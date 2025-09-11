Новини
Костадинов: Трябват ни още пет подписа за вота на недоверие

11 Септември, 2025 10:25 1 138 43

  • костадин костадинов-
  • вот-
  • недоверие

Костадинов: Трябват ни още пет подписа за вота на недоверие - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Днес ще отправим официално писмо към "Продължаваме промяната - Демократична България" (ПП-ДБ), "Алианс за права и свободи" и "Морал, единство, чест" (МЕЧ), с което ще искаме да ни дадат необходимите ни пет подписа, за да внесем нашия вот на тема "Несправяне на правителството с безводието в страната и управлението на ВиК сектора". Това заяви лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов пред журналисти в кулоарите на парламента.

Той припомни, че вотът на "Възраждане" беше подготвен през юли и допълни, че има положени 43 подписа и са им необходими още пет, за да го внесат. Костадинов отбеляза, че очакват отговор днес до края на деня дали ще получат необходимите подписи. В замяна на техните подписи ние ще подкрепим всеки един техен вот на недоверие, заяви той. Според Костадинов проблемът с безводието ще продължава да бъде актуален.

На въпрос дали от "Възраждане" ще влязат в пленарната зала или ще продължават да бойкотират, Костадинов отговори: "Ние сме там, където ни е мястото". Ние ще присъстваме, когато има вот на недоверие, за да го подкрепим, или когато има внесена наша точка, добави лидерът на "Възраждане".

Попитан каква е неговата оценка за свалените руски дронове, навлезли на полска територия, Костадинов каза, че обстановката категорично се напряга. Според него не може да се говори за руски дронове, защото те имат ограничен обсег.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Наблюдател

    21 29 Отговор
    Време е за Възраждане!

    Коментиран от #11, #21, #37

    10:28 11.09.2025

  • 3 Вашето мнение

    22 6 Отговор
    Мирчо и танас ще ходят да воюват с Путин, няма да ги има.

    10:28 11.09.2025

  • 4 1488

    20 5 Отговор
    аз тука от два месеца не мога да се избаня, ходя мрьсен и жаден и гладен с едни 349 евро, а някой премиери откраднаха водата на половин българия за да строят хотел с водопади за 9 млн от моите даньци

    Коментиран от #42

    10:29 11.09.2025

  • 5 таксиджия 🚖

    9 16 Отговор
    Костадине, след снощното убийство на Републиканския инфлуенсър със ловна пушка, още ли се гордееш и хвалиш, че ти си човекът на Тръмпоча в България!? 🤔

    Коментиран от #9

    10:29 11.09.2025

  • 6 Вот с предизвестен край

    18 2 Отговор
    Колкото и да се мъчи Коцето няма да може да прокара поредния вот. Чисто математически нещата са решени. Опозицията е за това да бълника тинята. Може би трябва да се измисли нещо по-сериозно. А, новината за атаката с руските дронове вече почва да прилича на активно мероприятие, целящо да отклони вниманието от дебатите в Европарламента по речта на Урсула.

    10:32 11.09.2025

  • 7 провинциалист

    13 4 Отговор
    ПП-ДБ след като изпраха и изгладиха, сега ще колосат.

    10:32 11.09.2025

  • 8 Корумпиран депутат

    12 8 Отговор
    Чакам оферта, с копейки не става, вече сме на Евро

    Коментиран от #40

    10:34 11.09.2025

  • 9 Такиви

    10 3 Отговор

    До коментар #5 от "таксиджия 🚖":

    убийства радватли те и ако е така, защо?

    10:35 11.09.2025

  • 10 И да ги съберете

    15 3 Отговор
    Тези пет гласа, кой ще ви подкрепи?
    Предателите, повече от патриотите!
    За жалост.

    10:36 11.09.2025

  • 11 Остап Бендер

    13 14 Отговор

    До коментар #2 от "Наблюдател":

    Време е да бъдат изметени всички, които предават България на убийците на украински деца .

    10:37 11.09.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Мъдрец

    7 18 Отговор

    До коментар #1 от "Град Козлодуй":

    Правителството е стабилно и няма да падне. Не искаме служебно ,което ще ни докара нов "Боташ". Някои българи са много заблудени. Четете и бъдете патриоти, а не такива, които се кланят на Империята на злото.

    Коментиран от #19

    10:42 11.09.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 То една

    6 9 Отговор
    Опозиция от кол и въже ,дерибеи копейки черепахи фараони и шарлатани

    10:43 11.09.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 БОТАШ

    6 6 Отговор
    Само аз съм алтернативата

    10:45 11.09.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 миме

    3 4 Отговор

    До коментар #13 от "Мъдрец":

    и коя е тая империя америка ЕсеСЮ-а или британската?

