Костадинов: Заедно можем всичко - от това да се опълчим на Великите сили до това да свалим еничарското правителство

6 Септември, 2025 10:34 446 30

Костадинов се обръща към "всички свободни българи" да се присъединят към протеста на партията на 13 септември. Той се обръща специално и към симпатизантите на "Продължаваме промяната-Демократична България" с думите, че всеки достоен и свободен човек е добре дошъл. 

Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Съединението прави силата! Колко от вас се сещат, че това е българският национален девиз? Време е да си го припомним отново и да осъзнаем, че заедно можем всичко - от това да се опълчим на Великите сили до това да свалим еничарското правителство". Това написа лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов във Фейсбук по повод 140 години от Съединението на България, цитиран от БТА.

Костадинов се обръща към "всички свободни българи" да се присъединят към протеста на партията на 13 септември. Той се обръща специално и към симпатизантите на "Продължаваме промяната-Демократична България" с думите, че всеки достоен и свободен човек е добре дошъл.

"Имаме и ще продължаваме да имаме много политически различия. Но всички свободни българи едно нещо искаме със сигурност - мафията никога повече да не управлява държавата", посочва той.


  • 1 Действителност

    3 0 Отговор
    Никога не казвай никога.

    10:37 06.09.2025

  • 2 убава

    11 6 Отговор
    Работа, ама циганска.

    10:37 06.09.2025

  • 3 Ти си

    14 6 Отговор
    Най големият еничар, бе копейка. Слуга на Кремъла!

    10:37 06.09.2025

  • 4 България 🇧🇬

    4 1 Отговор
    Това е свързано с Райхщатското споразумение от 1876 г. – тайна договорка между Русия и Австро-Унгария, сключена в замъка Райхщат (днес Закупи, Чехия), в контекста на напрежението на Балканите преди Руско-турската война (1877–1878).

    🇷🇺🤝🇦🇹 Ето какво включва споразумението:

    Двете империи се съгласяват, че не трябва да се създава голяма компактна славянска държава на Балканите, включително и българска.

    В случай на териториални промени след евентуален разпад на Османската империя, се предвижда:

    Черна гора и Сърбия да анексират определени територии.

    Австро-Унгария да получи части от Босна и Херцеговина.

    Русия да си върне Бесарабия.

    В случай на пълен разгром на Турция, България и Румелия може да станат независими княжества, но не в обединена форма

    10:38 06.09.2025

  • 5 Кой ве,Коце,

    3 11 Отговор
    кой ще го направи?! Тоя робски народ,вижда че го водят с твърди стъпки към пропастта,вече с единия крак сме в нея,но продължава да гласува за тях! Винаги до сега външни сили са променяли режимите и строя в България! И сега ще.е така!Пожелавам ти успех,но не го вярвам!

    10:38 06.09.2025

  • 6 Лъже ринлянина

    11 3 Отговор
    Това ромче е лична слуга на боко и шиши

    10:39 06.09.2025

  • 7 харвар

    11 4 Отговор
    путинофилите в България всяват раздор между населението в България но затова им се плаща в копеики

    10:39 06.09.2025

  • 8 България 🇧🇬

    8 2 Отговор
    Северна Добруджа е откъсната от българските земи в резултат на геополитически сделки, наложени от Русия след Руско-турската война (1877–1878). Това не е просто военен акт, а част от по-широка имперска стратегия, в която Русия използва българските територии като разменна монета за свои интереси.

    Какво се случва през 1878 г.

    -Санстефанският договор (3 март 1878) Русия, като победител във войната срещу Османската империя, диктува условията. Въпреки че договорът предвижда голяма автономна България, Русия си връща Южна Бесарабия от Румъния.
    -Компенсация за Румъния За да компенсира Румъния за загубата на Южна Бесарабия, Русия ѝ „подарява“ Северна Добруджа — българска територия, населена с българи и част от Българската екзархия
    -Без съгласие от българите Това решение е взето без да се пита българското население. Граф Николай Игнатиев, руският посланик в Цариград, играе ключова роля в тази сделка, която българската историография често нарича „удар срещу националното единство“

    Военни действия и последици

    - През Първата световна война (1916–1917), България води бойни действия в Добруджа срещу руско-румънски сили, опитвайки се да си върне територията. Това е т.нар. Добруджанска кампания на Трета българска армия
    - Въпреки успехите, Северна Добруджа остава извън българските граници до днес, като част от Румъния.

    Така Русия, макар и представяна като „освободителка“, всъщност играе решаваща роля в откъсването на Северна Добруджа от България — не чрез пр

    Коментиран от #18

    10:39 06.09.2025

  • 9 Копейкин

    6 1 Отговор
    Можем и да върнем ситуацията отпреди Съединението и да си останем руска губерния.

    10:40 06.09.2025

  • 10 България 🇧🇬

    7 0 Отговор
    Историческите факти сочат, че Йосиф Сталин играе ключова роля в процеса на формиране на македонската нация и език, но не чрез официална писмена „заповед“, а по-скоро чрез политически натиск и директива към комунистическите лидери в региона2.

    Какво се случва:

    След Втората световна война, Сталин настоява пред Георги Димитров (лидер на БКП) и Йосип Броз Тито (лидер на Югославия) да се създаде отделна македонска нация.

    Целта е да се отслаби българското влияние в Вардарска Македония и да се засили югославската доминация.

    Според историка Георги Марков, Сталин казва: „А имаше ли белоруска нация? Ще направим и македонска“ – показателно за неговото виждане, че нациите могат да се конструират политически.

    В резултат, през 1945 г. започва официална кодификация на македонския език, базиран на западнобългарски диалекти, и се налага нова идентичност чрез образователната и медийната система.

