Митов: Колкото по-подготвени са съюзниците, толкова по-силна ще е НАТО

Подготвеността на НАТО е ключова за сигурността на алианса. Колкото по-подготвени са съюзниците, толкова по-силна ще е НАТО.
Учението "България 2025" е отлична възможност да работим заедно с съюзниците и партньорите. Това каза министърът на вътрешните работи Даниел Митов, който заедно със заместник генералния секретар на НАТО Радмила Шекеринска участва откриването на учението за управление при извънредни ситуации "България 2025" на летището в Ерден, община Бойчиновци.
Подобряваме оперативната съвместимост и сътрудничеството в отговор на бедствия, каза министър Митов.
Идвам от този регион, от Балканите, и съм щастлива да видя толкова от нашите съседи и страните от региона, които изграждат по-добро и по-сигурно бъдеще, каза заместник генералният секретар на НАТО Радмила Шекеринска.
1 честен ционист
12:23 08.09.2025
2 нАТО -
Бананите в нАТО - винаги вибрират в синхрон с Митов.
12:23 08.09.2025
3 Дупничанин
12:24 08.09.2025
4 Наблюдател
Време е за Възраждане!
12:25 08.09.2025
5 88888
12:25 08.09.2025
6 учение пред НС за излизане от НАТО
12:26 08.09.2025
7 жедрф
12:26 08.09.2025
8 Иван Грозни
Коментиран от #10
12:26 08.09.2025
9 ФАКТИ
Рибарите да стават ловджии и да се самогръмнат.
12:28 08.09.2025
10 честен ционист
До коментар #8 от "Иван Грозни":Българският Аваков.
12:28 08.09.2025
11 баш заптието
12:29 08.09.2025
12 Боруна Лом
12:30 08.09.2025
13 Наивник на средна възраст
12:30 08.09.2025
14 Дали
Коментиран от #16
12:31 08.09.2025
15 Абе глупако
12:34 08.09.2025
16 Боруна Лом
До коментар #14 от "Дали":ОНЗИ ГНУСЕН ЖЪЛТОЗВЕЗДНИК ПАСИТО ДА СЕ РАЗ....ЧЕКНЕЕ!
12:34 08.09.2025