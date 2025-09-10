МВР: Шефът на полицията в Русе не е тестван за алкохол

Няма данни за никаква лъжа от МВР. Излязохме още същия ден с брифинг от Русе с вътрешния министър, главния секретар на МВР, кмета и областния управител на Русе. Това обяви Филип Попов, заместник вътрешен министър, пред Нова телевизия.
„Сводката е остаряло понятие, предполагам се има предвид служебния бюлетин, който е до 00:00 ч. на съответния ден. Прокуратурата веднага е била уведомена с доклад и е образувано следствено дело към ОП-Русе, оттук насетне прокуратурата е единственият компетентен орган, който може да разгласи факти по делото. Дори от новия запис, който изтече от тези „БГ тролове” – „БГ елфите”, някакви приказни герои, не виждам това с какво променя казаното от МВР“, изрази мнение той.
„На кадрите се вижда автомобил, който определено с висока скорост минава по тази улица. От записа на камерата се вижда превишена скорост. Дори да приемем, че целият инцидент е предизвикан от съседа на старши комисар Кожухаров, това с какво променя обстоятелството, че един полицай, за да изпълни служебните си задължения, е бил жестоко пребит, с разкъсан бъбрек, с хематоми, с литър и половина изгубена кръв?“, попита още той.
„Ако скоростта беше нормална, щеше ли майката да дръпне детето? То е очевадно, че колата е с доста висока скорост в градски условия по тази тясна улица. МВР сме подали всички налични записи, свършили сме своята работа”, каза още зам.-министърът.
По думите му в първия момент след инцидента Кожухаров не се чувства зле, но по-късно търси медицинска помощ: „Никой не лъже – той е прегледан в полунощ, когато е пребит, и след това се чувства зле и е приет в болница. Един български полицай е пребит като куче, а ме питате дали е ходил два пъти с линейката.”
„Неизвестно ми е дали е употребил алкохол, а и е ирелевантно за случая. Какво значение има дали някой е изпил една или две бири? Само от водача на автомобила е взета проба за алкохол и наркотици”, обясни Попов.
Той не знае дали има записи от боди камерите на пристигналите на мястото полицаи.
„Извратено е, че ме питате за доматите, какво общо имат с побоя на старши комисар Кожухаров? За мен нямат абсолютно нищо общо“, каза още той.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 "... някакви приказни герои ..."
09:58 10.09.2025
3 Даниел
Нека каже колко хора имаше пребити от полицаите и въпреки ясните записи наказани нямаше!?
Това ченге дали знае значението на думата подстрекател??
Как така по записа преценя скоростта на автомобила и ,ако за това се налита на бой този има ли представа,че днес в държавата ще има 18 000 сбивания между полицай и шофьори???
09:59 10.09.2025
4 Последния Софиянец
10:00 10.09.2025
5 Питам:
10:01 10.09.2025
6 ако е употребил е укоримо
10:03 10.09.2025
7 Перо
Коментиран от #29
10:03 10.09.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Тоя мазен шарден
Един пиян шеф на една полиция, с поведение на бабаит, който злоупотребява със служебното си поведение, малко му е да е пребит! Сега се мъчат да издоят вола и да го оневиняват !
Този екземпляр за жалост олицетворява българския полицай!
Типичен представител на ГЕРБ
Коментиран от #58
10:06 10.09.2025
10 Факт
10:06 10.09.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 123456
10:07 10.09.2025
13 Защо
10:07 10.09.2025
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Тоз
10:08 10.09.2025
16 Митозата. даньо-Митозата
От данъчната му декларация е видно, че битото шефче официално не притежава абсолютно никакви имоти и не държи абсолютно никакви пари по сметки в банки на негово име?!
Няма движимо или недвижимо имущество, няма и автомобили...
Чен гесара (официално)не притежава абсолютно нищо, което евентуално може да му бъде запорирано и взето от НАП или от КОНПИ.
Това не ви ли се струва супер-странно поведение за служител на закона???????????
Всичките доходи на пияния полицай изчезват някъде неизвестно къде в сивия сектор. Това би трябвало незабавно да разтревожи и да задейства данъчните и нападжиите от Русе...
до сега Не виждаме обаче някой от тези институции да се е задействал...
10:08 10.09.2025
17 Жалки сте
Оставка
10:10 10.09.2025
18 Този тройкаджия по
10:10 10.09.2025
19 Тома
10:11 10.09.2025
20 етсед
10:11 10.09.2025
21 Безочливи
Безкрупулни
10:12 10.09.2025
22 !!!?
10:12 10.09.2025
23 Продължавай да даваш подобни
10:14 10.09.2025
24 Да, само една, две бири нали,
Са не оневинявам никой но Шефа на МВР започва саморазправа вместо да кара по етапен ред, тоест да се обади в Полицията, явно е бил яката фиркан, това замътнява разсъждение и действия и си го е подкарал по мутренски?
10:14 10.09.2025
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този е
Винаги прав арогантен не много умен
10:15 10.09.2025
27 Уронване на престижа на МВР
10:17 10.09.2025
28 Шопо
Всички началници на ОД на МВР трябва да бъдат сменени.
