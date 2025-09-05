Новини
Габриел Вълков: Богатите трябва да плащат по-високи данъци, за да има пари и за по-бедните хора

5 Септември, 2025 10:51 526 29

  • габриел вълков-
  • данъци-
  • богати-
  • бедни

Сега и човекът с хиляда лева заплата, и банките с три милиарда печалба плащат по 10 процента

Габриел Вълков: Богатите трябва да плащат по-високи данъци, за да има пари и за по-бедните хора - 1
Снимка: БСП
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

„Богатите трябва да плащат по-високи данъци, за да има пари и за по-бедните хора.“ Това заяви депутатът от „БСП – Обединена левица“ Габриел Вълков в предаването „Делници“ по Евроком. Според Вълков никъде по света няма данъчна система като нашата, която в такава степен да подкрепя най-заможните и да изоставя социално слабите. Той се обяви за отмяната на плоския данък от 10% и за връщане на подоходното облагане.

Депутатът от „БСП – Обединена левица“ заяви, че от формацията ще искат намаляване на студентските кредити на 3%, за да могат младите хора да имат достъп до образование.

„Докато богатите не започнат да плащат справедлив дял от техните пари, няма как да има справедлива държава и хората с ниски доходи да живеят нормално в България. Сега и човекът с хиляда лева заплата, и банките с три милиарда печалба плащат по 10 процента“, аргументира се Габриел Вълков.

Той обърна внимание на защитата на битовите потребители на ток.

„До края на мандата на правителството гарантираме, че няма да има либерализация на тока за тях. Те ще бъдат защитени, докато това правителство управлява. Това е и една от мерките срещу спекулата. И глобите от 10 процента от оборота, които могат да налагат КЗК и КЗП, са милионни глоби, защото има фирми с милиарди оборот – също са една добра форма на борба с тази спекула“, бе категоричен социалистът.

Той напомни и за позицията на Младежкото обединение в БСП за допълнителна подкрепа на младите майки, която вече е обсъдена със социалния министър Борислав Гуцанов. Той също ще проведе разговори тя да залегне в следващия бюджет.

„Много важно е през втората година майчинство, например, да се получават 75 на сто от майчинството, като майките едновременно с това да могат да ходят и на работа. Това ще им помогне да си гледат децата, имайки допълнителни доходи“, посочи Вълков.

По линия на доброволчеството социалистът припомни, че първият закон за неговото насърчаване е внесен още когато Кристиан Вигенин от БСП е бил народен представител и председател на парламента.

„Ние работим за много по-големи права на доброволците, за да се стимулира доброволният труд, който е от цялото сърце на един човек. И държавата да стане гарант за тези хора – да им дава по три дена отпуск, да им осигури застраховка за злополука в такива бедствия като пожари и наводнения“, каза в заключение Габриел Вълков.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 6 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    7 4 Отговор
    В еврозоната е Клуба на Богатите.Няма място за бедните.

    Коментиран от #26

    10:52 05.09.2025

  • 2 Последния Софиянец

    7 3 Отговор
    Банките дадоха 500 млн авансово на Теменужка да запълни дупката в бюджета.Какво повече да дадат?За следващия век ли?

    10:54 05.09.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 1488

    6 2 Отговор
    пред парламента съм и се залях с бензин А92 от Еко

    ще драсна клечката ако 🎃 и 🐷 не ми обяснят какво стана с жипиеса на мърсулa 🐍 и къде е розовата пантера 🐆

    10:55 05.09.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 мьрсулa

    5 3 Отговор
    докато сръбската скара и македонското девойче с помощта на матюшка не сринат до основи тоз циганотурскиклозет беге и ес, оправия нема

    10:56 05.09.2025

  • 7 Бойкот на О.Л.Хлъц

    5 0 Отговор
    Да, но това може да го реши Народното събрание,
    а там са все богати и няма как да го приемат...

    10:57 05.09.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Дрън, дрън съветски чугун

    5 5 Отговор
    Не. Просто бедните ще трябва да се научат да се трудят.

    10:59 05.09.2025

  • 10 Дух

    2 3 Отговор
    Чета днес България била дъното на вселената,ами прави са си емигрантите емигрирали в Щатите го виждат най добре ,сега я вкарват в ЛГБТ блатото Европа и тепърва ще се развъждат още по големи български прости Копейки

    11:00 05.09.2025

  • 11 БЪЛГАРИН 🇧🇬

    6 1 Отговор
    Всички влизат в политиката, за да крадат.
    ТОЧКА.

    11:00 05.09.2025

  • 12 те плащат

    2 0 Отговор
    но как ги харчат . да не ги дават на бедните . не . едно бедствие да стане и няма пари . застраховките ги надуха заради празния фонд . а измамите точат яко . финансистите да привлекат богати хора . мъск , циновете на бадън и тръмпи . да се видим в пари . тук наште милионери и милиярдери са стиснат . дават огромни суми за данъци . но няма за бедняците .

    11:00 05.09.2025

  • 13 Съъгласен

    1 1 Отговор
    Богатите чужди малко инвеститори също, или само не близките богати до управлението. След вдигане на данъците във Франция по 1000 милионера си местят бизнесите в Дубай или на друго място на годишна база. Идеята на Ессссрррр да няма инакомислещи и масите ще бъдат експлоатирани на макс ..

