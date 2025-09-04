Новини
Зърнопроизводители в Добруджа са застрашени от дългове и фалити

Зърнопроизводители в Добруджа са застрашени от дългове и фалити

4 Септември, 2025

За четвърта поредна година сушата и високите температури в Добруджа нанасят непоправими щети върху реколтата

Зърнопроизводители в Добруджа са застрашени от дългове и фалити - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Междуфирмена задлъжнялост и фалити заплашват зърнопроизводителите в Добруджа заради изключително ниските добиви тази година. Жътвата на слънчогледа потвърди песимистичните прогнози – реколтата е до 50% по-малка в сравнение с миналата година. Положението с царевицата е още по-тежко, като на много места реколтата ще бъде нулева.

"Миналата година жънехме около 220-250 килограма от декар, а тази година от едно ожънато поле сме добили по 168 кг от декар. Царевицата не смея да кажа, защото още не сме влезли да я жънем. Но според мен добивът ще е някъде около 100-150 кг", заяви Илия Илиев, председател на Областен съюз на земеделските кооперации "Добруджа", цитиран от NOVA.

Проблемите се задълбочават заради спад в изкупната цена на пшеницата, която не може да компенсира загубите от другите култури. Същевременно банките повишават изискванията си за кредитиране на сектора, което допълнително влошава финансовото състояние на фермерите.

За четвърта поредна година сушата и високите температури в Добруджа нанасят непоправими щети върху реколтата.

"Първите данни са общо взето това, което очаквахме - по-ниски добиви от 2024 година. Добруджа жъне официално по статистика 165 кг/дка към този момент", подчерта Радостина Жекова, председател на Добруджанския съюз на зърнопроизводителите и член на УС на НАЗ.

При царевицата ситуацията е още по-тежка и много площи ще бъдат обявени за пропаднали. "Добруджанският съюз е доста голям - над 160 фирми има в него. Това, което се наблюдава в момента, общо взето обезсмисля сеитбите на царевица оттук насетне", споделя Жекова.

Земеделските производители в региона търсят алтернативни култури, за да преодолеят кризата.

"Добруджа ще пожълтее. Има масова сеитба на рапица в момента. Вдигнати са доста площите с рапица. Това, което говорим с колегите е, че масово ще наблегнат на есенници", обясни Жекова.

"Ще заложим на рапицата. Даже в момента сме засели половината от предвидените площи. Но до момента нямаме никакви дъждове в нашия район. Имаме по два литра за пет месеца дъжд", заяви Илиев.

Търговията с пшеница, която е най-масово отглежданото зърно, е в застой. Добивите спрямо 2024 година са с 20% по-ниски.

Същевременно производствените разходи растат – цените на торовете продължават да се покачват, семената са двойно по-скъпи, а препаратите за растителна защита са поскъпнали с 35%. Дори в кооперации с добри резултати, като тази в село Сенокос, където са ожънали по 700 кг пшеница от декар, финансовите сметки не излизат.

Голяма част от зърнопроизводителите все още не са покрили загубите от миналата година. Нито пшеницата, нито държавната субсидия от 20 лева на декар могат да компенсират щетите. Очаква се и спад на рентите, които според специалисти на места ще бъдат между 30 и 60 лева на декар.


  • 1 ООрана държава

    19 4 Отговор
    Слагай соларки и без това всичко ни е внос

    Коментиран от #14

    11:10 04.09.2025

  • 2 Като

    50 2 Отговор
    Си купуваха скъпи коли и имоти мълчаха, а сега друга песен пеят.

    Коментиран от #35

    11:13 04.09.2025

  • 3 Яко се лъже в тая държава прокълната

    47 2 Отговор
    АЙДЕ ЗЪРНАРИТЕ ПОЧНАХА И ТЕ ЯКО ДА ЛЪЖАТ САМО И САМО ДА НЕ ДАВАТ РЕНТИ. ГОДИНАТА БЕШЕ СУПЕР ХУБАВА ЗА ЖИТО. В РУМЪНИЯ ПОСТАВИХА РЕКОРД ПО ДОБИВ НО У НАС БИЛО ЛОШО. ЯКО ЛЪЖАТ КАТО ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА ГРОЗДЕ.

    Коментиран от #20, #28, #41

    11:14 04.09.2025

  • 4 az СВО Победа80

    48 2 Отговор
    Много ми е чудно като почне някой от частния сектор да реве, че ще фалира и да иска държавата да му помагала!

    Ми да фалира, нали е бизнесмен и работи на собствен риск, нали пазара определял кой да оцелее и кой да отпадне, нали държавата не трябвало да се намесва, защото изкривявала пазара, а това било кощунство???

    Значи когато са на печалба всичко е за тях, ама когато са на загуба и ще фалират, държавата, т.е. ние всички трябва да им даваме пари и да ги спасяваме.....

    Ги ди яка сопа и бой до утрепване заслужават алчните мръсници!

    11:17 04.09.2025

  • 5 Ехаааа

    41 2 Отговор
    Ами да продават Майбахите и да запретнат ръкави и да работят....не става само със европейски субсидии .

    11:18 04.09.2025

  • 6 С в и н к я т а

    27 1 Отговор
    ще ги обещети с нашите пари

    11:20 04.09.2025

  • 7 сидероДРОМОС

    35 2 Отговор
    За кои става дума ? Тези дето им викат ЗЪРНАРИТЕ ли ? Дето карат Поршета , Мазерати , Ферари , Бугати и лични еликоптери и яхти ли ?
    Що ли ХИЧ не ми е жал за тях ? Даже няма и да ги мисля !

    11:21 04.09.2025

  • 8 Сталин

    30 2 Отговор
    Кво говорите вие,всички зърнопроизводители в Добруджа които познавам са милионери ,само колите им са за 100К

    11:22 04.09.2025

  • 9 Люцкан гори в пламъци

    28 1 Отговор
    Ще си продадат "Бентлитата",апартаментите по Златни пясъци,Св.Св.Константин и Елена,Кабакум и Варна.По цял свят има фалити.Днес си милионер,утре бедняк.Няма нищо трагично.Така е в бизнеса.Дори и Тръмп е фалирал няколко пъти.

    11:22 04.09.2025

  • 10 СлънчогледкА

    27 0 Отговор
    Ами да фалират тогава ! Така както става с другите , които не могат да покриват кредита си. Те по-различни ли са ?

    11:23 04.09.2025

  • 11 Гроздар

    7 12 Отговор
    А какво да кажем ние с гроздето за винопроизводсто???
    Две години под ред , с минимални добиви с които и пръскането не можем да платим!!!

    Коментиран от #15, #29

    11:24 04.09.2025

  • 12 Дъмбо Ди

    22 0 Отговор
    До един да фалират! Леб ще има и без тях! Имаме млеко без да имаме крави, що да немаме леб? Ще ни заритат с внос. И сега ядем фуражна пшеница та по-зле няма да стане!

    11:27 04.09.2025

  • 13 дебеЛ Лебед

    24 0 Отговор
    На никой не му стигат парите - на един за ХЛЯБ , на друг за МЕРЦЕДЕС !
    Познайте ЗЪРНАРИТЕ от кой са ?

    11:27 04.09.2025

  • 14 И соларки слагат...

    15 0 Отговор

    До коментар #1 от "ООрана държава":

    ама "Бентлито" ги прави неефективни!

    11:28 04.09.2025

  • 15 Дъмбо Ди

    19 0 Отговор

    До коментар #11 от "Гроздар":

    А па и Вие да фалирате дано! По три лева гроздето за вино! Ми пийте си го сами! Вино от Италия бол, ако трябва още ще внесат големите вериги! Такава излагация, България дето от векове има вино в изобилие, Вие го довършихте. Бъклички ще ми продават с вино дето не е виждало грозде! Фалит и да Ви няма!

    Коментиран от #34, #43

    11:31 04.09.2025

  • 16 ЧОЧО

    15 0 Отговор
    Недейте чака само на Господ за дъжд ,направете си напоителни системи.Преди години валяха много дъждове,въпреки това царевицата се поливаше.

