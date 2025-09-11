Министър Дилов: Еврото ще даде нови възможности за малките и средни предприятия

Малките и средните предприятия са гръбнакът на българската икономика и именно те ще бъдат сред най-големите печеливши от въвеждането на еврото. Това заяви министърът на икономиката и индустрията Петър Дилов в Благоевград по време на Информационна среща, част от Националната информационна кампания за въвеждане на еврото в България.
По думите му общата валута ще премахне ненужните разходи за превалутиране, ще улесни достъпа до финансиране и ще даде повече възможности за растеж и международни партньорства. „Въвеждането на еврото ще донесе директни ползи за малките и средните предприятия, като намаляване на транзакционните разходи, по-бърза и по-сигурна търговия с европейски партньори, както и по-добри условия за инвестиции и иновации“, подчерта Дилов.
Той отбеляза, че с въвеждането на еврото МСП ще повишат конкурентоспособността си извън страната, което е стратегическа стъпка и ще отвори нови възможности за българския бизнес. „Министерството ще продължи активно да подпомага бизнеса в процеса на подготовка, като предоставя разяснения и насоки за плавното преминаване към новата валута“, допълни министърът.
По време на срещата министър Дилов уточни, че основната отговорност на ведомството е да защити интересите на българските граждани. „Затова въвеждаме двойно обозначаване на цените – ясно и четливо, за да няма съмнение или заблуда. Следим строго за коректното превалутиране и закръгляване, за да не се допуска изкуствено повишаване на цените. Въвеждаме постоянно наблюдение върху цените на основни стоки и услуги и ще информираме редовно обществото за техните промени“, посочи той.
Икономическият министър увери, че всички тези мерки са насочени към най-важното – да не бъде ощетен нито един потребител и да се запази покупателната способност на домакинствата, особено на социално уязвимите групи. Наред с това държавата активно подпомага бизнеса, като предоставя указания, насоки и разяснения за правилното прилагане на двойното обозначаване и плавното преминаване към новата валута.
„Наблюдаваме стабилност, като следим 27 фактора, които биха могли да окажат влияние върху разходите на производителите“, подчерта Дилов.
Той посочи още, че присъединяването към еврозоната е процес, който изисква единство, последователност и сътрудничество между държавата, бизнеса, институциите и гражданското общество. „Нашата цел е ясна – стабилност за икономиката, прозрачност и справедливост за потребителите и гаранции, че никой няма да бъде ощетен. Само така можем да посрещнем 1 януари 2026 година като уверена, стабилна и силна България“, завърши министърът на икономиката и индустрията.
Участие в събитието взеха още Росен Желязков, Галя Димитрова – зам.-министър на финансите, Петър Чобанов – подуправител на БНБ, Георг Георгиев – министър на външните работи, Красимир Вълчев – министър на образованието, Методи Байкушев – кмет на Благоевград.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
13:42 11.09.2025
13:43 11.09.2025
Коментиран от #14
13:44 11.09.2025
13:46 11.09.2025
А има ли кой да ви вярва?
13:48 11.09.2025
13:49 11.09.2025
13:49 11.09.2025
13:52 11.09.2025
13:53 11.09.2025
13:53 11.09.2025
13:54 11.09.2025
13:55 11.09.2025
До коментар #3 от "Клуба на богатите":Не е лъжа колега... клуба на богатите е клуб на милионерите...КРЕДИТНИТЕ МИЛИОНЕРИ!
Е ще плащаме чужди милиони и милиарди... ама като не сме се научили още как се прави и ползва бесило - ще плащаме докато му хванем цаката на клупа и го намятаме не някой друг врат...!
14:01 11.09.2025
14:02 11.09.2025
Шивашките фирми започнаха да затварят и да се изнасят от балха ?рия.
От тази и от миналата година заводи и предприятия също затварят и се изнасят.
В Хърватия пък пенсионерите си спират хладилниците защото нямат пари да си платят тока.
14:08 11.09.2025
Да, така се твърдеше и при влизането ни в ЕС. И действително имаше чуждестранни инвеститори в началото. Само, че като видяха нивото на корупция в България и липсата на квалифицирани работни кадри се оттеглиха. Защо сега да е по-различно? 😂 Лично аз не виждам никакъв смисъл от приемането на еврото.
14:09 11.09.2025
14:18 11.09.2025
14:19 11.09.2025
14:19 11.09.2025
14:20 11.09.2025
14:21 11.09.2025
14:26 11.09.2025
Референдум за ЕС и НАТО
14:28 11.09.2025
14:33 11.09.2025
14:36 11.09.2025