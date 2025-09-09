Новини
Изплащат пенсиите от днес до 23 септември

Изплащат пенсиите от днес до 23 септември

9 Септември, 2025 07:41

Преводите по сметките на пенсионерите, които получават парите си по банков път, ще бъдат извършени на 9 септември

Изплащането на пенсиите през септември т.г. чрез „Български пощи“ започва днес (9 септември) и ще завърши на 23 септември (вторник), предаде dariknews.bg.

Според Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж пощенските станции изплащат пенсиите и добавките към тях в периода от 7-о до 20-о число на месеца, за който се отнасят. Когато тези две дати са неработни дни, какъвто е случаят през този месец, изплащането започва и завърша на първите работни дни след тях. Изплащането ще се извърши съобразно изготвен график, който ще бъде обявен във всяка една пощенска станция.

Преводите на сумите за септемврийските пенсии по сметките на пенсионерите, които получават парите си по банков път, ще бъдат извършени на 9 септември 2025 г.

На 2 септември на всички правоимащи лица ще бяха изплатени паричните обезщетения за бременност и раждане, за отглеждане на дете до 2-годишна възраст и за осиновяване на дете до 5-годишна възраст за предходния месец август.

Датата за изплащане на обезщетенията за безработица през този месец е 15 септември (понеделник).


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 град КОЗЛОДУЙ

    3 1 Отговор
    моля, намалете ги тия пенсий на тия дъртаци бе

    мятат едни пачки от балконите като във гръцка таверна

    06:50 09.09.2025

  • 2 оня с коня

    0 0 Отговор
    време е крадците да дебнат дъртите бабички пред пощите да ги оберат, днес е вашия ден

    06:51 09.09.2025

  • 3 Клюкарник

    0 0 Отговор
    Извънредна новина! 7 пак е бил през уикенда 🤣

    07:01 09.09.2025

  • 4 Мошениците от НОИ !

    4 1 Отговор
    Мошениците от НОИ !

    Започнаха да изплащат !

    Подаянията !

    07:02 09.09.2025

  • 5 Бай Онзи

    0 0 Отговор
    Голяма новина!?!! БРАВО, СУПЕР,

    07:33 09.09.2025

