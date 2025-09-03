Новини
България »
Теодор Славев за визитата на Зафиров в Китай: България не може да има две външни политики

Теодор Славев за визитата на Зафиров в Китай: България не може да има две външни политики

3 Септември, 2025 18:49 465 13

  • харалан александров-
  • теодор славеев-
  • бсп-
  • зафиров-
  • китай-
  • политика-
  • парламент

Теодор Славев за визитата на Зафиров в Китай: България не може да има две външни политики - 1
Снимка: бТВ
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Има огромен казус, защото по Конституция външната политика на държавата се определя от Министерски съвет и няма как да има две външни политики. Не знам какво е правил вицепремиерът там. Това каза в предаването "Лице в лице" по бТВ политологът Теодор Славев във връзка с официалното посещение на делегация на "БСП – Обединена левица", водена от вицепремиера и председател на БСП Атанас Зафиров, в Китай по покана на Китайската комунистическа партия.

Според много изследвания България е най-пропусклива като външни влияния. Сега в китайските медии ще се появят информации, че Европейският съюз не е единен. Ние сме в съюз, където все пак има гаранции за основни права. Ако приемем китайския модел, не знам какво ще се случи, заяви Славев.

Това ще е началото на едно дълго приятелство заради геополитически причини. Това е начало за много ясен знак за една тенденция към връщането към патриархалните ценности и авторитаризма, която ще се засилва, добави социалният антрополог Харалан Александров. Тази весела компания от диктатори и полудиктатори представлява около 3/4 от човечеството. Също така, там в момента е развитието на икономиката. Тяхната цел е да наложат своята версия на това как ще изглежда бъдещият свят и видимо им се получава, посочи той.

Няма съмнение, че с това БСП вдига подкрепата си с няколко пункта заради появата на нейния лидер редом с китайския президент, отбеляза Александров.

По думите на Теодор Славев темата на петия за вот на недоверие срещу правителството – за завладяната държава, е удачно избрана.

Голяма част от проблемите са дължат на овладени институции, които не работят в интерес на обществото и според закона, а чрез тях се прокарват олигархични влияния. Друг е въпросът как тази тема ще бъде представена в парламента, посочи политическият анализатор..

Бяхме свикнали по жълтите павета да протестират т.нар. умни и красиви. В момента се забелязва тенденция и други групи да заявяват недоволството си по площадите. Въпросът е дали тези групи могат да се срещнат. Според мен не. Това е и проблемът на опозицията – че тя е фрагментирана. Властта изглежда доста стабилна, защото въпреки съществуващото напрежение, не е дошъл новият спасител, каза още Славев.

Със сигурност има недоволство срещу властта, но това е стара практика. В този смисъл няма никаква драматична промяна на отношението към властта, отбеляза Харалан Александров.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    3 7 Отговор
    Зафира е по линия на руската външна политика.

    18:49 03.09.2025

  • 2 зафирката ново начало

    6 4 Отговор
    е фалшив човек и по принцип го интересуват парите и алкохола

    18:51 03.09.2025

  • 3 От Столовата на НС

    5 2 Отговор
    Насето е ходил главно заради пилето по Сечуански и пържения ориз по Гуандонски.

    18:52 03.09.2025

  • 4 Дзверцов

    9 0 Отговор
    Аман от гомнари! Ния нямаме никаква политика! Просто се возим на различни влакчета- европейски, турски, руски, китайски и американски. Според келепира или алъш вериша.

    18:54 03.09.2025

  • 5 вен серемос

    5 1 Отговор
    Правилно е отишъл в Китай!!! За Русия! За Вл. Вл. Путин.Не ни трябват СОЩ/съединени овчарски щати,не ни трябва гейЕвропа нито Урсула /Мърсула!!!Трябва ни Русия и Вл.Вл. Путин!!!

    18:55 03.09.2025

  • 6 калина /алена

    3 0 Отговор
    Веднага правителството да подобри отношението ни с Русия и Вл. Вл. Путин! На чеку!!!

    18:57 03.09.2025

  • 7 сигурно е

    2 0 Отговор
    Ако ще и с Господ да се срещне , на другите избори само за субсидии ще се борят !!

    18:58 03.09.2025

  • 8 нннн

    3 0 Отговор
    Значи, аз не мога да имам двама приятели. Бax ти логиката! Абе, ние да не сме крепостни?

    18:59 03.09.2025

  • 9 Питам:

    3 0 Отговор
    Турция може да има многовекторна външна политика, Индия - може, Бразилия - може, Унгария - може, Египет - може! Само България - НЕ МОЖЕ! И все сме закачени като катраник на поредната каруца със счупеното колело!

    19:00 03.09.2025

  • 10 Град Симитли

    0 0 Отговор
    ТоЪ, е като оня Орлин, дето се появи от нищото, поприказва--и оп! - - констиъуционен съдия!

    19:00 03.09.2025

  • 11 Сталин

    1 0 Отговор
    Абе хайванин значи Китай може да прави бизнес с САЩ и Европа,ей такива безполезни негодници като тоя трябва да бъдат пращани в трудови лагери за превъзпитание

    19:02 03.09.2025

  • 12 бай Бай

    0 0 Отговор
    Ще ходите, ще ходите, о как ще ходите!
    И на ръце ще ходите ако предположите, че това е в угода на господаря ви..

    19:03 03.09.2025

  • 13 Нико

    0 0 Отговор
    Бсп с не вдига никаква подкрепа със тази визита Напротив точно обратното Нито хора на копейкин нито на величието още по малко на ппдб ще отидат при бсп Те с участие във власта и дейсвия като модерна социалистическа партия Имаха възможносн да привлекат по млади хора от негласуващите Но с подобни ходове като на зафиров сами си стрелят в краката И ще се върнат на изходна позиция от преди 1 година

    19:04 03.09.2025