    11:01 05.09.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Българин 🇧🇬

    2 2 Отговор
    Този е напълно луд ! Данъци плащат малкото честни хора в България ! Като вдигнеш данъците , множиш сивата икономика !

    11:02 05.09.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Един

    4 1 Отговор
    Младеж я да вземеш да обясниш кои са тия бедните дето си щял да им даваш пари?! Ако пак ще давате на цветните лесна пара - мерси съм ама банките са ми по-симпатични, щото за тия цветните взимате и от моите да ги храните и ми писна!

    И не знам у вашта партия как смятате, ама на 1 милион 10% е малко повече кинта отколкото на 1000...

    11:03 05.09.2025

  • 18 Гост

    2 1 Отговор
    Затова ли въведохте плоския данък?

    11:03 05.09.2025

  • 19 жясед

    4 0 Отговор
    И тоя БСП кукер и той няма 1 ден да е работил но ще гласува закони??? Изчакаите вика 1 -2 години??? Да може да го храним още 1 -2 години докато стане и той милионер. Не е сега вика момента за избори??? Ами не искаш избори защото вече за БСП ще гласувате само ти и Наско фритюрника. Никога повече няма да влезете в парламента. След като се овъртолихте с крадците от ГЕРБ вече и котката ти няма да гласува за вас. Само е въпрос на време да те заритат и теб БСП некадърник. И да почваш да работиш а не да те хранят българите. Боклук с боклук.

    11:04 05.09.2025

  • 20 Кой са богатите бе? Другарю милионер.

    4 1 Отговор
    Вие.

    11:04 05.09.2025

  • 21 Да бе , да ! 😜

    1 0 Отговор
    Наближават избори и депутатите искат да вземат от хазната за да раздават пари за гласовете на ромите !

    11:05 05.09.2025

  • 22 Дедо Гошо

    4 0 Отговор
    Ганьо трябва да знае, че с повишаването на данъците НАМАЛЯВАТ РУШВЕТИТЕ.

    11:07 05.09.2025

  • 23 Отговорете бе дупето от БСП

    1 0 Отговор
    Как получавате 20 000 лева /10 000 евро на месец заплата , а плащате всякакви осигуровки съвсем до скоро на 3500 лв/1600 евро, от съвсем скоро на 4000 лв!?? Как ще има пари за НЗОк

    11:07 05.09.2025

  • 24 Тъп Глупънсбъркър

    0 0 Отговор
    Ти пък! Къде си видял богатите да плащат данъци? Първо в България богатите са на власт или пък тези, които се добират до властта бедни в последствие забогатяват и то чрез грабеж, крадене и после плащане на рушвети където трябва за да не ги закачат или ан адвокати, коуито да протакат делата им с десетиилетия докато изтекат по давност. Не си ли спомняш на времето, когато министър Дянков се беш заканил да въведе "данък богатство" , а в последствие въведе "данък колиба" , защото и на него му стана ясно че е много по-лесно да тупаш брашняния чувал вместо да се опиташ да вземеш брашно от богатия.

    11:10 05.09.2025

  • 25 Страдивариус

    1 1 Отговор
    Значи от икономическата единица, която стопанисвам, ръководя и развивам съм внесъл миналата година у държавната хазна над 700 хиляди данъци. Наложи ми се тази година да премина през няколко болници и какво се оказа, че здравно неосигурения и този с минималната осигуровка сме на една пейка, с еднакви права пред лекарския кабинет. Разбира се и тяхното здравеопазване аз съм го платил. Единия, този "безработния" и "неосигурения" ми се хвали, че работел в строителството...лепял плочки, шпакловал и т.н. и изкарвал много добри пари. Да бе ама не плаща данъци. Аз храня и давам реални доходи над средните за страната по фиш на 18 човека. Всяко такова неравноправие ме дразни, защото тези неплащащите винаги имат най-големи претенции за всичко, но не осъзнават, че правата ни са еднакви.

    11:11 05.09.2025

  • 26 Отец Нафарфорий

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Еврозоната не е клуба на богатите, а КЛУБА НА ПОТЪНАЛИТЕ В ДЪЛГОВЕ, и никой не може да каже как ще си погасяват дълговете, които непрекъснато растат.

    11:12 05.09.2025

  • 27 Точен

    0 0 Отговор
    За БСП или нищо, или... нищо!

    11:13 05.09.2025

  • 28 Пак се говори на едро

    0 0 Отговор
    Кой е беден точно? Тези на уж минимална дето се разкъсват от ядене и пиене Или пенсионерите в самолета за Индонезия? Първо обложете всички необлагаеми доходи от земя хазарт и т.н. вкл. Обезщетения и да пенсии. Пенсията е отложен доход направен с необлагаеми вноски. Нека да има необлагаем минимум линията на бедността.

    11:14 05.09.2025

  • 29 Силиций

    0 0 Отговор
    Нямам се за богат,но...Питам се:
    Ако плащаш по висок дял данъци към българската държава,тя-държавата нещо повече ли ти осигурява ? Или парите отиват за "помощи" на трайно неработещи "избиратели" на властимащите в тази държава?
    Ако парите отиват за подпомагане на работещи хора в затруднение,за нормално здравеопазване,за нормални пътища и т.н.,добре,но... Ще станат близо 40 год. откакто се вижда,че българската държава харчи парите от данъци едиствено в интерес на властимащите и техните марионетки!!!

    11:16 05.09.2025

