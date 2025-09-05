Атанас Зафиров: Няма да подавам оставка, защото няма никакво основание за това

Нямам никакво намерение да подавам оставка, защото няма никакво основание. Това заяви пред БНР Атанас Зафиров, вицепремиер и председател на БСП, след като такава беше поискана от парламентарната група на ПП-ДБ.

В декларация от парламентарната трибуна Елисавета Белобрадова от ПП-ДБ попита в какво качество вицепремиерът Атанас Зафиров е присъствал на военния парад в Китай и настоя за неговата оставка.

"Поканата за събитието беше получена достатъчно рано, за да се осъществи цялостната подготовка в рамките на вътрешнопартийния протокол. Поканата беше от Китайската комунистическа партия и изцяло по партийна линия. Така беше организирано и самото посещение, както и срещите.

Имам чувството, че се измества центърът на тежестта на разговора от събитието. Събитието отбелязва 80-тата годишнина от освобождението на Китай от фашистката окупация. Всичко останало са спекулации и търсене на политически дивиденти от несъществуващи проблеми.

Аз не съм имал никакви колебания. Поканата беше приета много преди да стане ясен съставът на участниците. Тя беше потвърдена на един прием в китайското посолство, на който много активно участие имаха хора, които сега ми искат оставката. Господин Василев беше важен гост. Приемът беше посветен на годишнина на Китайската народна армия.

Отказ на покана от подобен ранг би показала неуважение към една страна, с която имаме отлични отношения.

На това събитие и на срещите, които съм имал, най-често повтаряната дума беше "мир".

Нито съм първият, нито последният председател на БСП, който ще участва в подобни събития. Няма никаква логика в огромната част от нещата, които се изприказваха.

Всички държави от Централна и Източна Европа активно търсят китайската страна. България също трябва да бъде активна".

С господин Си Дзинпин се ръкувах в качеството си на водач на българската делегация на тържествата, посочи Зафиров в предаването "Хоризонт за вас".

"Аз бях като председател на БСП и Обединената левица. Така бях и поканен. Това беше изписано на всички плакати, с които бяхме посрещнати. Когато се отнася до протокола, няма как да не бъде обявено и това, че съм заместник министър-председател на Република България".

Никакви реплики не съм разменял с Путин и Ким Чен Ун, подчерта Зафиров.

"И нито за миг не съм намерил повод или основание да чувствам, че съм на място, на което не трябва да бъда".

И преди три месеца бях в Китайската народна република, припомни вицепремиерът.

"Работя за националния интерес и възможностите за икономическо развитие на България".

В коалицията сме партии с различна идеологическа принадлежност, отбеляза още той.

Зафиров смята, че реториката около посещението му в Китай е част от хибридна атака, която се води срещу управлението.

"Целта е преди влизането в еврозоната България да бъде разклатена от някакъв измислен правителствен скандал и да се търси преформатиране на политическото пространство".

Аз имам отличен диалог с премиера Желязков, посочи Атанас Зафиров.

"Посещението и срещите, които съм имал, бяха изцяло партийни и няма нужда да уведомявам премиера".