    Коментиран от #17

    11:33 04.09.2025

  • 17 Дъмбо Ди

    22 0 Отговор

    До коментар #16 от "ЧОЧО":

    Да си направят ама трябва да дават пари а те са свикнали само да вземат!

    11:35 04.09.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Марсел

    21 0 Отговор
    познавам едни пишман-бизнесмени от Добруджанския край,които не пропускат да посещават Тайланд,Бали Мавриций

    според горната статия са я закъсали,а?

    Коментиран от #44

    11:38 04.09.2025

  • 20 Един

    19 1 Отговор

    До коментар #3 от "Яко се лъже в тая държава прокълната":

    Последното което искам да за защитавам земеделците, но не може да сравняваме с Румъния. Ония там си напояват площите щото не само не си разсипаха напоителните системи от Чеушесково време ами и достроиха.

    А ние понеже сме умници разсипахме напояването и байчо седи и се моли на дедо си господ за малко дъжд.

    Румънците освен напояването хвърлят маса пари и за "садене на облаци" - за това имат и рекордни реколти! Като имаш държава - имаш!

    Коментиран от #40

    11:38 04.09.2025

  • 21 МВР служител

    13 0 Отговор
    Така е защото със земеделие се занимават не земеделци, а перачки на евросредства и дори бившата министърка Десислава Танева го каза.

    11:44 04.09.2025

  • 22 един

    0 14 Отговор
    Само да поясня,не съм виждал в Добруджа земеделци и арендатори да карат Бентлита и Майбаси,няма такива,това е инсинуация!Бентлита и Майбаси карат мафиотите,такива вероятно има и в земеделието/заграбили десетки хиляди декари земя/ но не и в Добруджа!Ако някой знае за земеделец в Добруджа който кара прескъпа кола моля да му напише името!

    11:44 04.09.2025

  • 23 Бай СТАВРИ

    11 0 Отговор
    То има няма продукция от субсидиите си купиха нов РолсРоис у Дулово.

    11:44 04.09.2025

  • 24 Коментар

    15 0 Отговор
    Само в България има зрънчари с повече луксозни коли от колкото трактори и комбайни , но и това не прави впечатление "прокуратурата" от десетилетия

    11:45 04.09.2025

  • 25 Време е такива по затворите!

    8 1 Отговор
    Поредна лъжа, по добре е тази баба Жекова, да се изкъпе и не ръси лъжи! В този съюз е само тя, всички го напуснаха, много мирише!

    11:47 04.09.2025

  • 26 Един

    5 1 Отговор
    Само да поясня и аз - коментар 22 не е от същия Един
    А в коментар 18 давах цифри и факти за реколтата... но факти.бг явно не се интересува от фактите и го е изтрил

    11:49 04.09.2025

  • 27 Какви негодници

    12 0 Отговор
    Да режат от сланината (ферарита, хотели, апартаменти, джипове, яхти). Вечно фалирващите с годишни печалби от нула лева, 0 лева.

    11:49 04.09.2025

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Розалина

    8 1 Отговор

    До коментар #11 от "Гроздар":

    Ами ние,розопроизводителите?И ние се нуждаем от помощ,та ако може държавата да плаща на розоберачите.

    11:58 04.09.2025

  • 30 ЮРО ФОРЕВЪР

    4 1 Отговор
    Садете САМО ФОТОВОЛТАИЦИ. Както прави шиши.

    12:04 04.09.2025

  • 31 Джо Сатриани

    4 0 Отговор
    Само БОЙКОВЦИТЕ и ПЕЕВЦИТЕ не се оплакват от нищо ? Защо ?

    12:04 04.09.2025

  • 32 леко само

    5 2 Отговор
    през “лошия” социализъм имаше поливни системи и банките не определяха правилата тогава проблем със добива нямаше но нали беше лош(за запада разбира се) трябваше да се разруши!!!

    12:06 04.09.2025

  • 33 Иванчо

    4 1 Отговор
    Айде бе..... тъй наречените ЗЪРНАРИ , застрашени от фалит. Ние не сме балъци та да се върже.
    Милиони субсидии малк ли им са ?
    Или идват избори и трябва да се отчитат някъде?

