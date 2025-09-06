Новини
БСП: Съединението е урок, че когато българите поставяме интересите на Отечеството над личните и партийните, успяваме

6 Септември, 2025 09:20

Днес, 140 години по-късно, духът на Съединението е нужен повече от всякога. Съединението днес означава социална справедливост – никой българин не трябва да бъде изоставен. Означава икономическо развитие – регионите трябва да имат шанс за просперитет, а младите – за бъдеще тук, в родината, казват още от левицата

БСП: Съединението е урок, че когато българите поставяме интересите на Отечеството над личните и партийните, успяваме - 1
Снимка: БСП
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Днес, 6 септември, България чества едно от най-славните си исторически дела – Съединението на Княжество България с Източна Румелия. На този ден през 1885 година нашият народ, въпреки международния натиск, въпреки страховете и колебанията на Великите сили, въпреки собствените си вътрешни различия, показва решителност и характер и ясно заявява пред света, че националният идеал е по-силен от всяка външна воля.
Съединението е изключителен пример за това как политическата далновидност, смелостта на българските офицери и войници, подкрепата на народа и обединението на прогресивните сили водят до историческа победа. Това е урок, че когато българите действаме заедно, когато поставяме интересите на Отечеството над личните и партийните, успяваме.

Това се казва в становище на БСП- Обединена левица по повод днешния празник, изпратено до медиите. Ето и още от изявлението:

Днес, 140 години по-късно, духът на Съединението е нужен повече от всякога. Съединението днес означава социална справедливост – никой българин не трябва да бъде изоставен. Означава икономическо развитие – регионите трябва да имат шанс за просперитет, а младите – за бъдеще тук, в родината. Означава суверенитет – решенията за България трябва да се вземат в интерес на българските граждани, а не под диктовка отвън. Означава демокрация – честна политика, върховенство на закона и отчетност на властта пред народа.
Поклон пред паметта на героите на Съединението! Да бъдем достойни техни наследници и да продължим тяхното дело – със смелост, разум и обич към Родината.
Честит празник!


  • 1 Майна

    15 0 Отговор
    Вие сте позор!
    Откраднахте Партията и кражбата ви стана Верую!

    09:22 06.09.2025

  • 2 Сега видяхте ли

    16 0 Отговор
    Ерархията при предателите?
    1 Пеевски
    2 Борисов
    3 Зафиров- под знамето на БСПОЛ, че го е срам да си покажа сурата!
    Другите лимонада не са интересни!

    Коментиран от #23, #26

    09:24 06.09.2025

  • 3 Гост

    3 6 Отговор
    "Това е урок, че когато българите действаме заедно, когато поставяме интересите на Отечеството над личните и партийните, успяваме."
    Много точно казано!

    09:25 06.09.2025

  • 4 Дедо

    11 8 Отговор
    Главният противник нба Съединението е РУСИЯ , която е била категорично против и поради това кара Сърбия да ни нападне подло. Да се знае от всички и да не се забравя никога.

    09:28 06.09.2025

  • 5 az СВО Победа80

    3 4 Отговор
    Т.е. Анексията!

    09:33 06.09.2025

  • 6 Твърде лично

    9 8 Отговор
    Сърдинението е урок, че когато Русия се противопоставя на нещо то е добро за българите!

    Коментиран от #25

    09:33 06.09.2025

  • 7 Наблюдател

    15 1 Отговор
    Съединиха се:
    Тикви и Прасета, Перфектни Продажници, Циркови шоу мени, ЛГБТ демократи, Фараони и фалшиви комунисти
    и с общи усилия видяха сметката на България.

    09:36 06.09.2025

  • 8 Хмм

    13 2 Отговор
    а интересите на Отечеството според БСП са да ликвидираме българския лев, създаден преди 145 години и го заменим с измисленото от Германия евро, защото така искат пеевски и борисов

    09:37 06.09.2025

  • 9 Анджо

    10 0 Отговор
    БКП ни продаде и да не си чешат езиците.

