До 2051 г. трябва да имаме 4 работещи големи ядрени блока

8 Септември, 2025 08:45 1 587 69

  • богомил манчев-
  • аец-
  • атомна енергетика

Манчев: Нашите блокове са лидери в света

До 2051 г. трябва да имаме 4 работещи големи ядрени блока - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Спешно трябва да се направи анализ на оборудването на АЕЦ Белене, може ли да се ползва от друга европейска държава. Този проект трябва да бъде развиван, препоръча инж. Богомил Манчев, член на УС на Българския атомен форум "Булатом", в интервю пред БНР.

"До 2051 г. в България трябва да имаме работещи 4 големи ядрени блока. 7 и 8 на АЕЦ Козлодуй – Нови мощности ще компенсират енергията от въглищни централи. Приемам, че ще задържат работещите блокове до 2038 г., но 2047 и 2051 г. трябва да приключат 4 и 5 блок на АЕЦ Козлодуй, защото по договор приключва експлоатацията им", обясни той в предаването "Преди всички".

Богомил Манчев посочи, че 6 енергоблок на Козлодуй работи на 100% и нашите блокове са лидери в света, защото 6-ти направи 10 годни без сработване на аварийна защита.

Той обясни, че 7 и 8 блок не са АЕЦ Козлодуй, а друго дружество – АЕЦ Козлодуй Нови мощности и там са налети достатъчно пари. Изграждането им ще е около 14 – 15 млрд. долара, а по негово мнение общо ще е 18 – 19 млрд. долара.

Те ще строят от "Уестингхаус" и южнокорейци - "Хюндай", и има процедура за подписване с третия консултант – технически, след като са подписали с правен и финансов.

За да се върне инвестицията, 7 и 8 блок трябва да работят 30 години при себестойност на тока 25 – 30 евро за мегаватчас.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сайънсфикшън

    44 1 Отговор
    Също и 10 атомни подводници, два самолетоносача и космодрум.

    08:48 08.09.2025

  • 2 Българин

    42 4 Отговор
    Ще имате само ако изровите Бай Тошо

    08:48 08.09.2025

  • 3 мьрсуль + разбойко 💋❤️

    32 4 Отговор
    нищо нема да имате
    ше ми целивате рьката за 380 евро, че и казачок ше ми играете
    даже водата ви спрях

    08:48 08.09.2025

  • 4 Учител

    29 2 Отговор
    До 2051 няма да ни има на картата 🙄

    08:57 08.09.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Боздуган

    9 0 Отговор
    1984 строежа на мелницата.

    08:57 08.09.2025

  • 7 Инженер

    15 2 Отговор
    За 2 години построихме 4 гигавата солари и сега за 30 години ще построим 2 гигавата аец за 30 милиарда долара браво!

    Коментиран от #68

    08:58 08.09.2025

  • 8 Исторически парк

    20 2 Отговор
    2051ва цяла България ще е на воден режим... 😒

    08:59 08.09.2025

  • 9 Германец

    22 4 Отговор
    Хахахах дотогава ще сме ви продали на турците, че сте стока с отпаднала необходимост 😆😝

    08:59 08.09.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 ДА ВИ КАЖА

    23 1 Отговор
    В 2051-ва най-вероятно няма да имате ток да си светнете лампите.

    09:01 08.09.2025

  • 12 Ивелин Михайлов

    31 2 Отговор
    Руснаците построиха аец Козлодуй за 6 години за 500 милиона лева, а в Турция за 7 години.. 😏 американците не могат да им стъпят на малкия пръст

    09:01 08.09.2025

  • 13 От чужбина

    19 1 Отговор
    А кадри? Нали в АЕЦа се влиза само с връзки... Кой е луд да тръгне сега да учи ядрена физика или енергетика щом нищо не му е гарантирано. Дори да завърши и да има АЕЦ, ще му трябват връзки. Отделно трябва да мина т.нар "подбор на персонала", където още на първото интервю правят един вид изпит-практически безсмислен. Има случай на преминали всички тестове, а реално не годни за дадена позиция. Това означава, че подбора не работи добре. Те, АЕЦа търсят хора, ама така като да не ги намерят. Сега е редно да прибират всичко, за да има време да се обичат и натрупат опит.

    09:01 08.09.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Българин

    24 0 Отговор
    И откъде ще намерите ядрени физици.. тия 56% функционално неграмотните най много да направят нов чернобил

    09:05 08.09.2025

  • 16 99666

    21 1 Отговор
    България предлага помощ на Узбекистан с опита си с ядрената енергия ....
    ПО СПИРАНЕ НА ЯДРЕНИ РЕАКТОРИ И ТО 4 НАВЕДНАЖ ?!

