Времето днес, прогноза за петък, 5 септември: Слънчево, временни увеличения на облачността

Очаква ни слънчево време, предаде БНТ. Над Източна България ще има временни увеличения на облачността, по-значителни преди обяд, когато на изолирани места ще превали слабо.

Максималните температури ще са между 28° и 33°, в София – около 29°.

В Източна България ще остане ветровито, с умерен североизточен вятър.

И по Черноморието ще бъде предимно слънчево, но преди обяд на изолирани места, главно по южното крайбрежие, ще превали слабо. Ще духа умерен североизточен вятър.

Максималните температури ще бъдат между 26° и 29°. Температурата на морската вода е около 25°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Добри условия в планините, слънчево време с разкъсана висока облачност и умерен вятър от изток-североизток.

Максималните температури по най-високите върхове са от 11° на Мусала до 14° на Черни връх.

До края на тази и в началото на новата седмица ще преобладава слънчево време.

Ще е без съществени валежи. Възможни са само изолирани превалявания в следобедните часове, главно в планините и планинските райони, с по-голяма вероятност в понеделник и вторник.

Вятърът ще е най-често североизточен, предимно слаб, в Източна България - умерен. Максимални температури в повечето райони от страната ще бъдат между 28 и 33°.