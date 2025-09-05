Габриел Вълков: Богатите трябва да плащат по-високи данъци, за да има пари и за по-бедните хора

„Богатите трябва да плащат по-високи данъци, за да има пари и за по-бедните хора.“ Това заяви депутатът от „БСП – Обединена левица“ Габриел Вълков в предаването „Делници“ по Евроком. Според Вълков никъде по света няма данъчна система като нашата, която в такава степен да подкрепя най-заможните и да изоставя социално слабите. Той се обяви за отмяната на плоския данък от 10% и за връщане на подоходното облагане.
Депутатът от „БСП – Обединена левица“ заяви, че от формацията ще искат намаляване на студентските кредити на 3%, за да могат младите хора да имат достъп до образование.
„Докато богатите не започнат да плащат справедлив дял от техните пари, няма как да има справедлива държава и хората с ниски доходи да живеят нормално в България. Сега и човекът с хиляда лева заплата, и банките с три милиарда печалба плащат по 10 процента“, аргументира се Габриел Вълков.
Той обърна внимание на защитата на битовите потребители на ток.
„До края на мандата на правителството гарантираме, че няма да има либерализация на тока за тях. Те ще бъдат защитени, докато това правителство управлява. Това е и една от мерките срещу спекулата. И глобите от 10 процента от оборота, които могат да налагат КЗК и КЗП, са милионни глоби, защото има фирми с милиарди оборот – също са една добра форма на борба с тази спекула“, бе категоричен социалистът.
Той напомни и за позицията на Младежкото обединение в БСП за допълнителна подкрепа на младите майки, която вече е обсъдена със социалния министър Борислав Гуцанов. Той също ще проведе разговори тя да залегне в следващия бюджет.
„Много важно е през втората година майчинство, например, да се получават 75 на сто от майчинството, като майките едновременно с това да могат да ходят и на работа. Това ще им помогне да си гледат децата, имайки допълнителни доходи“, посочи Вълков.
По линия на доброволчеството социалистът припомни, че първият закон за неговото насърчаване е внесен още когато Кристиан Вигенин от БСП е бил народен представител и председател на парламента.
„Ние работим за много по-големи права на доброволците, за да се стимулира доброволният труд, който е от цялото сърце на един човек. И държавата да стане гарант за тези хора – да им дава по три дена отпуск, да им осигури застраховка за злополука в такива бедствия като пожари и наводнения“, каза в заключение Габриел Вълков.
1 Последния Софиянец
Коментиран от #26
10:52 05.09.2025
2 Последния Софиянец
10:54 05.09.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 1488
ще драсна клечката ако 🎃 и 🐷 не ми обяснят какво стана с жипиеса на мърсулa 🐍 и къде е розовата пантера 🐆
10:55 05.09.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 мьрсулa
10:56 05.09.2025
7 Бойкот на О.Л.Хлъц
а там са все богати и няма как да го приемат...
10:57 05.09.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Дрън, дрън съветски чугун
10:59 05.09.2025
10 Дух
11:00 05.09.2025
11 БЪЛГАРИН 🇧🇬
ТОЧКА.
11:00 05.09.2025
12 те плащат
11:00 05.09.2025
13 Съъгласен
11:01 05.09.2025
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Българин 🇧🇬
11:02 05.09.2025
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Един
И не знам у вашта партия как смятате, ама на 1 милион 10% е малко повече кинта отколкото на 1000...
11:03 05.09.2025
18 Гост
11:03 05.09.2025
19 жясед
11:04 05.09.2025
20 Кой са богатите бе? Другарю милионер.
11:04 05.09.2025
21 Да бе , да ! 😜
11:05 05.09.2025
22 Дедо Гошо
11:07 05.09.2025
23 Отговорете бе дупето от БСП
11:07 05.09.2025
24 Тъп Глупънсбъркър
11:10 05.09.2025
25 Страдивариус
11:11 05.09.2025
26 Отец Нафарфорий
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Еврозоната не е клуба на богатите, а КЛУБА НА ПОТЪНАЛИТЕ В ДЪЛГОВЕ, и никой не може да каже как ще си погасяват дълговете, които непрекъснато растат.
11:12 05.09.2025
27 Точен
11:13 05.09.2025
28 Пак се говори на едро
11:14 05.09.2025
29 Силиций
Ако плащаш по висок дял данъци към българската държава,тя-държавата нещо повече ли ти осигурява ? Или парите отиват за "помощи" на трайно неработещи "избиратели" на властимащите в тази държава?
Ако парите отиват за подпомагане на работещи хора в затруднение,за нормално здравеопазване,за нормални пътища и т.н.,добре,но... Ще станат близо 40 год. откакто се вижда,че българската държава харчи парите от данъци едиствено в интерес на властимащите и техните марионетки!!!
11:16 05.09.2025