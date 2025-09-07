Илиян Йончев, БСП: Партиите, които твърдят, че държавата е "завладяна", са представители на политическите номади

"Надявам се шоуто вече да е приключило и наистина да работим пълноценно, тъй като предстоят много важни за държавата събития, а именно приемането на държавния бюджет за 2026 г." Това заяви пред БНР депутатът от БСП Илиян Йончев.

По думите му бюджетът най-ясно ще отрази политиката на мнозинството, която е насочена към повишаване на благосъстоянието на хората, грижата за уязвимите социални групи, намаляването на регионалните неравенства, стабилност и устойчиво развитие на икономиката.

Той смята, че благосъстоянието започва с увеличаването на минималната работна заплата, която през следващата година ще бъде 1213 лв. Над 600 хил. души ще получат увеличение на своите доходи, изтъкна депутатът в предаването "Неделя 150". И допълни също увеличаването на доходите на личните асистенти, както и на работещите в социалните услуги.

"Предстои повишаване на доходите", категоричен бе той.

Депутатът от БСП призна, че има проблеми с приходната част на бюджета:

"Надявам се приходните агенции да работят още по-усилено и до края на годината да се намали т.нар. дупка в бюджета".

По думите му през следващата година предстоят доста предизвикателства. "За нас е важно хората да живеят по-добре през следващата година", декларира Йончев.

Според него предбюджетният период е подходящо време да се проведе една крайно необходима обществена дискусия за въвеждането на прогресивно данъчно облагане в България.

"Плоският данък изигра своята роля. Смятаме, че е време за промяна, която да доведе до по-справедливо облагане, въвеждане на необлагаем минимум и като цяло на максимата - богатите плащат повече от бедните", категоричен бе той и заяви: "Няма да се примирим".

"Дали ще преминем към прогресивно данъчно облагане през следващата година или до края на мандата е въпрос на дискусия и на сметки. Правилната посока е да се премине, защото богатите държави работят точно с тази данъчна система", коментира депутатът.

Относно вота на недоверие на тема "Завладяната държава", Илиян Йончев изказа мнение:

"Явно опозицията търси начин за популяризиране и издигане на политическия си рейтинг. Този вот ще бъде неуспешен и ще е едно поредно губене на време на парламента. Вместо да се занимаваме със законите, ще се превърнем отново в една говорилня".

Според него партиите, които твърдят, че държавата е "завладяна", са представители на политическите номади.

"Държавата не е завладяна, това са политически внушения, които не приемам", подчерта той. И отрече влиянието на Пеевски върху правителството да е толкова голямо:

"Бордът за водите е наболяла тема, която беше гласувана с пълно мнозинство в НС. Това означава ли, че цялото НС играе по свирката на Пеевски? Когато има добри идеи, априори трябва ли да бъдат отхвърляни? Магазините за хората - тепърва ще видим каква ще е тяхната реализация. Когато хората могат да отидат да си купят от едно място стоки на добри цени и се създава конкурентност в тези региони - не намирам нищо лошо в тази идея. В нашата програма също има предложение за създаване на тържища, на които да се избегна веригата от посредници и да могат да се купуват продукти на по-ниски цени".

Илиян Йончев изброи приоритетите за БСП през новия политически сезон.

За него е абсурдно искането на оставката на председателя на БСП Атанас Зафиров. В БСП няма такова обсъждане, категоричен бе той. Според него става въпрос за ревност от страна на някои представители на опозицията, че не са поканени в Китай.

Йончев посочи, че БСП е в нормални отношения с президента Радев.