    12:10 04.09.2025

  • 34 миналта седмица си купих на 2лв

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "Дъмбо Ди":

    така че не на всякъде са алчни

    Коментиран от #37

    12:10 04.09.2025

  • 35 Kaлпазанин

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Като":

    Па нали трябва да се изпратят тия пари бре , и познал кой пак ще им плато дълговете ,нема страшно ще подпомогнем и укрия и там плащаме и ще плащаме ,Холивуд не знаеш ли че се използва за пропаганда ,предстоят и игрите на глада ,познай къде ще са пак ,???? В ЕС ,и ние сме в ЕС ,дано само бананите не изчезнат то тези синковци алво да ги мислим те си имат апартаменти по Дубай ,а там европейския закон не ги лови

    12:21 04.09.2025

  • 36 бял Х ляб

    4 0 Отговор
    Хора , дали ако зърнарите фалират и внасяме стоката отвън , ЦЕНАТА НЯМА ДА ПАДНЕ ???
    Като нищо може да стане. Нещо намирисва това на алчност и измами.

    12:22 04.09.2025

  • 37 Дъмбо Ди

    3 0 Отговор

    До коментар #34 от "миналта седмица си купих на 2лв":

    Купил си го от производител вероятно. Прекупвачите го продават на три дори има и три и петдесет. Хилят се и казват и на четири ще го купувате що няма да има много. Пръскат го с нещо и пчелите по цяла седмица не го докосват. Това нещо не ми е известно какво е но не искам да го пия. Може и виното да вкисели. Или производителите да си го продават, или да фалират. Аз на прекупвачи пари повече няма да дам. Миналата година го купувах на лев и осемдесет, сега три, хайде друг път!

    12:25 04.09.2025

  • 38 УнгуТилски ТронгоТап

    0 0 Отговор
    Както каза един мой познат , който е в този зърнен бизнес , ГОЛЕМИТЕ БОСОВЕ отиват до комбайна , снимат се до него , вземат брутално големи субсидии за храсталаци и буренища , качват се на бентлито и отиват в имението си в Гърция да се кефят.
    Това е !

    12:26 04.09.2025

  • 39 Сега съм !

    1 0 Отговор
    Сега съм !

    Ощетения !

    Няма да съм Само АЗ !

    12:30 04.09.2025

  • 40 Михай

    1 0 Отговор

    До коментар #20 от "Един":

    Да,но в Румъния нямаше национализация на земята.Тя винаги е била държава с която се съобразяват.Света знаеше за Румъния,а за България-никой.Чаушеску не изпрати войски през 1968г. в Чехословакия.Погледнете техните села и вижте нашите.В сравнение на Букурещ,София е бедно село.Хвърлете поглед на пристанището в Констанца!

    12:35 04.09.2025

  • 41 Не знам за Добруджа, но моята кооперация

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Яко се лъже в тая държава прокълната":

    В плевенско ми изплати 20%над договорената рента защото имаше свръх добив на зърно

    12:37 04.09.2025

  • 42 Толбухин

    0 0 Отговор
    Него слушайте лъжат,да на места са ниски,но не навсякъде. Пък и достатъчно са захлебени.
    Просто тая година няма да има,за джип.

    12:44 04.09.2025

  • 43 Гроздар

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Дъмбо Ди":

    Ами като пазаруваш на "Околовръстното", ще ти вземат и 15 лева за килограм!
    Има обяви и може да провериш, този който произвежда грозде , на какви цени продава!
    Не този на "околовръстното" който е препродавач и дере такива като теб с кремък!
    Не пиши глупости , цените от лозето са 170-180 лв, за кг!!

    12:55 04.09.2025

  • 44 Госта.

    1 0 Отговор

    До коментар #19 от "Марсел":

    Прословутите двама братя от района на Г.Тошево ли?

    12:56 04.09.2025

  • 45 Червен Мозък 🧠

    0 0 Отговор
    Да фалират бо к л у ци те М ръс ни! Само моше ни ци и крадци са тия дери бе и! Все искат помощи, а палати и коли за милиони левове!

    13:00 04.09.2025