    10:51 11.09.2025

  • 20 Сталин

    8 1 Отговор
    Политиците са като Памперс, трябва често да се сменят,но тъй като българина е роден ,израсъл и живее в л@йна последните 30 години ,той винаги избира и обува все същите н@с рани памперси и всеки път все по пълни с л@йна

    10:51 11.09.2025

  • 21 АБСОЛЮТНО

    6 1 Отговор

    До коментар #2 от "Наблюдател":

    ДА СЕ РАЗКАРАТ!!!!!!!!!!

    10:52 11.09.2025

  • 22 Пловдивчанин

    7 5 Отговор
    Ако ПП-то дадат подписите ги слагам в една група с Възраждане, МЕЧ и останалите копейкаджии.

    10:52 11.09.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 миме

    5 4 Отговор
    ппдебейците явно отново искат да седнат в скута на феноменалното момче

    10:56 11.09.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 На 13ти всички на

    3 7 Отговор
    Протеста.🇧🇬

    11:09 11.09.2025

  • 28 Някой

    3 3 Отговор
    Какво се случва тази година:
    1. Потъпкване на демокрацията, народа, конституцията и суверенитета за референдума;
    2. Огромен дефицит;
    3. Огромни нови дългове, някъде 17-18 милиарда лева. Финансовият министър каза нещо от рода 14+ външни, 2+ вътрешни и някакви други;
    4. Огромна инфлация. На разни стоки последните 1-2 месеца 20% поскъпване. Съответно лъжите за еврозоната за това;
    5. Какви ли не пожари, където не могат да се справят сумати време;
    6. Безводие по региони, въпреки повече дъждове от обичайното. Предната година по Коледа нямаше ток и от там и вода от помпи по разни населени места почти седмица;
    7. Председателят началната половин година от мандата, повечето време все едно бе в чужбина да дрънка празни приказки, като за Украйна. Обслужване на чужди интереси.

    11:09 11.09.2025

  • 29 Рок

    6 2 Отговор
    Всички рашисти и КГБ-та марш при Путин в Русия и яжте айна……… Коцето е много нагли и безочливо платено айно…….

    11:10 11.09.2025

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Костадине, вие сте

    9 0 Отговор
    циркаджии, никой не ви вярва вече!

    11:15 11.09.2025

  • 32 123456

    8 0 Отговор
    продажен мръсник , си , и си го знаеш

    11:16 11.09.2025

  • 33 Ром

    3 1 Отговор
    Хайде стига циркове ,от едно котило сте и не правете театри ! Най -много още 3 месеца и лампата ще светне!

    11:17 11.09.2025

  • 34 Анджо

    7 2 Отговор

    До коментар #26 от "оня с коня":

    Който съжалява ,че се е родил БЪЛГАРИН да се маха от държавата на Българите или да си пръсне тъпата глава която я носи на раменете си. И, пак ще напиша ,че русофила е безмозъчно същество , това значи ,че е без нервно същество.

    11:17 11.09.2025

  • 35 Голия

    5 0 Отговор
    скоро ще го умиротворят бясното куче

    11:17 11.09.2025

  • 36 Вземи

    4 1 Отговор
    от кремълското джудже,Димона, Знахарова, Коня и Пресков.

    11:18 11.09.2025

  • 37 Карлос Друсар

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Наблюдател":

    Величие!
    От "Слънцето към пепелта" или там както беше слогана, хаха.

    11:23 11.09.2025

  • 38 Промяна

    3 0 Отговор
    МИРЧЕВ ПЛЮС КОСТАДИНОВ ПЛЮС ШАРЛАТАНИ ПЛЮС БОЖКОВИ СЛУГИ ПЛЮС ИЗМАМНИЦИ НАЗНАЧЕНИ ПЛЮС ДОГАНОВИТЕ ОСТАНКИ АЛЧНИ НЕНУЖНИ СТЕ НЯМАТЕ МЯСТО В БЪЛГАРСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НИЩОПРАВЕЩИ СТЕ САБОТЬОРИ СТЕ ВЪН

    11:26 11.09.2025

  • 39 Стара чанта

    0 0 Отговор
    Добре, ама колко евро струва един глас - ако е най- малко шестцифрена сума, ще се намерят още няколко... КАКВО давате ?!

    11:27 11.09.2025

  • 40 Пуфи

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Корумпиран депутат":

    Няма нужда да споменаваш корумпиран щом си депутат, то е ясно на всички

    11:40 11.09.2025

  • 41 Благой от СОФстрой

    1 0 Отговор
    Пyтлеpаckото "ПЦE" от гетото на изтривалката пред дупката, там да си се ближе!

    11:43 11.09.2025

  • 42 Орколюб

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "1488":

    Какви "9 млн от моите даньци " бленуваш? Вие пари нямате, каквото имахте, изхарчихте за ракия и цигари.

    11:44 11.09.2025

  • 43 А другите??

    1 1 Отговор
    Трябват му 5, имал 43. А тия 43 откъде събра, Костя?? Възраждане има 33. Нито дума за Величие, които имат точно 10 и със сигурност са те подкрепили, за пореден път, а ти само ги плюеш!!

    11:44 11.09.2025

