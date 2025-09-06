Новини
България »
Тагарев: Китай се позиционира като лидер на антидемократичния свят

Тагарев: Китай се позиционира като лидер на антидемократичния свят

6 Септември, 2025 19:43 1 351 117

  • тодор тагарев-
  • китай-
  • пекин-
  • позиция

Избраната дата няма много общо с присъстващите лидери на парада в Пекин

Тагарев: Китай се позиционира като лидер на антидемократичния свят - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

"Внушителният военен парад в Пекин по случай 80-годишнината от края на Втората световна война изпрати ясно политическо послание към света – и то не от самата историческа дата, а от участниците", заяви в ефира на „Офанзива“ бившият министър на отбраната Тодор Тагарев, коментирайки появата на китайския лидер Си Дзинпин рамо до рамо със севернокорейския диктатор Ким Чен-Ун и руския президент Владимир Путин.

Избраната дата няма много общо с присъстващите лидери. Русия няма съществен принос на Тихоокеанския фронт, а още по-малко Северна Корея“, подчерта Тагарев.

Той обърна внимание и на дрехите на Си Дзинпин, напомнящи тези на Мао Дзъдун – сигнал за историческа приемственост и идеологическо позициониране.

Си Дзинпин успешно се възползва от създадената от самия него ситуация – чрез парада в Китай се позиционира като лидер на антидемократичната част на света“, коментира Тагарев.

Тагарев коментира и ролята на Русия в новото геополитическо уравнение: „Путин живее в свой измислен свят, в който се възприема като император – но не му се получава. Не успява да постигне дори малка част от целите си в Украйна“, посочи бившият министър.

По думите му предположенията, че САЩ ще отдалечат Русия от Китай, не се оправдават: „Имаше очаквания, че с втори мандат на Тръмп Вашингтон ще опита да отдръпне Русия от орбитата на Китай. Стана точно обратното – Москва вече е плътно в китайската орбита“, подчерта той.

В анализа си Тагарев засегна и изместването на геополитическия баланс с участието на Индия: „Десетилетия наред Западът поддържаше внимателен диалог с Индия. Сега обаче виждаме премиера Моди в Пекин“, коментира той.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.7 от 49 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Брей

    116 4 Отговор
    Ти да видиш,тук демокрацията цъфти,цъфти че плодове хвана вече.

    19:46 06.09.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Некой

    51 4 Отговор
    Македонеца пак се обажда.

    19:46 06.09.2025

  • 4 Левски

    113 3 Отговор
    Абсолютен, противен бок.....к.

    19:46 06.09.2025

  • 5 Наивник на средна възраст

    92 4 Отговор
    Ужас - щом и тоя взе да ръси мисли.Вместо да глупеееш беж на фронтовата линия на Украйна,дето много я обичаш и платен съветник си бил.Дай своя принос на практика - да ми се правиш на умен не става....

    19:46 06.09.2025

  • 6 Тази гара, този плет

    77 4 Отговор
    "Който не е с нас, не е демократ" е доста демократично съждение, не мислите ли?

    19:47 06.09.2025

  • 7 Евгени от Алфапласт

    37 4 Отговор
    Ей го батко, бе! 🤣🤣🤣

    19:47 06.09.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 си дзън

    7 65 Отговор
    В новият световен ред на ρусията е отделена ролята на суровинен васал на Китай
    явно. Крепостните ще бачкат за китайците в следващите 100 години за шепа ориз.

    Коментиран от #22, #60

    19:47 06.09.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Тагаренко Тагарев като Терсит

    54 3 Отговор
    С три косъма на болната си старческа глава, защитава "демокрацията".

    А не знае , че демокрацията е само една от формите за диктатура.

    Агаменнон ще му бие шута на този келяв Терсит Тагаренко.

    19:48 06.09.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Тагаренко

    57 5 Отговор
    Белене те очаква, остров Белене.

