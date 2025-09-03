Новини
Без доходи във фризера: Румен Радев взема най-малко 16 000 лева чисти месечно, а депутатите - от 8 000 лева нагоре

3 Септември, 2025 22:23 841 37

Киселова и Желязков се разписват чисти 12 000 лева чисти месечно

Без доходи във фризера: Румен Радев взема най-малко 16 000 лева чисти месечно, а депутатите - от 8 000 лева нагоре - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

С началото на новия политически сезон идва и редовното тримесечно увеличение на заплатите за хората във властта, пише NOVA.

Причината е, че доходите на висшите държавници са обвързани със средната заплата в обществения сектор и се променят на всяко тримесичие.

Основното възнаграждение на депутатите се формира като утроения размер на средната заплата в обществения сектор, отчетена от Националния статистически институт (НСИ). За месец юни НСИ отчете стойност от 2645 лева.

Това означава, че през следващите три месеца основната заплата на народните избраници ще бъде почти 8000 лева. Спрямо предходното тримесечие увеличението е с близо 800 лева. Важно е да се отбележи, че в тази сума не се включват добавките за участие в комисии.

Заплатата на председателя на Народното събрание, която е с 55% по-висока от депутатската, ще надхвърли 12 000 лева на месец.

Увеличението спрямо предходните три месеца е над 1200 лева. Министър-председателят получава същото основно възнаграждение като председателя на парламента, като разлика в крайните суми може да има заради добавките за трудов стаж и научни звания.

Най-високо остава възнаграждението на президента. Държавният глава получава две основни депутатски заплати, което означава, че месечният му доход вече достига почти 16 000 лева. Ръстът спрямо предишното тримесечие е 1600 лева, към които също се добавят процентите за прослужено време.


  • 1 Дух

    5 4 Отговор
    Чудя се само едно ,дали им липсвам на гръцките копейки от Атина ???????

    22:29 03.09.2025

  • 2 Сталин

    20 3 Отговор
    Безполезни негодници и 240 угоени прасета в парламента.

    Ps.Видяхте ли Си Цзинпин беше с униформата на Сталин на военния парад

    Коментиран от #5, #26, #36

    22:30 03.09.2025

  • 3 РадеФ

    13 1 Отговор
    А бе кой чака на заплати ,ний да не сме възраждане .Ние чакам всеки ден от БотУш

    22:30 03.09.2025

  • 5 Тии

    9 3 Отговор

    До коментар #2 от "Сталин":

    Учи китайZки ще ти трябва

    Коментиран от #7

    22:32 03.09.2025

  • 6 антиполитик

    8 1 Отговор
    бъдещ военно престъ.пник

    22:32 03.09.2025

  • 7 Сталин

    6 5 Отговор

    До коментар #5 от "Тии":

    Аз ще женя сина за китаец ,той ще ми превежда

    Коментиран от #30

    22:33 03.09.2025

  • 10 А ве копеи

    9 4 Отговор
    Учете китайски ,и учете жените си да ви готвят ориз натам отиват нещата

    22:35 03.09.2025

  • 13 Малко се

    5 3 Отговор
    Измести разговора за другаря радев ,но той тъй или иначе ще си взима заплатката

    22:40 03.09.2025

  • 14 Учуден

    6 0 Отговор

    До коментар #9 от "Дух":

    Че кога ломския край е бил румънски, та да си го върне?

    22:40 03.09.2025

  • 15 Киноман

    3 6 Отговор
    Прав е Бойко , както винаги . От този човек чеп за зеле не става .

    22:41 03.09.2025

  • 16 Помак

    9 1 Отговор
    Политиците създават ножицата на доходите софия-провинция

    22:42 03.09.2025

  • 17 358

    4 4 Отговор
    Плащайте му, той 6 млрд ни закопа, дайте му 20к

    22:43 03.09.2025

  • 18 Данко Харсъзина

    7 3 Отговор
    Президент е, ще взема.

    Коментиран от #23

    22:44 03.09.2025

  • 19 Хазис

    5 2 Отговор
    Ето защо лъжат в статистиките и работят с понятието " средна заплата " , а тя както знаем не означава изобщо ,че на всички е толкова. Масово работещи бедни и една каста с 500 оядени политически фамилии държащи 90 % от целия възможен бизнес в територията . И те продължават да си вдигат заплатите , а с това и средната такава . Вдигат на администрацията гласуваща за тях и отново средната е нагоре. Вдига на полицаи и други по отрасли и отново всичко на гърба на работещите. И това скоро няма да има край докато не ги изметете тотално, този път без "нежни бели " революции. Видяхте ,че са като хамелиони и само се пребоядисват и пак грабят .

    22:47 03.09.2025

  • 20 Африканска република

    5 3 Отговор
    Според мен заплатите на депутатите и на президента са съвсем нормални, като се има предвид високия пост ,които заемат и отговорността ,която носят. Пробелмът е , че покрай официалната заплата имат доста странични доходи от лобизъм и други схеми. Освен това като се сравнят с минималната работна заплата и станадарта на живот на обикнновенния българин разликата е направо крещяща. Има някаква странна договорка между бизнеса да се държат умишлено заплатите ниски. И това може би е директива от Евросъюза . Преди години дори имаше слух в форумите, че Европа иска налага ниски заплати ,защото иам нужда от нискоквалифицирани работници за тяхното земеделие и промишлеността.

    Коментиран от #32

    22:48 03.09.2025

  • 21 Цвете

    4 3 Отговор
    За Президента разбирам, но за лентяите, не. С какво допринесоха, за да имат тези " Възнаграждения " .Държат се в Парламента, като простаци и се плюят като хамали. Отпуски повече от колкото заслужават. Пропаднала е днешната столица с тези мизерни заплатки и пенсийки. Но не само Столицата, а ЦЯЛАТА страна.

    22:51 03.09.2025

  • 22 Пътник

    5 3 Отговор
    до 14"" Не си прав , Чак до Враца , румънската и сръбската армия си разделят Северозапада . Позициите около Белоградчик ( Върбово и др. ) капитулират . По - добре да си бяхме останали при Титова Югославия , отколкото при Помашко - Банкянска губерния , които са всичко друго , но не и българи . Шопите не са българи . Доказано !

    Коментиран от #35

    22:52 03.09.2025

  • 23 По-скоро

    8 3 Отговор

    До коментар #18 от "Данко Харсъзина":

    По-скоро безделник. Ако прави нещо, то е да ретранслира кремълски хибридни лъжи. Ето това е др. Кеш Боташ.

    22:53 03.09.2025

  • 24 Цвете

    5 2 Отговор
    За Президента разбирам, но за лентяите, не. С какво допринесоха, за да имат тези " Възнаграждения " .Държат се в Парламента, като простаци и се плюят като хамали. Отпуски повече от колкото заслужават. Пропаднала е днешната столица с тези мизерни заплатки и пенсийки. Но не само Столицата, а ЦЯЛАТА страна.

    22:54 03.09.2025

  • 25 Цвете

    3 3 Отговор
    За Президента разбирам, но за лентяите, не. С какво допринесоха, за да имат тези " Възнаграждения " .Държат се в Парламента, като простаци и се плюят като хамали. Отпуски повече от колкото заслужават. Пропаднала е днешната столица с тези мизерни заплатки и пенсийки. Но не само Столицата, а ЦЯЛАТА страна.

    22:57 03.09.2025

  • 26 Нека да пиша

    2 2 Отговор

    До коментар #2 от "Сталин":

    От Мао -времето. А,на теб останаха кюлотите червени на Крупская, и Алилуева.

    23:01 03.09.2025

  • 28 Точен

    2 3 Отговор
    Българската завист е пословична. Ако заплатите на Президента и Председателя на НС са ниски, заплатите на всички на държавна и общинска работа ще са ниски. Вкл. на учители и лекари в държавни болници. Впрочем 5-те евродепутати на ГЕРБ като председатели и зам.-председатели на комисии вземат два-три пъти повече от Президента. Всички евродепутати, без тези от ВЪЗРАЖДАНЕ /понеже са опозиция в ЕП/ получават повече от Българския Президент!

    23:03 03.09.2025

  • 30 Нека да пиша

    4 2 Отговор

    До коментар #7 от "Сталин":

    Пожелавам ти да стане като сина на Сильовов сина ти ,зет от Китай да ти донесе ...

    23:04 03.09.2025

  • 32 Милен

    1 0 Отговор

    До коментар #20 от "Африканска република":

    Ти па лага си видял депутат или президент да понесат отговорност за нещо което са свършили или не са? Тези са пълни безхаберно и неносещи отговорност за действията си.

    23:12 03.09.2025

  • 33 Сатана Z

    2 1 Отговор
    Киселата лелка се разписва за 16 000 лъва без да броим комисии(онните).всеки месец.А като преподавател е взимала 1 600 кинта.Много дръпна за една година.

    Коментиран от #37

    23:26 03.09.2025

  • 34 Анджо

    2 1 Отговор
    Много са му, за десет години и особенно последният мандат никаква работа не е свършил , даже пречи и ни набута такъв договор и то за 13 години. Политиците в България са недосегаеми. Затова като умре такъв се радвам.

    23:28 03.09.2025

  • 35 Анджо

    1 0 Отговор

    До коментар #22 от "Пътник":

    Предател.

    23:31 03.09.2025

  • 36 Конфуций

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Сталин":

    Да бе, по добре да беше сложил облекло от династиите

    23:37 03.09.2025

  • 37 Нека да пиша

    1 0 Отговор

    До коментар #33 от "Сатана Z":

    А,ти носиш кюлоти червени на Крупская и Алилуева, па може на Цола Драгойчева.

    23:39 03.09.2025

