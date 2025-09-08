Новини
България »
Митов: Колкото по-подготвени са съюзниците, толкова по-силна ще е НАТО

Митов: Колкото по-подготвени са съюзниците, толкова по-силна ще е НАТО

8 Септември, 2025 12:20 420 16

  • даниел митов-
  • нато

Учението "България 2025" е отлична възможност да работим заедно с съюзниците и партньорите. Това каза министърът на вътрешните работи

Митов: Колкото по-подготвени са съюзниците, толкова по-силна ще е НАТО - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Подготвеността на НАТО е ключова за сигурността на алианса. Колкото по-подготвени са съюзниците, толкова по-силна ще е НАТО.

Учението "България 2025" е отлична възможност да работим заедно с съюзниците и партньорите. Това каза министърът на вътрешните работи Даниел Митов, който заедно със заместник генералния секретар на НАТО Радмила Шекеринска участва откриването на учението за управление при извънредни ситуации "България 2025" на летището в Ерден, община Бойчиновци.

Подобряваме оперативната съвместимост и сътрудничеството в отговор на бедствия, каза министър Митов.

Идвам от този регион, от Балканите, и съм щастлива да видя толкова от нашите съседи и страните от региона, които изграждат по-добро и по-сигурно бъдеще, каза заместник генералният секретар на НАТО Радмила Шекеринска.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.5 от 11 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    7 1 Отговор
    Този съвсем се обърка вече, що за министър е. Най му отиваше, когато го привикваха в Кремъл и след дълго чакане по 5ч из студените коридори, го срещаха със секретарката на Лавров.

    12:23 08.09.2025

  • 2 нАТО -

    7 1 Отговор
    трансатлантическа и трансексуална военно-политическа и търговска корпорация.

    Бананите в нАТО - винаги вибрират в синхрон с Митов.

    12:23 08.09.2025

  • 3 Дупничанин

    7 1 Отговор
    Мани съюзниците, кажи кво става с алкохолетата. Излезнаха ли им тестовете? Или другия месец? М?

    12:24 08.09.2025

  • 4 Наблюдател

    8 2 Отговор
    5% от БВП за въоръжаване? - зависимите от компромати казват "Да". Асфалта ще го полагаме тъничко, а деца, болни и стари хора да събират капачки.

    Време е за Възраждане!

    12:25 08.09.2025

  • 5 88888

    7 1 Отговор
    Кво бъдеще с идиоти ! Нито е сигурно, нито е добро. Направо ужасно и вие го подготвяте .

    12:25 08.09.2025

  • 6 учение пред НС за излизане от НАТО

    7 1 Отговор
    НАТО е бедствието за България вече 21г

    12:26 08.09.2025

  • 7 жедрф

    9 1 Отговор
    ГЕРБ боклук, да си подаваш оставката и да се махаш и да отиваш при пияните ти "герой" да ти намачкат задницата. Съвсем се опеска за пореден път и изкара един пиянски скандал като драма и нападение над полицията, като изобщо няма нищо такова. Пълен некадърник си и инщо не разбираш освен да лъжеш като ГЕРБ циганин. Оставка некадърник, стига си ни ял парите от данъците.

    12:26 08.09.2025

  • 8 Иван Грозни

    7 1 Отговор
    Бе тоя кога стана и министър на външните работи. Явно е отишъл там да обмени информация за новости в модата, а може и да си са сменили по някоя рокля.

    Коментиран от #10

    12:26 08.09.2025

  • 9 ФАКТИ

    4 1 Отговор
    Понеже водата в България недостига, решихме че на хората не им нужда и ще я използваме да правиме барут и с токсичните химикали ще унищожим и рибата.
    Рибарите да стават ловджии и да се самогръмнат.

    12:28 08.09.2025

  • 10 честен ционист

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Иван Грозни":

    Българският Аваков.

    12:28 08.09.2025

  • 11 баш заптието

    4 0 Отговор
    От Русе, не беше много подготвено.

    12:29 08.09.2025

  • 12 Боруна Лом

    4 1 Отговор
    ТИ ЩЕ ХОДИШ НА ФРОНТА, ЕВРОГЕЙЗЕРИ ГНУСНИ!

    12:30 08.09.2025

  • 13 Наивник на средна възраст

    4 0 Отговор
    Тоози е гениално "умен"......сигурно за да сме силни съюзници ни обезоръжихте,разпиляхте армията и унищожихте де що има нещо продуктивно в тази "държава".... разпиляхте и присвоихте материална база,оценявана към 1990г. на около 800 милиарда долара....за "правосъдие" няма да говорим......безсмислено е....

    12:30 08.09.2025

  • 14 Дали

    4 0 Отговор
    главният ви съюзник мислеше така? За това ли ни нареди да се разоръжим и останем със символична армия след като влязохме в НАТО?

    Коментиран от #16

    12:31 08.09.2025

  • 15 Абе глупако

    3 1 Отговор
    НАТО е агресивен и вреден съюз за света, който обира "съюзниците си" за да пълни касичката на САЩ и за целта унищожава държави и народи, правейки войни и интриги. Продажници! България унищожавате.

    12:34 08.09.2025

  • 16 Боруна Лом

    2 0 Отговор

    До коментар #14 от "Дали":

    ОНЗИ ГНУСЕН ЖЪЛТОЗВЕЗДНИК ПАСИТО ДА СЕ РАЗ....ЧЕКНЕЕ!

    12:34 08.09.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове