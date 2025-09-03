Теодор Славев за визитата на Зафиров в Китай: България не може да има две външни политики

Има огромен казус, защото по Конституция външната политика на държавата се определя от Министерски съвет и няма как да има две външни политики. Не знам какво е правил вицепремиерът там. Това каза в предаването "Лице в лице" по бТВ политологът Теодор Славев във връзка с официалното посещение на делегация на "БСП – Обединена левица", водена от вицепремиера и председател на БСП Атанас Зафиров, в Китай по покана на Китайската комунистическа партия.

Според много изследвания България е най-пропусклива като външни влияния. Сега в китайските медии ще се появят информации, че Европейският съюз не е единен. Ние сме в съюз, където все пак има гаранции за основни права. Ако приемем китайския модел, не знам какво ще се случи, заяви Славев.

Това ще е началото на едно дълго приятелство заради геополитически причини. Това е начало за много ясен знак за една тенденция към връщането към патриархалните ценности и авторитаризма, която ще се засилва, добави социалният антрополог Харалан Александров. Тази весела компания от диктатори и полудиктатори представлява около 3/4 от човечеството. Също така, там в момента е развитието на икономиката. Тяхната цел е да наложат своята версия на това как ще изглежда бъдещият свят и видимо им се получава, посочи той.

Няма съмнение, че с това БСП вдига подкрепата си с няколко пункта заради появата на нейния лидер редом с китайския президент, отбеляза Александров.

По думите на Теодор Славев темата на петия за вот на недоверие срещу правителството – за завладяната държава, е удачно избрана.

Голяма част от проблемите са дължат на овладени институции, които не работят в интерес на обществото и според закона, а чрез тях се прокарват олигархични влияния. Друг е въпросът как тази тема ще бъде представена в парламента, посочи политическият анализатор..

Бяхме свикнали по жълтите павета да протестират т.нар. умни и красиви. В момента се забелязва тенденция и други групи да заявяват недоволството си по площадите. Въпросът е дали тези групи могат да се срещнат. Според мен не. Това е и проблемът на опозицията – че тя е фрагментирана. Властта изглежда доста стабилна, защото въпреки съществуващото напрежение, не е дошъл новият спасител, каза още Славев.

Със сигурност има недоволство срещу властта, но това е стара практика. В този смисъл няма никаква драматична промяна на отношението към властта, отбеляза Харалан Александров.