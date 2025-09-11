Времето днес, прогноза за четвъртък, 11 септември: Остава горещо, но с гръмотевични бури и много валежи

В по-голямата част от страната ще остане горещо, с максимални температури между 28° и 33°, в София - около 29°, предаде БНТ.

Ще има и гръмотевични бури, и много валежи, първо в Западна България, а до вечерта – и в източните райони.

Очакват се локално значителни количества, градушки и временно усилване на вятъра. По Черноморието в сутрешните часове на отделни места видимостта ще бъде намалена от мъгли, а през деня ще бъде предимно облачно и ветровито, с умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат 26°-27°. Температурата на морската вода е 24°-25°. Вълнението на морето ще бъде 2 - 3 бала.

Гръмотевични бури и валежи, временно интензивни и значителни по количество, ще има утре и в планините, с най-малка вероятност в масивите от Източна България.

През следващите дни времето ще остане променливо, в много райони с валежи. В петък ще вали на много места в страната, отново локално интензивно, в събота – главно в планините и в планинските райони. В неделя ще има повече слънчеви часове, но по-късно през деня, през нощта срещу понеделник, както и в понеделник, отново на много места в страната се очакват валежи. Температурите в близките дни постепенно ще се понижават.