Зърнопроизводители в Добруджа са застрашени от дългове и фалити

Междуфирмена задлъжнялост и фалити заплашват зърнопроизводителите в Добруджа заради изключително ниските добиви тази година. Жътвата на слънчогледа потвърди песимистичните прогнози – реколтата е до 50% по-малка в сравнение с миналата година. Положението с царевицата е още по-тежко, като на много места реколтата ще бъде нулева.
"Миналата година жънехме около 220-250 килограма от декар, а тази година от едно ожънато поле сме добили по 168 кг от декар. Царевицата не смея да кажа, защото още не сме влезли да я жънем. Но според мен добивът ще е някъде около 100-150 кг", заяви Илия Илиев, председател на Областен съюз на земеделските кооперации "Добруджа", цитиран от NOVA.
Проблемите се задълбочават заради спад в изкупната цена на пшеницата, която не може да компенсира загубите от другите култури. Същевременно банките повишават изискванията си за кредитиране на сектора, което допълнително влошава финансовото състояние на фермерите.
За четвърта поредна година сушата и високите температури в Добруджа нанасят непоправими щети върху реколтата.
"Първите данни са общо взето това, което очаквахме - по-ниски добиви от 2024 година. Добруджа жъне официално по статистика 165 кг/дка към този момент", подчерта Радостина Жекова, председател на Добруджанския съюз на зърнопроизводителите и член на УС на НАЗ.
При царевицата ситуацията е още по-тежка и много площи ще бъдат обявени за пропаднали. "Добруджанският съюз е доста голям - над 160 фирми има в него. Това, което се наблюдава в момента, общо взето обезсмисля сеитбите на царевица оттук насетне", споделя Жекова.
Земеделските производители в региона търсят алтернативни култури, за да преодолеят кризата.
"Добруджа ще пожълтее. Има масова сеитба на рапица в момента. Вдигнати са доста площите с рапица. Това, което говорим с колегите е, че масово ще наблегнат на есенници", обясни Жекова.
"Ще заложим на рапицата. Даже в момента сме засели половината от предвидените площи. Но до момента нямаме никакви дъждове в нашия район. Имаме по два литра за пет месеца дъжд", заяви Илиев.
Търговията с пшеница, която е най-масово отглежданото зърно, е в застой. Добивите спрямо 2024 година са с 20% по-ниски.
Същевременно производствените разходи растат – цените на торовете продължават да се покачват, семената са двойно по-скъпи, а препаратите за растителна защита са поскъпнали с 35%. Дори в кооперации с добри резултати, като тази в село Сенокос, където са ожънали по 700 кг пшеница от декар, финансовите сметки не излизат.
Голяма част от зърнопроизводителите все още не са покрили загубите от миналата година. Нито пшеницата, нито държавната субсидия от 20 лева на декар могат да компенсират щетите. Очаква се и спад на рентите, които според специалисти на места ще бъдат между 30 и 60 лева на декар.
1 ООрана държава
Коментиран от #14
11:10 04.09.2025
2 Като
Коментиран от #35
11:13 04.09.2025
3 Яко се лъже в тая държава прокълната
Коментиран от #20, #28, #41
11:14 04.09.2025
4 az СВО Победа80
Ми да фалира, нали е бизнесмен и работи на собствен риск, нали пазара определял кой да оцелее и кой да отпадне, нали държавата не трябвало да се намесва, защото изкривявала пазара, а това било кощунство???
Значи когато са на печалба всичко е за тях, ама когато са на загуба и ще фалират, държавата, т.е. ние всички трябва да им даваме пари и да ги спасяваме.....
Ги ди яка сопа и бой до утрепване заслужават алчните мръсници!
11:17 04.09.2025
5 Ехаааа
11:18 04.09.2025
6 С в и н к я т а
11:20 04.09.2025
7 сидероДРОМОС
Що ли ХИЧ не ми е жал за тях ? Даже няма и да ги мисля !
11:21 04.09.2025
8 Сталин
11:22 04.09.2025
9 Люцкан гори в пламъци
11:22 04.09.2025
10 СлънчогледкА
11:23 04.09.2025
11 Гроздар
Две години под ред , с минимални добиви с които и пръскането не можем да платим!!!
Коментиран от #15, #29
11:24 04.09.2025
12 Дъмбо Ди
11:27 04.09.2025
13 дебеЛ Лебед
Познайте ЗЪРНАРИТЕ от кой са ?
11:27 04.09.2025
14 И соларки слагат...
До коментар #1 от "ООрана държава":ама "Бентлито" ги прави неефективни!
11:28 04.09.2025
15 Дъмбо Ди
До коментар #11 от "Гроздар":А па и Вие да фалирате дано! По три лева гроздето за вино! Ми пийте си го сами! Вино от Италия бол, ако трябва още ще внесат големите вериги! Такава излагация, България дето от векове има вино в изобилие, Вие го довършихте. Бъклички ще ми продават с вино дето не е виждало грозде! Фалит и да Ви няма!
