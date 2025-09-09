Новини
Дете загина след инцидент с АТВ в дряновско село

Дете загина след инцидент с АТВ в дряновско село

9 Септември, 2025 19:57

В момента на трагедията придружителите на детето са превозвали дърва с помощта на същото превозно средство

Мария Атанасова

Непълнолетно дете е било затиснато след падане от самоделно направено превозно средство в дряновското село Пейна.

В резултат на това детето е загинало на място.

От МВР съобщиха за NOVA, че инцидентът е станал около 15:00 часа във вторник.

В момента на трагедията придружителите на детето са превозвали дърва с помощта на същото превозно средство.

По време на извършване на дейността машината се преобърнала, а детето е паднало от нея. То е било затиснато от превозното средство и починало на място.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 обективен

    4 0 Отговор
    Родителите са за репане .

    19:59 09.09.2025

  • 2 Евгени от Алфапласт

    6 0 Отговор
    Придружителите искат ли да ходят на училище?

    20:00 09.09.2025

  • 3 мдааа

    7 0 Отговор
    Ако горски и полиция си вършеха работата, сиган не би умрял.
    Като скакалци опоскват всичко около тях.

    20:00 09.09.2025

  • 4 гадател

    2 0 Отговор
    Госпот само сдрае да му даа

    20:00 09.09.2025

  • 5 жалка държава

    8 0 Отговор
    КОМАНЧИТЕ ТУК ВЕЧЕ КРАДАТ С ЖЕЛЕЗНИ КОНЕ !!

    20:01 09.09.2025

  • 6 Къде е МВР

    9 0 Отговор
    Всичко е анархия!!! Иначе стойки чупки високи заплати. Добре, че ги приземяват от време на време…

    20:01 09.09.2025

  • 7 Хипотетично

    3 2 Отговор
    Жалко за детето , ощетено и принудено от съдбата да присъства на работата за прехрана на семейството си.

    20:01 09.09.2025

  • 8 Сталин

    3 0 Отговор
    Има ли нещо по тъпо на света и цялата галактика от цървула,дали на 5 годишно хлапе да кара Атв

    20:06 09.09.2025

  • 9 Сигань прес Ексдпрес !

    1 0 Отговор
    Сигань прес Ексдпрес !

    20:11 09.09.2025

  • 10 ДрайвингПлежър

    0 0 Отговор
    Това МВР няма да го отчете като ПТП - и ето как ви лъжат, че смъртността от пътни инциденти намалява!
    По същия начин инцидента в Пловдив, понеже е в индустриалната зона, макар и с МПС не се отразява като смърт при ПТП.

    ЛЪЖАТ ВИ, ЧЕ ВИ ПАЗЯТ! КРАДАТ ОТ ДЖОБА ВИ С ЛЪЖИТЕ СИ!
    ... и накрая си купуват луксозни лимузини и джипки с арите от вашия джоб!

    20:13 09.09.2025

