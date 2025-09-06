Тагарев: Китай се позиционира като лидер на антидемократичния свят

"Внушителният военен парад в Пекин по случай 80-годишнината от края на Втората световна война изпрати ясно политическо послание към света – и то не от самата историческа дата, а от участниците", заяви в ефира на „Офанзива“ бившият министър на отбраната Тодор Тагарев, коментирайки появата на китайския лидер Си Дзинпин рамо до рамо със севернокорейския диктатор Ким Чен-Ун и руския президент Владимир Путин.
„Избраната дата няма много общо с присъстващите лидери. Русия няма съществен принос на Тихоокеанския фронт, а още по-малко Северна Корея“, подчерта Тагарев.
Той обърна внимание и на дрехите на Си Дзинпин, напомнящи тези на Мао Дзъдун – сигнал за историческа приемственост и идеологическо позициониране.
„Си Дзинпин успешно се възползва от създадената от самия него ситуация – чрез парада в Китай се позиционира като лидер на антидемократичната част на света“, коментира Тагарев.
Тагарев коментира и ролята на Русия в новото геополитическо уравнение: „Путин живее в свой измислен свят, в който се възприема като император – но не му се получава. Не успява да постигне дори малка част от целите си в Украйна“, посочи бившият министър.
По думите му предположенията, че САЩ ще отдалечат Русия от Китай, не се оправдават: „Имаше очаквания, че с втори мандат на Тръмп Вашингтон ще опита да отдръпне Русия от орбитата на Китай. Стана точно обратното – Москва вече е плътно в китайската орбита“, подчерта той.
В анализа си Тагарев засегна и изместването на геополитическия баланс с участието на Индия: „Десетилетия наред Западът поддържаше внимателен диалог с Индия. Сега обаче виждаме премиера Моди в Пекин“, коментира той.
9 си дзън
явно. Крепостните ще бачкат за китайците в следващите 100 години за шепа ориз.
11 Тагаренко Тагарев като Терсит
А не знае , че демокрацията е само една от формите за диктатура.
Агаменнон ще му бие шута на този келяв Терсит Тагаренко.
13 Тагаренко
15 От глупав по—глупав
Излая глупакът Тагарев
22 Сталин
До коментар #9 от "си дзън":Тъп си кат гъба,по улиците на Москва вече се движат безпилотни трамваи ,а цървулите в София още се возят на 50 годишни каруци
23 Ха ха ха
24 Един
26 ТАГАРЕВ
27 Ха ха ха
До коментар #25 от "да ти го на бу хам бе центар":Не, а в твойта?
19:54 06.09.2025
29 Дедо ви...
19:55 06.09.2025
33 ффффффф
34 От чужбина
38 тагаренко месо ще пращаме ли в оссраайна
43 Факти
20:05 06.09.2025
49 оня с коня
Като гръмне AEЦ-а и унищожи тоя ко-фтиГЕH
20:07 06.09.2025
До коментар #34 от "От чужбина":тея изказвания са по препоръките на изкуствен интелект , който е програмиран по препоръки на урсула , но пък сме го купили по препоръки на правителството щото е по еФтинко но са изписали 4 милиарда
20:07 06.09.2025
54 Бивш военен
57 дядото
60 Българин
До коментар #9 от "си дзън":Напълно си праФ. Тоя "диктатори"не се понасят,но го играят приятели. Докато ние в ЕС и НАТО сме напълно равни и нас ни питат и уважават като братя......нали ?
20:15 06.09.2025
66 Коста Доров
67 Яяяяяя
Немците имат една поговорка” много готвачи пресоляват супата “ в български вариант, “ много баби, хилаво бебе”
20:19 06.09.2025
68 Гост
72 Крум
73 Няма... Няма...
74 Пепе73
75 Крум
76 ДемокраД
79 Ха ха ха
81 БАЦЕ ЕООД
86 Европеец
До коментар #13 от "Тагаренко":Мисля че Орландовци е по- вярно отколкото Белене...
87 Абе,
88 Ха ха ха
До коментар #84 от "Европеец":Днес с майстори на вилата, а на 9 май с китка поред МОЧАта.....
89 ганев
90 Абе смотаняк малооумен
91 ганев
До коментар #23 от "Ха ха ха":гледай тенис , стига заработва центове и рови в тавата с фалшивото брашно...
94 Този е
95 О да...
До коментар #91 от "ганев":Прав си, Русия е доказаното зло за България.
96 Ужкимски професор
После обръща палачинката и става слушател в Командно-щабния колеж на ВВС на САЩ от 1993 г до 1994 г!
Сега ръси евроатлантически мъдрости!
99 тиквенсониада
100 Мръсно комунистче
101 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
..
102 ДЕДО ВИ ЛИБЕН
103 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #43 от "Факти":Така е маака му стара. Имахме шанс, ама пусти демократи...
104 ДЕДО ВИ ЛИБЕН
105 Ивелин Михайлов
106 Исторически парк
107 ХАРОН
108 Чочо
И има ли такъв?
109 Гост
110 Крис
111 Механик
Можеше и да избяга в укра, ама закъсня. Укра вече я няма.
112 Да,бе
113 Николай
Погледнете снимката!
114 Николай
Погледнете снимката!
115 Европеец
До коментар #88 от "Ха ха ха":На 9 май развалям Гергьовден и гледам парада на победата от Червения площад.... Та така ям и пия и гледам парада.... Нещо друго да те интересува....
116 Ленче кремче
117 Шаран БГ
