Парламентът отхвърли ветото на президента върху Закона за държавната собственост

Парламентът отхвърли ветото на президента върху Закона за държавната собственост

4 Септември, 2025 16:05 510 12

Румен Радев настоя, че правителството "стяга най-големия грабеж от 90-те години", а след това наложи вето

Парламентът отхвърли ветото на президента Румен Радев върху промените в Закона за държавната собственост. Отново беше предложено второ гласуване Закона за изменение и допълнение на Закона за държавната собственост, приет от Народното събрание на 31 юли 2025 г. 125 народни представители гласуваха „за“, 46 „против“ и един „въздържал се“, с което предложението бе прието. След поискано прегласуване резултатът не бе по-различен. Със „за“ гласуваха 126 депутати, 46 се обявиха „против“, нямаше „въздържали се“.

Това обобщи "Нова телевизия".

Ветото на държавния глава бе преодоляно с гласовете на ГЕРБ-СДС, „ДПС-Ново начало“, „БСП-Обединена левица“, „Има такъв народ“ и трима депутатите нечленуващи в парламентарна група.

В пленарната зала почти нямаше дискусия. Единствен Христо Расташки от МЕЧ се изказа от парламентарната трибуна: "Целта е да се продадат 4 хиляди имота. Те са държавна собственост, а тук ни беше обяснявано, че са с отпаднала необходимост. По този начин се извършва най-голямата приватизация от 1996 година".

Преди около месец управлението на 4400 държавни имота с отпаднала необхдимост изостри тона между президента и кабинета. Темата нажежи обстановката в публичното пространство и доведе до размяна на обвинения, подозрения и спекулации за нагласени търгове, тайна приватизация и дори "грабеж".

Тогава президентът Радев настоя, че правителството "стяга най-големия грабеж от 90-те години", а след това наложи вето.


  • 1 не се накрадоха

    14 2 Отговор
    наистина трябва някой да ги пребие тия публично да ги линчува с някоя дъска с пирони пред народа

    16:08 04.09.2025

  • 2 провинциалист

    10 1 Отговор
    Мда, лъжа се оказа, че еврото щяло да докара инфлация и разпродаване на държавна собственост - това се случва още преди еврото!

    16:09 04.09.2025

  • 3 Искат

    4 1 Отговор
    скоростно като за последно да продадат останалото държавно ! И да поизперат преди да влезе еврото !

    16:10 04.09.2025

  • 4 ха ха

    8 0 Отговор
    държавата бандит не спи , приема си закони за личното благоденствие на политиците

    16:10 04.09.2025

  • 5 Ха,ха

    5 1 Отговор
    Остана ли нещо за крадене на мутро територията

    16:10 04.09.2025

  • 6 ,,,,,,

    2 0 Отговор
    Акрая плъховете е се самоизядат

    16:12 04.09.2025

  • 7 Мутра олигарх

    1 0 Отговор
    Айдеее ше си напазаря имоти на далавера...той зъ мен тоя закон...

    16:14 04.09.2025

  • 8 Име

    0 3 Отговор
    Имотите трябва да се санират и да станат с отново функционални за нуждите на държавата!

    Коментиран от #12

    16:14 04.09.2025

  • 9 таксиджия 🚖

    0 3 Отговор
    вАзраждане отново гласуват със ГЕРБ, като не са влезли в залата!

    Хеххехе Коцко Центаджиев републиканеца 🇮🇱🇺🇲

    16:15 04.09.2025

  • 10 Георги

    3 1 Отговор
    много исках да стана бърсач на коментари във факти, ама ми казаха, че щом имам повече от 2 клас завършен съм прекалено квалифициран!

    16:20 04.09.2025

  • 11 селяк

    0 0 Отговор
    Eстествено, че ще го отхвърлят. Нали трябва да облажат и от това...че не се наядоха досега за толко години

    16:24 04.09.2025

  • 12 Пецо

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Име":

    Що за нуждите на държавата и държавната хазна като може да се напълнят чекмеджетата :Д

    16:25 04.09.2025

