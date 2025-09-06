Костадинов: Заедно можем всичко - от това да се опълчим на Великите сили до това да свалим еничарското правителство

Съединението прави силата! Колко от вас се сещат, че това е българският национален девиз? Време е да си го припомним отново и да осъзнаем, че заедно можем всичко - от това да се опълчим на Великите сили до това да свалим еничарското правителство". Това написа лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов във Фейсбук по повод 140 години от Съединението на България, цитиран от БТА.
Костадинов се обръща към "всички свободни българи" да се присъединят към протеста на партията на 13 септември. Той се обръща специално и към симпатизантите на "Продължаваме промяната-Демократична България" с думите, че всеки достоен и свободен човек е добре дошъл.
"Имаме и ще продължаваме да имаме много политически различия. Но всички свободни българи едно нещо искаме със сигурност - мафията никога повече да не управлява държавата", посочва той.
10:37 06.09.2025
10:37 06.09.2025
10:37 06.09.2025
🇷🇺🤝🇦🇹 Ето какво включва споразумението:
Двете империи се съгласяват, че не трябва да се създава голяма компактна славянска държава на Балканите, включително и българска.
В случай на териториални промени след евентуален разпад на Османската империя, се предвижда:
Черна гора и Сърбия да анексират определени територии.
Австро-Унгария да получи части от Босна и Херцеговина.
Русия да си върне Бесарабия.
В случай на пълен разгром на Турция, България и Румелия може да станат независими княжества, но не в обединена форма
10:38 06.09.2025
10:38 06.09.2025
10:39 06.09.2025
10:39 06.09.2025
8 България 🇧🇬
Какво се случва през 1878 г.
-Санстефанският договор (3 март 1878) Русия, като победител във войната срещу Османската империя, диктува условията. Въпреки че договорът предвижда голяма автономна България, Русия си връща Южна Бесарабия от Румъния.
-Компенсация за Румъния За да компенсира Румъния за загубата на Южна Бесарабия, Русия ѝ „подарява“ Северна Добруджа — българска територия, населена с българи и част от Българската екзархия
-Без съгласие от българите Това решение е взето без да се пита българското население. Граф Николай Игнатиев, руският посланик в Цариград, играе ключова роля в тази сделка, която българската историография често нарича „удар срещу националното единство“
Военни действия и последици
- През Първата световна война (1916–1917), България води бойни действия в Добруджа срещу руско-румънски сили, опитвайки се да си върне територията. Това е т.нар. Добруджанска кампания на Трета българска армия
- Въпреки успехите, Северна Добруджа остава извън българските граници до днес, като част от Румъния.
Така Русия, макар и представяна като „освободителка“, всъщност играе решаваща роля в откъсването на Северна Добруджа от България — не чрез пр
Коментиран от #18
10:39 06.09.2025
10:40 06.09.2025
10 България 🇧🇬
Какво се случва:
След Втората световна война, Сталин настоява пред Георги Димитров (лидер на БКП) и Йосип Броз Тито (лидер на Югославия) да се създаде отделна македонска нация.
Целта е да се отслаби българското влияние в Вардарска Македония и да се засили югославската доминация.
Според историка Георги Марков, Сталин казва: „А имаше ли белоруска нация? Ще направим и македонска“ – показателно за неговото виждане, че нациите могат да се конструират политически.
В резултат, през 1945 г. започва официална кодификация на македонския език, базиран на западнобългарски диалекти, и се налага нова идентичност чрез образователната и медийната система.
Според някои изследователи, македонската нация е политически проект, подкрепен от Коминтерна и СССР, с цел да се създаде „югославски буфер“ срещу българското национално самосъзнание
10:40 06.09.2025
Не ставаш за лидер!
10:42 06.09.2025
10:42 06.09.2025
Коментиран от #22
18 Забравил си още
До коментар #8 от "България 🇧🇬":Тъй наречената Асвабадителка дари на Сърбия Пиротско и Вранско,да не забравяме.И когато България въпреки всички и на вече Русия обяви Съединението те насъскаха верното си куче Сърбия срещу нас и знаете Армията ни на границата с Турция ,Сърбите от запад,но и на тях им чупиме зъбите.
10:45 06.09.2025
19 България 🇧🇬
Исторически контекст
- След Берлинския договор (1878), България е разделена на две части: Княжество България (васално на Османската империя) и Източна Румелия (автономна област под пряко управление на султана).
- Българският народ обаче не приема това разделение и започва активно движение за обединение.
Реакцията на Русия
- Русия не одобрява Съединението, тъй като то е извършено без нейно знание и съгласие, и в разрез с интересите ѝ на Балканите.
- Руският император Александър III е разгневен, особено от участието на княз Александър I Батенберг, който подкрепя Съединението.
- Русия отзовава своите офицери от българската армия, което поставя страната в уязвимо положение пред евентуални външни заплахи, особено от Сърбия
- Според исторически документи, Русия дори финансира политически интриги и метежи в България, целящи дестабилизация и детрониране на княза
🇧🇬 Българският отговор
- Въпреки руската опозиция, българският народ, воден от фигури като Захари Стоянов и Българския таен централен революционен комитет, успява да осъществи Съединението.
- Княз Александър I Батенберг поема риска и подкрепя акта, което му носи широка народна подкрепа, но в крайн
Коментиран від #21
10:46 06.09.2025
21 България 🇧🇬
До коментар #19 от "България 🇧🇬":, но в крайна сметка води до неговото детрониране под руски натиск.
В крайна сметка, Съединението е акт на национална воля, извършен въпреки волята на Великите сили, включително Русия. Това бележи важен етап в утвърждаването на българската независимост и самостоятелност в международната политика
Коментиран від #24
10:47 06.09.2025
22 Трай П,р,о,д,с,ж,е,н,
До коментар #17 от "az СВО Победа80":Мръшляк Костадинов качвайте се всички русофили на влака за Сибир и дим да ви няма.
Коментиран від #27
10:47 06.09.2025
24 Не е детрониране
До коментар #21 от "България 🇧🇬":А му спретват русофилски преврат.
10:48 06.09.2025
27 Костадинов
До коментар #22 от "Трай П,р,о,д,с,ж,е,н,":Тук лая за русия и ми плащат ,ако отида в расия трябва да лая за европа ,но там няма да ми плащат ,най много да ме пратят в гулаг
10:51 06.09.2025
