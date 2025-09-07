Новини
Трудова злополука в кариера във Врачанско- мъж е с опасност за живота

7 Септември, 2025 16:11 601 4

Пострадалият е обслужен от екип на спешна помощ от Мездра и настанен за лечение в болницата във Враца в общо тежко състояние, в шок, с фрактури на тазобедрена става, ребро и травма на ляв бъбрек, уточняват от полицията. По късно е закаран в столична болница

Трудова злополука в кариера във Врачанско- мъж е с опасност за живота - 1
Илюстративна снимка БГНЕС
Мъж на 55 г. е с опасност за живота след падане от скала в кариера за добив на облицовъчни материали край с. Горна Кремена, съобщават от Областната дирекция на МВР - Враца в дневния си бюлетин, цитирани от БТА. Пострадалият е откаран в столична болница, като преди това е бил прегледан в многопрофилната болница във Враца.

Сигнал за инцидента е получен вчера, 6 септември в Районното управление на полицията в Мездра. При извършен оглед на място полицейските служители установили, че работник на 55 г. от село Тишевица е паднал от скала с височина около 7-8 метра, след като е бил ударен от движещо се рамо на сонда, управлявана от работник на кариерата. Пострадалият е обслужен от екип на спешна помощ от Мездра и настанен за лечение в болницата във Враца в общо тежко състояние, в шок, с фрактури на тазобедрена става, ребро и травма на ляв бъбрек, уточняват от полицията. По късно е закаран в столична болница.

Кариерата за добив на скално облицовъчни материали се намира в землището на село Горна Кремена и се управлява от концесионер от с. Копривлен, обл. Благоевград. Кметът на село Горна Кремена Цветомир Драгановски каза за БТА, че в землището на селото работят четири кариери. За конкретния случай няма информация.

По случая е образувано досъдебно производство, уведомена е и Инспекцията по труда, допълват от Областна дирекция на МВР - Враца.


