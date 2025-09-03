Новини
България »
Тролей и трамвай се удариха в района на площад "Руски паметник" в София
  Тема: Войната на пътя

Тролей и трамвай се удариха в района на площад "Руски паметник" в София

3 Септември, 2025 18:40 805 24

  • трамвай-
  • тролей-
  • катастрофа-
  • софия

Това е пореден инцидент в столицата с градския транспорт

Тролей и трамвай се удариха в района на площад "Руски паметник" в София - 1
Снимка: бТВ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Тролей и трамвай се удариха в района на площад "Руски паметник" в София, предаде bTV. Инцидентът е станал около 18:00 часа.

Това е пореден инцидент в столицата с градския транспорт, след като вчера трамвай дерайлира и се удари в подлез.

Втори трамвай дерайлира в ранния следобед на 2 септември на кръстовището срещу гара "Подуяне", а късно вечерта трамвай аварира на бул. "Константин Величков".


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 пешо

    20 3 Отговор
    така става като руснаците им заглушават навигациите

    18:41 03.09.2025

  • 2 Мирослав

    15 3 Отговор
    Казах ви, че тази територия е прокълната

    18:42 03.09.2025

  • 3 честен ционист

    14 2 Отговор
    Така става като Васко е изпоназначил всякакви башкортостанци и киргизи из градския транспорт. Та те не познават улиците на София.

    18:42 03.09.2025

  • 4 Ами

    15 1 Отговор
    като им спира Путин джипиеса... Според генерал "малък Наско" ,де ...

    18:43 03.09.2025

  • 5 прокопи

    14 0 Отговор
    Джипиеса отново ...

    18:43 03.09.2025

  • 6 Абе ей

    16 1 Отговор
    Грешници сте щом търпите атлантиците не го ли осъзнавате . Пожари, безводие и квото се сещате ще ви натресе. Тепърва се започва.

    18:43 03.09.2025

  • 7 Представление

    5 8 Отговор
    Всеки ден цирк Бащата на Саяна с денонощни представления по всички телевизии. Един с оскубани вежди приказва за някаква Саяна.

    18:45 03.09.2025

  • 8 Господ ще ви накаже

    9 1 Отговор
    Щото търпите атлантиците. Това е само пореден инцидент...

    18:45 03.09.2025

  • 9 Защо чак тези дни започнаха

    12 0 Отговор
    Да се удрят ,като пълния хаос и безхаберие в държавата е от години

    18:45 03.09.2025

  • 10 Това е щото им повишиха

    8 0 Отговор
    заплатите!😁🤣❤️🇧🇬

    18:46 03.09.2025

  • 11 Шопо

    10 0 Отговор
    За Бога братя не пътувайте с трамваи

    18:46 03.09.2025

  • 12 Тепърва се започва. Грешници сте...

    9 4 Отговор
    Молете се само барутни заводи в България да няма

    18:47 03.09.2025

  • 13 И парламента ще изгори

    4 2 Отговор
    Неминуемо е. Щото сте грешници и атлантиците търпите. Няма НСО да ги спаси от божият огън. Невъзможно е

    18:50 03.09.2025

  • 14 Лумпен

    5 1 Отговор
    Забрана на градския транспорт!
    Закриване на градска мобилност!
    Освобождаване на бус лентите за движение и край на задръстванията..!

    18:51 03.09.2025

  • 15 Асен

    6 0 Отговор
    Ама вдигайте им заплатите на тези лумпени още за нищо не стават.

    Коментиран от #22

    18:52 03.09.2025

  • 16 Сто процента

    3 1 Отговор
    Путин яко е разпънал GPS чадъра над България...

    18:53 03.09.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 адаша

    4 0 Отговор
    Закупения билет и карта за пътуване в градския транспорт, е застрахователен документ. Удрят се две превозни средства на този транспорт. Получавате стрес, шок и т.н. какво правиме? Съд? Свят ще им се извие!

    18:56 03.09.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Ааааанатемааааа атлантициии

    1 1 Отговор
    Анатемааааа ционистииии ... ще горите, ще горите, и още как ... и в божия огън пречистване ще търсите. Какво пише на входа на Ватикана на латински а? В ляво на входа горе? А? Не знаете ли за антегриста ОТАН какво пише а?

    18:58 03.09.2025

  • 22 Боби

    0 2 Отговор

    До коментар #15 от "Асен":

    Яки са заплатите,верно,основна заплата 2500.Оди карай ти за тея пари вместо да драскаш дивотии

    18:58 03.09.2025

  • 23 БОЙКО И ПЕЕВСКИ СА НИ АКАЛИ В ГАЩИТЕ

    0 0 Отговор
    ПРАВИТЕЛСТВОТО Е ВИНОВНО! ВСЕКИ ДЕН НЯКОЙ ДЕБИИЛ ЩЕ СЕ НАДРУСА И С 200 ЩЕ ВЛЕЗЕ В АВТОБУС С АВТОМОБИЛА СИ, ЩЕ ПОДКАРА АТВ ИЛИ ЩЕ ОБЪРНЕ ТРАМВАЙ! АБЕ ЩОМ ИМ Е ОПРОТИВЯЛ ЖИВОТА ЗАЩО НЕ ВЗЕМАТ ДА СЕ ООББЕСЯТ, АМИ ЛИКВИДИРАТ НЕВИННИ ХОРА?

    18:59 03.09.2025

  • 24 Сатана Z

    0 0 Отговор
    Няма страшно.От 1 януари щетите ще са два пъти по-евтини.

    19:03 03.09.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове