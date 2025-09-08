До 2051 г. трябва да имаме 4 работещи големи ядрени блока

Спешно трябва да се направи анализ на оборудването на АЕЦ Белене, може ли да се ползва от друга европейска държава. Този проект трябва да бъде развиван, препоръча инж. Богомил Манчев, член на УС на Българския атомен форум "Булатом", в интервю пред БНР.
"До 2051 г. в България трябва да имаме работещи 4 големи ядрени блока. 7 и 8 на АЕЦ Козлодуй – Нови мощности ще компенсират енергията от въглищни централи. Приемам, че ще задържат работещите блокове до 2038 г., но 2047 и 2051 г. трябва да приключат 4 и 5 блок на АЕЦ Козлодуй, защото по договор приключва експлоатацията им", обясни той в предаването "Преди всички".
Богомил Манчев посочи, че 6 енергоблок на Козлодуй работи на 100% и нашите блокове са лидери в света, защото 6-ти направи 10 годни без сработване на аварийна защита.
Той обясни, че 7 и 8 блок не са АЕЦ Козлодуй, а друго дружество – АЕЦ Козлодуй Нови мощности и там са налети достатъчно пари. Изграждането им ще е около 14 – 15 млрд. долара, а по негово мнение общо ще е 18 – 19 млрд. долара.
Те ще строят от "Уестингхаус" и южнокорейци - "Хюндай", и има процедура за подписване с третия консултант – технически, след като са подписали с правен и финансов.
За да се върне инвестицията, 7 и 8 блок трябва да работят 30 години при себестойност на тока 25 – 30 евро за мегаватчас.
1 Сайънсфикшън
08:48 08.09.2025
2 Българин
08:48 08.09.2025
3 мьрсуль + разбойко 💋❤️
ше ми целивате рьката за 380 евро, че и казачок ше ми играете
даже водата ви спрях
08:48 08.09.2025
4 Учител
08:57 08.09.2025
6 Боздуган
08:57 08.09.2025
7 Инженер
Коментиран от #68
08:58 08.09.2025
8 Исторически парк
08:59 08.09.2025
9 Германец
08:59 08.09.2025
11 ДА ВИ КАЖА
09:01 08.09.2025
12 Ивелин Михайлов
09:01 08.09.2025
13 От чужбина
09:01 08.09.2025
15 Българин
09:05 08.09.2025
16 99666
ПО СПИРАНЕ НА ЯДРЕНИ РЕАКТОРИ И ТО 4 НАВЕДНАЖ ?!
09:06 08.09.2025
17 Богомил Манчев Енергийната Мафия!!
09:07 08.09.2025
18 Коста
09:08 08.09.2025
20 Данко Харсъзина
09:10 08.09.2025
21 Лапайте да лапаме
09:10 08.09.2025
22 Миглена Кунева
ви Закрих няколко блока на АЕЦ по нареждане от Европейския Съюз,
а вие сега до 2051 година в трябвало да откриете 4 работещи големи ядрени блока.
Откривайте, Аз ще ги Закрия отново!
българия трябва да бъде Бедна и Зависима за да може Лесно да се Командва!
Коментиран от #67
09:11 08.09.2025
24 Как
Коментиран от #31
09:12 08.09.2025
25 За какъв 4-ти блок
Коментиран от #46
09:12 08.09.2025
26 Сталин
До коментар #5 от "През 2051 ще сме 3 милиона":Нашите "приятели" и "партньори" от запада никога няма да разрешат да се строи ядрена централа в България,тези негодници не искат колониите да имат модерни технологии,затова и си продават нискотехнологични оръжия на колониите,вижте Турция за толкова години запада там не построиха никакви модерни технологии, трябваше Русия да направи стратегическа грешка да строи ядрена централа в Турция
09:12 08.09.2025
28 Значи
09:16 08.09.2025
29 свиреп ОХЛЮВ
09:16 08.09.2025
30 крадците обещават
09:17 08.09.2025
32 КРАДЦИ МАЙНА
Коментиран от #34, #58
09:17 08.09.2025
33 ще ще ще ще ще
09:18 08.09.2025
34 конституционна подставена мафия
До коментар #32 от "КРАДЦИ МАЙНА":Ако конституционния съд не беше узаконил фалшификацията на изборите мафията рухваше.
09:20 08.09.2025
36 ТЪЖНАТА ИСТИНА
09:20 08.09.2025
37 Гледай
Коментиран от #41
09:22 08.09.2025
38 Бойко Българоубиец
09:22 08.09.2025
40 Данко Харсъзина
09:24 08.09.2025
41 Данко Харсъзина
До коментар #37 от "Гледай":Не гони 70,а ги направи.
