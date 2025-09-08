Пътната полиция ще следи за нарушения на пешеходците

През следващите месеци пътна полиция ще следи с повишено внимание поведението на пешеходците, обяви главен инспектор Лъчезар Близнаков във връзка с влезлите в сила по-строги правила.

Те включват забрана за ползване на телефон при пресичане на пешеходна пътека. Все още няма данни за глобени по новите правила, уточнява БНР:

"Всички пешеходци трябва да знаят, че глобите спрямо нарушенията, извършени от тях, са значително завишени. Правилата са променени, така че са засегнати всички участници в движението по пътищата. Предстои един сезон от септември-октомври месец, в който нашето внимание, акцентът към установяване на нарушения на пешеходци е доста повишен с оглед увеличаването на произшествията с участник - пешеходец".

Малко над 3 700 случая превишавания на скоростта са отчетени през почивните дни, като 470 от тях чрез започналото засичане на средна скорост в определени отсечки:

"Това не са стряскащи цифри, нашите камери, които ежедневно работят в цялата страна, отчитат много повече нарушения".