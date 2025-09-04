Новини
България »
Асен Василев: Знаел ли е премиерът за посещението на Зафиров в Пекин

Асен Василев: Знаел ли е премиерът за посещението на Зафиров в Пекин

4 Септември, 2025 11:51 831 40

  • асен василев-
  • атанас зафиров-
  • пекин

Той препотвърди позицията на ПП-ДБ, че искат оставката на Зафиров

Асен Василев: Знаел ли е премиерът за посещението на Зафиров в Пекин - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Председателят на „Продължаваме промяната“ Асен Василев с остра критика към присъствието на Атанас Зафиров на парада в Китай. Той препотвърди позицията на ПП-ДБ, че искат оставката на Зафиров.

Участвало ли е българското посолство, знаел ли е премиерът, запита Василев.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.1 от 17 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    12 9 Отговор
    Важното е, че Вова е знаел. Нали той го е пратил.

    Коментиран от #32

    11:53 04.09.2025

  • 2 Хаха

    25 5 Отговор
    А и питай го бе кокорчо.

    11:53 04.09.2025

  • 3 Опа

    34 5 Отговор
    Лицето на снимката може да лъже без да мига.

    11:54 04.09.2025

  • 4 Дъмбо Ди

    20 5 Отговор
    Тоя с тия очи ще бие Генерала след десетина години!

    11:54 04.09.2025

  • 5 Вервайте ми!

    25 5 Отговор
    И Асенчо искаше да ходи в Китай, но не гу пуснаха, горкото девойче!

    Коментиран от #9

    11:55 04.09.2025

  • 6 Путин

    22 6 Отговор
    Накокорения пак се прави на евроатлантик. Нищо, че продаде един софтуер на китайци навремето.

    11:55 04.09.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 БСП са жалкари

    9 13 Отговор
    Те представят интересите на група жалки бизнесмени в България, които вероятно наводняват българския пазар с контейнерите китайски боклуци. Те от друго и не разбират. Това са едни от най-големите комсомолски опростачени некадърници. Които не знаят как да привличат в България високотехнологични производства от Европа и Америка. Това са същите бездарници номенклатури които капитулираха пред Европа в процесите при присъединяването на България в Европейския съюз и не защитиха българските интереси. Пълни бездарници са това.

    11:57 04.09.2025

  • 9 честен ционист

    4 5 Отговор

    До коментар #5 от "Вервайте ми!":

    Да продаде пак някой код ли?

    11:57 04.09.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Порно

    19 4 Отговор
    Гледам сутринта и ленчето с кремчето я изтипосали да плюе, сякаш се е срещнал с някой по страшен от Хитлер и Бен ладен заедно. Какво толкова, видял се с господаря на света, това, че на някого не му харесва , не променя факта, че промените в света вече настъпиха.

    Коментиран от #14

    11:58 04.09.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Негоднико

    8 4 Отговор

    До коментар #11 от "Порно":

    Кажи колко пари си укрил? Колко данъци и печалба си укрил. Колко си лъгал и мамил, за да си купиш поредното апартаментче или хотелче?

    12:00 04.09.2025

  • 15 Цвете

    8 9 Отговор
    Дебел предател. Какво очквате от червен човек? Да си подава оставката. Аман от такива, които заемат пост и се мислят за велики. 🙃

    12:00 04.09.2025

  • 16 к0к0рч0

    10 4 Отговор
    аз на един друг парад бех 🏳️‍🌈🌈💋

    12:00 04.09.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 к0к0рч0

    10 3 Отговор
    аз на един друг парaд бех 🏳️‍🌈🌈💋

    12:01 04.09.2025

  • 19 Хмм

    15 2 Отговор
    този още не разбра, че Зафиров е председател на БСП, може да отиде в Китай дори като водач на парламентарна делегация на БСП, да каже все пак василев защо е против освобождението на Китай от Япония, в което са участвали и американците, а капитулацията на Япония е пописана на американския кораб Мисури, ток какво съжалява че през ВСВ не са победили Хитлер и Япония ли?

    12:01 04.09.2025

  • 20 ЗЕЛЕНчук

    9 2 Отговор
    Епа , оти кокорчо тъй се кокори бря?
    Да не му е некой, бръкнал изодзадзе?
    Ой завалъ, и той зор си има!!!
    Тц тц тц - лош Путин, лош!

    12:02 04.09.2025

  • 21 Майора

    8 3 Отговор
    Сло Кокорчо , а вие като правихте среща с “Джемкорт” питахте ли някого! Това не е официално посещение , а партийно , както Копейкин направи в Русия!

    12:03 04.09.2025

  • 22 Долни пеевски подлоги !

    4 7 Отговор
    Шиши е изпратил Флинстоун да прати хабер на диктаторите, че България върви успешно към азиатска диктатура. Пусин е бил доволен, че са облизaли макарите на господаря му Си

    Коментиран от #29, #31

    12:04 04.09.2025

  • 23 Михайлов

    5 1 Отговор
    В посолството винаги се получава грама от МВнР, че от България пристига VIP с делегация. Посрещане, хапване, пийване...Да, знаели са. Нещо повече - съгласувано е с китайския протокол - каква е програмата, къде и в колко часа трябва да бъдат, с каква кола, пропуск и т.н.