Коментиран от #34, #43
11:31 04.09.2025
16 ЧОЧО
Коментиран от #17
11:33 04.09.2025
17 Дъмбо Ди
До коментар #16 от "ЧОЧО":Да си направят ама трябва да дават пари а те са свикнали само да вземат!
11:35 04.09.2025
19 Марсел
според горната статия са я закъсали,а?
Коментиран от #44
11:38 04.09.2025
20 Един
До коментар #3 от "Яко се лъже в тая държава прокълната":Последното което искам да за защитавам земеделците, но не може да сравняваме с Румъния. Ония там си напояват площите щото не само не си разсипаха напоителните системи от Чеушесково време ами и достроиха.
А ние понеже сме умници разсипахме напояването и байчо седи и се моли на дедо си господ за малко дъжд.
Румънците освен напояването хвърлят маса пари и за "садене на облаци" - за това имат и рекордни реколти! Като имаш държава - имаш!
Коментиран от #40
11:38 04.09.2025
21 МВР служител
11:44 04.09.2025
22 един
11:44 04.09.2025
23 Бай СТАВРИ
11:44 04.09.2025
24 Коментар
11:45 04.09.2025
25 Време е такива по затворите!
11:47 04.09.2025
26 Един
А в коментар 18 давах цифри и факти за реколтата... но факти.бг явно не се интересува от фактите и го е изтрил
11:49 04.09.2025
27 Какви негодници
11:49 04.09.2025
29 Розалина
До коментар #11 от "Гроздар":Ами ние,розопроизводителите?И ние се нуждаем от помощ,та ако може държавата да плаща на розоберачите.
11:58 04.09.2025
30 ЮРО ФОРЕВЪР
12:04 04.09.2025
31 Джо Сатриани
12:04 04.09.2025
32 леко само
12:06 04.09.2025
33 Иванчо
Милиони субсидии малк ли им са ?
Или идват избори и трябва да се отчитат някъде?
12:10 04.09.2025
34 миналта седмица си купих на 2лв
До коментар #15 от "Дъмбо Ди":така че не на всякъде са алчни
Коментиран от #37
12:10 04.09.2025
35 Kaлпазанин
До коментар #2 от "Като":Па нали трябва да се изпратят тия пари бре , и познал кой пак ще им плато дълговете ,нема страшно ще подпомогнем и укрия и там плащаме и ще плащаме ,Холивуд не знаеш ли че се използва за пропаганда ,предстоят и игрите на глада ,познай къде ще са пак ,???? В ЕС ,и ние сме в ЕС ,дано само бананите не изчезнат то тези синковци алво да ги мислим те си имат апартаменти по Дубай ,а там европейския закон не ги лови
12:21 04.09.2025
36 бял Х ляб
Като нищо може да стане. Нещо намирисва това на алчност и измами.
12:22 04.09.2025
37 Дъмбо Ди
До коментар #34 от "миналта седмица си купих на 2лв":Купил си го от производител вероятно. Прекупвачите го продават на три дори има и три и петдесет. Хилят се и казват и на четири ще го купувате що няма да има много. Пръскат го с нещо и пчелите по цяла седмица не го докосват. Това нещо не ми е известно какво е но не искам да го пия. Може и виното да вкисели. Или производителите да си го продават, или да фалират. Аз на прекупвачи пари повече няма да дам. Миналата година го купувах на лев и осемдесет, сега три, хайде друг път!
12:25 04.09.2025
38 УнгуТилски ТронгоТап
Това е !
12:26 04.09.2025
39 Сега съм !
Ощетения !
Няма да съм Само АЗ !
12:30 04.09.2025
40 Михай
До коментар #20 от "Един":Да,но в Румъния нямаше национализация на земята.Тя винаги е била държава с която се съобразяват.Света знаеше за Румъния,а за България-никой.Чаушеску не изпрати войски през 1968г. в Чехословакия.Погледнете техните села и вижте нашите.В сравнение на Букурещ,София е бедно село.Хвърлете поглед на пристанището в Констанца!
12:35 04.09.2025
41 Не знам за Добруджа, но моята кооперация
До коментар #3 от "Яко се лъже в тая държава прокълната":В плевенско ми изплати 20%над договорената рента защото имаше свръх добив на зърно
12:37 04.09.2025
42 Толбухин
Просто тая година няма да има,за джип.
12:44 04.09.2025
43 Гроздар
До коментар #15 от "Дъмбо Ди":Ами като пазаруваш на "Околовръстното", ще ти вземат и 15 лева за килограм!
Има обяви и може да провериш, този който произвежда грозде , на какви цени продава!
Не този на "околовръстното" който е препродавач и дере такива като теб с кремък!
Не пиши глупости , цените от лозето са 170-180 лв, за кг!!
12:55 04.09.2025
44 Госта.
До коментар #19 от "Марсел":Прословутите двама братя от района на Г.Тошево ли?
12:56 04.09.2025
45 Червен Мозък 🧠
13:00 04.09.2025