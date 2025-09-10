Запрянов: Използването на дронове във въздушното пространство на друга държава е грубо нарушение

Използването на летателни апарати във въздушното пространство на друга държава е грубо нарушение на международното право. Това каза министърът на отбраната Атанас Запрянов, който бе изслушан по актуални теми пред депутатите от ресорната парламентарна комисия.
Министър Запрянов коментира случая, при който Полша е свалила дронове, навлезли във въздушното ѝ пространство по време на снощната руска атака в Западна Украйна. Той определи действията на Русия като провокация и припомни, че въздушното пространство на страните членки е част от общото въздушно пространство на НАТО.
„Това не е директна атака към цели на територията на Полша. Ако имаше такава, това значи активиране на чл. 5 и реално обстановката щеше да ескалира за задействане на колективната отбрана. В случая оценката е, че тези дронове се използват за удари по украински територии. По никакъв начин това не позволява на руската страна да нарушава въздушното пространство и да влита на украинска територия от територията на други държави“, коментира министър Запрянов.
По думите му Румъния също има проблеми с руски дронове в близост до делтата на река Дунав.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Продажници!
Коментиран от #31
14:19 10.09.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 укродрон
14:20 10.09.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 До кога?
14:20 10.09.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Директора👨✈️
Гениални мисли, ужас
14:20 10.09.2025
11 питам си
14:20 10.09.2025
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Запасняк
Коментиран от #21
14:21 10.09.2025
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 az СВО Победа80
Дядото си въобразява, че чл.5 от договора на НАТО има някаква стойност!
Какъв наивник! 🤣🤣🤣
Коментиран от #53
14:21 10.09.2025
17 днес
14:22 10.09.2025
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 1488
14:22 10.09.2025
21 смях
До коментар #13 от "Запасняк":по добре от към ггъъззаа
14:22 10.09.2025
22 Той
14:22 10.09.2025
23 Делю Хайдутин
14:25 10.09.2025
24 А бе
14:25 10.09.2025
25 дядото
14:25 10.09.2025
26 Дърт Вейдър
14:27 10.09.2025
27 пешо
14:28 10.09.2025
28 Последния Софиянец
14:30 10.09.2025
29 Тодор
14:30 10.09.2025
30 Грубо нарушение
14:34 10.09.2025
31 1944
До коментар #4 от "Продажници!":не ве тавариш. от коминтерна. вие собствено мнение никога не сте имали.
14:36 10.09.2025
32 "Всякога проклета Русия" по Раковски
Полският журналист Марек Буджиш е писал за това още на 10 юли, позовавайки се на доклад от 2 юли. В доклада се е съдържала подробна информация за местата, където са били свалени руски дронове, и е било посочено, че в един от тях е намерена SIM-карта на литовски оператор, а в друг на полски оператор.
Според доклада, това е пряко доказателство за подготовката на Руската федерация за полети на дронове над територията на тези страни и тестване на свързването им с мобилните мрежи. Тъй като е известно, че използват телекомуникационни мрежи, за да коригират траекторията на полета на дроновете.
14:36 10.09.2025
33 Промяна
Коментиран от #49
14:37 10.09.2025
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 1944
До коментар #19 от "Чичи":гагааааа евро китките ако подпукат гордите наследници на кървавия мародер ше ги ритат до хабаровск.
14:43 10.09.2025
36 Даката
14:45 10.09.2025
37 Бате Венце - Сикаджията от Овча Купел
14:46 10.09.2025
38 Хохо Бохо
14:50 10.09.2025
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Истината
и на места вече доведоха до сблъсъци с полицията.
Протестите са под наслов "Блокирай всичко".
Близо 80 000 служители на реда разположени в цялата страна, подкрепени от
бронирани машини и хеликоптери,
Започнаха истинска битка с гражданите на Франция!
Коментиран от #48
14:53 10.09.2025
41 Крум
14:56 10.09.2025
42 аман от празни приказки и бръщолевене
14:58 10.09.2025
43 Бряяя,бряяя
14:59 10.09.2025
44 Последния Софиянец
15:00 10.09.2025
45 ЦИРК
Е как американски сенатор твърди че е директна атака, Кая Калас твърди че е умишленна директна атака срещу съюзник от НАТО !
Хайде Запрянов, викай всички военни в държавата от майор нагоре и им обясни че ще ги пращаш на война. И да не се измъкнеш и ти, както и всички генералчета там и бивши министри на отбраната ! Всички в купом на фронта, да вземете и политиците с военна подготовка !
15:00 10.09.2025
46 о.р. майор
15:01 10.09.2025
47 Умирам от смях
15:04 10.09.2025
48 ЦИРК
До коментар #40 от "Истината":Те за това сега ще започнат по медиите новини които да отклонят вниманието вълненията във Франция. А Макрон вече назначи Лекорню (министъра на отбраната от предния кабинет) за министър прецедател.
15:05 10.09.2025
49 Роден в НРБ
До коментар #33 от "Промяна":ходи ти да живееш в Брюксел. Там нали текат реки от мед и масло. Аре, чиба, кюпек
15:07 10.09.2025
50 ВЪН нато($ащ) ОТ БЪЛГАРИЯ!
кои $А НАЙ -ЗАКЛ€ТИТ€ РУ $О ФО БИ (нато-Дж€н дъ ри,ГРАН ТА ДЖИИ,$О РО $О ИДИ)?
КАКТО ВИНАГИ $ТАВА У НАС ТОВА $А НАЙ-ГОЛ€МИТ€ ТА РИ КА ТИ:
-€в р€ ит€, "бившит€" Комуняги (Партийци) И т€хнит€ Розови рожби(пов€ч€то завършили н€щичко на Запад) ,
$€л$кит€ та ри ка ти, за блу д€ ни т€ И оли го фр€ нит€...!
$ такива "$ъюзници" КАТО $АТАнато И ВРАГОВЕ НЕ НИ ТРЯБВАТ!
ВРЕМЕ Е ЗА НОВ НАРОДЕН СЪД ЗА ПР€ДАТ€ЛИТ€ НА ОТЕЧЕСТВОТО--$лугит€ НА цио ни$ ти т€!
15:08 10.09.2025
51 Боруна Лом
15:08 10.09.2025
52 Сократ
15:15 10.09.2025
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 ВЕРНО БЕ ЗАПРЯНОВ !!!!!!
15:17 10.09.2025
55 Оставка бе
15:19 10.09.2025
56 Немили непрани
Коментиран от #59
15:27 10.09.2025
57 37.51т
15:43 10.09.2025
58 ЕЙ ГАШНЕК
15:49 10.09.2025
59 АХ ЗАМИРИСАЛОМУ
До коментар #56 от "Немили непрани":НА АКО МАЗЕН КОРБАН И ТОЙ В НАТОТО НАТОТО ТА НАТОТО .
15:51 10.09.2025