Атанас Зафиров: Няма да подавам оставка, защото няма никакво основание за това

5 Септември, 2025 16:10 751 30

  • атанас зафиров-
  • подаване на оставка-
  • основание-
  • намерение

Лидерът на БСП смята, че реториката около посещението му в Китай е част от хибридна атака, която се води срещу управлението

Атанас Зафиров: Няма да подавам оставка, защото няма никакво основание за това - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Нямам никакво намерение да подавам оставка, защото няма никакво основание. Това заяви пред БНР Атанас Зафиров, вицепремиер и председател на БСП, след като такава беше поискана от парламентарната група на ПП-ДБ.
В декларация от парламентарната трибуна Елисавета Белобрадова от ПП-ДБ попита в какво качество вицепремиерът Атанас Зафиров е присъствал на военния парад в Китай и настоя за неговата оставка.

"Поканата за събитието беше получена достатъчно рано, за да се осъществи цялостната подготовка в рамките на вътрешнопартийния протокол. Поканата беше от Китайската комунистическа партия и изцяло по партийна линия. Така беше организирано и самото посещение, както и срещите.
Имам чувството, че се измества центърът на тежестта на разговора от събитието. Събитието отбелязва 80-тата годишнина от освобождението на Китай от фашистката окупация. Всичко останало са спекулации и търсене на политически дивиденти от несъществуващи проблеми.

Аз не съм имал никакви колебания. Поканата беше приета много преди да стане ясен съставът на участниците. Тя беше потвърдена на един прием в китайското посолство, на който много активно участие имаха хора, които сега ми искат оставката. Господин Василев беше важен гост. Приемът беше посветен на годишнина на Китайската народна армия.

Отказ на покана от подобен ранг би показала неуважение към една страна, с която имаме отлични отношения.

На това събитие и на срещите, които съм имал, най-често повтаряната дума беше "мир".

Нито съм първият, нито последният председател на БСП, който ще участва в подобни събития. Няма никаква логика в огромната част от нещата, които се изприказваха.

Всички държави от Централна и Източна Европа активно търсят китайската страна. България също трябва да бъде активна".

С господин Си Дзинпин се ръкувах в качеството си на водач на българската делегация на тържествата, посочи Зафиров в предаването "Хоризонт за вас".

"Аз бях като председател на БСП и Обединената левица. Така бях и поканен. Това беше изписано на всички плакати, с които бяхме посрещнати. Когато се отнася до протокола, няма как да не бъде обявено и това, че съм заместник министър-председател на Република България".

Никакви реплики не съм разменял с Путин и Ким Чен Ун, подчерта Зафиров.

"И нито за миг не съм намерил повод или основание да чувствам, че съм на място, на което не трябва да бъда".

И преди три месеца бях в Китайската народна република, припомни вицепремиерът.

"Работя за националния интерес и възможностите за икономическо развитие на България".

В коалицията сме партии с различна идеологическа принадлежност, отбеляза още той.

Зафиров смята, че реториката около посещението му в Китай е част от хибридна атака, която се води срещу управлението.

"Целта е преди влизането в еврозоната България да бъде разклатена от някакъв измислен правителствен скандал и да се търси преформатиране на политическото пространство".

Аз имам отличен диалог с премиера Желязков, посочи Атанас Зафиров.

"Посещението и срещите, които съм имал, бяха изцяло партийни и няма нужда да уведомявам премиера".


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ПКП

    28 3 Отговор
    Лапаницата е голяма , как ще я изпусне. Той знае че повече такава възможност няма да има.

    16:12 05.09.2025

  • 2 Еврибари на магари

    14 0 Отговор
    И да имаше пак нямаше.

    16:13 05.09.2025

  • 3 Зафиров

    16 1 Отговор
    Само Бойко и Пеевски могат и имат право да ми поискат оставката.Останалите да го д....

    Коментиран от #28

    16:14 05.09.2025

  • 4 Последния Софиянец

    24 0 Отговор
    Някой вярва ли че Зафиров е отишъл в Пекин без одобрението на Шиши и Бойко?

