансова институция.