Калоян Паргов за БСП в Китай: БСП и Китайската комунистическа партия имат установени отношения от 76 години

5 Септември, 2025 21:56 676 24

Относно твърденията, че посещението не е било съгласувано с други политически фигури, той подчерта, че БСП като партия няма нужда от разрешение, когато става въпрос за партийна визита

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Посещението на делегация на БСП в Китай стана повод за политическo напрежение и искане на оставка на вицепремиера Атанас Зафиров.

"Няма нищо необичайно в това да има делегация в Китай от БСП. Най-малкото защото БСП е на 134 години. БСП и Китайската комунистическа партия имат установени отношения от 76 години. Миналата година празнувахме 75 години от установяването на дипломатически отношения през октомври 1949 година. Такова посещение на такова високо равнище не е имало от времето на Сергей Станишев. Тоест това е първото по рода си посещение, може би от 15 години", коментира зам.-председателят на БСП Калоян Паргов в студиото на "Денят ON AIR".

Относно твърденията, че посещението не е било съгласувано с други политически фигури, той подчерта, че БСП като партия няма нужда от разрешение, когато става въпрос за партийна визита.

Паргов допълни, че не е задължително коалиционните партньори да бъдат информирани, тъй като става дума за покана лично от управляващата партия в Китай и за срещи на партийно, а не на държавно ниво. Визитата обаче е имала и практическо измерение – разговори за инвестиции и възможности пред България.

"Говорихме за инвестиции, говорихме за силните страни на България на китайския пазар – като туризъм, като розово масло, като кисело мляко, неща, с които България е известна и с които не присъства отчетливо. В Сърбия годишно имат 200 000 китайски туристи, в България средно са 20 000, а за тази година до този момент са 2 000. Не ви ли е малко мъчно и обидно?", каза още Паргов пред Bulgaria ON AIR. Относно състава на делегацията, заместник-председателят на БСП обясни, че в нея са участвали членове на Изпълнителното бюро на БСП, за да отговаря на равнището на Политбюро на КПК. Всеки от участниците е бил определен според ресора си – земеделие, икономика, комуникации, регионално развитие и други.

Паргов беше категоричен, че посещението няма да доведе до сътресения в управляващата коалиция.

Според него опозицията просто се готви за новия политически сезон и използва темата за атаки. По-важното, по думите му, е правителството да се съсредоточи върху стабилизирането на държавните финанси.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 въпрос

    8 3 Отговор
    тоя или таков е по грозен и по тъп?

    Коментиран от #3

    21:59 05.09.2025

  • 2 вие сте капиталисти

    8 0 Отговор
    и то брутални

    22:03 05.09.2025

  • 3 и двамата са порода

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "въпрос":

    улична превъзходна!

    22:05 05.09.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Варварка76

    3 0 Отговор
    Ми те и саксонците върнаха чужденеца Фердинанд след76 години

    22:06 05.09.2025

  • 6 Помак

    7 0 Отговор
    Смешно и неуместно ...5000-6000 човека са БСП сравнено 1 000 000 000 ККП...освен смешно и шизофренично и тъжно ..за нас ..кой ни управлява..:(((

    22:07 05.09.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Калоян Паргов

    4 1 Отговор
    Ние затова мразим Евросъюза. Защото не ни разрешават член Първи в Конституцията. В Китай има само китайското БСП. Велико!

    Коментиран от #10

    22:11 05.09.2025

  • 10 Бай Тошо

    3 2 Отговор

    До коментар #9 от "Калоян Паргов":

    Ами Калояне, защо Луканков ми направи преврат и отмени член едно от канституцията? Този предател горбачовски. Сега ривете, ама късно!

    22:13 05.09.2025

  • 11 Въпрос

    6 2 Отговор
    С кого говорихте за тези инвестиции,сигурни ли сте.че сте сте говорили с някого нещо за нещо или като Копейкин на 8ми Май 98ми разряден гост за пълнеж?Вие като европейци не е ли редно да зашитавате европейските интереси,а не да лижете азиатски задни части?

    22:14 05.09.2025

  • 12 Ами

    6 1 Отговор
    Защо не си го кажете направо :)
    Корабът потъва. Гласим се да се спасяваме. Търсим си нов покровител.
    Руснаците не ни искат. Пробваме с китайците. Ама и те май не ни искат.

    22:18 05.09.2025

  • 13 България има отношения от 76 години.

    5 1 Отговор
    С Китай. Паргов. Не си присвоявайте от БСП-Ново Начало каквито сте.

    22:25 05.09.2025

  • 14 Джо

    2 1 Отговор
    От 76 г. дружки,пък те правяд парад заради 80г.Независимост!?

    22:32 05.09.2025

  • 15 Няма лошо

    1 0 Отговор
    И аз търгувах с китайци турци гърци (изключение северна гърция )англичани германци руснаци като равни с статут и уважение но какво правите в слейф събранието робистан няма да има етнография не че сега има с модела адемогравската криза и подмяна на население заключение държавата ??? Закрива етноса извод значи е друга държава и не е необходимо да се съобразява с правилата които ти накага ако си свободен господар(гражданин)

    22:35 05.09.2025

  • 16 Палоян Каргов

    3 1 Отговор
    И що не си обявихте визитата предварително, ами се изнизахте като пр. дня из потури?!

    22:39 05.09.2025

  • 17 Смешник

    2 0 Отговор
    Каква работа има Зафиров в Китай като е зам премиер на пронатовско правителство подкрепящо фашиския режим в Киев

    22:46 05.09.2025

  • 18 Икономическия ходил е правилен

    1 1 Отговор
    Търгувай със интерес но не с политическо робство ще останеш без народ виж какво остана след сорус само цигани и помаци и един даже се отрича от него за оцеляване

    22:47 05.09.2025

  • 19 Мнение

    2 0 Отговор
    ЕВРОАТЛАНТИЦИ В КИТАЙ

    22:53 05.09.2025

  • 20 358

    3 0 Отговор
    Да бе, ама помислих, че сте се разграничили от тоталитаризма, но явно не сте

    22:58 05.09.2025

  • 21 Анджо

    4 0 Отговор
    Алоуи , тогава бяхте БКП, проклет комунист.
    Дано следващите избори изчезнете завинаги.

    23:08 05.09.2025

  • 22 Поредния продажен поп Кръстьо

    3 0 Отговор
    После не се чудете кой срива българската икономика и производство, и предава труда на българите

    23:21 05.09.2025

  • 23 Дика

    1 0 Отговор
    И за 76г. някаква полза за България? Или некви червени чугуни и тюфлеци ходят на екскурзия?

    23:24 05.09.2025

  • 24 Уса

    0 0 Отговор
    Сегашното БСП,което няма нищо общо с предишното имате интимни отношения само с тулупа и неговото прасе и е редно да напуснете парламента веднага

    23:30 05.09.2025