    Коментиран от #86

    19:48 06.09.2025

  • 14 Ролан

    44 3 Отговор
    Този пък, е един страдащ аутсайдер)))

    19:48 06.09.2025

  • 15 От глупав по—глупав

    70 5 Отговор
    “Русия няма съществен принос на Тихоокеанския фронт“
    Излая глупакът Тагарев

    19:48 06.09.2025

  • 16 Хахахаха

    65 3 Отговор
    Демократичен свят където референдумите са противоконституционни ,жалко човече

    19:49 06.09.2025

  • 17 Бесен

    56 5 Отговор
    Тагаренко, да се скриеш, че такива като теб ще ни вкарат в Трета Световна Война.

    19:50 06.09.2025

  • 18 ВЕРНО ЛИ

    30 5 Отговор
    Тагарев бил загинал на фронта в окраина??

    19:50 06.09.2025

  • 19 ТОЯ НА СНИМКАТА Е КЛОНИНГ

    28 4 Отговор
    Тагарев умря от рак в един бункер. Хахахаха.

    19:51 06.09.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Сталин

    51 4 Отговор

    До коментар #9 от "си дзън":

    Тъп си кат гъба,по улиците на Москва вече се движат безпилотни трамваи ,а цървулите в София още се возят на 50 годишни каруци

    19:51 06.09.2025

  • 23 Ха ха ха

    4 33 Отговор
    Поздравявам копейките с днешния празник.......а те ми пишат минуси........ друго си е 9 май, или 9 септември.....

    Коментиран от #93

    19:51 06.09.2025

  • 24 Един

    34 3 Отговор
    Този много скоро ще хукне да целува китайски задни части

    19:52 06.09.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 ТАГАРЕВ

    35 1 Отговор
    Българите те обичат, вервай ми, но не излизай сам по улицата.

    19:53 06.09.2025

  • 27 Ха ха ха

    1 11 Отговор

    До коментар #25 от "да ти го на бу хам бе центар":

    Не, а в твойта?

    19:54 06.09.2025

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Дедо ви...

    35 2 Отговор
    НА ТОЗИ ТРЯБВА ДА БЪДЕ НАПРАВЕНА МОЗЪЧНА КЛИЗМА. ВЕДНАГА. ПО ИЗВЪНРЕДНОСТ ...

    19:55 06.09.2025

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Лопата Орешник

    30 2 Отговор
    Тишина, родоотстъпник!!!

    19:57 06.09.2025

  • 33 ффффффф

    33 2 Отговор
    Марш в Украйна!

    19:58 06.09.2025

  • 34 От чужбина

    32 0 Отговор
    Ама кой те пита та се обаждаш? Ти като онази ... Ленчето с кремчето. И нея без да е питат ама де ли де се бута да се изкаже. Аман от такива. Скриите се и си гледайте пенсииките. Вече никой не ви иска мнението. Достатъчно много сте навредили на държавата си.

    Коментиран от #51

    20:00 06.09.2025

  • 35 ха ха

    30 0 Отговор
    що ли в последните години вашата "демокрация" прилича повече на фашизма , случайност , а ?

    20:00 06.09.2025

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Все тая

    25 0 Отговор
    Ок аз да попитам, ние в демократична България кога ще имаме китайски стандарт на живот ?? За останалото знам кога ще ги стигнем- към 2150 година( ако спрат днес да ги догоним де ) 🤣🤣🤣

    20:01 06.09.2025

  • 38 тагаренко месо ще пращаме ли в оссраайна

    22 0 Отговор
    моля тагаренко да каже да изпращаме ли още пари за осррайна че не остана вече много от държавата и мисля пари не им трябват, месо им трябва

    20:02 06.09.2025

  • 39 Знаещ

    31 1 Отговор
    Не случайно светът се сонсолидира около Китай , Русия и въобще БРИКС срещу псевдодемакратичният агресивен наглосакскоюдейски свят !!!

    20:02 06.09.2025

  • 40 скоро,скоро!!!

    20 0 Отговор
    тагатенко,гледай теб някой да не позиционира!!!

    20:03 06.09.2025

  • 41 Пак ли бе, керпеден?

    28 0 Отговор
    "Русия няма съществен принос на Тихоокеанския фронт"? Някоой да му обясни на Магарев какво се е случило на милионната квантугска армия (японска) през ВСВ, и че точно руснаците са я направили на таратор!

    20:03 06.09.2025

  • 42 Тагаренко

    18 0 Отговор
    Шушумига съм !

    20:03 06.09.2025

  • 43 Факти

    25 1 Отговор
    Президента Желев и предателите-атлантически подлоги от СДС бяха тези които на 15 януари 1992 г. признаха независимостта на Македония в нарушение и на законите и на конституцията в България. Самият парламент го научи постфактум и то от БНТ заявено от парцала-говорител на МС Надежда Нейнски ..България беше първа а гърците ни обявиха за луди. Те твърдо искаха да си поделим Македония - 2 части за България, една част за Гърция. Атлантическите подлоги обаче направиха това което беше поискано от тях от Лондон. Това е истината младежи.

    Коментиран от #98, #103

    20:03 06.09.2025

  • 44 оня с коня

    26 0 Отговор
    виждате на снимката един биологиченБОКЛУК се е показал

    20:04 06.09.2025

  • 45 Боруна Лом

    23 0 Отговор
    ТРЕПЕРЕТЕ КУЧЕТА! ЕВРОГЕЙЗЕРИ ГНУСНИ!

    20:05 06.09.2025

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Ха-ха-ха

    29 1 Отговор
    Тагарев, хайде като ние сме демокрация да проведем референдум за приемане на еврото или референдум дали искаме да изпращаме оръжие на Украйна. Не може, а? Тогава с какво ЕС е по-демократичен от Китай???

    20:06 06.09.2025

  • 49 оня с коня

    7 3 Отговор
    БГ-то Ще се оправи само и единственно
    Като гръмне AEЦ-а и унищожи тоя ко-фтиГЕH

    20:07 06.09.2025

  • 50 нннн

    21 2 Отговор
    Факти, що го пускате тyй? Да дразните хората ли? Прочетете коментарите!

    20:07 06.09.2025

  • 51 дъра бъра

    11 0 Отговор

    До коментар #34 от "От чужбина":

    тея изказвания са по препоръките на изкуствен интелект , който е програмиран по препоръки на урсула , но пък сме го купили по препоръки на правителството щото е по еФтинко но са изписали 4 милиарда

    20:07 06.09.2025

  • 52 Борко

    12 1 Отговор
    Тагаренко, прочети това : ум.Ri да ти еее ппп ммм, противен тип.

    20:09 06.09.2025

  • 53 Факт

    6 0 Отговор
    Важното е да доставят качествени стоки на добри цени. ЕС се възползва на Макс от китайско карго. Не е ясно състоянието на демократичните права в Китай. Вероятно ако държавата е богата, дава права. Ако обеднее не дава права.

    20:11 06.09.2025

  • 54 Бивш военен

    24 0 Отговор
    Стига сте давали думата на такива примати...античовек и анти българин...

    20:13 06.09.2025

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 дядото

    9 1 Отговор
    тази отвратителна мутра и евро подлога ли започва да разбира от демократичен и антидемократичен свят.пфу,господ е несправедлив

    20:15 06.09.2025

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Българин

    10 0 Отговор

    До коментар #9 от "си дзън":

    Напълно си праФ. Тоя "диктатори"не се понасят,но го играят приятели. Докато ние в ЕС и НАТО сме напълно равни и нас ни питат и уважават като братя......нали ?

    20:15 06.09.2025

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Коста Доров

    9 1 Отговор
    Фьодор Тагаренко му е мъчно, че пак е заложил на куц кон, но явно толкова му е акъла ...

