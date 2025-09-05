Новини
С писма и обаждане по телефона НАП напомня на граждани да декларират доходите си

С писма и обаждане по телефона НАП напомня на граждани да декларират доходите си

5 Септември, 2025 13:44

Над 27 000 са пропуснали да обявят суми от наложен платеж, хонорари или земеделски субсидии

С писма и обаждане по телефона НАП напомня на граждани да декларират доходите си - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

НАП стартира информационна кампания спрямо физически лица, за които има данни, че през 2024 година са получили доходи от хонорари, земеделски субсидии, суми от наложени платежи от продажби в Интернет, наеми и др., но са пропуснали да ги декларират. Над 27 000 лица ще получат писма, имейли или обаждане по телефона, като гражданите трябва да обявят доходите си в рамките на две седмици след получаване на известието от Приходната агенция.

НАП разполага с информация за сумите, получени през 2024 г. от физическите лица. Тези данни са подадени в приходната агенция от куриерските фирми – за плащания чрез наложен платеж, от работодателите – за изплатени хонорари по граждански договори и от Държавен фонд „Земеделие“ – за отпуснатите субсидии.

Данните за доходите са вписани в предварително попълнените годишни данъчни декларации, а информацията за вида им е отразена в съответните приложения. Преди да бъдат подписани и подадени, предварително попълнените данни следва да се прегледат, допълнят и коригират при необходимост, както и да се прецени дали доходите, вписани в декларацията, са облагаеми или необлагаеми. Облагаемите доходи подлежат на задължително деклариране, а необлагаемите, каквито например са доходите от продажба на лични вещи, могат да се обявят по желание.

Електронната услуга за подаване на годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ е достъпна с персонален идентификационен код (ПИК) или с квалифициран електронен подпис (КЕП) в е-Портала на приходната агенция. Лицата, които не разполагат с ПИК, могат да го получат за минути и безплатно във всеки един офис на НАП.

Информация за попълването и подаването на данъчни и осигурителни декларации, както и за внасяне на суми към бюджета може да се получи на телефоните на приходната агенция: 0700 18 700 или 02/9859 6801, на цена, съобразно тарифата на съответния оператор и в сайта на НАП.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Да се обадят в зайчарнико

    3 0 Отговор
    Народа масово гладува и се храни с бракувана храна и скъпа внос от Европа.

    13:48 05.09.2025

  • 2 НАПалм

    1 0 Отговор
    От парламента изхарчиха мангизите по курирти през целия август месец и сега се опитват да съберат за заплати до Коледа. Така че, бързо хуйвайте да декларирате.

    13:59 05.09.2025

  • 3 А шефката на НАП В. Търново кога ще ни

    2 0 Отговор
    Бие с бухалка? НАП са бухалка на мафията, могат да напомнят на мвр шефа как се яде бой по правилата!

    Коментиран от #5

    14:00 05.09.2025

  • 4 прокопи

    1 0 Отговор
    Чули ли Славчооо?! Декларация. Не се крий!

    14:00 05.09.2025

  • 5 Спецов ще я издига виж само как хубаво

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "А шефката на НАП В. Търново кога ще ни":

    Бие и респектира хората храсимира витанова

    14:03 05.09.2025

  • 6 Да Продължава !

    1 0 Отговор
    Да Продължава !

    Когато ми осигури договор за усъвършенстване на софтуера си !

    Да ми се Обади !

    14:05 05.09.2025

