Новини
България »
МВнР: Няма данни за пострадали български граждани при инцидента с фуникуляр в Лисабон

МВнР: Няма данни за пострадали български граждани при инцидента с фуникуляр в Лисабон

4 Септември, 2025 13:22 763 6

  • лисабон-
  • трамвай-
  • катастрофа

Компетентните власти продължават процедурите по идентификация на жертвите

МВнР: Няма данни за пострадали български граждани при инцидента с фуникуляр в Лисабон - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Няма постъпвали сигнали и данни за пострадали български граждани при инцидента с фуникуляр „Глория“ в португалската столица Лисабон, съобщиха за БТА от Министерството на външните работи (МВнР).

Компетентните власти продължават процедурите по идентификация на жертвите, като до момента не са обявени националностите на пострадалите лица. Дипломатическото ни представителство следи развитието на случая, допълват от ведомството.

При необходимост от съдействие българските граждани могат да се свържат с посолството на България в Лисабон на следните телефони: +351 213971713, +351933611337 или на имейл: [email protected], допълват от МВнР.

Сигнали и молби за съдействие при бедствени ситуации на български граждани се приемат денонощно и на телефонните линии на дирекция "Ситуационен център": +359 2 948 24 04; +359 2 971 38 56; +359 893 339 616 или на имейл: [email protected].

Броят на жертвите на инцидента, при който фуникуляр дерайлира вчера в Лисабон, достигна 17 души, съобщиха днес службите за извънредни ситуации, цитирани от Асошиейтед прес. Двама от пострадалите тази нощ са починали в болница. С това ранените стават 21. Не се уточняват имената или националността на починалите.

Днес в Португалия е ден на национален траур, предаде АФП. Според първоначална информация се е скъсал един от кабелите на фуникуляра и той е тръгнал надолу, излязъл е от релсите и се е ударил в къща. Причините за инцидента са неясни и се води разследване.

 


България
Поставете оценка:
Оценка 2.5 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 фуниколяр какво е бемамка му ?

    0 3 Отговор
    по снимките е ретро трамвай

    Коментиран от #3

    13:38 04.09.2025

  • 2 краставото куче от банкя

    2 0 Отговор
    няма ли да пострада ?

    Коментиран от #4

    13:42 04.09.2025

  • 3 Точно

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "фуниколяр какво е бемамка му ?":

    трамвай си е, наистина ретро, една от забележителностите на Лисабон.Има въжена задвижаща система (отдолу), а отгоре си е с пантограф (в Сан Франциско е подобна системата). Трагичен инцидент.. и не бих се учудил, ако е бил претоварен.По другит им ретро лини (29 и/ или 12 ако не се лъжа) през деня е абсурд да се качиш, на спирките има опашки.

    13:56 04.09.2025

  • 4 ХАХАХАХА

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "краставото куче от банкя":

    А ДАЙ БОЖЕ И ДЕЛЕТО ДА Е ТАМ

    13:58 04.09.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Е МИ КЪ

    3 1 Отговор
    ПУТИН Е ВИНОВЕН ЕС УБИТАЦИ

    14:18 04.09.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове