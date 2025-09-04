Асен Василев: Знаел ли е премиерът за посещението на Зафиров в Пекин

Председателят на „Продължаваме промяната“ Асен Василев с остра критика към присъствието на Атанас Зафиров на парада в Китай. Той препотвърди позицията на ПП-ДБ, че искат оставката на Зафиров.
Участвало ли е българското посолство, знаел ли е премиерът, запита Василев.
1 честен ционист
Коментиран от #32
11:53 04.09.2025
2 Хаха
11:53 04.09.2025
3 Опа
11:54 04.09.2025
4 Дъмбо Ди
11:54 04.09.2025
5 Вервайте ми!
Коментиран от #9
11:55 04.09.2025
6 Путин
11:55 04.09.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 БСП са жалкари
11:57 04.09.2025
9 честен ционист
До коментар #5 от "Вервайте ми!":Да продаде пак някой код ли?
11:57 04.09.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Порно
Коментиран от #14
11:58 04.09.2025
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Негоднико
До коментар #11 от "Порно":Кажи колко пари си укрил? Колко данъци и печалба си укрил. Колко си лъгал и мамил, за да си купиш поредното апартаментче или хотелче?
12:00 04.09.2025
15 Цвете
12:00 04.09.2025
16 к0к0рч0
12:00 04.09.2025
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 к0к0рч0
12:01 04.09.2025
19 Хмм
12:01 04.09.2025
20 ЗЕЛЕНчук
Да не му е некой, бръкнал изодзадзе?
Ой завалъ, и той зор си има!!!
Тц тц тц - лош Путин, лош!
12:02 04.09.2025
21 Майора
12:03 04.09.2025
22 Долни пеевски подлоги !
Коментиран от #29, #31
12:04 04.09.2025
23 Михайлов
12:05 04.09.2025
24 БКП Ново начало
12:06 04.09.2025
25 Ами
12:06 04.09.2025
26 евроатлантик
12:09 04.09.2025
27 бай Ставри
12:09 04.09.2025
28 Kyчka на Путлер ли е Бойко Борисов?
Срещнал Си един блуждаещ се турист от България и му казал - И така и така си тук, що не дойдеш на парада, на червения килим, заедно с най големите ypoди на света.... 🤣🤣🤣🤣
12:10 04.09.2025
29 Не ,не си прав
До коментар #22 от "Долни пеевски подлоги !":Аааа не така - бъркаш нещо!
Та нали шишко е най-големият евроатлантик в България?
Коментиран от #30
12:11 04.09.2025
30 име
До коментар #29 от "Не ,не си прав":Нищо не бърка, а като всеки жълтопаветник вече е забравил че онези, за които гласува, бяха в комбина с боко и шишо, забравил е че направиха много "качествена" конституционна реформа за която той ги подкрепяше, защото беше забравил причините, поради които беше излязъл да протестира 2020г, както и е забравил защо протестираше 2014г и кой беше КОЙ
12:19 04.09.2025
31 Миладин
До коментар #22 от "Долни пеевски подлоги !":Иска ми се Флинтстоун да ти седне на главата и да пръсне....
12:26 04.09.2025
32 Вова знае че ...
До коментар #1 от "честен ционист":Русия ни е обявила война и е окупирала България , Зафиров е бил поканен там,
като представител на тези държжави , които са загубили ВСВ война !,
Забравиха , че САЩ,Великобритания и Канада бяха тези, които победиха в тази война!!!
12:29 04.09.2025
33 Р Г В
Това е случайно съвпадение , не правете от мухата слон.
12:37 04.09.2025
34 604
Чак очите че му излетят...
12:38 04.09.2025
35 Дон Дони
Коментиран от #37
12:43 04.09.2025
36 Тагарев Тошко
12:46 04.09.2025
37 604
До коментар #35 от "Дон Дони":Ко шъ инспектиръ...туй да не им е бащиния...?
12:46 04.09.2025
38 Данко Харсъзина
12:49 04.09.2025
39 Григор
12:51 04.09.2025
40 Абеееее
13:00 04.09.2025