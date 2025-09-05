Габриел Вълков: Богатите трябва да плащат по-високи данъци, за да има пари и за по-бедните хора

„Богатите трябва да плащат по-високи данъци, за да има пари и за по-бедните хора.“ Това заяви депутатът от „БСП – Обединена левица“ Габриел Вълков в предаването „Делници“ по Евроком. Според Вълков никъде по света няма данъчна система като нашата, която в такава степен да подкрепя най-заможните и да изоставя социално слабите. Той се обяви за отмяната на плоския данък от 10% и за връщане на подоходното облагане.

Депутатът от „БСП – Обединена левица“ заяви, че от формацията ще искат намаляване на студентските кредити на 3%, за да могат младите хора да имат достъп до образование.

„Докато богатите не започнат да плащат справедлив дял от техните пари, няма как да има справедлива държава и хората с ниски доходи да живеят нормално в България. Сега и човекът с хиляда лева заплата, и банките с три милиарда печалба плащат по 10 процента“, аргументира се Габриел Вълков.

Той обърна внимание на защитата на битовите потребители на ток.

„До края на мандата на правителството гарантираме, че няма да има либерализация на тока за тях. Те ще бъдат защитени, докато това правителство управлява. Това е и една от мерките срещу спекулата. И глобите от 10 процента от оборота, които могат да налагат КЗК и КЗП, са милионни глоби, защото има фирми с милиарди оборот – също са една добра форма на борба с тази спекула“, бе категоричен социалистът.

Той напомни и за позицията на Младежкото обединение в БСП за допълнителна подкрепа на младите майки, която вече е обсъдена със социалния министър Борислав Гуцанов. Той също ще проведе разговори тя да залегне в следващия бюджет.

„Много важно е през втората година майчинство, например, да се получават 75 на сто от майчинството, като майките едновременно с това да могат да ходят и на работа. Това ще им помогне да си гледат децата, имайки допълнителни доходи“, посочи Вълков.

По линия на доброволчеството социалистът припомни, че първият закон за неговото насърчаване е внесен още когато Кристиан Вигенин от БСП е бил народен представител и председател на парламента.

„Ние работим за много по-големи права на доброволците, за да се стимулира доброволният труд, който е от цялото сърце на един човек. И държавата да стане гарант за тези хора – да им дава по три дена отпуск, да им осигури застраховка за злополука в такива бедствия като пожари и наводнения“, каза в заключение Габриел Вълков.