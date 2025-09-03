Тролей и трамвай се удариха в района на площад "Руски паметник" в София, предаде bTV. Инцидентът е станал около 18:00 часа.
Това е пореден инцидент в столицата с градския транспорт, след като вчера трамвай дерайлира и се удари в подлез.
Втори трамвай дерайлира в ранния следобед на 2 септември на кръстовището срещу гара "Подуяне", а късно вечерта трамвай аварира на бул. "Константин Величков".
1 пешо
18:41 03.09.2025
2 Мирослав
18:42 03.09.2025
3 честен ционист
18:42 03.09.2025
4 Ами
18:43 03.09.2025
5 прокопи
18:43 03.09.2025
6 Абе ей
18:43 03.09.2025
7 Представление
18:45 03.09.2025
8 Господ ще ви накаже
18:45 03.09.2025
9 Защо чак тези дни започнаха
18:45 03.09.2025
10 Това е щото им повишиха
18:46 03.09.2025
11 Шопо
18:46 03.09.2025
12 Тепърва се започва. Грешници сте...
18:47 03.09.2025
13 И парламента ще изгори
18:50 03.09.2025
14 Лумпен
Закриване на градска мобилност!
Освобождаване на бус лентите за движение и край на задръстванията..!
18:51 03.09.2025
15 Асен
Коментиран от #22
18:52 03.09.2025
16 Сто процента
18:53 03.09.2025
19 адаша
18:56 03.09.2025
21 Ааааанатемааааа атлантициии
18:58 03.09.2025
22 Боби
До коментар #15 от "Асен":Яки са заплатите,верно,основна заплата 2500.Оди карай ти за тея пари вместо да драскаш дивотии
18:58 03.09.2025
23 БОЙКО И ПЕЕВСКИ СА НИ АКАЛИ В ГАЩИТЕ
18:59 03.09.2025
24 Сатана Z
19:03 03.09.2025