    09:41 06.09.2025

  • 10 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    13 0 Отговор
    ВАШЕТО ОТ БСП НЕ Е СЪЕДИНЕНИЕ А ПРОСТИТУЦИЯ :))
    ...
    И ТО ОТ ТИПА 5 ЛЕВА

    Коментиран от #24

    09:43 06.09.2025

  • 11 Ха сега де....

    6 6 Отговор
    И го пишат тези които винаги са поставяли интересите в миналото на СССР, сега на нацистка Русия над националните, и са били на крачка да затрият България с 16та република в състава на чужда държава, да вдигат такива лозунги.

    09:43 06.09.2025

  • 12 бушприт

    4 0 Отговор
    БСПъ- Обединена плевница

    09:44 06.09.2025

  • 13 Боруна Лом

    10 0 Отговор
    И ВИЕ УТЕКОХТЕ В КАНАЛА! БЕЗРОДНИЦИТЕ ЛЕГНАЛИ НА БОКО И ШИШИ!

    09:44 06.09.2025

  • 14 попара

    2 1 Отговор
    Мечтаят си за времето на бая Тоша.

    09:45 06.09.2025

  • 15 волан

    3 0 Отговор
    Не съединявайте фаза и нула,че ще има взрив!

    09:49 06.09.2025

  • 16 ДрайвингПлежър

    4 0 Отговор
    я ако може да вървите подявола!
    Вие сте се обединили с еничарите и ми говорите как обединението е силата!
    Обединение с БСП и ИТН никога!

    09:50 06.09.2025

  • 17 Силиций

    2 0 Отговор
    @ интересите на Отечеството над личните и партийните @
    ТОВА 99% от сегашните български НЕ го правят,въпреки че го повтарят като мантра,
    дано хората им повярват,че го мислят.

    Коментиран от #18

    09:51 06.09.2025

  • 18 Силиций

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Силиций":

    п.п. "политици"

    09:52 06.09.2025

  • 19 Хахахаха

    4 0 Отговор
    Подредиха се по старшинство.
    Да им се ненагледаш!
    Кой от кой по убав!

    09:58 06.09.2025

  • 20 БСПуМ РЕ

    3 0 Отговор
    трътлестия фритюрник и компания подложи столетницата на двата охранени шо пара

    09:59 06.09.2025

  • 21 az СВО Победа80

    1 1 Отговор
    На днешният ден ми се ще да попитам Крим "анексиран" ли е или стана Съединение между Крим и РФ???

    10:00 06.09.2025

  • 22 Джо

    3 1 Отговор
    Божкеееиии! Комунетата активно работят за 16 республика!

    10:01 06.09.2025

  • 23 Прав е колегата- 19-ти

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Сега видяхте ли":

    Подредиха се по старшинство!
    Ама няма снимка на третото прасе! Сигурно вече е с дръпнати очи!

    10:05 06.09.2025

  • 24 5 лева са си 5 лева

    3 0 Отговор

    До коментар #10 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    А без тях- ку ру руру па дома!

    10:08 06.09.2025

  • 25 Руснак

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Твърде лично":

    Наистина не искам да се обесиш

    10:12 06.09.2025

  • 26 Мръсни продажни политици МАМЯТ

    4 1 Отговор

    До коментар #2 от "Сега видяхте ли":

    България вече не е на 3 морета , а на 2 прасета ! Жалка гледка ! ПРОТИВНИ ГАДНИ ПОЛИТИЦИ. РЪСЯТ ЗАУЧЕНИ ПАТРИОТИЧНИ ФРАЗИ И НА ДРУГИЯ ДЕН ПАК КРАДАТ И МАМЯТ. ВСЕ ЕДНО ДА ОТИДЕ НА ЦЪРКВА ЗА ОПРОЩЕНИЕ НА ГРЕХОВЕТЕ И ПОСЛЕ ПАК ПО СТАРОМУ! ДОЛНИ ПАТЕРИЦИ НА КАРДЛИВИЯ УНИЩОЖИТЕЛ НА БЪЛГАРИЯ БОЙКО БОРИСОВ . ДОЛНИ ПОДЛОГИ НА ЕВРОГЕЙТЕ.

    Коментиран от #33

    10:12 06.09.2025

  • 27 си дзън

    3 1 Отговор
    Съединението е урок, който не е научен от руските слуги в БГ - БСП, Възраждане, Величие, МЕЧ, ИТН и
    резидентът Радев

    10:15 06.09.2025

  • 28 да се знае и помни!

    3 2 Отговор
    От архивите:
    В разговор с военния министър ген. Дмитрий Милютин император Александър II заявява:
    "Съчувствам на нещастните християни, но поставям над всичко интересите на Русия"
    А девет години по късно, само шест дни след обявяването на обединението между Княжество България и Източна Румелия неговия син, вече император, Александър III пише следното до началника на руския Генерален щаб генерал Обручев:
    "...Заради последните действия на българите, които ние не одобряваме и за нас са нежелателни, би било непростимо и даже престъпно спрямо Русия да се караме и да водим война с Турция, а може би и с Европа. Ние трябва да имаме една-единствена главна цел - завладяването на Константинопол, за да се установим завинаги на Проливите и да знаем, че Константинопол винаги ще бъде в наши ръце. Това е в интерес на Русия и към това трябва да се стремим. Всичко останало, случващо се на Балканите, за нас е второстепенно. Стига сме се правили на интересни в ущърб на истинските интереси на Русия! Славяните сега са длъжни да служат на Русия, а не ние на тях!“.

    10:16 06.09.2025

  • 29 БСП ДЕПУТАТЧЕ

    1 1 Отговор
    Верно ли Русия е била против съединението....

    10:20 06.09.2025

  • 30 БСП ОЛЕ

    2 0 Отговор
    Кой ли щеше да ни направи 16та република на СССР.....

    10:26 06.09.2025

  • 31 тервел

    0 0 Отговор
    Копейки колкото и минуси да слагате , не можете да изтриете факта ,че Русия се е вбесила от Съединението на Булгария и е насъскала Сърбия да ни нападне .

    10:32 06.09.2025

  • 32 Хахаха

    0 0 Отговор
    Точно БСП да ми говори за интересите на Отечеството, когато предлагат всичко на Москва и работят под диктата на Москва.....айде моля националните предатели да не се обаждат. Точно русията искаше да попречи на съединението, точно Русия надъха Сърбия срещу България, точно Русия, другари......

    10:33 06.09.2025

  • 33 Долу

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "Мръсни продажни политици МАМЯТ":

    Продажните кремълски еничари. Вън майкопродавците и слугите кремълски. Който вее чуждо знаме на национален празник е предател и отцеотстъпник

    10:36 06.09.2025

  • 34 БСП = Непокорна България

    0 0 Отговор
    Това са думи на Свиленски!
    "Не се обсъждат имена за министри и министър-председател, кадри БСП има, тъй като сме партия на 130 години и на всички избори участваме с идеята да бъдем победители и управляващи"

    И това са думи на Габриел Вълков от младежкото отклонение на БСП!
    "Това е хубавото на БСП, защото тя е партия на 130 години, това са поколения които са вътре в БСП и в момента."

    Сами може да си направите заключение че тези хора са идеологическа отрова за България!

    10:37 06.09.2025

  • 35 Ветеран от Протеста

    0 0 Отговор
    Точно Комунистите в България ,издигнали в култ Интер национализма ,да говорят за Патриотизъм е потресаващо .Предали Род и Родина в услуга на Интересите на руския комунистически Окупатор половин век .И 35 години след това ....БСП - ОЛ са всички русофилски и Комунистически партии в България .Коя е Българофилска от тях ,????

    10:40 06.09.2025