    09:06 08.09.2025

  • 17 Богомил Манчев Енергийната Мафия!!

    18 2 Отговор
    След 25 год няма да ни има като Държава!!!

    09:07 08.09.2025

  • 18 Коста

    13 2 Отговор
    Абе за кво му е на простияНарод ток? Я НЕправте един Референдум на който хората да кажат че си искат свещите от царско време. А то пък Референдум в България е противоконституционно действие. По добре тези пари да се усвоят от ваши хора че идват трудни времена за тъпаците

    09:08 08.09.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Данко Харсъзина

    10 1 Отговор
    Този дърт бандит не се накраде. Ще носи кинтите на онзи свят.

    09:10 08.09.2025

  • 21 Лапайте да лапаме

    7 1 Отговор
    Трябва, но няма да имаме, а резултатът ще е няколко души много по-богати, не с хотели, а ц цели комплекси, много задлъжняла държава и свещи за осветление! Нищо ново под Слънцето в България.

    09:10 08.09.2025

  • 22 Миглена Кунева

    14 3 Отговор
    Аз, Миглена Кунева, както ме наричате - Мадам ес
    ви Закрих няколко блока на АЕЦ по нареждане от Европейския Съюз,
    а вие сега до 2051 година в трябвало да откриете 4 работещи големи ядрени блока.
    Откривайте, Аз ще ги Закрия отново!
    българия трябва да бъде Бедна и Зависима за да може Лесно да се Командва!

    Коментиран от #67

    09:11 08.09.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Как

    6 1 Отговор
    Половин милион хора са на воден режим. Скоро могат да станат и милион. А парите отиват в АЕЦ !

    Коментиран от #31

    09:12 08.09.2025

  • 25 За какъв 4-ти блок

    8 0 Отговор
    бълнува този "специалист"? Затвориха го 2006г.

    Коментиран от #46

    09:12 08.09.2025

  • 26 Сталин

    9 2 Отговор

    До коментар #5 от "През 2051 ще сме 3 милиона":

    Нашите "приятели" и "партньори" от запада никога няма да разрешат да се строи ядрена централа в България,тези негодници не искат колониите да имат модерни технологии,затова и си продават нискотехнологични оръжия на колониите,вижте Турция за толкова години запада там не построиха никакви модерни технологии, трябваше Русия да направи стратегическа грешка да строи ядрена централа в Турция

    09:12 08.09.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Значи

    10 0 Отговор
    след четвърт век , другарю Манчов ? Я камилата , я камиларя !

    09:16 08.09.2025

  • 29 свиреп ОХЛЮВ

    8 2 Отговор
    Отдавна вече трябваше да ги имаме тези нови 4 блока , ама на - зелени , либерали , екогластност , евроинтереси , омраза към Русия , глупост , интереси , псевдотолерантност ! И токА расте вече не 1 път , а 2 пъти годишно !

    09:16 08.09.2025

  • 30 крадците обещават

    6 0 Отговор
    Дайте парите и ще имате много ток,вода и ще е много евтино след 20 години.

    09:17 08.09.2025

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 КРАДЦИ МАЙНА

    11 1 Отговор
    Вода няма, храна няма, пътища няма, заводи няма. А Боко и Шиши несменяеми.

    Коментиран от #34, #58

    09:17 08.09.2025

  • 33 ще ще ще ще ще

    4 0 Отговор
    ще ще ще ще ще ще ще ........Плащайте сега!

    09:18 08.09.2025

  • 34 конституционна подставена мафия

    5 1 Отговор

    До коментар #32 от "КРАДЦИ МАЙНА":

    Ако конституционния съд не беше узаконил фалшификацията на изборите мафията рухваше.

    09:20 08.09.2025

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 ТЪЖНАТА ИСТИНА

    7 1 Отговор
    България и окраина имат сходна съдба - англосаксонските ни господари харесват местоположението и територията, но ненавиждат хората живеещи на тези територии.

    09:20 08.09.2025

  • 37 Гледай

    3 1 Отговор
    си младата булка , младоженецо , гониш 70 , и остави нещата на хора , които са друга генерация и могат да ти бъдат внуци !

    Коментиран от #41

    09:22 08.09.2025

  • 38 Бойко Българоубиец

    8 0 Отговор
    Къв аец бе догодина Ловеч и Велико Търново да се готвят за воден режим 😎 ГЕРБ ПОБЕДА!

