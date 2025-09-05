Трафикът към Кулата е натоварен и по тъмно

И по тъмно трафикът по магистралите у нас остава тежък, съобщи БНР.

Най-много трябва да внимават пътуващите към Гърция, които явно се надяват да ударят по едно узаки с калмари преди полунощ.

Засилен е трафикът по магистрала "Струма" в двете посоки в района на Благоевград и Сандански. Преминаването през Кресненското дефиле, на път за Гърция, също е затруднено.

От "Гранична полиция" препоръчват, предвид трите почивни дни, използването на алтернативни пунктове на българо-гръцката граница, които са с по-ниска натовареност и позволяват по-бързо преминаване. Пътуващите туристи към курортите в района на Солун, Кавала и Халкидики могат да преминат през ГКПП "Илинден" като алтернатива на ГКПП "Кулата".

Интензивен трафик има и по магистрала "Хемус", в посока към Варна, както и по магистрала "Тракия" към Бургас. Засилено е движението и по магистрала "Марица" към Турция.

От Пътна полиция напомнят, че много пътуващи се очакват и в понеделник, когато е последният от трите почивни дни.