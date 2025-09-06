Костадинов: Заедно можем всичко - от това да се опълчим на Великите сили до това да свалим еничарското правителство

Съединението прави силата! Колко от вас се сещат, че това е българският национален девиз? Време е да си го припомним отново и да осъзнаем, че заедно можем всичко - от това да се опълчим на Великите сили до това да свалим еничарското правителство". Това написа лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов във Фейсбук по повод 140 години от Съединението на България, цитиран от БТА.

Костадинов се обръща към "всички свободни българи" да се присъединят към протеста на партията на 13 септември. Той се обръща специално и към симпатизантите на "Продължаваме промяната-Демократична България" с думите, че всеки достоен и свободен човек е добре дошъл.

"Имаме и ще продължаваме да имаме много политически различия. Но всички свободни българи едно нещо искаме със сигурност - мафията никога повече да не управлява държавата", посочва той.