09:25 08.09.2025
42 ЧУДЯ СЕ
Коментиран от #45
09:26 08.09.2025
43 теоретичен социален капитализъм
09:27 08.09.2025
45 реалност и бъдеще
До коментар #42 от "ЧУДЯ СЕ":Умрял кон не пръдва....Дано следващите което ще населяват тази земя са достойни хора иначе и те ще приключат.
Коментиран от #61
09:29 08.09.2025
46 Мисирката знае
До коментар #25 от "За какъв 4-ти блок":Питай мисирката Атанасова.
09:29 08.09.2025
47 Бойко
09:31 08.09.2025
48 Спиро
До коментар #19 от "99666":Така е.Я посочете къде в ЕС има градове без вода на чешмите?Да припомня,че и половината страна е все още на септични ями и няма мръсен канал.
09:32 08.09.2025
49 да ама не
09:33 08.09.2025
50 българия
Коментиран от #53
09:35 08.09.2025
51 Ротшилда
Коментиран от #56
09:36 08.09.2025
52 юнак
09:36 08.09.2025
53 психодиспансер Карлуково
До коментар #50 от "българия":Здраво са те зомбирате ефирните БГ телевизии..Лекувай се!
09:37 08.09.2025
54 Пилотът Гошу
09:42 08.09.2025
55 Заглавието мЪ
09:42 08.09.2025
56 така де
До коментар #51 от "Ротшилда":ТО И ЧОВЕЧЕСТВОТО ЩЕ БЪДЕ ПРИКЛЮЧЕНО ОТ ИЗКУСТВЕНИЯ ИНТЕЛЕКТ ДО 50 Г САМО ГЛЕДАЙ..и може па само българите да останат защото от тук е почнало всичко и тука ще свърши
09:42 08.09.2025
57 Гарантирано от Герб
09:43 08.09.2025
58 равносметка
До коментар #32 от "КРАДЦИ МАЙНА":Това означава,че народа желае така да живее.Но все още има грамотни хора.Когато и тези набори измрат до двадесетина години държавата ще изпадни в стрес.Ще ви управляват само политолози,психотерапевти и психолози.
Коментиран от #63
09:45 08.09.2025
59 От чужбина
09:49 08.09.2025
62 Как не му е неудобно?
Какво значи това:
"За да се върне инвестицията, 7 и 8 блок трябва да работят
30 години при себестойност на тока 25 – 30 евро за мегаватчас." ?!
Сега колко струва 1 МегаВат/час ?
Второ, как не ги е срам - много такива м анчета станаха мултимилионери
на гърба на построеното от държавата=народа и собственост на всички,
а те - тарикатите завъртяха "законово" търговийка с най-евтината държавна енергия
- станаха .... посредници, купуват от държавата, продават на частни компании,
защото така искала демокрацията, че и закон си спретнаха.
Ми това е подлост и гавра с човешкия морал.
Коментиран от #64
09:59 08.09.2025
63 Ще наложат Управленски борд от чужди
До коментар #58 от "равносметка":Подобно на Валутния борд.
Вече все по-ясно става "тайната стратегия"
по ликвидация на българската нация -
НАСИЛСТВЕНА НЕГРАМОТНОСТ
(кой и защо закри професионалните средни училища,
и свали нивото на висшите технически училища)?
И невероятното насилие в употребата на наркотици,
респ. безнаказаност в разпространението на наркотиците.
Фактите от тези дни в Ботевград!
п.с. БСП - уж най-мъдрите, спят дълбоко политически като дрогирани
и не виждат ужасяващият разпад на държава и народ!
Ама благинките са им по-ценни... пфу и на "щастливците"
10:07 08.09.2025
64 "Сега колко струва 1 МегаВат/час?"
До коментар #62 от "Как не му е неудобно?":Сега себестойността на 1мгв/ч от АЕЦ Козлодуй не беше ли 4ст?
10:08 08.09.2025
65 Анонимен
10:09 08.09.2025
67 АЛО ! АЛО !
До коментар #22 от "Миглена Кунева":АААА МА ЧЕ СИ ГЛУПАВА ДЪРТА КУКУМЯВКЕ !!!.
10:17 08.09.2025
68 мхм
До коментар #7 от "Инженер":И как си го представяш, индустрията да работи само когато пече слънце ли? Освен това за да не се срине като в Испания енергийната система трябва да има баланс между производство и потребление. При свръх производство от солари на обяд ако не се използва или не се намали производството от ТЕЦ и ВЕЦ системата ще се претовари и срине. Така че няма как да имаш само солари без основен постоянен източник и вторичен компенсаторен, който бързо да го включваш и спираш за да балансираш разликата от производството на соларите.
10:19 08.09.2025
69 Хохохо
10:19 08.09.2025