Весела Чернева: Публична тайна е, че продавахме оръжие на Украйна през посредници

Това е особеният принос на България в началото на войната през пролетта на 2022 г. България наистина направи много за спирането на руската атака. Бързо успя да се организира, въпреки тогавашното участие на БСП в правитеството. Оръжията бяха продавани, а не подарявани, разбира се. Това каза в интервю за Nova News Весела Чернева, която бе съветник на тогавашния български премиер - Кирил Петков.
"В този начален етап на войната 1/3 от боеприпасите бяха български. Не продавахме на Украйна, а през посредници, но това е публична тайна", добави тя.
По казуса с вероятната повреда в GPS системата на самолета на Урсула фон дер Лайен, Чернева бе категорична: проблем е имало.
"И други самолети са се оплаквали от заглушаване на GPS сигнала. В ситуации, в които очевидно има накърняване на сигурността, научаваме от чуждестранни медии, а не от българските или от нашите власти. Впоследствие научаваме за много трактовки по темата, без задоволително обяснение какво точно се е случило. Когато слезе в Пловдив, фон де Лайен имаше доста уплашен вид", добави още тя.
7 Какво, моля
До коментар #2 от "Ганя Путинофила":Кой кого е предал? Да погледнем в историята? Северна Добруджа? Македония? Обезродено население със затрито българско национално самосъзнание под руски владичество! България не е изпращала нито един войник срещу Русия, никога!
21:45 03.09.2025
11 бай Бай
НЕ сме НИЕ продавали.
А ТЕ, онези с конкретни имена, не са анонимни.
Давайте ги пи списък пишман продавачите на наше оръжие за украйна.
21:53 03.09.2025
20 Жан Бойко
Щом се тръгнали да богатеете от война , богатеете и ходете да воювате
22:12 03.09.2025