    09:22 08.09.2025

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Данко Харсъзина

    9 1 Отговор
    Само за сведение : 4 блок отдавна го нарязаха на скрап. Машинна зала е празен хамбар. ДГСтата бяха токова здрави и сеизмично устойчиви, че три години ги рушаха, с големи мъки, и изпотрошиха суматия техника докато ги капичнат. Бяха проектирани да устоят на ядрена бомба при война.

    09:24 08.09.2025

  • 41 Данко Харсъзина

    5 0 Отговор

    До коментар #37 от "Гледай":

    Не гони 70,а ги направи.

    09:25 08.09.2025

  • 42 ЧУДЯ СЕ

    7 1 Отговор
    Българския народ дали ще се събуди преди да изчезне.

    Коментиран от #45

    09:26 08.09.2025

  • 43 теоретичен социален капитализъм

    5 1 Отговор
    Чакайте капиталистически режим да се грижи социално с ток за държавата и народа и.

    09:27 08.09.2025

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 реалност и бъдеще

    7 0 Отговор

    До коментар #42 от "ЧУДЯ СЕ":

    Умрял кон не пръдва....Дано следващите което ще населяват тази земя са достойни хора иначе и те ще приключат.

    Коментиран от #61

    09:29 08.09.2025

  • 46 Мисирката знае

    3 0 Отговор

    До коментар #25 от "За какъв 4-ти блок":

    Питай мисирката Атанасова.

    09:29 08.09.2025

  • 47 Бойко

    4 0 Отговор
    Отървах магнитски с Уестинхаус но жертвах народ и държана...Пак оцелях!

    09:31 08.09.2025

  • 48 Спиро

    5 0 Отговор

    До коментар #19 от "99666":

    Така е.Я посочете къде в ЕС има градове без вода на чешмите?Да припомня,че и половината страна е все още на септични ями и няма мръсен канал.

    09:32 08.09.2025

  • 49 да ама не

    4 0 Отговор
    ако има нов 9ти септември може и да стане.... а за олимпиадата в Гърция 2004 трябваше да имаме завъшена магистрала Струма ....

    09:33 08.09.2025

  • 50 българия

    2 5 Отговор
    България и Украйна имат сходна съдба. Руснаците харесват земята, но мразят народа. Руснаците мразят всичко и всички. Мразят дори и себе си.

    Коментиран от #53

    09:35 08.09.2025

  • 51 Ротшилда

    4 1 Отговор
    До 2030та няма да има нито България, нито българи.

    Коментиран от #56

    09:36 08.09.2025

  • 52 юнак

    5 0 Отговор
    и колко пари откраднахте от белене ТА трябва още да гепите.И СЕГА КОГАТО СЛЪНЦЕТО ВЯТЪРА И ВСЯКАКВИ БЕЗАНАЛОГОВИ И БЕЗПЛАТНИ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИЗТОЧНИЦИ да ви плащаме да крадете И КАКВО ПРОИЗВЕЖДАТЕ доматите чушките и картофите са внос БСП НА ЕШАФОДА

    09:36 08.09.2025

  • 53 психодиспансер Карлуково

    7 0 Отговор

    До коментар #50 от "българия":

    Здраво са те зомбирате ефирните БГ телевизии..Лекувай се!

    09:37 08.09.2025

  • 54 Пилотът Гошу

    3 0 Отговор
    Всеки от тея може да си дрънка и обещава какво ли не за 2051-а година, понеже няма ни да са политици тогава, нито пък ще са живи... И живи да бяха, пак все тая, у нас не се търси сметка на никой...

    09:42 08.09.2025

  • 55 Заглавието мЪ

    3 0 Отговор
    Юрдечко… година В трябва….

    09:42 08.09.2025

  • 56 така де

    3 0 Отговор

    До коментар #51 от "Ротшилда":

    ТО И ЧОВЕЧЕСТВОТО ЩЕ БЪДЕ ПРИКЛЮЧЕНО ОТ ИЗКУСТВЕНИЯ ИНТЕЛЕКТ ДО 50 Г САМО ГЛЕДАЙ..и може па само българите да останат защото от тук е почнало всичко и тука ще свърши

    09:42 08.09.2025

  • 57 Гарантирано от Герб

    3 0 Отговор
    2050 ако така върви държавата, няма да има Аец и държава.

    09:43 08.09.2025

  • 58 равносметка

    5 0 Отговор

    До коментар #32 от "КРАДЦИ МАЙНА":

    Това означава,че народа желае така да живее.Но все още има грамотни хора.Когато и тези набори измрат до двадесетина години държавата ще изпадни в стрес.Ще ви управляват само политолози,психотерапевти и психолози.

    Коментиран от #63

    09:45 08.09.2025

  • 59 От чужбина

    3 1 Отговор
    Още преди години в подобни коментари съм го казвал същото, че ще имаме нужда от 4 нови реактора по около 1000 МВт всеки. Това което не ми беше известно е до кога ще работят сегашните реактори и кога точно трябва да се спрат въглищните ТЕЦове. Тук трябва да се отбележи нещо основно- всеки инвеститор търси печалба. Това означава, че какъвто и да е източника на електричество, то собственика ще иска да се ползва, т.е да продава електричеството и съоръжението да няма престой. Оказва се трудно синхронизирането на слънчево електричество с останалите източници. Ако в слънчев ден имаме огромно свръх-производство, то АЕЦ и др. източници трябва да спрат, да стоят без да произвеждат и без да печелят. От своя страна АЕЦ е твърде скъп за да стои без да се ползва. От друга страна на слънчево електричество не може да се разчита през зимата, производството тогава е поне 5-6 пъти по-малко и много трудно да се компенсира от батерии или др. средства за съхранение. Така АЕЦ се явява основна опора в сигурността на енергосистемата. При това положение трябва да се строят нови реактори. Може и да са по-малки, за да захранват Й с топлина някой град. Така ще са най-ефективни. За целта още от сега е редно държавата да стимулира младите да учат ядрена физика или енергетика. Примерно чрез отпускане на стипендии, сигурно подсигуряване на бъдеща работа...

    09:49 08.09.2025

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Как не му е неудобно?

    3 0 Отговор
    19 млрд.евро цена за 1 блок или за общо за двата блока?
    Какво значи това:
    "За да се върне инвестицията, 7 и 8 блок трябва да работят
    30 години при себестойност на тока 25 – 30 евро за мегаватчас." ?!

    Сега колко струва 1 МегаВат/час ?

    Второ, как не ги е срам - много такива м анчета станаха мултимилионери
    на гърба на построеното от държавата=народа и собственост на всички,

    а те - тарикатите завъртяха "законово" търговийка с най-евтината държавна енергия
    - станаха .... посредници, купуват от държавата, продават на частни компании,
    защото така искала демокрацията, че и закон си спретнаха.
    Ми това е подлост и гавра с човешкия морал.

    Коментиран от #64

    09:59 08.09.2025

  • 63 Ще наложат Управленски борд от чужди

    1 0 Отговор

    До коментар #58 от "равносметка":

    Подобно на Валутния борд.
    Вече все по-ясно става "тайната стратегия"
    по ликвидация на българската нация -
    НАСИЛСТВЕНА НЕГРАМОТНОСТ
    (кой и защо закри професионалните средни училища,
    и свали нивото на висшите технически училища)?

    И невероятното насилие в употребата на наркотици,
    респ. безнаказаност в разпространението на наркотиците.
    Фактите от тези дни в Ботевград!

    п.с. БСП - уж най-мъдрите, спят дълбоко политически като дрогирани
    и не виждат ужасяващият разпад на държава и народ!
    Ама благинките са им по-ценни... пфу и на "щастливците"

    10:07 08.09.2025

  • 64 "Сега колко струва 1 МегаВат/час?"

    1 0 Отговор

    До коментар #62 от "Как не му е неудобно?":

    Сега себестойността на 1мгв/ч от АЕЦ Козлодуй не беше ли 4ст?

    10:08 08.09.2025

  • 65 Анонимен

    3 0 Отговор
    Сега пък ще търсите друга държава да им подарите реакторите, хайде стига вече! Довършете централата!

    10:09 08.09.2025

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 АЛО ! АЛО !

    2 0 Отговор

    До коментар #22 от "Миглена Кунева":

    АААА МА ЧЕ СИ ГЛУПАВА ДЪРТА КУКУМЯВКЕ !!!.

    10:17 08.09.2025

  • 68 мхм

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Инженер":

    И как си го представяш, индустрията да работи само когато пече слънце ли? Освен това за да не се срине като в Испания енергийната система трябва да има баланс между производство и потребление. При свръх производство от солари на обяд ако не се използва или не се намали производството от ТЕЦ и ВЕЦ системата ще се претовари и срине. Така че няма как да имаш само солари без основен постоянен източник и вторичен компенсаторен, който бързо да го включваш и спираш за да балансираш разликата от производството на соларите.

    10:19 08.09.2025

  • 69 Хохохо

    2 0 Отговор
    Сложете и руските от Белене и ще имам 4 големи не до 51 а до 35-та но не ви дават нали предатели

    10:19 08.09.2025

