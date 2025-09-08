Новини
Пътната полиция ще следи за нарушения на пешеходците

8 Септември, 2025 11:17 761 51

Забранява се ползване на телефон при пресичане на пешеходна пътека

Пътната полиция ще следи за нарушения на пешеходците - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова

През следващите месеци пътна полиция ще следи с повишено внимание поведението на пешеходците, обяви главен инспектор Лъчезар Близнаков във връзка с влезлите в сила по-строги правила.

Те включват забрана за ползване на телефон при пресичане на пешеходна пътека. Все още няма данни за глобени по новите правила, уточнява БНР:

"Всички пешеходци трябва да знаят, че глобите спрямо нарушенията, извършени от тях, са значително завишени. Правилата са променени, така че са засегнати всички участници в движението по пътищата. Предстои един сезон от септември-октомври месец, в който нашето внимание, акцентът към установяване на нарушения на пешеходци е доста повишен с оглед увеличаването на произшествията с участник - пешеходец".

Малко над 3 700 случая превишавания на скоростта са отчетени през почивните дни, като 470 от тях чрез започналото засичане на средна скорост в определени отсечки:

"Това не са стряскащи цифри, нашите камери, които ежедневно работят в цялата страна, отчитат много повече нарушения".


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Обаче

    20 2 Отговор
    Смартфоните се носят в ръка, независимо дали са включени. Глобите ще са силно субективни. С видеозаписи ли ще се доказват основанията, при обжалване в съда?

    Коментиран от #5, #24

    11:21 08.09.2025

  • 3 Истанбул лоджистик

    20 0 Отговор
    А пътна полиция кога ще започне да върти и да патрулира по "магистралите" на участъци както е в Германия и да гледа за опасни изпреварвания и забранени изпреварвания от тирове?

    11:22 08.09.2025

  • 4 бай Бай

    28 0 Отговор
    Кой ще следи полицаите как спазват законите?

    11:22 08.09.2025

  • 5 честен ционист

    5 9 Отговор

    До коментар #2 от "Обаче":

    Ако го носиш у джеба ще свършиш с рак на тестисите/яйчниците.

    Коментиран от #6

    11:24 08.09.2025

  • 6 бай Бай

    6 0 Отговор

    До коментар #5 от "честен ционист":

    Ич не се чувствай длъжен да носиш такава опасна вещ.
    Вземай пример от дядо си.

    11:27 08.09.2025

  • 7 Коста

    16 3 Отговор
    А защо автобусните шофьори говорят по телефона докато карат хора? Кога ще сложите камери да гледате сеира?

    11:28 08.09.2025

  • 8 Данко Харсъзина

    16 1 Отговор
    Милицията следи предимно за ракията в чашите си.

    Коментиран от #17

    11:29 08.09.2025

  • 9 Коста

    10 7 Отговор
    Масово се говори по телефона, когато се шофира. Глобите трябва да бъдат жестоки. 10000 лева и нагоре.

    Коментиран от #51

    11:31 08.09.2025

  • 10 Добре че

    16 3 Отговор
    Герберастите хванаха всички дилъри, изнасилвачи, убийци, нелегални мигранти и другите престъпници. Сега вече имат време да се разправят с наглите пешеходци, които не винаги пресичат правилно. Е онзи ден вечерта видях на едно кръстовище един пресече на червено защото нямаше коли. Тия са по-опасни от дилърите, които продават дрога на децата.

    11:33 08.09.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 уж правим нещо: а кога

    20 0 Отговор
    Пътната полиция ще следи за нарушения от моторджиите и джигити с ревящи тунинговани возила с шумово замърсяване
    които нарушават съня на пешеходците?

    или оглушки въпреки запитванията

    Коментиран от #41

    11:35 08.09.2025

  • 13 ЧОЧО

    8 2 Отговор
    В населените места задължително да има легнали препятсвия пред пешеходни пътеки и автобусни спирки.Тогава пилотите от формулата ще внимават.

    Коментиран от #25

    11:35 08.09.2025

  • 14 фАНТОМасс

    14 0 Отговор
    Веско МАРИНОВ пееше - родната полиция ни пази.....Само дето не уточни от КАКВО ?

    11:36 08.09.2025

  • 15 Вие наистина ли ?

    11 0 Отговор
    Остава да ви вярваме.

    11:39 08.09.2025

  • 16 свиреп ОХЛЮВ

    13 1 Отговор
    Бат БОЙКО и Делян ШИШО увеличиха заплатите на ПОЛИЦИЯТА с 50 % , за да работят поне с 10 % по-добре или за да купят верността и слугинажа им ?

    11:39 08.09.2025

  • 17 Хихи хахо

    10 0 Отговор

    До коментар #8 от "Данко Харсъзина":

    Вижте ги вижте стандарта на живот на катаджиите - къщите им, колите им, обзавеждания, почивки, всичко - пълно несъответствие доходи/стандарт на живот, от къде идва всичко това? Практикуват факирство, изкарват от заплата 4 хил лева, харчат 8 хил лева и никой не може да разбере как става това. Ей - мушмороцииии!