    20:19 06.09.2025

  • 67 Яяяяяя

    6 0 Отговор
    Демокрация е лоша дума
    Немците имат една поговорка” много готвачи пресоляват супата “ в български вариант, “ много баби, хилаво бебе”

    20:19 06.09.2025

  • 68 Гост

    2 0 Отговор
    Ееее, беше ми за липсвало това същество! Радвам се за видя че е ОК и хвърля центове и кренвирши на ангро! Бравос!

    20:20 06.09.2025

  • 69 Боже

    4 0 Отговор
    ЕС отдавна не е демократичен свят, пълен разпад

    20:21 06.09.2025

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Крум

    5 2 Отговор
    Професора сигурно си е загубил разсъдъка....На тихоокеанския фронт през август 2945 Съветската армия разбива над 700 000 японска армия...и да твърдиш незначителен принос означава,че или си некомпетентен..или идиот...

    20:22 06.09.2025

  • 73 Няма... Няма...

    3 4 Отговор
    По долно нещо в България от продажните русофили, копейки, платени обилно руски подлоги, простички хора които им вярват, и незнаят какво им готвят, не се ли ликвидира този руски тумор нищо добро не ни очаква.

    20:22 06.09.2025

  • 74 Пепе73

    2 2 Отговор
    Изключително симпатичен човек..

    20:22 06.09.2025

  • 75 Крум

    5 1 Отговор
    Професора сигурно си е загубил разсъдъка....На тихоокеанския фронт през август 2945 Съветската армия разбива над 700 000 японска армия...и да твърдиш незначителен принос означава,че или си некомпетентен..или идиот...

    20:22 06.09.2025

  • 76 ДемокраД

    6 0 Отговор
    Другаря Тагаренко пак изплиска легено!

    20:23 06.09.2025

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Ха ха ха

    1 6 Отговор
    Колко интересно...... днес е празник, а копейките са дежурни на работа......друг път след 17.00 никакви ги няма. Дано плащат добре ( празник е) от пасоля.....

    20:27 06.09.2025

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 БАЦЕ ЕООД

    4 2 Отговор
    Тагаренко да го взимат да пише тука във форума на факти ... Едно и също ниско ниво като тролчетата

    20:28 06.09.2025

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 Европеец

    4 0 Отговор

    До коментар #13 от "Тагаренко":

    Мисля че Орландовци е по- вярно отколкото Белене...

    20:33 06.09.2025

  • 87 Абе,

    4 1 Отговор
    Тагаренко що не е в укристан,на фронта ?!

    20:33 06.09.2025

  • 88 Ха ха ха

    1 3 Отговор

    До коментар #84 от "Европеец":

    Днес с майстори на вилата, а на 9 май с китка поред МОЧАта.....

    Коментиран от #115

    20:33 06.09.2025

  • 89 ганев

    3 0 Отговор
    тагарев..ЛИ

    20:34 06.09.2025

  • 90 Абе смотаняк малооумен

    7 1 Отговор
    Тагарев, па вземи и война на Китай да обявиш или коалиция на желаещите да нападнат Китай а ? Поне три документа има където сме написали че Китай ни е стратегически партньор. Що за сган сте бре? Де ви печатат такива олигофрени се чудя

    20:35 06.09.2025

  • 91 ганев

    6 0 Отговор
    ДОКАЗАНОТО..ЗЛО ЗА БЪЛГАРИЯ

    Коментиран от #95

    20:35 06.09.2025

  • 92 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 93 Ама

    4 1 Отговор

    До коментар #23 от "Ха ха ха":

    гледай тенис , стига заработва центове и рови в тавата с фалшивото брашно...

    20:36 06.09.2025

  • 94 Този е

    3 1 Отговор
    Един от плодовете на демокрацията. Отвратителен и на вид и на вкус.

    20:37 06.09.2025

  • 95 О да...

    1 4 Отговор

    До коментар #91 от "ганев":

    Прав си, Русия е доказаното зло за България.

