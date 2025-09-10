Новини
България »
Запрянов: Използването на дронове във въздушното пространство на друга държава е грубо нарушение

Запрянов: Използването на дронове във въздушното пространство на друга държава е грубо нарушение

10 Септември, 2025 14:16 771 59

  • атанас запрянов-
  • дронове-
  • въздушно пространство

Той коментира случая, при който Полша е свалила дронове, навлезли във въздушното ѝ пространство по време на снощната руска атака в Западна Украйна

Запрянов: Използването на дронове във въздушното пространство на друга държава е грубо нарушение - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Използването на летателни апарати във въздушното пространство на друга държава е грубо нарушение на международното право. Това каза министърът на отбраната Атанас Запрянов, който бе изслушан по актуални теми пред депутатите от ресорната парламентарна комисия.

Министър Запрянов коментира случая, при който Полша е свалила дронове, навлезли във въздушното ѝ пространство по време на снощната руска атака в Западна Украйна. Той определи действията на Русия като провокация и припомни, че въздушното пространство на страните членки е част от общото въздушно пространство на НАТО.

„Това не е директна атака към цели на територията на Полша. Ако имаше такава, това значи активиране на чл. 5 и реално обстановката щеше да ескалира за задействане на колективната отбрана. В случая оценката е, че тези дронове се използват за удари по украински територии. По никакъв начин това не позволява на руската страна да нарушава въздушното пространство и да влита на украинска територия от територията на други държави“, коментира министър Запрянов.

По думите му Румъния също има проблеми с руски дронове в близост до делтата на река Дунав.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.1 от 17 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Продажници!

    45 4 Отговор
    Горкият, кой му писа текста, от ЕС ли ти го изпратиха?

    Коментиран от #31

    14:19 10.09.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 укродрон

    35 4 Отговор
    Тоз Тагаренко нумар Цвай! Ай бегай на заточение в Дружбай!

    14:20 10.09.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 До кога?

    32 3 Отговор
    Поредна лъжа от рода на ковида от ЕС!

    14:20 10.09.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Директора👨‍✈️

    37 5 Отговор
    И тоя дядо що не си гледа пенсията?
    Гениални мисли, ужас

    14:20 10.09.2025

  • 11 питам си

    32 5 Отговор
    А откъде е сигурен, КОЙ е пуснал дроновете. Със Северен поток пак бе така - и после - олеее майко..... били ннаркоукритте

    14:20 10.09.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Запасняк

    31 4 Отговор
    Мобилизирай запаса и тръгвай да браниш Полша! Бронебойната жилетка я облечи откъм гърба!

    Коментиран от #21

    14:21 10.09.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 az СВО Победа80

    32 3 Отговор
    "Това не е директна атака към цели на територията на Полша. Ако имаше такава, това значи активиране на чл. 5 и реално обстановката щеше да ескалира за задействане на колективната отбрана."

    Дядото си въобразява, че чл.5 от договора на НАТО има някаква стойност!

    Какъв наивник! 🤣🤣🤣

    Коментиран от #53

    14:21 10.09.2025

  • 17 днес

    25 3 Отговор
    Ако са руски тези дронове - трябва да са прелетели цялата останала част от Окарината - а това са доста километри, които дрон не може да направи като самостоятелен полет.

    14:22 10.09.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 1488

    13 2 Отговор
    изрууууд

    14:22 10.09.2025

  • 21 смях

    11 3 Отговор

    До коментар #13 от "Запасняк":

    по добре от към ггъъззаа

    14:22 10.09.2025

  • 22 Той

    21 3 Отговор
    Нима някой с акъла си ще се жертва за Полша или България или Европа. Аз -НИКОГА

    14:22 10.09.2025

  • 23 Делю Хайдутин

    21 4 Отговор
    А украинските дронове по българското Черноморие?

    14:25 10.09.2025

  • 24 А бе

    22 3 Отговор
    натовските големи пънове,помните ли украинския дрон прелетял през 3 натуФски държави и паднал в загреб,къде бехте тогава бе плъхове че даже и не го засекохте,а сега седнали да се дръвите на силния

    14:25 10.09.2025

  • 25 дядото

    18 2 Отговор
    ти пък кога и къде си се запознавал с нормите на международното право.

    14:25 10.09.2025

  • 26 Дърт Вейдър

    11 1 Отговор
    Верно ли?

    14:27 10.09.2025

  • 27 пешо

    22 3 Отговор
    за катар нито дума , няма никакви дронове

    14:28 10.09.2025

  • 28 Последния Софиянец

    19 3 Отговор
    А ударите на Израел в Катар какво са?