    11:41 08.09.2025

  • 18 свидетел

    12 0 Отговор
    с пешеходците е лесно, че туртунетките иди ги гони !

    11:42 08.09.2025

  • 19 Селските набъбват

    7 1 Отговор
    До сега, вечер: хванати ХХ с алкохол и наркотици;
    От днес: хванати ХХ с алкохол и наркотици и YY пешеходци с телефони ! А наглата Невидима Съдебна ВЛАСТ потрива доволно ръце. Ще пада още лапане.

    11:44 08.09.2025

  • 20 Евхаристия

    8 0 Отговор
    Полицията се справи с едрите и дребните бандюги и сега останаха само пресичащите хора с телефони ! Така ли ?
    Гледаме обаче една тиквена ШАЙКА и новоначална КОЧИНА , че стоят непипнати и недосегаеми. Звучи обезпокоително !

    11:44 08.09.2025

  • 21 Кзицгюфл

    7 1 Отговор
    Те по улиците не могат да се оправятт , па тръгнали и за пешеходците

    11:45 08.09.2025

  • 22 Мишел

    8 0 Отговор
    Сине ставай, вече три часа пешеходците пресичат безплатно.

    Коментиран от #28

    11:48 08.09.2025

  • 23 джо

    6 0 Отговор
    Тези цивилизовани демократични .... превърнаха Европа в открит затвор (останал съм там за най- малкото глоба даже за не плащане на глобата и затвор и това ще стане при нас ) и естествено България е сред тях . Зaбележете само мислят как да глобяват своите граждани всеки ден нещо ново и ново и как се хвалят ,че са глобили еди си колко водители .? Глобите за тях означава успех и единствено на това са способи . Дайте на тези тулуми ( полицаите ) по един Калашник и да стрелят при най малкото нарушение без предупреждение !---сигурно и това ще стане. .

    11:49 08.09.2025

  • 24 Полюцай

    5 1 Отговор

    До коментар #2 от "Обаче":

    В нормалните страни има "боди камери". В такива кочини като тук дори да има, куките ги изключват. На "честна" дума на "колегите". Като как прикриха пияндетата от Русе.

    11:49 08.09.2025

  • 25 сайко килър

    4 0 Отговор

    До коментар #13 от "ЧОЧО":

    Ами що не накарат самите полицаи да лягат на пътя ? Така хем ще спестим от материал за бабуните , хем полицаите ще могат да си почиват , докато работят !
    Нали става и така ? Решение ли е ?

    11:49 08.09.2025

  • 26 Мафията си има държава

    5 1 Отговор
    Колкото повече - толкова повече!

    Мечо Пух + Шопар Шиши + Тиквун Банкянски

    11:50 08.09.2025

  • 27 Хохохохоха

    2 0 Отговор
    По добре да бяха постановили, че пещеходеца е без предимство! Ето! От вчера констатирам, че доста от водачите са по усмихнати и не намалят при приближаване на пътеката, защото след това ще кажат, че не си подал сигнал, че ще пресичаш! Днес още повече, защото всички се научиха, че има промяна! Направо да имам възможност, ще направя търговия и производство на някакви светещи шапки за пешеходци със стрелки и мигачи, да не се излагам да ръкомахам и гледам глупаво по кръстопътя-!!!

    11:51 08.09.2025

  • 28 КарабасБарабас

    2 1 Отговор

    До коментар #22 от "Мишел":

    Има ЧЕКМЕджета за пълнене ли ?

    11:51 08.09.2025

  • 29 Терор в кочината

    3 0 Отговор
    Пешеходците ще следят за пътната полиция.Съюзът на българските пешеходци и съюзът на Българските нарушители на средната скорост ще обединени ще търсат средства срещу съюза на криминалните на власт.

    11:53 08.09.2025

  • 30 Мафията си има държава

    5 0 Отговор
    Глоби трябва да се събират.

    Че иначе как да се върже бюджетът, който за първите шест месеца на 2025 г. е на огромен дефицит!?

    А с бюджетен дефицит над 3% на мафията не й се позволява (наужкем) да вкара българското стадо в кошарата-капан на еврозоната.

    Мъка за овцете. Мъкааа. Беее, беее, беее - заблеяло ми жално агънце...

    Всеко стадо си заслужава мафията.

    11:54 08.09.2025

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Излизайте на протест!

    4 1 Отговор
    Всички на протест! С тези промени се отменят зебрите! Идва ред на къртиците! Искане - под всяка зебра - подлез! Иначе сме загубени!

    11:56 08.09.2025

  • 33 Смях и Сеир

    4 1 Отговор
    Ще има ли камери по всички пешеходни пътеки , за да снимат пресичащите ?

