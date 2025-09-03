Новини
България »
Весела Чернева: Публична тайна е, че продавахме оръжие на Украйна през посредници
  Тема: Украйна

Весела Чернева: Публична тайна е, че продавахме оръжие на Украйна през посредници

3 Септември, 2025 21:38 620 21

Това е особеният принос на България в началото на войната през пролетта на 2022 година

Весела Чернева: Публична тайна е, че продавахме оръжие на Украйна през посредници - 1
Снимка: Нова телевизия
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Това е особеният принос на България в началото на войната през пролетта на 2022 г. България наистина направи много за спирането на руската атака. Бързо успя да се организира, въпреки тогавашното участие на БСП в правитеството. Оръжията бяха продавани, а не подарявани, разбира се. Това каза в интервю за Nova News Весела Чернева, която бе съветник на тогавашния български премиер - Кирил Петков.

"В този начален етап на войната 1/3 от боеприпасите бяха български. Не продавахме на Украйна, а през посредници, но това е публична тайна", добави тя.

По казуса с вероятната повреда в GPS системата на самолета на Урсула фон дер Лайен, Чернева бе категорична: проблем е имало.

"И други самолети са се оплаквали от заглушаване на GPS сигнала. В ситуации, в които очевидно има накърняване на сигурността, научаваме от чуждестранни медии, а не от българските или от нашите власти. Впоследствие научаваме за много трактовки по темата, без задоволително обяснение какво точно се е случило. Когато слезе в Пловдив, фон де Лайен имаше доста уплашен вид", добави още тя.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 И какво от това?

    8 6 Отговор
    Русия трябва да бъде победена и държана надалече!

    Коментиран от #21

    21:40 03.09.2025

  • 2 Ганя Путинофила

    3 3 Отговор
    Руските медии тръбят" " Братушките пак ни предадоха"!
    Голем смех!

    Коментиран от #7

    21:41 03.09.2025

  • 3 Последния Софиянец

    5 3 Отговор
    Не продавахме а ПОДАРЯВАХМЕ.

    21:41 03.09.2025

  • 4 Делю Хайдутин

    7 1 Отговор
    Щом сме продавали къде са парите от продажбата?

    21:42 03.09.2025

  • 5 Ало рукофилите,

    2 2 Отговор
    Айде да си легате вече, цял ден драскате!
    Утре пак!
    Взехте ли си пенциите?

    21:43 03.09.2025

  • 6 Сталин

    5 2 Отговор
    Да, ние продавахме оръжие за стотинки, а посредниците от нашите партньори и "приятели" направиха милиарди от нашето оръжие

    21:43 03.09.2025

  • 7 Какво, моля

    4 1 Отговор

    До коментар #2 от "Ганя Путинофила":

    Кой кого е предал? Да погледнем в историята? Северна Добруджа? Македония? Обезродено население със затрито българско национално самосъзнание под руски владичество! България не е изпращала нито един войник срещу Русия, никога!

    21:45 03.09.2025

  • 8 Мими

    3 2 Отговор
    Веселке, колко пари изкарахте с Кирцата като македонски агенти?

    21:49 03.09.2025

  • 9 тази

    2 1 Отговор
    е особено умна. Някаква отговорност за публичното си изявление ще носи ли или както винаги? Ако България е изнасяла оръжие през посредници значи може да каже, че не отговаря къде отива след това въпросното оръжие. Когато обаче публично заявиш, че си продавал на Украйна през посредници, нещата са съвсем различни. Но то пък жълтопаветниците кога са се отличавали с особен интелект? 35 години само вреди и вреди за България - от соросоиди, от неолиберали, от псевдомонарси, от обикновени бандити. Стига толкова, не се търпи повече. Време е да си плащате сметките. Как ще стане ли? Ще разберете.

    21:51 03.09.2025

  • 10 си дзън

    2 2 Отговор
    Приятно е да се чуе, че с БГ оръжия са изтрепани 300 000 ρуснака.

    21:52 03.09.2025

  • 11 бай Бай

    1 1 Отговор
    Оооооо я стига!
    НЕ сме НИЕ продавали.
    А ТЕ, онези с конкретни имена, не са анонимни.
    Давайте ги пи списък пишман продавачите на наше оръжие за украйна.

    21:53 03.09.2025

  • 12 Виктор Бут

    0 0 Отговор
    И кво от туй ?

    21:59 03.09.2025

  • 13 Дик диверсанта

    0 0 Отговор
    Няма обаче цифрово измерение за нашия принос за груз 200.

    22:00 03.09.2025

  • 14 Аналлизатор

    0 0 Отговор
    Е много ясно, че няма да го правим явно...

    22:00 03.09.2025

  • 15 Мишо

    3 0 Отговор
    Тази а уличиха, че продава документи с гриф "Строго секретно" на Северна Македония. Трябва доживот да лежи в затвора!

    22:01 03.09.2025

  • 16 Гика

    0 0 Отговор
    Така ли казаха да говорим долносаксонските фашисти

    22:04 03.09.2025

  • 17 Мехди

    1 0 Отговор
    Публична тайна е че губихме пари за сметка на военнолюбците които поддържаха огъня и продължават да наливат масло и нефт в огъня.

    22:04 03.09.2025

  • 18 681

    0 0 Отговор
    Начи я да видиме, мутрорекетьорска територия, за съсед турчин къде ще връща Константинопол, северно дебилски македонец уж, заповеди от долносаксонски фашистки кланове, много весело

    22:07 03.09.2025

  • 19 публична тайна

    0 0 Отговор
    е, че лъгахте народа тогава и затова днес ви се връща, на следващите избори четвърти, че и по-надолу!

    22:11 03.09.2025

  • 20 Жан Бойко

    0 0 Отговор
    Продадохте ! Аз не съм продавал.Който е продавал и които е забогатял е негова работа .Няма да ни слагате сега заедно или още повече , да подготвяте бедните за война.
    Щом се тръгнали да богатеете от война , богатеете и ходете да воювате

    22:12 03.09.2025

  • 21 Минка

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "И какво от това?":

    Тебе кво те бърка руско украинския конфликт

    22:14 03.09.2025