    14:30 10.09.2025

  • 29 Тодор

    16 3 Отговор
    Този човек - министър на отбраната, в момента - грубо нарушение!

    14:30 10.09.2025

  • 30 Грубо нарушение

    13 2 Отговор
    Е че още си жив!

    14:34 10.09.2025

  • 31 1944

    1 4 Отговор

    До коментар #4 от "Продажници!":

    не ве тавариш. от коминтерна. вие собствено мнение никога не сте имали.

    14:36 10.09.2025

  • 32 "Всякога проклета Русия" по Раковски

    0 7 Отговор
    Кремъл е подготвял атаки с дронове срещу Полша от юли, като през това време на руските дронове са били засичани полски и литовски SIM-карти.
    Полският журналист Марек Буджиш е писал за това още на 10 юли, позовавайки се на доклад от 2 юли. В доклада се е съдържала подробна информация за местата, където са били свалени руски дронове, и е било посочено, че в един от тях е намерена SIM-карта на литовски оператор, а в друг на полски оператор.
    Според доклада, това е пряко доказателство за подготовката на Руската федерация за полети на дронове над територията на тези страни и тестване на свързването им с мобилните мрежи. Тъй като е известно, че използват телекомуникационни мрежи, за да коригират траекторията на полета на дроновете.

    14:36 10.09.2025

  • 33 Промяна

    1 14 Отговор
    ДРАСКАЧИТЕ ПОД СТАТИЯТА ЗАЩО НЕ ОТИДЕТЕ ПРИ ПУТИН ТАМ НАЙ ДОБРЕ ЩЕ СИ ЖИВЕЕТЕ НАЛИ А СЪЩО И ОНЗИ СТОЯНОВ ОТ ВЪЗРАЖДАНЕ ПРОПУТИН НО ЕВРОПАРЛАМЕНТА НАЛИ АЛЧНИК

    Коментиран от #49

    14:37 10.09.2025

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 1944

    1 5 Отговор

    До коментар #19 от "Чичи":

    гагааааа евро китките ако подпукат гордите наследници на кървавия мародер ше ги ритат до хабаровск.

    14:43 10.09.2025

  • 36 Даката

    0 12 Отговор
    Закривайте това зло, наречено Русия... само неприятности и провокации от Путин и сие.

    14:45 10.09.2025

  • 37 Бате Венце - Сикаджията от Овча Купел

    15 0 Отговор
    Кой те пита тебе бе п@п@рдак изкуфял?

    14:46 10.09.2025

  • 38 Хохо Бохо

    13 0 Отговор
    Един украински дрон прелетя половин Европа и се разби по адриатика. Нещо да кажеш бе козяк? Бая голям и реактивен беше, що не нападнахте колективно салотерористите?

    14:50 10.09.2025

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Истината

    11 0 Отговор
    Многобройни протести и блокиране на инфраструктурни съоръжения започнаха в цяла Франция
    и на места вече доведоха до сблъсъци с полицията.
    Протестите са под наслов "Блокирай всичко".
    Близо 80 000 служители на реда разположени в цялата страна, подкрепени от
    бронирани машини и хеликоптери,
    Започнаха истинска битка с гражданите на Франция!

    Коментиран от #48

    14:53 10.09.2025

  • 41 Крум

    8 0 Отговор
    Смени ли си катетъра нещастнико...и коментирай липсата на самолетите...

    14:56 10.09.2025

  • 42 аман от празни приказки и бръщолевене

    8 0 Отговор
    Айдеде , активирайте го тоя член и да се почва. Нали всяка педя земя,небе и тем подобни. Айде защитавайте всяка педя, щото само приказки. Активирайте всички членове и почвайте с евроценностите,за видим кои ще умират за ,Урсула Кая и техните ценности.

    14:58 10.09.2025

  • 43 Бряяя,бряяя

    7 0 Отговор
    хайванин притракат....Eвро-провокация е....Тъпи локуми.....

    14:59 10.09.2025

  • 44 Последния Софиянец

    6 0 Отговор
    Днес на плаж Велека изплува двуметрова украинска ракета.Запрянов мълчи по този въпрос.

    15:00 10.09.2025

  • 45 ЦИРК

    6 0 Отговор
    "Това не е директна атака към цели на територията на Полша."

    Е как американски сенатор твърди че е директна атака, Кая Калас твърди че е умишленна директна атака срещу съюзник от НАТО !