    11:56 08.09.2025

  • 34 А да видим

    6 1 Отговор
    До къде ще стигнат репресиите срещу хората от тези нацисти

    11:57 08.09.2025

  • 35 За нарушения на пешеходците не знам

    6 1 Отговор
    Но един инвалид няма време да пресече на светофар. И това е огромен проблем с късото зелено

    11:59 08.09.2025

  • 36 фотоУВЕЛИЧЕНИЕ

    3 1 Отговор
    И сега КАКВО ?
    Какво ли ще стане ?
    Какво друго ще измислят ? Например дали си подходящо облечен , с обувки с подметки от поне 1 см , дали си подстриган ?

    12:00 08.09.2025

  • 37 Все повече

    8 1 Отговор
    Носталгия изпитвам по социализма от тошово време. С всеки ден се убеждавам че тръгнахме в грешната посока..

    12:02 08.09.2025

  • 38 Дядо Мраз

    4 1 Отговор
    На Бойко и Делян не им пука , те пеша не ходят ! А и си имат кохорти от охранители - отпред, отзад , в ляво и дясно. Какво толкова !

    12:02 08.09.2025

  • 39 Само Питам

    5 1 Отговор
    А може ли да ям , когато пресичам ? Или поне да дъвча дъвка ? Не че имам толкова пари за храна и дъвки , ама все пак , да се знае де ..............

    12:03 08.09.2025

  • 40 Просто абсурдно и все по трудно става

    4 1 Отговор
    Да се живее в атлантическият ни коптор.

    12:04 08.09.2025

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Слоностозъбест Абракадабър

    4 1 Отговор
    БОЙКОВЦИТЕ спряха на хората водата , сега и телефоните ли искат ?
    Остава БОЙКО да се ядоса и да спре да свети като СЛЪНЦЕ и да ни огрява вече ! Тогаз ко ше праим ?

    12:06 08.09.2025

  • 43 Освен

    5 1 Отговор
    забрана за ползване на телефон при пресичане на пешеходна пътека, може ли и да не дишаме

    Коментиран от #46

    12:06 08.09.2025

  • 44 АСТИНОМИЯ

    4 1 Отговор
    Я Кажете какви други забрани ни готвят ? Да се подготвим психически , физически и емоционално !

    12:09 08.09.2025

  • 45 Ян БибиЯН

    2 1 Отговор
    Добре е , направо свръхналежащо дори , да се забранят байганьовщината и простащината , барабар с главните носители с инициали БМБ и ДСП !
    Можете ли да се сетите кои индивиди се крият зад тях ?

    12:12 08.09.2025

  • 46 уртумурдук

    1 1 Отговор

    До коментар #43 от "Освен":

    Ще дишаме , но само с половин уста и едната ноздра. Ей така , за икономия.

    12:14 08.09.2025

  • 47 Черееня Циганин с българско име Иван

    2 0 Отговор
    ПРОМЯНА КАТО НОВОСТ Е ТОВА ЩО ГОДЕ ДОБРОТО ПРЕСИЧАНЕТО ПО ПЕШ.ПЪТЕКА ДА НЕ СЕ ГЛЕДА ИЛИ ГОВОРИ ПО ТЕЛЕФОН.
    ДРУГОТО СА СТАРИ НАПОМНЯНИЯ.
    ДО СЕГА ДАНЕ БИ НЯКОЙ ДА Е ПРЕСИЧАЛ ПО ПЕШ.ПЪТЕКА БЕЗ ДА СПРЕ И ДА СЕ ОГЛЕДА КАТО ПРЕСИЧА ШОСЕТО !? ТИЯ СЕ ЧУДЯТ КАК ДА САБИРАТ ПАРИ ОТ ХОРАТА МАЙ. ДА ПРОБВАТ С ТАКСА ТРОТОАР АСВАЛТ ПЪТ ПАТЕКА ИЛИ С ВИНЕТКА ЗА ПЕШЕХОДЦИ.
    ТИЯ ЗА ТОВА ЛИ ВЗИМАТ ПО 5,6 ХОЛЯДИ ЛЕВА ЗАПЛАТИ?!

    Коментиран от #50

    12:16 08.09.2025

  • 48 ЗЕЛЕН чук или ЗЕЛЕНЧУК

    1 0 Отговор
    Това е невъзможно и нереално ! Все едно да забраниш на Б. от Б. да е байГаньо и простак. Не става. Идва му отвътре , естествено и органично.
    Майтап бе , да не се обидят някои чиляци !

    12:21 08.09.2025

  • 49 Стряскащи били!

    1 0 Отговор
    Ти да видиш! Нали това ви е целта - да има много нарушители, много глоби и много кинти! Само не ми казвайте, че ви е грижа за живота и здравето на хората! Гнусни лицемери!

    12:29 08.09.2025

  • 50 Боко Престъпникът

    0 0 Отговор

    До коментар #47 от "Черееня Циганин с българско име Иван":

    Ти ми подхвърли много яка идея. Глоби за неоглеждане преди да стъпите на "зебрата"! ЗАДЪЛЖИТЕЛНО с десния крак!

    12:35 08.09.2025

  • 51 Бате

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Коста":

    Кой ти е дилъра?

    12:38 08.09.2025

