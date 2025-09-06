БСП: Съединението е урок, че когато българите поставяме интересите на Отечеството над личните и партийните, успяваме

Днес, 6 септември, България чества едно от най-славните си исторически дела – Съединението на Княжество България с Източна Румелия. На този ден през 1885 година нашият народ, въпреки международния натиск, въпреки страховете и колебанията на Великите сили, въпреки собствените си вътрешни различия, показва решителност и характер и ясно заявява пред света, че националният идеал е по-силен от всяка външна воля.
Съединението е изключителен пример за това как политическата далновидност, смелостта на българските офицери и войници, подкрепата на народа и обединението на прогресивните сили водят до историческа победа. Това е урок, че когато българите действаме заедно, когато поставяме интересите на Отечеството над личните и партийните, успяваме.
Това се казва в становище на БСП- Обединена левица по повод днешния празник, изпратено до медиите. Ето и още от изявлението:
Днес, 140 години по-късно, духът на Съединението е нужен повече от всякога. Съединението днес означава социална справедливост – никой българин не трябва да бъде изоставен. Означава икономическо развитие – регионите трябва да имат шанс за просперитет, а младите – за бъдеще тук, в родината. Означава суверенитет – решенията за България трябва да се вземат в интерес на българските граждани, а не под диктовка отвън. Означава демокрация – честна политика, върховенство на закона и отчетност на властта пред народа.
Поклон пред паметта на героите на Съединението! Да бъдем достойни техни наследници и да продължим тяхното дело – със смелост, разум и обич към Родината.
Честит празник!
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Майна
Откраднахте Партията и кражбата ви стана Верую!
09:22 06.09.2025
2 Сега видяхте ли
1 Пеевски
2 Борисов
3 Зафиров- под знамето на БСПОЛ, че го е срам да си покажа сурата!
Другите лимонада не са интересни!
Коментиран от #23, #26
09:24 06.09.2025
3 Гост
Много точно казано!
09:25 06.09.2025
4 Дедо
09:28 06.09.2025
5 az СВО Победа80
09:33 06.09.2025
6 Твърде лично
Коментиран от #25
09:33 06.09.2025
7 Наблюдател
Тикви и Прасета, Перфектни Продажници, Циркови шоу мени, ЛГБТ демократи, Фараони и фалшиви комунисти
и с общи усилия видяха сметката на България.
09:36 06.09.2025
8 Хмм
09:37 06.09.2025
9 Анджо
09:41 06.09.2025
10 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
...
И ТО ОТ ТИПА 5 ЛЕВА
Коментиран от #24
09:43 06.09.2025
11 Ха сега де....
09:43 06.09.2025
12 бушприт
09:44 06.09.2025
13 Боруна Лом
09:44 06.09.2025
14 попара
09:45 06.09.2025
15 волан
09:49 06.09.2025
16 ДрайвингПлежър
Вие сте се обединили с еничарите и ми говорите как обединението е силата!
Обединение с БСП и ИТН никога!
09:50 06.09.2025
17 Силиций
ТОВА 99% от сегашните български НЕ го правят,въпреки че го повтарят като мантра,
дано хората им повярват,че го мислят.
Коментиран от #18
09:51 06.09.2025
18 Силиций
До коментар #17 от "Силиций":п.п. "политици"
09:52 06.09.2025
19 Хахахаха
Да им се ненагледаш!
Кой от кой по убав!
09:58 06.09.2025
20 БСПуМ РЕ
09:59 06.09.2025
21 az СВО Победа80
10:00 06.09.2025
22 Джо
10:01 06.09.2025
23 Прав е колегата- 19-ти
До коментар #2 от "Сега видяхте ли":Подредиха се по старшинство!
Ама няма снимка на третото прасе! Сигурно вече е с дръпнати очи!
10:05 06.09.2025
24 5 лева са си 5 лева
До коментар #10 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":А без тях- ку ру руру па дома!
10:08 06.09.2025
25 Руснак
До коментар #6 от "Твърде лично":Наистина не искам да се обесиш
10:12 06.09.2025
26 Мръсни продажни политици МАМЯТ
До коментар #2 от "Сега видяхте ли":България вече не е на 3 морета , а на 2 прасета ! Жалка гледка ! ПРОТИВНИ ГАДНИ ПОЛИТИЦИ. РЪСЯТ ЗАУЧЕНИ ПАТРИОТИЧНИ ФРАЗИ И НА ДРУГИЯ ДЕН ПАК КРАДАТ И МАМЯТ. ВСЕ ЕДНО ДА ОТИДЕ НА ЦЪРКВА ЗА ОПРОЩЕНИЕ НА ГРЕХОВЕТЕ И ПОСЛЕ ПАК ПО СТАРОМУ! ДОЛНИ ПАТЕРИЦИ НА КАРДЛИВИЯ УНИЩОЖИТЕЛ НА БЪЛГАРИЯ БОЙКО БОРИСОВ . ДОЛНИ ПОДЛОГИ НА ЕВРОГЕЙТЕ.
Коментиран от #33
10:12 06.09.2025
27 си дзън
резидентът Радев
10:15 06.09.2025
28 да се знае и помни!
В разговор с военния министър ген. Дмитрий Милютин император Александър II заявява:
"Съчувствам на нещастните християни, но поставям над всичко интересите на Русия"
А девет години по късно, само шест дни след обявяването на обединението между Княжество България и Източна Румелия неговия син, вече император, Александър III пише следното до началника на руския Генерален щаб генерал Обручев:
"...Заради последните действия на българите, които ние не одобряваме и за нас са нежелателни, би било непростимо и даже престъпно спрямо Русия да се караме и да водим война с Турция, а може би и с Европа. Ние трябва да имаме една-единствена главна цел - завладяването на Константинопол, за да се установим завинаги на Проливите и да знаем, че Константинопол винаги ще бъде в наши ръце. Това е в интерес на Русия и към това трябва да се стремим. Всичко останало, случващо се на Балканите, за нас е второстепенно. Стига сме се правили на интересни в ущърб на истинските интереси на Русия! Славяните сега са длъжни да служат на Русия, а не ние на тях!“.
10:16 06.09.2025
29 БСП ДЕПУТАТЧЕ
10:20 06.09.2025
30 БСП ОЛЕ
10:26 06.09.2025
31 тервел
10:32 06.09.2025
32 Хахаха
10:33 06.09.2025
33 Долу
До коментар #26 от "Мръсни продажни политици МАМЯТ":Продажните кремълски еничари. Вън майкопродавците и слугите кремълски. Който вее чуждо знаме на национален празник е предател и отцеотстъпник
10:36 06.09.2025
34 БСП = Непокорна България
"Не се обсъждат имена за министри и министър-председател, кадри БСП има, тъй като сме партия на 130 години и на всички избори участваме с идеята да бъдем победители и управляващи"
И това са думи на Габриел Вълков от младежкото отклонение на БСП!
"Това е хубавото на БСП, защото тя е партия на 130 години, това са поколения които са вътре в БСП и в момента."
Сами може да си направите заключение че тези хора са идеологическа отрова за България!
10:37 06.09.2025
35 Ветеран от Протеста
10:40 06.09.2025