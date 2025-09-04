Асен Василев: Знаел ли е премиерът за посещението на Зафиров в Пекин

Председателят на „Продължаваме промяната“ Асен Василев с остра критика към присъствието на Атанас Зафиров на парада в Китай. Той препотвърди позицията на ПП-ДБ, че искат оставката на Зафиров.

Участвало ли е българското посолство, знаел ли е премиерът, запита Василев.