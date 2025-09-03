Без доходи във фризера: Румен Радев взема най-малко 16 000 лева чисти месечно, а депутатите - от 8 000 лева нагоре

С началото на новия политически сезон идва и редовното тримесечно увеличение на заплатите за хората във властта, пише NOVA.
Причината е, че доходите на висшите държавници са обвързани със средната заплата в обществения сектор и се променят на всяко тримесичие.
Основното възнаграждение на депутатите се формира като утроения размер на средната заплата в обществения сектор, отчетена от Националния статистически институт (НСИ). За месец юни НСИ отчете стойност от 2645 лева.
Това означава, че през следващите три месеца основната заплата на народните избраници ще бъде почти 8000 лева. Спрямо предходното тримесечие увеличението е с близо 800 лева. Важно е да се отбележи, че в тази сума не се включват добавките за участие в комисии.
Заплатата на председателя на Народното събрание, която е с 55% по-висока от депутатската, ще надхвърли 12 000 лева на месец.
Увеличението спрямо предходните три месеца е над 1200 лева. Министър-председателят получава същото основно възнаграждение като председателя на парламента, като разлика в крайните суми може да има заради добавките за трудов стаж и научни звания.
Най-високо остава възнаграждението на президента. Държавният глава получава две основни депутатски заплати, което означава, че месечният му доход вече достига почти 16 000 лева. Ръстът спрямо предишното тримесечие е 1600 лева, към които също се добавят процентите за прослужено време.