    16:14 05.09.2025

  • 5 Петър

    7 1 Отговор
    Ама защо да подава оставка, бил ходил до Китай, чудо големо? Виждате ли, че днешната власт не се различава съществено от властта в НРБ преди 1990 година?

    16:15 05.09.2025

  • 6 Град Симитли

    3 4 Отговор
    Покани Мирчо Шопарчето на дохиото, там решете спора!

    Коментиран от #11

    16:17 05.09.2025

  • 7 Това

    13 0 Отговор
    Шефът Маг..нитски не разрешава оставка на ени...чара Флинг...стоун.

    16:18 05.09.2025

  • 8 Бате Венце - Сикаджията от Овча Купел

    13 0 Отговор
    Зафиров, вземи отслабни малко, че като гледам на какво си заприличал, скоро ще ходиш при жена си в Орландовци.

    16:20 05.09.2025

  • 9 Абсолютен

    10 2 Отговор
    гьонсуратлък , подмолен и фалшив , никакви морални ценности и респект към българските граждани и обществото ни ! Винаги се вре навсякъде , всичко по заобиколен начин , така и със следването на дъщеря му , а и сегашната ѝ работа ! Как да подаде оставка такъв без съвест и морал ?

    16:22 05.09.2025

  • 10 МВР е страшен бич

    6 1 Отговор
    Полицията на България масово избиват Население чрез различни методи включително катастрофи и депресии....

    16:22 05.09.2025

  • 11 С/Р

    4 2 Отговор

    До коментар #6 от "Град Симитли":

    Мирчо Шопарчето срещу Фред Флинтстоун!

    16:24 05.09.2025

  • 12 В Китай

    7 0 Отговор
    се беше обул с маратонки и костюм , шкембето върви метър пред него и яката на ризата му незакопчана около дебелия врат !

    16:26 05.09.2025

  • 13 то се знаеше

    6 2 Отговор
    Комунистите не подават оставка.

    16:26 05.09.2025

  • 14 Въпрос ?

    5 1 Отговор
    Аненце,
    Защо си махнала въмможноста за коментари от поръчковата си предишна статия ?
    Нали знаеш ,че в повечето демократични държави (включително България) правото на мнение и свободата на изразяване са гарантирани от конституцията. Ограничаването им без достатъчно законово основание или извън изключителните случаи (като защита на националната сигурност, обществения ред, здравето и морала, или правата на други лица) е противоконституционно !!!

    Коментиран от #25

    16:31 05.09.2025

  • 15 Цвете

    7 0 Отговор
    Ти си хибрид пословичен .Когато " целуваше " ръката на Нинова беше по нисък и от тревата а сега си на нов пост и си се надул, като плондир. 😅🤣😂 КАК си представяш хората, които имаха още много мъничко доверие на тази Партия и биха гласували отново. Но сега се съмнявам, защото помислите ти са нечистоплътни .🫡🤔🫡🤫🫡🫣🫡🤫🫡🤔🤨

    16:33 05.09.2025

  • 16 Ха ха ха ха ха ха

    5 1 Отговор
    Мълейййй гочоууу, ама как си се наклал бе.
    Гушата ти като на пеликан станала бе.
    Очите ти свинскииии...не си спал от седмица да мърсуваш по клубовете с народни пари.
    А, по повод народните пари, сладко е,нали батенце 😂😂😂
    Дерзай бе, народа е милионер в имоти и кинти колкото искаш.Пък и ако не те харесваха, нямаше да си там, нали така ?!!

    16:35 05.09.2025

  • 17 Цвете

    4 0 Отговор
    Ти си хибрид пословичен .Когато " целуваше " ръката на Нинова беше по нисък и от тревата а сега си на нов пост и си се надул, като плондир. 😅🤣😂 КАК си представяш хората, които имаха още много мъничко доверие на тази Партия и биха гласували отново. Но сега се съмнявам, защото помислите ти са нечистоплътни .🫡🤔🫡🤫🫡🫣🫡🤫🫡🤔🤨

    16:35 05.09.2025

  • 18 Аз само да попитам....

    5 0 Отговор
    ...това прасе няма ли да го колите скоро или....

