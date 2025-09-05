Калоян Паргов за БСП в Китай: БСП и Китайската комунистическа партия имат установени отношения от 76 години

Посещението на делегация на БСП в Китай стана повод за политическo напрежение и искане на оставка на вицепремиера Атанас Зафиров.
"Няма нищо необичайно в това да има делегация в Китай от БСП. Най-малкото защото БСП е на 134 години. БСП и Китайската комунистическа партия имат установени отношения от 76 години. Миналата година празнувахме 75 години от установяването на дипломатически отношения през октомври 1949 година. Такова посещение на такова високо равнище не е имало от времето на Сергей Станишев. Тоест това е първото по рода си посещение, може би от 15 години", коментира зам.-председателят на БСП Калоян Паргов в студиото на "Денят ON AIR".
Относно твърденията, че посещението не е било съгласувано с други политически фигури, той подчерта, че БСП като партия няма нужда от разрешение, когато става въпрос за партийна визита.
Паргов допълни, че не е задължително коалиционните партньори да бъдат информирани, тъй като става дума за покана лично от управляващата партия в Китай и за срещи на партийно, а не на държавно ниво. Визитата обаче е имала и практическо измерение – разговори за инвестиции и възможности пред България.
"Говорихме за инвестиции, говорихме за силните страни на България на китайския пазар – като туризъм, като розово масло, като кисело мляко, неща, с които България е известна и с които не присъства отчетливо. В Сърбия годишно имат 200 000 китайски туристи, в България средно са 20 000, а за тази година до този момент са 2 000. Не ви ли е малко мъчно и обидно?", каза още Паргов пред Bulgaria ON AIR. Относно състава на делегацията, заместник-председателят на БСП обясни, че в нея са участвали членове на Изпълнителното бюро на БСП, за да отговаря на равнището на Политбюро на КПК. Всеки от участниците е бил определен според ресора си – земеделие, икономика, комуникации, регионално развитие и други.
Паргов беше категоричен, че посещението няма да доведе до сътресения в управляващата коалиция.
Според него опозицията просто се готви за новия политически сезон и използва темата за атаки. По-важното, по думите му, е правителството да се съсредоточи върху стабилизирането на държавните финанси.
1 въпрос
Коментиран от #3
21:59 05.09.2025
2 вие сте капиталисти
22:03 05.09.2025
3 и двамата са порода
До коментар #1 от "въпрос":улична превъзходна!
22:05 05.09.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Варварка76
22:06 05.09.2025
6 Помак
22:07 05.09.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Калоян Паргов
Коментиран от #10
22:11 05.09.2025
10 Бай Тошо
До коментар #9 от "Калоян Паргов":Ами Калояне, защо Луканков ми направи преврат и отмени член едно от канституцията? Този предател горбачовски. Сега ривете, ама късно!
22:13 05.09.2025
11 Въпрос
22:14 05.09.2025
12 Ами
Корабът потъва. Гласим се да се спасяваме. Търсим си нов покровител.
Руснаците не ни искат. Пробваме с китайците. Ама и те май не ни искат.
22:18 05.09.2025
13 България има отношения от 76 години.
22:25 05.09.2025
14 Джо
22:32 05.09.2025
15 Няма лошо
22:35 05.09.2025
16 Палоян Каргов
22:39 05.09.2025
17 Смешник
22:46 05.09.2025
18 Икономическия ходил е правилен
22:47 05.09.2025
19 Мнение
22:53 05.09.2025
20 358
22:58 05.09.2025
21 Анджо
Дано следващите избори изчезнете завинаги.
23:08 05.09.2025
22 Поредния продажен поп Кръстьо
23:21 05.09.2025
23 Дика
23:24 05.09.2025
24 Уса
23:30 05.09.2025