Или бити
10:18 10.09.2025
29 !!!?
До коментар #7 от "Перо":На полицая не е в прерогативите да се занимава с пътни нарушения дори и да е на работа...!
10:19 10.09.2025
30 Порки Туркофекалскийв
10:21 10.09.2025
31 Някой
Коментиран от #40
10:24 10.09.2025
32 МВР - Ново Начало
Коментиран от #48
10:24 10.09.2025
33 Що за полицейски началник е тоз
10:25 10.09.2025
34 Гост
Има огромно значение, защото както сам заяви, шефа милиционер е 24 часа" на работа"! Щом един шофьор не може да кара пил "2 бири", може ли милиционера да" работи" на същите 2 бири, които едва ли са били само толкова.....
Много въпроси без отговор и затова заместникът беше плувнал в пот от притеснение в студиото!?
10:27 10.09.2025
35 Коня Солтуклиева
.... Като си зам-министър, и за краставиците да те питат--трябва да отговаряш, щото заплатата ти го изисква!
10:28 10.09.2025
36 Кит
До коментар #8 от "Пребит":На какво основание реши, че полицаят едва се е държал на краката си?
Сподели експертизата си, аз не твърдя нищо за това колко и дали е пил този човек във въпросната нощ.
10:29 10.09.2025
37 Така се омотаха
Коментиран от #42
10:30 10.09.2025
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 А МАЙКАТА С КЪВ АКЪЛ Е ПУСНАЛА
10:31 10.09.2025
40 Кит
До коментар #31 от "Някой":Всъщност, на записа ясно се вижда, че посяга съседът му.
Разликата във физиката на двамата е повече от фрапантна.
10:31 10.09.2025
41 !!!?
Освен това тук се касае за пътно нарушение, което е от компетенцията на КАТ, а не на жандармерията.
Достатъчно е било да запише номерата на автомобила и да информира КАТ за нарушението...!
Това не са служители на МВР, а аматьори с мутренско поведение и мафиотски практики !
10:31 10.09.2025
42 Данко Харсъзина
До коментар #37 от "Така се омотаха":Весел водевил. Матрияла се забавлява чудесно.
10:32 10.09.2025
43 ДА БЕЕЕЕ ПОЛИЦАИ НЕ ОРИЗНАВАТ НИ ТЕСТОВЕ
10:32 10.09.2025
44 Само един коментар
И ниско ниво на интелигентност
10:33 10.09.2025
45 има известна логика
10:33 10.09.2025
46 Бъдеще
10:33 10.09.2025
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Преди 9 септември
До коментар #32 от "МВР - Ново Начало":Полицаите пребили дядо ми за участие в миниг против войната. Били са го по бъбреците, за да не може да уривира и да умре. Цял живот носеше агнешки колан за да си пази бъреците, беше богат и за него работеха доста хора, той им плащаше добре. Гледаше 150 кошера и няколко хиляди дка овошки и лозя. А 1941, полицаите убиват мой роднина, младеж на 20 години, партизанин, режат му главата и карат съселяните да играят хоро около обезглавения му труп. Главата е изпратена в околийския град Ловеч, за да се получат 50 000 лв. награда - колкото една къща.
10:34 10.09.2025
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Чудя се...
10:36 10.09.2025
51 Данко Харсъзина
10:36 10.09.2025
52 Е не се научихте
До коментар #8 от "Пребит":И какво като е пиинал и не е на работа?Значи е като всеки бг гражданин бил на ресторавт и пил 2 бири,нали?Трябва ли за едно малко пререкание да бъде пребит като куче?Спрете да ги защитавате.Утре може да си ти потърпевшия!И за теб коментарите ще са същите!
Коментиран от #61
10:36 10.09.2025
53 миме
10:37 10.09.2025
54 Питам само?!
10:37 10.09.2025
55 Милe
10:38 10.09.2025
56 фжяес
Коментиран от #63
10:39 10.09.2025
57 Мнение
10:39 10.09.2025
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Данко Харсъзина
До коментар #47 от "Жорко":Не е сигурно. При първия преглед му е нямало нищо. Отишъл в болницата втори път към 4 часа. От 1 до 4 може да са се случили много неща.
10:40 10.09.2025
60 Защо? Защо? Защо?
10:41 10.09.2025
61 Гост
До коментар #52 от "Е не се научихте":Като си пийнал, хващаш си такси и отиваш да си лЕгаш, а не се движиш по шосето среднощ, с невръстния си син на колело и да се правиш на катаджия и Рамбо по средата на кръстовището.... Или ако ще се правиш, недей да рИвеш, че си отнесъл шамари....
10:42 10.09.2025
62 Питам само???
10:42 10.09.2025
63 Данко Харсъзина
До коментар #56 от "фжяес":Аз пък си мислех, че е гербер, а той бил комуняга. Това обяснява всичко.
10:42 10.09.2025
64 Отворете си очите
10:43 10.09.2025
65 Хахаха
10:44 10.09.2025