    20:37 06.09.2025

  • 96 Ужкимски професор

    6 1 Отговор
    От 1986 г. до 1989 г Тагарев кара аспирантура в Москва! Нали си представяте как ще отиде да учи там без да е член на БКП!?
    После обръща палачинката и става слушател в Командно-щабния колеж на ВВС на САЩ от 1993 г до 1994 г!
    Сега ръси евроатлантически мъдрости!

    20:39 06.09.2025

  • 97 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 98 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 99 тиквенсониада

    3 0 Отговор
    А ти се позиционира като водач на простаците , май !

    20:46 06.09.2025

  • 100 Мръсно комунистче

    5 1 Отговор
    Абе либерастин, за вас соросите щом някой е против вас е световен терорист. А Китай е с Русия и стана враг.

    20:46 06.09.2025

  • 101 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    2 0 Отговор
    Така е маака му стара. Имахме шанс, ама пусти демократи...
    ..

    20:46 06.09.2025

  • 102 ДЕДО ВИ ЛИБЕН

    5 1 Отговор
    ОТ АНТИБЪЛГАРИ КИРЯКСТЕФЧОВЦИ АКЪЛ НЕ ИСКАМЕ

    20:47 06.09.2025

  • 103 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    2 1 Отговор

    До коментар #43 от "Факти":

    Така е маака му стара. Имахме шанс, ама пусти демократи...
    ..

    20:48 06.09.2025

  • 104 ДЕДО ВИ ЛИБЕН

    4 0 Отговор
    от въртогъзляци акъл не щем

    20:48 06.09.2025

  • 105 Ивелин Михайлов

    4 1 Отговор
    Тоз украинец що не е на фронта

    20:48 06.09.2025

  • 106 Исторически парк

    3 0 Отговор
    Да ви имам демократичния свят дето отменяте избори, ако не спечели вашия човек 😝

    20:49 06.09.2025

  • 107 ХАРОН

    3 0 Отговор
    Съветски възпитаник- никаква вяра. Като отчето: туй месец не е е блажно, бе- суха конска пастърма. Ха, ха ха, хааа!

    20:50 06.09.2025

  • 108 Чочо

    4 0 Отговор
    А, всъщност,кой е демократичния свят??????
    И има ли такъв?

    20:51 06.09.2025

  • 109 Гост

    3 0 Отговор
    "...антидемократичната част на света"- 😂🤣, Тагарев е в "демократичната" част на света, в която човешкият живот вече струва някакви инфлационни американски долара, респективно евра, дано живее с орлите Тагарев, за да разбере нещичко...

    20:52 06.09.2025

  • 110 Крис

    3 0 Отговор
    Този ненормалния да се скатава че такова мама..та на армията

    20:54 06.09.2025

  • 111 Механик

    2 0 Отговор
    А, Тагаренко ще се поиционира е спа-център Белене на оздравителни процедури.
    Можеше и да избяга в укра, ама закъсня. Укра вече я няма.

    20:54 06.09.2025

  • 112 Да,бе

    2 0 Отговор
    А тагаренко се позиционира между караибрахим и поп Кръстю...Тоя прекалено дълго хаби кислород на някой фикус или райграс.Все полезни неща в сравнение с него.

    20:57 06.09.2025

  • 113 Николай

    1 0 Отговор
    Не знаете какво е измекяр?
    Погледнете снимката!

    20:58 06.09.2025

  • 114 Николай

    1 0 Отговор
    Не знаете какво е измекяр?
    Погледнете снимката!

    20:59 06.09.2025

  • 115 Европеец

    0 0 Отговор

    До коментар #88 от "Ха ха ха":

    На 9 май развалям Гергьовден и гледам парада на победата от Червения площад.... Та така ям и пия и гледам парада.... Нещо друго да те интересува....

    21:00 06.09.2025

  • 116 Ленче кремче

    0 0 Отговор
    Тагарев е дебил...

    21:00 06.09.2025

  • 117 Шаран БГ

    0 0 Отговор
    Странни са разбиранията за демокрация от нашите "демократи". И не е демократ този, който не ходи у " правия път" !? Санким не е демократ като нас !?

    21:00 06.09.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове