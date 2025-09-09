Дете загина след инцидент с АТВ в дряновско село

Непълнолетно дете е било затиснато след падане от самоделно направено превозно средство в дряновското село Пейна.

В резултат на това детето е загинало на място.

От МВР съобщиха за NOVA, че инцидентът е станал около 15:00 часа във вторник.

В момента на трагедията придружителите на детето са превозвали дърва с помощта на същото превозно средство.

По време на извършване на дейността машината се преобърнала, а детето е паднало от нея. То е било затиснато от превозното средство и починало на място.