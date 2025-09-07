Новини
Илиян Йончев, БСП: Партиите, които твърдят, че държавата е "завладяна", са представители на политическите номади

7 Септември, 2025 16:55 735 21

Бордът за водите е наболяла тема, която беше гласувана с пълно мнозинство в НС. Това означава ли, че цялото НС играе по свирката на Пеевски? Когато има добри идеи, априори трябва ли да бъдат отхвърляни? Магазините за хората - тепърва ще видим каква ще е тяхната реализация, коментира още депутатът от БСП

Илиян Йончев, БСП: Партиите, които твърдят, че държавата е "завладяна", са представители на политическите номади - 1
Снимка: БСП
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

"Надявам се шоуто вече да е приключило и наистина да работим пълноценно, тъй като предстоят много важни за държавата събития, а именно приемането на държавния бюджет за 2026 г." Това заяви пред БНР депутатът от БСП Илиян Йончев.

По думите му бюджетът най-ясно ще отрази политиката на мнозинството, която е насочена към повишаване на благосъстоянието на хората, грижата за уязвимите социални групи, намаляването на регионалните неравенства, стабилност и устойчиво развитие на икономиката.

Той смята, че благосъстоянието започва с увеличаването на минималната работна заплата, която през следващата година ще бъде 1213 лв. Над 600 хил. души ще получат увеличение на своите доходи, изтъкна депутатът в предаването "Неделя 150". И допълни също увеличаването на доходите на личните асистенти, както и на работещите в социалните услуги.

"Предстои повишаване на доходите", категоричен бе той.

Депутатът от БСП призна, че има проблеми с приходната част на бюджета:

"Надявам се приходните агенции да работят още по-усилено и до края на годината да се намали т.нар. дупка в бюджета".

По думите му през следващата година предстоят доста предизвикателства. "За нас е важно хората да живеят по-добре през следващата година", декларира Йончев.

Според него предбюджетният период е подходящо време да се проведе една крайно необходима обществена дискусия за въвеждането на прогресивно данъчно облагане в България.

"Плоският данък изигра своята роля. Смятаме, че е време за промяна, която да доведе до по-справедливо облагане, въвеждане на необлагаем минимум и като цяло на максимата - богатите плащат повече от бедните", категоричен бе той и заяви: "Няма да се примирим".

"Дали ще преминем към прогресивно данъчно облагане през следващата година или до края на мандата е въпрос на дискусия и на сметки. Правилната посока е да се премине, защото богатите държави работят точно с тази данъчна система", коментира депутатът.

Относно вота на недоверие на тема "Завладяната държава", Илиян Йончев изказа мнение:

"Явно опозицията търси начин за популяризиране и издигане на политическия си рейтинг. Този вот ще бъде неуспешен и ще е едно поредно губене на време на парламента. Вместо да се занимаваме със законите, ще се превърнем отново в една говорилня".

Според него партиите, които твърдят, че държавата е "завладяна", са представители на политическите номади.

"Държавата не е завладяна, това са политически внушения, които не приемам", подчерта той. И отрече влиянието на Пеевски върху правителството да е толкова голямо:

"Бордът за водите е наболяла тема, която беше гласувана с пълно мнозинство в НС. Това означава ли, че цялото НС играе по свирката на Пеевски? Когато има добри идеи, априори трябва ли да бъдат отхвърляни? Магазините за хората - тепърва ще видим каква ще е тяхната реализация. Когато хората могат да отидат да си купят от едно място стоки на добри цени и се създава конкурентност в тези региони - не намирам нищо лошо в тази идея. В нашата програма също има предложение за създаване на тържища, на които да се избегна веригата от посредници и да могат да се купуват продукти на по-ниски цени".

Илиян Йончев изброи приоритетите за БСП през новия политически сезон.

За него е абсурдно искането на оставката на председателя на БСП Атанас Зафиров. В БСП няма такова обсъждане, категоричен бе той. Според него става въпрос за ревност от страна на някои представители на опозицията, че не са поканени в Китай.

Йончев посочи, че БСП е в нормални отношения с президента Радев.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Само да питам

    19 3 Отговор
    Ти кажи как е в леглото на ГРОБ-НН. Като завивка ли ви използват или като възглавница?