    16:36 05.09.2025

  • 19 Цвете

    2 0 Отговор
    Ти си хибрид пословичен .Когато " целуваше " ръката на Нинова беше по нисък и от тревата а сега си на нов пост и си се надул, като плондир. 😅🤣😂 КАК си представяш хората, които имаха още много мъничко доверие на тази Партия и биха гласували отново. Но сега се съмнявам, защото помислите ти са нечистоплътни .🫡🤔🫡🤫🫡🫣🫡🤫🫡🤔🤨

    16:37 05.09.2025

  • 20 оня с коня

    4 3 Отговор
    След като БСП ПОДДЪРЖА Управлението на ГЕРБ,всички техни Управленци могат да ходят където си пожелаят из ЦЯЛАТА ВСЕЛЕНА.Глупавото ПП обаче иска Оставката на Зафиров БЕЗ ДА МИСЛИ че това ще произведе Трус в Правителството и то може и да отслабне?Кирчо-Кокорчовска им работа...

    Коментиран от #30

    16:39 05.09.2025

  • 21 Иван

    6 0 Отговор
    Наско натото е едно дебело прасе.

    16:41 05.09.2025

  • 22 Мдаа

    4 0 Отговор
    За тоя незнам, ама Митов да подава оставка, вчера целият български народ заплашваше!

    16:45 05.09.2025

  • 23 Душата си сака

    3 0 Отговор
    Смотал е една патица по пекински, голяма работа!

    16:50 05.09.2025

  • 24 пери

    3 1 Отговор
    Не прочетох в отчета му на Зафиров с какви пари финансира тая екскурзия. Иначе никой не е очаквал от него да си подаде оставката. Комунисти виновни няма, а оправдания и обяснения винаги има. Не че някой вярва...

    16:53 05.09.2025

  • 25 Е ли са

    2 0 Отговор

    До коментар #14 от "Въпрос ?":

    Двойно заплатени статиите с пропаганда под която НЕ може да се коментира ? А на отсъстващи от работа доказано със снимки обикновено не се заплаща и се уволняват от работа. Всичките в НС да се смятат за УВОлнени дисциплинарно ! А само преди дни си вдигнаха отново заплатите и гонят пет цифрени суми.

    16:54 05.09.2025

  • 26 Гост

    1 1 Отговор
    Кради си, кради си, не слушай никой. Искат да те оставят беден. Кради си, кради си...

    16:54 05.09.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Зафиров":

    ТЕ НЯМА ДА ТИ Е ПОИСКАТ ЗАЩОТО ИМ ХАРЕСВА ДА ИМ СЕДИШ ТИ И БСП-ОЛ ВЪВ СКУТА НО РАНО ИЛИ КЪСНО ЩЕ ИМА ИЗБОРИ И БСП И ИТН ЩЕ СТЕ ИСТОРИЯ ЗАЩОТО ИЗЛЪГАХТЕ ВАШИТЕ ИЗБИРАТЕЛИ ЧЕ НЯМА ДА СЕ КОАЛИРАТЕ СЪС БОЙКО И ПЕЕВСКИ НО ЛАКОМИЯТА ЗА МИНИСТЕРСКИ КРЕСЛА Е ГОЛЯМА РАБОТА.

    17:17 05.09.2025

  • 29 ИВАН ХАДЖИЕВ

    1 0 Отговор
    АТАНАС ЗАФИРОВ: НЯМА ДА ПОДАВАМ ОСТАВКА, ЗАЩОТО СЪМ КОМУНИСТ, ВЕРЕН НА МАО, ЛЕНИН, СТАЛИН, ДИМИТРОВ - ВЕРЕН ДО СМЪРТ НА ЧЕРВЕНИТЕ ДРУГАРИ, А СЪЩО И НА КРЕМЪЛСКИЯ ВАМПИР, ТЕХНИЯ ПРЯК НАСЛЕДНИК

    17:18 05.09.2025

  • 30 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "оня с коня":

    НАЛИ ЗА ТОВА БОЙКО И ГЕРБ ПОДКРЕПИХА КИСЕЛОВА ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НС ЗА ДА МУ ХОДЯТ ПО ЗАДНИКА .

    17:20 05.09.2025