    Според някои изследователи, македонската нация е политически проект, подкрепен от Коминтерна и СССР, с цел да се създаде „югославски буфер“ срещу българското национално самосъзнание

    10:40 06.09.2025

  • 11 Даниел

    10 1 Отговор
    Ей ромски,кога ще дойде времето от теб да чуем нещо интелигентно,хората виждат в теб само една безсилна агресия!
    Не ставаш за лидер!

    10:42 06.09.2025

  • 12 гост

    9 1 Отговор
    крадеца вика ,,Дръжте крадеца,,

    10:42 06.09.2025

  • 13 БДЖ-то и футболът ни

    2 0 Отговор
    Са олицетворение на ситуацията
    в колонията някъде на балканите.

    10:43 06.09.2025

  • 14 Ха ха

    3 8 Отговор
    Троловете еничарски на амбразурата да бранят подаянието от евроцентчета.

    10:43 06.09.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Възраждане за България ✌

    3 4 Отговор
    Да не чувам османофилски рев!

    10:44 06.09.2025

  • 17 az СВО Победа80

    1 4 Отговор
    Не е достатъчно само да го свалим, трябва и да си получи заслуженото!

    Коментиран от #22

    10:44 06.09.2025

  • 18 Забравил си още

    5 1 Отговор

    До коментар #8 от "България 🇧🇬":

    Тъй наречената Асвабадителка дари на Сърбия Пиротско и Вранско,да не забравяме.И когато България въпреки всички и на вече Русия обяви Съединението те насъскаха верното си куче Сърбия срещу нас и знаете Армията ни на границата с Турция ,Сърбите от запад,но и на тях им чупиме зъбите.

    10:45 06.09.2025

  • 19 България 🇧🇬

    0 0 Отговор
    Ролята на Русия при Съединението на Княжество България и Източна Румелия през 1885 г. е сложна и противоречива. Макар Русия да е възприемана като освободителка на България след Освободителната война (1877–1878), при Съединението тя не подкрепя инициативата и дори се противопоставя активно на нея.

    Исторически контекст
    - След Берлинския договор (1878), България е разделена на две части: Княжество България (васално на Османската империя) и Източна Румелия (автономна област под пряко управление на султана).
    - Българският народ обаче не приема това разделение и започва активно движение за обединение.

    Реакцията на Русия
    - Русия не одобрява Съединението, тъй като то е извършено без нейно знание и съгласие, и в разрез с интересите ѝ на Балканите.
    - Руският император Александър III е разгневен, особено от участието на княз Александър I Батенберг, който подкрепя Съединението.
    - Русия отзовава своите офицери от българската армия, което поставя страната в уязвимо положение пред евентуални външни заплахи, особено от Сърбия
    - Според исторически документи, Русия дори финансира политически интриги и метежи в България, целящи дестабилизация и детрониране на княза

    🇧🇬 Българският отговор
    - Въпреки руската опозиция, българският народ, воден от фигури като Захари Стоянов и Българския таен централен революционен комитет, успява да осъществи Съединението.
    - Княз Александър I Батенберг поема риска и подкрепя акта, което му носи широка народна подкрепа, но в крайн

    Коментиран от #21

    10:46 06.09.2025

  • 20 Кой

    2 0 Отговор
    Вярва на този мишь ,с какво е по различен от другите мишьи

    10:46 06.09.2025

  • 21 България 🇧🇬

    2 0 Отговор

    До коментар #19 от "България 🇧🇬":

    , но в крайна сметка води до неговото детрониране под руски натиск.

    В крайна сметка, Съединението е акт на национална воля, извършен въпреки волята на Великите сили, включително Русия. Това бележи важен етап в утвърждаването на българската независимост и самостоятелност в международната политика

    Коментиран от #24

    10:47 06.09.2025

  • 22 Трай П,р,о,д,с,ж,е,н,

    4 1 Отговор

    До коментар #17 от "az СВО Победа80":

    Мръшляк Костадинов качвайте се всички русофили на влака за Сибир и дим да ви няма.

    Коментиран от #27

    10:47 06.09.2025

  • 23 Копейките от възраждане

    4 1 Отговор
    Да научат първо българската история и тогава да определят кои са еничари. Защото копейките сами по себе си са едни от най-големите необразовани еничари на нашето време, редом до ГЕРБ ДПС и БСП в управлението!

    10:48 06.09.2025

  • 24 Не е детрониране

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "България 🇧🇬":

    А му спретват русофилски преврат.

    10:48 06.09.2025

  • 25 Аз съм

    3 0 Отговор
    Голяма част от българите са толкова зле умствено, че ми се ще наистина да успеят да ни врътнат към русия. Искам да видя децата и внуците им в калта на руский мир. Те това заслужават. Да бият крак пред сърпа и чука и да воюват за Кремъл.

    10:50 06.09.2025

  • 26 Абе Копейкин

    3 0 Отговор
    Ли е възродителя бе.Срам ,срам и позор.Възродител виж му само мутрата

    10:50 06.09.2025

  • 27 Костадинов

    2 0 Отговор

    До коментар #22 от "Трай П,р,о,д,с,ж,е,н,":

    Тук лая за русия и ми плащат ,ако отида в расия трябва да лая за европа ,но там няма да ми плащат ,най много да ме пратят в гулаг

    10:51 06.09.2025

  • 28 истината

    1 0 Отговор
    не бутнеш ли мас.он.ите - значи си поредната им кукла

    10:51 06.09.2025

  • 29 копейкин

    0 1 Отговор
    ВРЪЩАЙ ПАРИТЕ БЕ!!!

    10:52 06.09.2025

  • 30 Един отявлен фашист

    0 0 Отговор
    Националсоциалист трови с кофи българите. Историческ мошеник, национален предател и лакей

    10:53 06.09.2025