    Коментиран от #18

    17:05 07.09.2025

  • 2 Жалко

    26 2 Отговор
    Много интересно този от чие име говори?! Не вижда ли в какво се е превърнала партията, наречена БСП?

    Коментиран от #4

    17:06 07.09.2025

  • 3 Гост

    18 3 Отговор
    Кой е тоя анонимник, дето вече е милионер, за няколко месеца, че се обажда "умно"

    17:07 07.09.2025

  • 4 Хмм

    17 2 Отговор

    До коментар #2 от "Жалко":

    на пеевски и борисов разбира се, обслужващ персонал

    17:09 07.09.2025

  • 5 ВЧЕРА В СОФИЯ БЕ ОТКРИТ ПАМЕТНИК

    8 1 Отговор
    НА ГЕН. ВЛАДИМИР ВАЗОВ

    17:10 07.09.2025

  • 6 ДВА ПРЪСТА ЧЕЛО

    9 1 Отговор
    ВСЕКИ ЧОВЕК ВЪВ БГ ГО ЗНАЕ...

    17:12 07.09.2025

  • 7 Добре !

    13 1 Отговор
    Къде са ми Гражданските права ?

    За които Конституцията претендира че са ми Осигурени ?

    Питам Този Фалшиф Социалист 1

    Или Комунист !

    17:13 07.09.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Дориана

    13 1 Отговор
    БСП винаги са били предателска и угодническа партия за това са и на дъното. На следващите избори предателството им ще бъде още по- силно наказано и падат надолу.

    17:16 07.09.2025

  • 10 Град Симитли

    8 1 Отговор
    БСП само допреди година твърдеше същото!?

    Коментиран от #13

    17:18 07.09.2025

  • 11 Гръч

    7 2 Отговор
    Българската Сатанистка Партия е нанесла най-много вреди на българския народ за последните 36 години и продължава да подкрепя слугите на сатаните Бойко и Пеевски

    17:20 07.09.2025

  • 12 АГАТ а Кристи

    10 1 Отговор
    "другарят" дали вижда па-далеч от носа се ???
    Не, че не е "завладяня" - държавата е окупирана и поставена на колене от Svin Ята и зайчара.
    Особено Svin Ята явно има ЗА ВСЕКИГО ПО НЕЩО - я любовник /ца/, я мека китка, я сгазил лука, я му дължи пари - и така - всички властимащи на колене, което рефлектира и върху нас

    Коментиран от #16

    17:20 07.09.2025

  • 13 АГАТ а Кристи

    5 3 Отговор

    До коментар #10 от "Град Симитли":

    За каква "БСП" ми говориш, като "другарите" постоянно натякват, че са "партия столетница" ?
    Последният им конгрес случайно са си спомняш под кой номер беше ???
    Това си е чиста БЪЛГАРСКА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ и понеже е забранена със закон, просто замени някой от буквите, а иначе си е БКП !

    17:27 07.09.2025

  • 14 Фил

    6 1 Отговор
    БСП - хемороида на Пеевски !!!

    17:29 07.09.2025

  • 15 Територията е завладяна

    5 2 Отговор
    точно от комунистите-милиционери!

    17:31 07.09.2025

  • 16 Евгени от Алфапласт

    3 1 Отговор

    До коментар #12 от "АГАТ а Кристи":

    Винаги съм казвал, че убиецът му ще е или някой, който въобще не е зависим от него, или НАЙ-зависимият. Друг вариант няма. Както и няма вариант да не бъде убит. Не трябва да бъде съден, защото съдебната система му е в малкия джоб и ще се измъкне.

    17:45 07.09.2025

  • 17 Кьовеши

    1 0 Отговор
    Верно ли

    17:47 07.09.2025

  • 18 Изтривалка,

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Само да питам":

    само за това стават!

    17:49 07.09.2025

  • 19 БСП е част от крадлива та мафия

    5 0 Отговор
    Вие сте жалък позор

    18:03 07.09.2025

  • 20 Въпрос

    2 0 Отговор
    Този КОЙ е и за какво се бори?

    18:19 07.09.2025

  • 21 Али баба и четиристе разбойника

    0 0 Отговор
    Това е държавата!

    18:40 07.09.2025

