МВнР: Няма данни за пострадали български граждани при инцидента с фуникуляр в Лисабон

Няма постъпвали сигнали и данни за пострадали български граждани при инцидента с фуникуляр „Глория“ в португалската столица Лисабон, съобщиха за БТА от Министерството на външните работи (МВнР).

Компетентните власти продължават процедурите по идентификация на жертвите, като до момента не са обявени националностите на пострадалите лица. Дипломатическото ни представителство следи развитието на случая, допълват от ведомството.

При необходимост от съдействие българските граждани могат да се свържат с посолството на България в Лисабон на следните телефони: +351 213971713, +351933611337 или на имейл: [email protected], допълват от МВнР.

Сигнали и молби за съдействие при бедствени ситуации на български граждани се приемат денонощно и на телефонните линии на дирекция "Ситуационен център": +359 2 948 24 04; +359 2 971 38 56; +359 893 339 616 или на имейл: [email protected].

Броят на жертвите на инцидента, при който фуникуляр дерайлира вчера в Лисабон, достигна 17 души, съобщиха днес службите за извънредни ситуации, цитирани от Асошиейтед прес. Двама от пострадалите тази нощ са починали в болница. С това ранените стават 21. Не се уточняват имената или националността на починалите.

Днес в Португалия е ден на национален траур, предаде АФП. Според първоначална информация се е скъсал един от кабелите на фуникуляра и той е тръгнал надолу, излязъл е от релсите и се е ударил в къща. Причините за инцидента са неясни и се води разследване.