МВР: Шефът на полицията в Русе не е тестван за алкохол

Няма данни за никаква лъжа от МВР. Излязохме още същия ден с брифинг от Русе с вътрешния министър, главния секретар на МВР, кмета и областния управител на Русе. Това обяви Филип Попов, заместник вътрешен министър, пред Нова телевизия.

„Сводката е остаряло понятие, предполагам се има предвид служебния бюлетин, който е до 00:00 ч. на съответния ден. Прокуратурата веднага е била уведомена с доклад и е образувано следствено дело към ОП-Русе, оттук насетне прокуратурата е единственият компетентен орган, който може да разгласи факти по делото. Дори от новия запис, който изтече от тези „БГ тролове” – „БГ елфите”, някакви приказни герои, не виждам това с какво променя казаното от МВР“, изрази мнение той.

„На кадрите се вижда автомобил, който определено с висока скорост минава по тази улица. От записа на камерата се вижда превишена скорост. Дори да приемем, че целият инцидент е предизвикан от съседа на старши комисар Кожухаров, това с какво променя обстоятелството, че един полицай, за да изпълни служебните си задължения, е бил жестоко пребит, с разкъсан бъбрек, с хематоми, с литър и половина изгубена кръв?“, попита още той.

„Ако скоростта беше нормална, щеше ли майката да дръпне детето? То е очевадно, че колата е с доста висока скорост в градски условия по тази тясна улица. МВР сме подали всички налични записи, свършили сме своята работа”, каза още зам.-министърът.

По думите му в първия момент след инцидента Кожухаров не се чувства зле, но по-късно търси медицинска помощ: „Никой не лъже – той е прегледан в полунощ, когато е пребит, и след това се чувства зле и е приет в болница. Един български полицай е пребит като куче, а ме питате дали е ходил два пъти с линейката.”

„Неизвестно ми е дали е употребил алкохол, а и е ирелевантно за случая. Какво значение има дали някой е изпил една или две бири? Само от водача на автомобила е взета проба за алкохол и наркотици”, обясни Попов.

Той не знае дали има записи от боди камерите на пристигналите на мястото полицаи.

„Извратено е, че ме питате за доматите, какво общо имат с побоя на старши комисар Кожухаров? За мен нямат абсолютно нищо общо“, каза още той.