Тролей и трамвай се удариха в района на площад "Руски паметник" в София, предаде bTV. Инцидентът е станал около 18:00 часа.

Това е пореден инцидент в столицата с градския транспорт, след като вчера трамвай дерайлира и се удари в подлез.

Втори трамвай дерайлира в ранния следобед на 2 септември на кръстовището срещу гара "Подуяне", а късно вечерта трамвай аварира на бул. "Константин Величков".