    Хайде Запрянов, викай всички военни в държавата от майор нагоре и им обясни че ще ги пращаш на война. И да не се измъкнеш и ти, както и всички генералчета там и бивши министри на отбраната ! Всички в купом на фронта, да вземете и политиците с военна подготовка !

    15:00 10.09.2025

  • 46 о.р. майор

    8 0 Отговор
    А поразяването от Израел на цели в столицата на друга държава нарушение ли е на международното право? Или международното право не е за всички.

    15:01 10.09.2025

  • 47 Умирам от смях

    5 0 Отговор
    Дядка, пий си хаповете и лягай, че нещо се замота

    15:04 10.09.2025

  • 48 ЦИРК

    3 0 Отговор

    До коментар #40 от "Истината":

    Те за това сега ще започнат по медиите новини които да отклонят вниманието вълненията във Франция. А Макрон вече назначи Лекорню (министъра на отбраната от предния кабинет) за министър прецедател.

    15:05 10.09.2025

  • 49 Роден в НРБ

    4 1 Отговор

    До коментар #33 от "Промяна":

    ходи ти да живееш в Брюксел. Там нали текат реки от мед и масло. Аре, чиба, кюпек

    15:07 10.09.2025

  • 50 ВЪН нато($ащ) ОТ БЪЛГАРИЯ!

    5 0 Отговор
    ДН€$ Н€ $АМО € МОД€РНО/ АКТУАЛНО, А И МНОГО ДОХОДНО ДА $И €вро-атлантик и г € й !
    кои $А НАЙ -ЗАКЛ€ТИТ€ РУ $О ФО БИ (нато-Дж€н дъ ри,ГРАН ТА ДЖИИ,$О РО $О ИДИ)?
    КАКТО ВИНАГИ $ТАВА У НАС ТОВА $А НАЙ-ГОЛ€МИТ€ ТА РИ КА ТИ:
    -€в р€ ит€, "бившит€" Комуняги (Партийци) И т€хнит€ Розови рожби(пов€ч€то завършили н€щичко на Запад) ,
    $€л$кит€ та ри ка ти, за блу д€ ни т€ И оли го фр€ нит€...!
    $ такива "$ъюзници" КАТО $АТАнато И ВРАГОВЕ НЕ НИ ТРЯБВАТ!
    ВРЕМЕ Е ЗА НОВ НАРОДЕН СЪД ЗА ПР€ДАТ€ЛИТ€ НА ОТЕЧЕСТВОТО--$лугит€ НА цио ни$ ти т€!

    15:08 10.09.2025

  • 51 Боруна Лом

    6 0 Отговор
    А ПАДНАЛИ УКРИ РАКЕТИ И УБИЛИ ДВАМА НЕВИННИ В ПОЛША КАКВО Е?

    15:08 10.09.2025

  • 52 Сократ

    3 0 Отговор
    Кажи го това на любимият си зелен наркоман.

    15:15 10.09.2025

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 ВЕРНО БЕ ЗАПРЯНОВ !!!!!!

    6 0 Отговор
    Във въздушното пространство на друга държава може да летят само израелски самолети и да хвърлят стотици бомби , да избиват хиляди невинни майки , деца старци ........това изобщо не е грубо нарушения !!!!! Вижте какъв мишок са сложили за министър.....лиже , ближе на запада гъ......!!!!!!

    15:17 10.09.2025

  • 55 Оставка бе

    4 0 Отговор
    Боклук !

    15:19 10.09.2025

  • 56 Немили непрани

    3 0 Отговор
    "... - - Това е провокация! - изрева дедо Запрян и попипа дъното на потурите си...."

    Коментиран от #59

    15:27 10.09.2025

  • 57 37.51т

    1 0 Отговор
    С такива министри като този Бгто "нема" бъдеще те се самопроизвеждат......

    15:43 10.09.2025

  • 58 ЕЙ ГАШНЕК

    1 0 Отговор
    ЦЯЛ ЖИВОТ СИ БИЛ ВОЕНЕН ПОД ВЪРШАВСКИ ДОГОВОР НЕТЕ ЛИ Е СРАМ МАЗЕН КОРБАН .

    15:49 10.09.2025

  • 59 АХ ЗАМИРИСАЛОМУ

    1 0 Отговор

    До коментар #56 от "Немили непрани":

    НА АКО МАЗЕН КОРБАН И ТОЙ В НАТОТО НАТОТО ТА НАТОТО .

    15:51 10.09.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове