Костадинов: Трябват ни още пет подписа за вота на недоверие

Днес ще отправим официално писмо към "Продължаваме промяната - Демократична България" (ПП-ДБ), "Алианс за права и свободи" и "Морал, единство, чест" (МЕЧ), с което ще искаме да ни дадат необходимите ни пет подписа, за да внесем нашия вот на тема "Несправяне на правителството с безводието в страната и управлението на ВиК сектора". Това заяви лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов пред журналисти в кулоарите на парламента.
Той припомни, че вотът на "Възраждане" беше подготвен през юли и допълни, че има положени 43 подписа и са им необходими още пет, за да го внесат. Костадинов отбеляза, че очакват отговор днес до края на деня дали ще получат необходимите подписи. В замяна на техните подписи ние ще подкрепим всеки един техен вот на недоверие, заяви той. Според Костадинов проблемът с безводието ще продължава да бъде актуален.
На въпрос дали от "Възраждане" ще влязат в пленарната зала или ще продължават да бойкотират, Костадинов отговори: "Ние сме там, където ни е мястото". Ние ще присъстваме, когато има вот на недоверие, за да го подкрепим, или когато има внесена наша точка, добави лидерът на "Възраждане".
Попитан каква е неговата оценка за свалените руски дронове, навлезли на полска територия, Костадинов каза, че обстановката категорично се напряга. Според него не може да се говори за руски дронове, защото те имат ограничен обсег.
9 Такиви
До коментар #5 от "таксиджия 🚖":убийства радватли те и ако е така, защо?
До коментар #2 от "Наблюдател":Време е да бъдат изметени всички, които предават България на убийците на украински деца .
До коментар #1 от "Град Козлодуй":Правителството е стабилно и няма да падне. Не искаме служебно ,което ще ни докара нов "Боташ". Някои българи са много заблудени. Четете и бъдете патриоти, а не такива, които се кланят на Империята на злото.
19 миме
До коментар #13 от "Мъдрец":и коя е тая империя америка ЕсеСЮ-а или британската?
21 АБСОЛЮТНО
До коментар #2 от "Наблюдател":ДА СЕ РАЗКАРАТ!!!!!!!!!!
28 Някой
1. Потъпкване на демокрацията, народа, конституцията и суверенитета за референдума;
2. Огромен дефицит;
3. Огромни нови дългове, някъде 17-18 милиарда лева. Финансовият министър каза нещо от рода 14+ външни, 2+ вътрешни и някакви други;
4. Огромна инфлация. На разни стоки последните 1-2 месеца 20% поскъпване. Съответно лъжите за еврозоната за това;
5. Какви ли не пожари, където не могат да се справят сумати време;
6. Безводие по региони, въпреки повече дъждове от обичайното. Предната година по Коледа нямаше ток и от там и вода от помпи по разни населени места почти седмица;
7. Председателят началната половин година от мандата, повечето време все едно бе в чужбина да дрънка празни приказки, като за Украйна. Обслужване на чужди интереси.
34 Анджо
До коментар #26 от "оня с коня":Който съжалява ,че се е родил БЪЛГАРИН да се маха от държавата на Българите или да си пръсне тъпата глава която я носи на раменете си. И, пак ще напиша ,че русофила е безмозъчно същество , това значи ,че е без нервно същество.
37 Карлос Друсар
До коментар #2 от "Наблюдател":Величие!
От "Слънцето към пепелта" или там както беше слогана, хаха.
40 Пуфи
До коментар #8 от "Корумпиран депутат":Няма нужда да споменаваш корумпиран щом си депутат, то е ясно на всички
42 Орколюб
До коментар #4 от "1488":Какви "9 млн от моите даньци " бленуваш? Вие пари нямате, каквото имахте, изхарчихте за ракия и цигари.
