Пламен Димитров: Инфлацията расте, доходите - не

Инфлацията расте, цените се увеличават, доходите не нараснаха с такива темпове, каквито бяха през последните няколко години. 5% е масовото увеличение на заплатите. Това каза президентът на КНСБ Пламен Димитров в студиото на „Пресечна точка” по "Нова телевизия".
Той посочи, че в някои сектори, особено в производството, няма прилични ръстове на заплатите. И допълни, че има сфери, в които възнаграждението е увеличено, но тук също „картинката е шарена”.
Димитров каза, че пари в НЗОК има – над 9 млрд. лв., като допълнително има пари в здравното министерство, но въпросът е как се разпределят те. По негови думи в тази сфера ще има протести.
Президентът на КНСБ каза още, че исканията на горските служители не са удовлетворени, въпреки че има подписано споразумение с Министерството на земеделието.
Димитров подчерта, че за Агенцията за борба с градушките не са намерени допълнителни средства за увеличаване на заплатите.
В автомобилната индустрия също има сътресения, имаше масови съкращения, поръчките намаляха, доходите не са увеличени, което може да доведе до трусове, допълни той.
Димитров беше категоричен, че там, където е имало ръст на заплатите, не може да се говори за прекаляване и допълни, че доходите в България са най-ниски в ЕС.
1 Гошо
21:07 03.09.2025
2 1488
па за рекордно ниските цени и еврото на мърсула не зная
21:07 03.09.2025
3 Шиши
21:08 03.09.2025
4 ГРАЖДАНИН
21:08 03.09.2025
5 Хм...
21:10 03.09.2025
6 Коментиращ
Такива като Пламенчо на хранилката на властта, са ясни отдалеч!
Само се чудя защо нашият народ все още ги търпи?!
Коментиран от #26
21:13 03.09.2025
7 Софийски селянин,
Да не си на минималната..?!
21:14 03.09.2025
8 🏴☠️🏴☠️🏴☠️Някой си🏴☠️🏴☠️🏴☠️
21:17 03.09.2025
9 И Киев е Руски
21:18 03.09.2025
10 Анонимен
21:20 03.09.2025
11 Цървул
21:21 03.09.2025
12 Много държавна гмеж
Коментиран от #24
21:22 03.09.2025
13 инфлацията порастна
Коментиран от #21
21:25 03.09.2025
14 ГЪМЯН ЗАЕК
НА ДЕПУТАТИТЕ ЛИ НА ПРЕЗИДЕНТА ЛИ ИЛИ НА ЧИНОВНИЦИТЕ ? ИЛИ НА ОСТАНАЛИТЕ ДАНАКОЗАПЛАТАДЖИИ ?
ТИЯ ДАНАКОЗАПЛАТАДЖИЙ СТАНАХА ПОВЕЧЕ ОТ НАСЕЛЕНИЕТО В БЪЛГАРИЯ МАЙ .
21:26 03.09.2025
15 безпартиен
21:27 03.09.2025
16 Тома
21:28 03.09.2025
17 Сатана Z
21:29 03.09.2025
18 Джо
21:29 03.09.2025
19 Снежанка у
21:30 03.09.2025
20 Що бе
Нашите не но на онези в парламента растат с 11% заради ръста на средните възнаграждения в обществения сектор.
21:31 03.09.2025
21 Хм...
До коментар #13 от "инфлацията порастна":А да се научиш да пишеш на български? Заплатките на милиционерите ги вдигна ваш бойко.
21:31 03.09.2025
22 Как се омайва чуждестранен инвеститор
21:32 03.09.2025
23 Мутри
21:32 03.09.2025
24 Е да..
До коментар #12 от "Много държавна гмеж":Те са електорат! Герб ново начало разчитат на тях.
21:32 03.09.2025
25 разбира се
Правосъдието си клати краката.
А 🐑🐑🐑🐑🐑🐑🐑🐑🐑🐑🐑🐑 спят.
21:34 03.09.2025
26 Пламенчо
До коментар #6 от "Коментиращ":Го видях веднъж във Велинград да слиза от нова седмица. Но иначе гледа сърдито и милее за трудещите се.
21:39 03.09.2025
27 Трудов лейтенант на капитала
21:50 03.09.2025
28 Ти какво
21:53 03.09.2025
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Парица царица
21:55 03.09.2025
32 Буко Баламата
22:01 03.09.2025
33 Ради
22:03 03.09.2025
34 Инженер
22:03 03.09.2025
35 Ради
22:03 03.09.2025
36 Защо се притесняваш Пламенчо?
22:04 03.09.2025
37 Стигнахме ги
22:05 03.09.2025
38 Малко информация
22:10 03.09.2025