    12:05 04.09.2025

  • 24 БКП Ново начало

    8 6 Отговор
    Националните предатели от БКП, преименувани на БСП, винаги са служели и ще служат на чужди държави.

    12:06 04.09.2025

  • 25 Ами

    9 3 Отговор
    не си дават сметка, че направиха Зафиров герой, излезли да го обвиняват този, който говореше в оня запис за папкане и после по островите или две крадли, едната на ток другата от магазин

    12:06 04.09.2025

  • 26 евроатлантик

    10 2 Отговор
    Кокорчо се заел сега с Китай ли да се бори? Оправиха Русия, сега почнаха Китай... Само дето точно техния евроатлантик и евродепутат от ПП Никола Минчев е с отнет имунитет и се разследва от ЕС а корупция свързана с Китай..

    12:09 04.09.2025

  • 27 бай Ставри

    6 4 Отговор
    Василев, не завиждай ! Знаем, че те влече китайската далавера.

    12:09 04.09.2025

  • 28 Kyчka на Путлер ли е Бойко Борисов?

    4 5 Отговор
    Абе как да не е знаел фикуса желязков? Всичко е било договорено още преди месец. Шиши го е командировал, нали и той ще става диктатор на България.
    Срещнал Си един блуждаещ се турист от България и му казал - И така и така си тук, що не дойдеш на парада, на червения килим, заедно с най големите ypoди на света.... 🤣🤣🤣🤣

    12:10 04.09.2025

  • 29 Не ,не си прав

    3 2 Отговор

    До коментар #22 от "Долни пеевски подлоги !":

    Аааа не така - бъркаш нещо!
    Та нали шишко е най-големият евроатлантик в България?

    Коментиран от #30

    12:11 04.09.2025

  • 30 име

    0 2 Отговор

    До коментар #29 от "Не ,не си прав":

    Нищо не бърка, а като всеки жълтопаветник вече е забравил че онези, за които гласува, бяха в комбина с боко и шишо, забравил е че направиха много "качествена" конституционна реформа за която той ги подкрепяше, защото беше забравил причините, поради които беше излязъл да протестира 2020г, както и е забравил защо протестираше 2014г и кой беше КОЙ

    12:19 04.09.2025

  • 31 Миладин

    2 2 Отговор

    До коментар #22 от "Долни пеевски подлоги !":

    Иска ми се Флинтстоун да ти седне на главата и да пръсне....

    12:26 04.09.2025

  • 32 Вова знае че ...

    1 4 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Русия ни е обявила война и е окупирала България , Зафиров е бил поканен там,
    като представител на тези държжави , които са загубили ВСВ война !,

    Забравиха , че САЩ,Великобритания и Канада бяха тези, които победиха в тази война!!!

    12:29 04.09.2025

  • 33 Р Г В

    0 0 Отговор
    Спокойно г-н Кок.... и вие лидера на ГЕ... нямате актуална информация по случая с г-н Зафиров. Още преди 2 месеца той има записан ден за процедури по традиционна Китайска медицина за сваляне излишни килог......телес... ма...
    Това е случайно съвпадение , не правете от мухата слон.

    12:37 04.09.2025

  • 34 604

    2 0 Отговор
    Кон му го е натопорил.

    Чак очите че му излетят...

    12:38 04.09.2025

  • 35 Дон Дони

    1 0 Отговор
    Не виждам проблем с посещението Китай не е неприятелска държава! По скоро раздухването му може да влоши отношенията ни! Проблем е в почивен ден еврокомисаря да инспектира военен завод!

    Коментиран от #37

    12:43 04.09.2025

  • 36 Тагарев Тошко

    0 0 Отговор
    Държава с население колкото едно голямо китайско село тръгнало сметка да държи! Ало с приказките най много да развалите отношенията с най голямата икономическа сила!

    12:46 04.09.2025

  • 37 604

    0 0 Отговор

    До коментар #35 от "Дон Дони":

    Ко шъ инспектиръ...туй да не им е бащиния...?

    12:46 04.09.2025

  • 38 Данко Харсъзина

    0 0 Отговор
    Разбира се, че е знаел. И в Брюксел са знаели. Жълтокопитните защо си мислят, че Фред Флинстоун е заминал без благословия?

    12:49 04.09.2025

  • 39 Григор

    0 0 Отговор
    Един път и аз да съм съгласен с Борисов. В случая той е 100% прав и в посещението на Зафиров няма нищо скандално. Напротив, стъпката е в правилна посока. Китай не ни е враждебна държава и връзките с нея трябва да се развиват. Да се поддържат добри отношения и с останалите гости в Китай е въпрос на мъдрост и стратегическо мислене. Точно по тази причина там се оказаха премиерът на Словакия Фицо и президента на Сърбия Вучич.

    12:51 04.09.2025

  • 40 Абеееее

    0 0 Отговор
    Ти ли ще кажеш кой къде ще ходи

    13:00 04.09.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове