Атанас Зафиров: Няма да подавам оставка, защото няма никакво основание за това

Нямам никакво намерение да подавам оставка, защото няма никакво основание. Това заяви пред БНР Атанас Зафиров, вицепремиер и председател на БСП, след като такава беше поискана от парламентарната група на ПП-ДБ.
В декларация от парламентарната трибуна Елисавета Белобрадова от ПП-ДБ попита в какво качество вицепремиерът Атанас Зафиров е присъствал на военния парад в Китай и настоя за неговата оставка.
"Поканата за събитието беше получена достатъчно рано, за да се осъществи цялостната подготовка в рамките на вътрешнопартийния протокол. Поканата беше от Китайската комунистическа партия и изцяло по партийна линия. Така беше организирано и самото посещение, както и срещите.
Имам чувството, че се измества центърът на тежестта на разговора от събитието. Събитието отбелязва 80-тата годишнина от освобождението на Китай от фашистката окупация. Всичко останало са спекулации и търсене на политически дивиденти от несъществуващи проблеми.
Аз не съм имал никакви колебания. Поканата беше приета много преди да стане ясен съставът на участниците. Тя беше потвърдена на един прием в китайското посолство, на който много активно участие имаха хора, които сега ми искат оставката. Господин Василев беше важен гост. Приемът беше посветен на годишнина на Китайската народна армия.
Отказ на покана от подобен ранг би показала неуважение към една страна, с която имаме отлични отношения.
На това събитие и на срещите, които съм имал, най-често повтаряната дума беше "мир".
Нито съм първият, нито последният председател на БСП, който ще участва в подобни събития. Няма никаква логика в огромната част от нещата, които се изприказваха.
Всички държави от Централна и Източна Европа активно търсят китайската страна. България също трябва да бъде активна".
С господин Си Дзинпин се ръкувах в качеството си на водач на българската делегация на тържествата, посочи Зафиров в предаването "Хоризонт за вас".
"Аз бях като председател на БСП и Обединената левица. Така бях и поканен. Това беше изписано на всички плакати, с които бяхме посрещнати. Когато се отнася до протокола, няма как да не бъде обявено и това, че съм заместник министър-председател на Република България".
Никакви реплики не съм разменял с Путин и Ким Чен Ун, подчерта Зафиров.
"И нито за миг не съм намерил повод или основание да чувствам, че съм на място, на което не трябва да бъда".
И преди три месеца бях в Китайската народна република, припомни вицепремиерът.
"Работя за националния интерес и възможностите за икономическо развитие на България".
В коалицията сме партии с различна идеологическа принадлежност, отбеляза още той.
Зафиров смята, че реториката около посещението му в Китай е част от хибридна атака, която се води срещу управлението.
"Целта е преди влизането в еврозоната България да бъде разклатена от някакъв измислен правителствен скандал и да се търси преформатиране на политическото пространство".
Аз имам отличен диалог с премиера Желязков, посочи Атанас Зафиров.
"Посещението и срещите, които съм имал, бяха изцяло партийни и няма нужда да уведомявам премиера".
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ПКП
16:12 05.09.2025
2 Еврибари на магари
16:13 05.09.2025
3 Зафиров
Коментиран от #28
16:14 05.09.2025
4 Последния Софиянец
16:14 05.09.2025
5 Петър
16:15 05.09.2025
6 Град Симитли
Коментиран от #11
16:17 05.09.2025
7 Това
16:18 05.09.2025
8 Бате Венце - Сикаджията от Овча Купел
16:20 05.09.2025
9 Абсолютен
16:22 05.09.2025
10 МВР е страшен бич
16:22 05.09.2025
11 С/Р
До коментар #6 от "Град Симитли":Мирчо Шопарчето срещу Фред Флинтстоун!
16:24 05.09.2025
12 В Китай
16:26 05.09.2025
13 то се знаеше
16:26 05.09.2025
14 Въпрос ?
Защо си махнала въмможноста за коментари от поръчковата си предишна статия ?
Нали знаеш ,че в повечето демократични държави (включително България) правото на мнение и свободата на изразяване са гарантирани от конституцията. Ограничаването им без достатъчно законово основание или извън изключителните случаи (като защита на националната сигурност, обществения ред, здравето и морала, или правата на други лица) е противоконституционно !!!
Коментиран от #25
16:31 05.09.2025
15 Цвете
16:33 05.09.2025
16 Ха ха ха ха ха ха
Гушата ти като на пеликан станала бе.
Очите ти свинскииии...не си спал от седмица да мърсуваш по клубовете с народни пари.
А, по повод народните пари, сладко е,нали батенце 😂😂😂
Дерзай бе, народа е милионер в имоти и кинти колкото искаш.Пък и ако не те харесваха, нямаше да си там, нали така ?!!
16:35 05.09.2025
17 Цвете
16:35 05.09.2025
18 Аз само да попитам....
16:36 05.09.2025
19 Цвете
16:37 05.09.2025
20 оня с коня
Коментиран от #30
16:39 05.09.2025
21 Иван
16:41 05.09.2025
22 Мдаа
16:45 05.09.2025
23 Душата си сака
16:50 05.09.2025
24 пери
16:53 05.09.2025
25 Е ли са
До коментар #14 от "Въпрос ?":Двойно заплатени статиите с пропаганда под която НЕ може да се коментира ? А на отсъстващи от работа доказано със снимки обикновено не се заплаща и се уволняват от работа. Всичките в НС да се смятат за УВОлнени дисциплинарно ! А само преди дни си вдигнаха отново заплатите и гонят пет цифрени суми.
16:54 05.09.2025
26 Гост
16:54 05.09.2025
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ
До коментар #3 от "Зафиров":ТЕ НЯМА ДА ТИ Е ПОИСКАТ ЗАЩОТО ИМ ХАРЕСВА ДА ИМ СЕДИШ ТИ И БСП-ОЛ ВЪВ СКУТА НО РАНО ИЛИ КЪСНО ЩЕ ИМА ИЗБОРИ И БСП И ИТН ЩЕ СТЕ ИСТОРИЯ ЗАЩОТО ИЗЛЪГАХТЕ ВАШИТЕ ИЗБИРАТЕЛИ ЧЕ НЯМА ДА СЕ КОАЛИРАТЕ СЪС БОЙКО И ПЕЕВСКИ НО ЛАКОМИЯТА ЗА МИНИСТЕРСКИ КРЕСЛА Е ГОЛЯМА РАБОТА.
17:17 05.09.2025
29 ИВАН ХАДЖИЕВ
17:18 05.09.2025
30 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ
До коментар #20 от "оня с коня":НАЛИ ЗА ТОВА БОЙКО И ГЕРБ ПОДКРЕПИХА КИСЕЛОВА ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НС ЗА ДА МУ ХОДЯТ ПО ЗАДНИКА .
17:20 05.09.2025