МВР: Шефът на полицията в Русе не е тестван за алкохол

МВР: Шефът на полицията в Русе не е тестван за алкохол

10 Септември, 2025 09:48

  • филип попов-
  • побой-
  • русе

Един български полицай е пребит като куче, а ме питате дали е ходил два пъти с линейката

МВР: Шефът на полицията в Русе не е тестван за алкохол - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Няма данни за никаква лъжа от МВР. Излязохме още същия ден с брифинг от Русе с вътрешния министър, главния секретар на МВР, кмета и областния управител на Русе. Това обяви Филип Попов, заместник вътрешен министър, пред Нова телевизия.

„Сводката е остаряло понятие, предполагам се има предвид служебния бюлетин, който е до 00:00 ч. на съответния ден. Прокуратурата веднага е била уведомена с доклад и е образувано следствено дело към ОП-Русе, оттук насетне прокуратурата е единственият компетентен орган, който може да разгласи факти по делото. Дори от новия запис, който изтече от тези „БГ тролове” – „БГ елфите”, някакви приказни герои, не виждам това с какво променя казаното от МВР“, изрази мнение той.

„На кадрите се вижда автомобил, който определено с висока скорост минава по тази улица. От записа на камерата се вижда превишена скорост. Дори да приемем, че целият инцидент е предизвикан от съседа на старши комисар Кожухаров, това с какво променя обстоятелството, че един полицай, за да изпълни служебните си задължения, е бил жестоко пребит, с разкъсан бъбрек, с хематоми, с литър и половина изгубена кръв?“, попита още той.

„Ако скоростта беше нормална, щеше ли майката да дръпне детето? То е очевадно, че колата е с доста висока скорост в градски условия по тази тясна улица. МВР сме подали всички налични записи, свършили сме своята работа”, каза още зам.-министърът.

По думите му в първия момент след инцидента Кожухаров не се чувства зле, но по-късно търси медицинска помощ: „Никой не лъже – той е прегледан в полунощ, когато е пребит, и след това се чувства зле и е приет в болница. Един български полицай е пребит като куче, а ме питате дали е ходил два пъти с линейката.”

„Неизвестно ми е дали е употребил алкохол, а и е ирелевантно за случая. Какво значение има дали някой е изпил една или две бири? Само от водача на автомобила е взета проба за алкохол и наркотици”, обясни Попов.

Той не знае дали има записи от боди камерите на пристигналите на мястото полицаи.

„Извратено е, че ме питате за доматите, какво общо имат с побоя на старши комисар Кожухаров? За мен нямат абсолютно нищо общо“, каза още той.


Оценка 1.3 от 28 гласа.
Оценка 1.3 от 28 гласа.
  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 "... някакви приказни герои ..."

    42 2 Отговор
    Ясно, на тоя tупан каквото и да му покажеш, няма да се убеди.

    09:58 10.09.2025

  • 3 Даниел

    44 3 Отговор
    Защо се дава глас на такива ченгета като този?
    Нека каже колко хора имаше пребити от полицаите и въпреки ясните записи наказани нямаше!?
    Това ченге дали знае значението на думата подстрекател??
    Как така по записа преценя скоростта на автомобила и ,ако за това се налита на бой този има ли представа,че днес в държавата ще има 18 000 сбивания между полицай и шофьори???

    09:59 10.09.2025

  • 4 Последния Софиянец

    45 3 Отговор
    Защо прикриват неговият приятел който започна кавгата?Защото е мутрата на Борисов в Русе и забъркан в Барселона Гейт.

    10:00 10.09.2025

  • 5 Питам:

    39 3 Отговор
    Последно: Като е толкова пострадал защо линейката не го е взела веднага? Прибирал ли се е в къщи? Патрулката от къде го е взела да го закара в болницата: от улицата или от дома му? Да не би пък като се е прибрал пиян-залян тъщата и жената да са го подпукали и потрошили? Въпроси много , а отговорите забатачени като цЕлото МВР!

    10:01 10.09.2025

  • 6 ако е употребил е укоримо

    2 15 Отговор
    не ми се вярва да се е влачил на колене . да е завалял думите . явно така са преценили . не са го тествали . може сега . нищо че е късно . семеен човек . на висок пост . възможно е да са се уплашили от шумната кола . може да са сгрешили . забележка има . възпитано е да се замълчи . но са се развили нещата към много лошо . има травма . има болница . има вреда . днес се разбира че съседа му който пил с него отишъл да раздава морал и законност . а в боят едва ли някой слуша какво му се казва . въпреки че са спрели . не са продължили . има подобни случаи . на пазара един с жена си забележка направил на един с патронче . и умрял . нож .

    10:03 10.09.2025

  • 7 Перо

    7 26 Отговор
    За какво да тестват полицая. Той нито е на работа, нито управлява кола! Главният виновник е комшията на полицая, който е провокирал конфликта, имайки сила от полицая! Иначе първият, който посегна на бой е шофьора на колата, който се е движил неправилно по пътното платно и с превишена скорост! Грешката на полицая е, че вместо да извика дежурната част от РУ и стане свидетел с комшията, той е влезнал в пререкания и служебни правомощия, без униформа и палка! В случая се прилага закона за движение по пътищата, закона за МВР и НК за престъпления от общ характер!

    Коментиран от #29

    10:03 10.09.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Тоя мазен шарден

    38 2 Отговор
    Буди отвръщение!
    Един пиян шеф на една полиция, с поведение на бабаит, който злоупотребява със служебното си поведение, малко му е да е пребит! Сега се мъчат да издоят вола и да го оневиняват !
    Този екземпляр за жалост олицетворява българския полицай!
    Типичен представител на ГЕРБ

    Коментиран от #58

    10:06 10.09.2025

  • 10 Факт

    11 0 Отговор
    Логично. Макар да завиждам за големите им заплати. Но и във секи град в ресторантите се яде и пие на фирмени и обществени софри.

    10:06 10.09.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 123456

    23 0 Отговор
    Ами ако е бил пиян на куче , като какво да го пребият , като е излязъл да се прави ! Много ви издиша версията , ей ! Не се излагайте !

    10:07 10.09.2025

  • 13 Защо

    23 1 Отговор
    Дани се е скатала , нали ходи специално за случая до Русе барабар с новия секретар Рашков до Русе ? А този господин ?!

    10:07 10.09.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Тоз

    22 1 Отговор
    Колко нагло лъжеее🙈🤡

    10:08 10.09.2025

  • 16 Митозата. даньо-Митозата

    23 2 Отговор
    Набитото шефче на МВР оперира в сивия сектор. Демек - не му е чиста работата.

    От данъчната му декларация е видно, че битото шефче официално не притежава абсолютно никакви имоти и не държи абсолютно никакви пари по сметки в банки на негово име?!
    Няма движимо или недвижимо имущество, няма и автомобили...
    Чен гесара (официално)не притежава абсолютно нищо, което евентуално може да му бъде запорирано и взето от НАП или от КОНПИ.

    Това не ви ли се струва супер-странно поведение за служител на закона???????????

    Всичките доходи на пияния полицай изчезват някъде неизвестно къде в сивия сектор. Това би трябвало незабавно да разтревожи и да задейства данъчните и нападжиите от Русе...

    до сега Не виждаме обаче някой от тези институции да се е задействал...

    10:08 10.09.2025

  • 17 Жалки сте

    20 1 Отговор
    Много при това
    Оставка

    10:10 10.09.2025

  • 18 Този тройкаджия по

    23 1 Отговор
    български и литература, назначен за зам. министър, първо - няма професионален изказ (а това определено е следствие на отрицателната селекция, която го е издигнала); второ - демонстрира високомерието на самозабравилия се тюфлек, цял живот п.рд.л на стола, без да свърши за 5 лева работа).

    10:10 10.09.2025

  • 19 Тома

    14 1 Отговор
    Ако само са го били българския полицай трябва да почерпи защото можеше и да има любов

    10:11 10.09.2025

  • 20 етсед

    21 1 Отговор
    Ей тоя е много голям глупак. И тоя е зам министър и се чудим защо всеки ден има инциденти в България. Ами те сложени от глупак и нагоре за министри и зам министри и резултатите не закъсняват. Всеки българин ги вижда. А тоя глупак и по 10-15 хиляди лева на месец взема заплата. Глупак. Още вчера трябваше да си си подал оставката глупак. Милиционерите като те гледат и ще си помислят че да си глупак е ценност. Слава на Господ Иисус Христос цяла България ти гледа интервюто и видя за какъв глупак си говорим.

    10:11 10.09.2025

  • 21 Безочливи

    21 1 Отговор
    Ароганнтни
    Безкрупулни

    10:12 10.09.2025

  • 22 !!!?

    21 1 Отговор
    А за наркотици тестван ли е...!???

    10:12 10.09.2025

  • 23 Продължавай да даваш подобни

    21 0 Отговор
    Интервюта и ще имаме огромно доверие на полицията и занапред

    10:14 10.09.2025

  • 24 Да, само една, две бири нали,

    17 0 Отговор
    една, две бири, загадка как при счупено ребро и пробит бъбрек не е усетил нищо, дали са две бири или шише Уиски?
    Са не оневинявам никой но Шефа на МВР започва саморазправа вместо да кара по етапен ред, тоест да се обади в Полицията, явно е бил яката фиркан, това замътнява разсъждение и действия и си го е подкарал по мутренски?

    10:14 10.09.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този е

    16 0 Отговор
    Олицетворение на думата милиционер
    Винаги прав арогантен не много умен

    10:15 10.09.2025

  • 27 Уронване на престижа на МВР

    12 0 Отговор
    Този много лъже и се надява да стане министър, като изритат Сю. Както при гешеф и жирафоф, обаче издънките станаха твърде много.

    10:17 10.09.2025

  • 28 Шопо

    14 0 Отговор
    МВР е ОПГ а прокуратурата и съда са продължение на ръката на МВР.
    Всички началници на ОД на МВР трябва да бъдат сменени.
    Или бити

    10:18 10.09.2025

  • 29 !!!?

    13 0 Отговор

    До коментар #7 от "Перо":

    На полицая не е в прерогативите да се занимава с пътни нарушения дори и да е на работа...!

    10:19 10.09.2025

  • 30 Порки Туркофекалскийв

    1 0 Отговор
    ОйНК ойнк бях пиян и ми дърпаха свинското Ойнк Ойнк

    10:21 10.09.2025

  • 31 Някой

    10 0 Отговор
    Извън работното си време той не е полицай. Отделно, пребит като куче, но от камери се вижда, че той посяга пръв. Тъй че, полицая да си бере гайлето. Никой не му е виновен, че се е държал като бабаит.

    Коментиран от #40

    10:24 10.09.2025

  • 32 МВР - Ново Начало

    4 0 Отговор
    А преди 9 септември 44та същата тая измет се радваше за убит полицай, сега не можело даже да го пребиеш???

    Коментиран от #48

    10:24 10.09.2025

  • 33 Що за полицейски началник е тоз

    9 0 Отговор
    Дебелак , 130 кг. , пребит от ученик 54 кг.? То бива, бива, но Бат Боко занемари напълно кадровата си политика.

    10:25 10.09.2025

  • 34 Гост

    7 0 Отговор
    "Неизвестно ми е дали е употребил алкохол, а и е ирелевантно за случая. Какво значение има дали някой е изпил една или две бири? Само от водача на автомобила е взета проба за алкохол и наркотици”, обясни Попов."

    Има огромно значение, защото както сам заяви, шефа милиционер е 24 часа" на работа"! Щом един шофьор не може да кара пил "2 бири", може ли милиционера да" работи" на същите 2 бири, които едва ли са били само толкова.....
    Много въпроси без отговор и затова заместникът беше плувнал в пот от притеснение в студиото!?

    10:27 10.09.2025

  • 35 Коня Солтуклиева

    7 0 Отговор
    ".... Извратено е, че ме питате за доматите, какво общо имат с побоя на старши комисар Кожухаров? За мен нямат абсолютно нищо общо“, каза още той...."
    .... Като си зам-министър, и за краставиците да те питат--трябва да отговаряш, щото заплатата ти го изисква!

    10:28 10.09.2025

  • 36 Кит

    2 1 Отговор

    До коментар #8 от "Пребит":

    На какво основание реши, че полицаят едва се е държал на краката си?
    Сподели експертизата си, аз не твърдя нищо за това колко и дали е пил този човек във въпросната нощ.

    10:29 10.09.2025

  • 37 Така се омотаха

    5 0 Отговор
    С тая история че вече е смешно беше жалко в началото сега е комично

    Коментиран от #42

    10:30 10.09.2025

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 А МАЙКАТА С КЪВ АКЪЛ Е ПУСНАЛА

    6 0 Отговор
    ОТРОЧЕТО СИ ПО УЛИЦАТА. НАЛИ ИМА ТРОТОАРИ?;!!!?!!!!??!! ТЯ МАЙКАТА Е ОРЕДООСТАВКА ЗА ПТП И КАТО НЕПРАВИЛНО ДВИЖЕЩА СЕ ПЕШЕХОДКА РЯА ДА СЕ ГЛОБИ 200 ЛЕВА...

    10:31 10.09.2025

  • 40 Кит

    1 0 Отговор

    До коментар #31 от "Някой":

    Всъщност, на записа ясно се вижда, че посяга съседът му.
    Разликата във физиката на двамата е повече от фрапантна.

    10:31 10.09.2025

  • 41 !!!?

    5 0 Отговор
    Нали милиционерът не е бил на работа...за какви служебни задължения говори този !?
    Освен това тук се касае за пътно нарушение, което е от компетенцията на КАТ, а не на жандармерията.
    Достатъчно е било да запише номерата на автомобила и да информира КАТ за нарушението...!
    Това не са служители на МВР, а аматьори с мутренско поведение и мафиотски практики !

    10:31 10.09.2025

  • 42 Данко Харсъзина

    1 0 Отговор

    До коментар #37 от "Така се омотаха":

    Весел водевил. Матрияла се забавлява чудесно.

    10:32 10.09.2025

  • 43 ДА БЕЕЕЕ ПОЛИЦАИ НЕ ОРИЗНАВАТ НИ ТЕСТОВЕ

    1 0 Отговор
    ЗАДРОГА НИЗА АЛКОХОЛ ТЕ СА САМО ЗА НИЗШАТА НАРОДНА КЛАСА ЗАДРАНЕ

    10:32 10.09.2025

  • 44 Само един коментар

    5 0 Отговор
    Ужасяваща некомпетентност
    И ниско ниво на интелигентност

    10:33 10.09.2025

  • 45 има известна логика

    2 0 Отговор
    ако удари 4-5 коняка , после няма да усеща болка . гордост и високо самочувствие . а до него верен приятел . защо в 00;15 са на улицата сряда срещу четвъртък . може да са били отпуска . има едно каратиско правило . планината ако е срещу теб , заобиколи я . пак си майстор каратист . прояви разум . както расъждават с алкохол и разумът става на базата на опитността . шумахер трезвен се катурна . на своге автобусчията трезвен отиде в канавката . има сблъсък . има и неадекватност . ще ми пробият с реброто ми бъбрека и 30 синини и натъртвания за 5-6 минути и няма да ми дреме . не е така . кобрата директно в пирогов .

    10:33 10.09.2025

  • 46 Бъдеще

    4 0 Отговор
    А аз мислех, че Даниел Митов е голям глупак. Тоя тулуп обаче го надминава по всички параграфи. Не се учудвам, че никой няма респект към полицията с такива екземпляри в редиците и...

    10:33 10.09.2025

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Преди 9 септември

    0 0 Отговор

    До коментар #32 от "МВР - Ново Начало":

    Полицаите пребили дядо ми за участие в миниг против войната. Били са го по бъбреците, за да не може да уривира и да умре. Цял живот носеше агнешки колан за да си пази бъреците, беше богат и за него работеха доста хора, той им плащаше добре. Гледаше 150 кошера и няколко хиляди дка овошки и лозя. А 1941, полицаите убиват мой роднина, младеж на 20 години, партизанин, режат му главата и карат съселяните да играят хоро около обезглавения му труп. Главата е изпратена в околийския град Ловеч, за да се получат 50 000 лв. награда - колкото една къща.

    10:34 10.09.2025

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Чудя се...

