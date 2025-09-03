Новини
Пламен Димитров: Инфлацията расте, доходите - не

3 Септември, 2025 21:04 983 38

В автомобилната индустрия също има сътресения, имаше масови съкращения, поръчките намаляха, доходите не са увеличени

Снимка: бТВ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Инфлацията расте, цените се увеличават, доходите не нараснаха с такива темпове, каквито бяха през последните няколко години. 5% е масовото увеличение на заплатите. Това каза президентът на КНСБ Пламен Димитров в студиото на „Пресечна точка” по "Нова телевизия".

Той посочи, че в някои сектори, особено в производството, няма прилични ръстове на заплатите. И допълни, че има сфери, в които възнаграждението е увеличено, но тук също „картинката е шарена”.

Димитров каза, че пари в НЗОК има – над 9 млрд. лв., като допълнително има пари в здравното министерство, но въпросът е как се разпределят те. По негови думи в тази сфера ще има протести.

Президентът на КНСБ каза още, че исканията на горските служители не са удовлетворени, въпреки че има подписано споразумение с Министерството на земеделието.

Димитров подчерта, че за Агенцията за борба с градушките не са намерени допълнителни средства за увеличаване на заплатите.

В автомобилната индустрия също има сътресения, имаше масови съкращения, поръчките намаляха, доходите не са увеличени, което може да доведе до трусове, допълни той.

Димитров беше категоричен, че там, където е имало ръст на заплатите, не може да се говори за прекаляване и допълни, че доходите в България са най-ниски в ЕС.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гошо

    14 2 Отговор
    "Инфлацията расте, доходите - не" Значи народа има пари

    21:07 03.09.2025

  • 2 1488

    13 2 Отговор
    аз спа следобед да не усещам как ми стьрже стомаха
    па за рекордно ниските цени и еврото на мърсула не зная

    21:07 03.09.2025

  • 3 Шиши

    11 2 Отговор
    Ей тиква изчезвай веднага

    21:08 03.09.2025

  • 4 ГРАЖДАНИН

    21 0 Отговор
    А този е на постоянна хранилка на банският бандит ,и сега само вдига пушилка !

    21:08 03.09.2025

  • 5 Хм...

    20 1 Отговор
    Пламенчо, доходите нараснаха, където трябва - при милиционерите

    21:10 03.09.2025

  • 6 Коментиращ

    13 0 Отговор
    За доходите на обикновените хора нз, обаче доходите на такива като Пламен вечният синдикален лидер (угоден на бг мафията), доходите винаги са на макс!

    Такива като Пламенчо на хранилката на властта, са ясни отдалеч!
    Само се чудя защо нашият народ все още ги търпи?!

    Коментиран от #26

    21:13 03.09.2025

  • 7 Софийски селянин,

    19 0 Отговор
    А ти паразит и хрантутник на държавната ясла и хранилка що не кажеш каква ти е заплатката..?!
    Да не си на минималната..?!

    21:14 03.09.2025

  • 8 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    9 0 Отговор
    Жена ти къде работи?

    21:17 03.09.2025

  • 9 И Киев е Руски

    10 0 Отговор
    Пламен е огладнял и няма кинти за малолетни ще му дадем някой лев и ще обърне плочата

    21:18 03.09.2025

  • 10 Анонимен

    8 4 Отговор
    Стига с тия доходи бе!Та те увеличават инфлацията

    21:20 03.09.2025

  • 11 Цървул

    7 0 Отговор
    Статистическа агенция подкрепа , статистическа агенция кнсб . Нищо не става от вас .

    21:21 03.09.2025

  • 12 Много държавна гмеж

    11 1 Отговор
    чиновнически търтей трябва да ядат!

    Коментиран от #24

    21:22 03.09.2025

  • 13 инфлацията порастна

    6 5 Отговор
    защото популистите ППДБ ви вдигнаха доходите без покритие. Сега с повечето пари купувате по-малко.

    Коментиран от #21

    21:25 03.09.2025

  • 14 ГЪМЯН ЗАЕК

    4 0 Отговор
    НА КОЙ?
    НА ДЕПУТАТИТЕ ЛИ НА ПРЕЗИДЕНТА ЛИ ИЛИ НА ЧИНОВНИЦИТЕ ? ИЛИ НА ОСТАНАЛИТЕ ДАНАКОЗАПЛАТАДЖИИ ?
    ТИЯ ДАНАКОЗАПЛАТАДЖИЙ СТАНАХА ПОВЕЧЕ ОТ НАСЕЛЕНИЕТО В БЪЛГАРИЯ МАЙ .

    21:26 03.09.2025

  • 15 безпартиен

    6 0 Отговор
    Заплатите или доходите? Реално плащат здравни и ДОО 1.3 млн.души!На тяхна "издръжка" са 2.1 млн.пенсионери, над 650 хил.малолетни и непълнолетни,над 700 хил.чакащи заплати от държавния и общинския бюджети и над 1 млн.без образование и професионална квалификация и БЕЗ ТРУДОВИ НАВИЦИ ц..г@ни!На световните пазари сме конкурентни с ниски цени на зърнени храни и ниски цени на труда! Никакви високотехнологични производства и производства на стоки с голяма принадена стойност!За последните 35 години бавно и постепенно се намалява населението на страната и то само от етническите българи,а се увеличава един друг етнос на когото ако се напише името следва ....... Въпросът е КОИ имат полза?А целта е ясна - ЗЕМЯ БЕЗ НАРОД,ЗА НАРОД БЕЗ ЗЕМЯ!

    21:27 03.09.2025

  • 16 Тома

    6 0 Отговор
    Този освен да прави прогнози и да се д.упи на властта друго не прави.Ега си профсъюза и лидера му.

    21:28 03.09.2025

  • 17 Сатана Z

    4 1 Отговор
    Споко бе.От 1 януари няма да се говори за доходи ,а само за инфлация.

    21:29 03.09.2025

  • 18 Джо

    8 0 Отговор
    Скоро ще се наложи на синдикатите да обяснят на хората защо гладуват. Всички нормални фирми се извесоха от Бг благодарение на този и подобни идиоти. Чакаме.

    21:29 03.09.2025

  • 19 Снежанка у

    4 0 Отговор
    Толкова сте се ояли, всички Профсъюзи, вие сте част от работодателите,но работниците ви служат за инструмент за натиск над правителството.Я се издържате само от членски внос .Плащайте си.си.мастрафа и създайте стачен фонд за подпомагане на тези работници,които стачкуват. Махнете дискриминацията между синдикалисти и не синдикалисти по отношение на платената отпуска и пенсиониране и ще видите колко ще останат при вас.

    21:30 03.09.2025

  • 20 Що бе

    2 0 Отговор
    Инфлацията расте, доходите - не

    Нашите не но на онези в парламента растат с 11% заради ръста на средните възнаграждения в обществения сектор.

    21:31 03.09.2025

  • 21 Хм...

    4 1 Отговор

    До коментар #13 от "инфлацията порастна":

    А да се научиш да пишеш на български? Заплатките на милиционерите ги вдигна ваш бойко.

    21:31 03.09.2025

  • 22 Как се омайва чуждестранен инвеститор

    3 1 Отговор
    Много лесно.Борисов винаги се хвали,че в България са най-ниските заплати в Европа,

    21:32 03.09.2025

  • 23 Мутри

    1 1 Отговор
    А мутрите от „ Еко Глобъл" инфлацията изобщо не ги бърка , за тях България е рай!

    21:32 03.09.2025

  • 24 Е да..

    5 1 Отговор

    До коментар #12 от "Много държавна гмеж":

    Те са електорат! Герб ново начало разчитат на тях.

    21:32 03.09.2025

  • 25 разбира се

    3 1 Отговор
    🎃🎃🎃🎃🎃 яхнаха държавата.
    Правосъдието си клати краката.
    А 🐑🐑🐑🐑🐑🐑🐑🐑🐑🐑🐑🐑 спят.

    21:34 03.09.2025

  • 26 Пламенчо

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "Коментиращ":

    Го видях веднъж във Велинград да слиза от нова седмица. Но иначе гледа сърдито и милее за трудещите се.

    21:39 03.09.2025

  • 27 Трудов лейтенант на капитала

    3 0 Отговор
    Шефката на НАП Галя Димитрова, назначена от Горанов, е съпруга на шефа на КНСБ Пламен Димитров, който трябва да защитава работниците пред Правителството, което е назначило жена му на възлова позиция с 20 хиляди левове месечна заплата. Сега ясно ли е защо удобните синдикати не могат да подкрепят протестите?”

    21:50 03.09.2025

  • 28 Ти какво

    1 0 Отговор
    си допринесла за доходите ? НИЩО ! Само сучиш от 99 места и бръщолевиш някакви безумни тъпани ! Търтей !

    21:53 03.09.2025

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Парица царица

    1 0 Отговор
    КНСБ и КТ Подкрепа - двата пудела на трапезата

    21:55 03.09.2025

  • 32 Буко Баламата

    0 0 Отговор
    Пламенчо аз да ти кажа инфлацията расте защото доходите изпреварват производителността.

    22:01 03.09.2025

  • 33 Ради

    0 0 Отговор
    Цените поголовно са вдигнати навсякъде. Първенец е Лидл. Всичко там е безобразно увеличено.Саламите и колбасите им са с цени каквито бяха доскоро сухите луканки и филетата, даже те задължават да ги купиш на едро по килограм за да ти е по евтино. Рибата, пилешки дробчета, заленчуци и плодове и общо взето всичко там е с безобразно увеличени цени...

    22:03 03.09.2025

  • 34 Инженер

    1 0 Отговор
    Жалко нищожество , дребно посредствено инженерче от Варна , прави фурор в София . Кой те позлати бе клошар , и теб и жена ти , и дъщеря ти . Коя е ракетата носител от провинцията ..........

    22:03 03.09.2025

  • 35 Ради

    1 0 Отговор
    Цените поголовно са вдигнати навсякъде. Първенец е Лидл. Всичко там е безобразно увеличено.Саламите и колбасите им са с цени каквито бяха доскоро сухите луканки и филетата, даже те задължават да ги купиш на едро по килограм за да ти е по евтино. Рибата, пилешки дробчета, заленчуци и плодове и общо взето всичко там е с безобразно увеличени цени...

    22:03 03.09.2025

  • 36 Защо се притесняваш Пламенчо?

    1 0 Отговор
    Нали си милионер?

    22:04 03.09.2025

  • 37 Стигнахме ги

    1 1 Отговор
    Стигнахме и задминахме западна Европа по високи цени, а доходите африкански. Имам много роднини в Германия и яйца, мляко, брашно, захар, масло, месо и останалите базови храни, са по-ниски в Германия. Заплатите са им над 3 хиляди евро. С над 6 хиляди лева заплати и имат по-евтина техника.

    22:05 03.09.2025

  • 38 Малко информация

    0 0 Отговор
    ТОЗИ ПЛАМЕН Е СИНДИКАЛЕН ГАМЕН - Слуга и милионер от КНСБ, което е държава в държавата - с много имоти, фирми, коли, институт дори......

    22:10 03.09.2025

