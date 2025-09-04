Иван Таков: Премиерът не е началник на председателя на БСП, за да му нарежда къде да ходи и с кого да се вижда

Премиерът не е началник на председателя на БСП, за да му нарежда къде да ходи и с кого да се вижда. Това заяви Иван Таков, заместник-председател на социалистическата партия, в ефира на bTV по повод реакциите, които предизвика посещението на делегацията на БСП в Китай. Официалната визита е по партийна линия. По покана на председателя на Китайската народна република и генерален секретар на Китайската комунистическа партия Си Дзинпин на посещение там е делегация, водена от председателя на Националния съвет на БСП и на коалиция "БСП - ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА" Атанас Зафиров. Те присъстваха на официалния военен парад в Пекин по повод 80 години от края на Втората световна война.

"Изключително несериозно е това, което чух от премиера Желязков, че вицепремиерът, министър и двама заместник-министри са на екскурзия в Китай, коментира Иван Таков. - Те са на официално посещение там, не държавно, но партийно. И не са екскурзианти. Тяхната визита е от изключителна важност и само мога да ги поздравя за него. Съжалявам, че неотложни ангажименти не ми позволиха да пътувам. Иначе и аз щях да бъда в делегацията".

Иван Таков определи посещението на представители на ръководството на БСП в Китай като добро начало за развитие на взаимоизгодни икономически отношения между двете страни. "Това е втората икономика в света в момента, припомни той. - Всички държави от Европейския съюз се стремят да поддържат отлични икономически отношения с Китай. Изключително важно е България да прави същото. Освен това, визитата е по повод 80-годишнината от победата над хитлерофашизма. Ако някой иска да правим ревизия на този исторически период, нека ясно да го заяви. БСП има отношения с ККП от 76 години и подписан договор за приятелство. И няма нищо по-нормално от това да покажем нашето уважение към многобройните жертвите, които е направил китайският народ по време на Втората световна война".

Заместник-председателят на БСП припомни, че само преди два месеца Атанас Зафиров беше на официално държавно посещение в Китай в качеството си на вицепремиер. "Интересно защо тогава никой не направи никакъв коментар, каза Иван Таков. - Истината е, че определени хора говорят в момента така, че да се харесат на определени държави. Същите тези държави, които, за разлика от нас, поддържат много добри икономически отношения с Китай".

Иван Таков заяви, че не се притеснява за правителството, въпреки обявения вече пети поред вот на недоверие. "Спокоен съм, защото видях какво седи отсреща - имам предвид партиите, които се пишат като опозиция, коментира той. - Не чух да предлагат никаква смислена алтернатива. Защото, когато искаш вот на недоверие, ти казваш: "Вие не ставате да управлявате, ние имаме по-добри идеи, това са нашите идеи и искаме властта". Нищо такова не чух. Единствено стана ясно, че опозиционерите са всеки срещу всеки и се обвиняват един-друг в подкрепа на правителството. Затова за мен и този вот на недоверие е загуба на ценно парламентарно време. А предстои да започне бюджетна процедура. Има и куп предизвикателства, които стоят пред нас, предвид смяната на лева с евро".

Заместник-председателят на БСП добави, че основният приоритет на социалистическата партия в момента е да постави начало на пътя към смяна на данъчния модел в държавата. "Преди два месеца предложих този приоритет на Изпълнителното бюро и той беше приет, коментира Иван Таков. - Вече разработих детайлен план как да се случи това и съвсем скоро ще го представя. Говорим най-напред за необлагаем минимум. Следващата стъпка е по-справедлива данъчна отговорност между отделните субекти в икономиката. Така или иначе имаме препоръки от Европейския съюз корпоративният данък да бъде 15%. Изключително вредно е говоренето на хора като Симеон Дянков за ДДС в размер на 22%. Защото ДДС е данък, който удря и бедните, и богатите. И ако за богатите няма особено значение, за бедните 2% са наистина много. А с необлагаемия минимум ние искаме да оставим при хората, които са най-застрашени и в риск от повишението на цените и въвеждането на еврото, един доход в размер на 1200 лв. на година, изчислен на базата на сегашната минимална работна заплата. За някои тази сума може да се стори пренебрежимо малко, но за други тя е от жизненоважно значение".