    3 1 Отговор
    Какво правят цялата тумба заедно с шефа на полицията вървейки по пътното платно????

    10:36 10.09.2025

  • 51 Данко Харсъзина

    3 0 Отговор
    Детето трябва да го приберат социалните. В пивниците посред нощ, пияни родители го оставили на платното, вместо на тротоара, пиенско сбиване на родителите. Ако имахме правосъдие, съдът ще отнеме родителските права на родителите.

    10:36 10.09.2025

  • 52 Е не се научихте

    1 4 Отговор

    До коментар #8 от "Пребит":

    И какво като е пиинал и не е на работа?Значи е като всеки бг гражданин бил на ресторавт и пил 2 бири,нали?Трябва ли за едно малко пререкание да бъде пребит като куче?Спрете да ги защитавате.Утре може да си ти потърпевшия!И за теб коментарите ще са същите!

    Коментиран от #61

    10:36 10.09.2025

  • 53 миме

    0 0 Отговор
    много интересно ппдебейските жендерасчета нещо много са се разквичали тука явно пак са яко възпалени отзаде

    10:37 10.09.2025

  • 54 Питам само?!

    3 1 Отговор
    Защо дете на 9-10 години е на шосето в полунощ???

    10:37 10.09.2025

  • 55 Милe

    1 0 Отговор
    Много съм прос и не ми е ясно защо човека в колата е отнесъл бой, а не слезлия да направи забележка. Казал че другия го праща ли

    10:38 10.09.2025

  • 56 фжяес

    3 0 Отговор
    Тоя глупак е от БСП дето иска да краде с ГЕРБ. Тази торба с ла на, няма работен и 1 ден преди да стане народен представител и сега вече и зам министър. Освен че е глупак от БСП с друго не е известен и това интервю което даде сутринта трябва да се изучава от всички за да се знае какъв глупак е зам министър. С такива некадърници от ГЕРБ и БСП глупаци толкова, мИрси.

    Коментиран от #63

    10:39 10.09.2025

  • 57 Мнение

    2 0 Отговор
    Зако се препречва пътя на колата на момчетата от приятеля на шефа на полицията, ако са карали с превишена скорост можеше да го прегазят?! Кой изкача през засилен автомобил с голи гърди???? Това е предпоставка за умишлено предизвикване на ПТП, в което можеше да пострадат много хора!!!

    10:39 10.09.2025

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Данко Харсъзина

    0 0 Отговор

    До коментар #47 от "Жорко":

    Не е сигурно. При първия преглед му е нямало нищо. Отишъл в болницата втори път към 4 часа. От 1 до 4 може да са се случили много неща.

    10:40 10.09.2025

  • 60 Защо? Защо? Защо?

    2 0 Отговор
    Защо връщайки се от кръчма почерпени се движат по пътното платно?????? Това е нарушение!!!

    10:41 10.09.2025

  • 61 Гост

    2 0 Отговор

    До коментар #52 от "Е не се научихте":

    Като си пийнал, хващаш си такси и отиваш да си лЕгаш, а не се движиш по шосето среднощ, с невръстния си син на колело и да се правиш на катаджия и Рамбо по средата на кръстовището.... Или ако ще се правиш, недей да рИвеш, че си отнесъл шамари....

    10:42 10.09.2025

  • 62 Питам само???

    3 0 Отговор
    Да не би в полунощ пътното платно да е пешеходна алея за шефа на полицията в Русе, приятеля му и семействата им?!!!

    10:42 10.09.2025

  • 63 Данко Харсъзина

    1 0 Отговор

    До коментар #56 от "фжяес":

    Аз пък си мислех, че е гербер, а той бил комуняга. Това обяснява всичко.

    10:42 10.09.2025

  • 64 Отворете си очите

    1 0 Отговор
    Отговорете ми, ЗАЩО се движат по улицата, а не по тротоара двете подпийнали семейства???!!!

    10:43 10.09.2025

  • 65 Хахаха

    2 0 Отговор
    Не знаех че в 00:00 ч. улиците в града са пешеходни АЛЕИ....за шефа на МВР Русе...след като е пляснал няколко бири...

    10:44 10.09.2025

