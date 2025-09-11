Новини
Министър Дилов: Еврото ще даде нови възможности за малките и средни предприятия

Министър Дилов: Еврото ще даде нови възможности за малките и средни предприятия

11 Септември, 2025 13:40 694 26

  • петър дилов-
  • малки предприятия-
  • евро

Работим за защитата на интереса на гражданите, с цел запазване на покупателната способност

Министър Дилов: Еврото ще даде нови възможности за малките и средни предприятия - 1
Снимка: МИИ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Малките и средните предприятия са гръбнакът на българската икономика и именно те ще бъдат сред най-големите печеливши от въвеждането на еврото. Това заяви министърът на икономиката и индустрията Петър Дилов в Благоевград по време на Информационна среща, част от Националната информационна кампания за въвеждане на еврото в България.

По думите му общата валута ще премахне ненужните разходи за превалутиране, ще улесни достъпа до финансиране и ще даде повече възможности за растеж и международни партньорства. „Въвеждането на еврото ще донесе директни ползи за малките и средните предприятия, като намаляване на транзакционните разходи, по-бърза и по-сигурна търговия с европейски партньори, както и по-добри условия за инвестиции и иновации“, подчерта Дилов.

Той отбеляза, че с въвеждането на еврото МСП ще повишат конкурентоспособността си извън страната, което е стратегическа стъпка и ще отвори нови възможности за българския бизнес. „Министерството ще продължи активно да подпомага бизнеса в процеса на подготовка, като предоставя разяснения и насоки за плавното преминаване към новата валута“, допълни министърът.

По време на срещата министър Дилов уточни, че основната отговорност на ведомството е да защити интересите на българските граждани. „Затова въвеждаме двойно обозначаване на цените – ясно и четливо, за да няма съмнение или заблуда. Следим строго за коректното превалутиране и закръгляване, за да не се допуска изкуствено повишаване на цените. Въвеждаме постоянно наблюдение върху цените на основни стоки и услуги и ще информираме редовно обществото за техните промени“, посочи той.

Икономическият министър увери, че всички тези мерки са насочени към най-важното – да не бъде ощетен нито един потребител и да се запази покупателната способност на домакинствата, особено на социално уязвимите групи. Наред с това държавата активно подпомага бизнеса, като предоставя указания, насоки и разяснения за правилното прилагане на двойното обозначаване и плавното преминаване към новата валута.

„Наблюдаваме стабилност, като следим 27 фактора, които биха могли да окажат влияние върху разходите на производителите“, подчерта Дилов.

Той посочи още, че присъединяването към еврозоната е процес, който изисква единство, последователност и сътрудничество между държавата, бизнеса, институциите и гражданското общество. „Нашата цел е ясна – стабилност за икономиката, прозрачност и справедливост за потребителите и гаранции, че никой няма да бъде ощетен. Само така можем да посрещнем 1 януари 2026 година като уверена, стабилна и силна България“, завърши министърът на икономиката и индустрията.

Участие в събитието взеха още Росен Желязков, Галя Димитрова – зам.-министър на финансите, Петър Чобанов – подуправител на БНБ, Георг Георгиев – министър на външните работи, Красимир Вълчев – министър на образованието, Методи Байкушев – кмет на Благоевград.




  • 1 Последния Софиянец

    19 3 Отговор
    Най големия спад на промишленото производство тази година в България и Хърватия.Заводите бягат от високите разходи в еврозоната.Осигуровките от 30 процента ще станат 75 процента от заплатата.

    13:42 11.09.2025

  • 2 БЕ КВИ ВЪЗМОЖНОСТТИ

    22 2 Отговор
    ЩОМ И КЕБАПЧИЙНИЦИТЕ ЗЕХА ДА ЗАТВАРЯТ.......

    13:43 11.09.2025

  • 3 Клуба на богатите

    19 1 Отговор
    Лъжа

    Коментиран от #14

    13:44 11.09.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 ннннннннн

    19 1 Отговор
    ще даде нови възможности за малките и средни предприятия,но на хората няма да даде нищо,а само бедност.Хората не са предприятия. Ще плащат сметките на западните нации,които са в ЕС.

    13:46 11.09.2025

  • 6 само да добавя

    18 1 Отговор
    Ах, как не ви вярвам!
    А има ли кой да ви вярва?

    13:48 11.09.2025

  • 7 Нещо ,

    17 1 Отговор
    което няма да стане ! Просто блъфове !

    13:49 11.09.2025

  • 8 Дик диверсанта

    16 1 Отговор
    ГЕРБ актив ще краде по лесно чуждите бизнеси

    13:49 11.09.2025

  • 9 обективен

    18 1 Отговор
    Ако знаете наистина колко сте гола вода , ще скочите от най-високият виадукт !

    13:52 11.09.2025

  • 10 САЩ...Сащ

    3 1 Отговор
    Дъ ябаъ хващчйя мачйя прустъ фаф баклациту..

    13:53 11.09.2025

  • 11 Ламбо

    15 1 Отговор
    Абе този в ред ли е или му хлопа дъската

    13:53 11.09.2025

  • 12 мьрсуль

    16 1 Отговор
    нови възможности за фалит

    13:54 11.09.2025

  • 13 зеленчук

    11 2 Отговор
    БИХТЕ ЛИ МИ ОБЯСНИЛИ,ЗАЩО АНГЛИЯ ДОСТА БЪРЗО СЕ ОТКАЗА ОТ ЕВРОТО?

    13:55 11.09.2025

  • 14 Един

    8 1 Отговор

    До коментар #3 от "Клуба на богатите":

    Не е лъжа колега... клуба на богатите е клуб на милионерите...КРЕДИТНИТЕ МИЛИОНЕРИ!
    Е ще плащаме чужди милиони и милиарди... ама като не сме се научили още как се прави и ползва бесило - ще плащаме докато му хванем цаката на клупа и го намятаме не някой друг врат...!

    14:01 11.09.2025

  • 15 гост

    9 2 Отговор
    Не правете съчинения по картинки! Никой няма да допусне на пазара малки и средни фирми след като е зафладян и има монопол на Лидъл, Кауфланд, Билла и др. регионални. Това са само за тъговия. Кой ще освободи място за селско стопанска продукция на пазара или ще развивате теория за пазарна икономика която в България я няма и е под формата на корупция. Стига с тези шикалки който подхвърляте и си мисличе ,че някой ви вярва.

    14:02 11.09.2025

  • 16 дрън-дрън-дрън

    11 1 Отговор
    Всичко което ви дрънкат нашите лъжци е лъжа, пропаганда и празни приказки...
    Шивашките фирми започнаха да затварят и да се изнасят от балха ?рия.
    От тази и от миналата година заводи и предприятия също затварят и се изнасят.

    В Хърватия пък пенсионерите си спират хладилниците защото нямат пари да си платят тока.

    14:08 11.09.2025

  • 17 Ханна

    11 1 Отговор
    "ще даде повече възможност за растеж и международни патъньорства"
    Да, така се твърдеше и при влизането ни в ЕС. И действително имаше чуждестранни инвеститори в началото. Само, че като видяха нивото на корупция в България и липсата на квалифицирани работни кадри се оттеглиха. Защо сега да е по-различно? 😂 Лично аз не виждам никакъв смисъл от приемането на еврото.

    14:09 11.09.2025

  • 18 Бойко

    6 1 Отговор
    За съжаление Дилов е един от най слабите министри от целия преход.

    14:18 11.09.2025

  • 19 факт

    4 1 Отговор
    Еврото ще даде много нови възможности за фалити на малкия и среден бизнес. Особено добре ще ни се отрази дигиталното евро. Премахнем ли сивата икономика вкупом сме загинали и тези балалайки много добре го знаят. Започвам да си мисля, че е време със закон да се приеме, че такива политически декларации водят до лична наказателна отговорност, ако заявеното не само не се случи, а се случи точно обратното. Никой политик досега не е поел лична отговорност на лъжите си.

    14:19 11.09.2025

  • 20 Бойко

    5 1 Отговор
    За съжаление Дилов е един от най слабите министри от целия преход.

    14:19 11.09.2025

  • 21 Мутра

    1 5 Отговор
    Тук сте на рубли. Еврото е за хора

    14:20 11.09.2025

  • 22 Тома

    4 1 Отговор
    Дали като въведем еврото този ще заприлича на човек защото сега много исулен ми се вижда

    14:21 11.09.2025

  • 23 Хохо Бохо

    5 1 Отговор
    Еврото единствено ще даде възможност за яко крадене от кредитите, които ганя ще плаща. Ама яко. Няма да чакат на евро помощи, директно от кредитите ще крадат.

    14:26 11.09.2025

  • 24 Шопо

    6 0 Отговор
    Не ви щем еврото
    Референдум за ЕС и НАТО

    14:28 11.09.2025

  • 25 Министър Дилов?? К Р. Т. Е. Н

    2 0 Отговор
    "Ще Наблюдаваме Редовно ценине и ще информирате своевременно гражданите за тяхните Промени" К. Р. Т. Е. Н Те гражданите като пазаруват всеки ден са, Информирани за Вдигането на цените!! Министър Наблюдател!! Оставка Б. О. К. Л. У. Ц. И!?

    14:33 11.09.2025

  • 26 Тъп Глупънсбъркър

    4 0 Отговор
    Правителството даде газ на осигуровки и МРЗ и малките и средни предприятия вече ги няма. Кои фалираха, кои затвориха още преди да са фалирали и сега се изплющял някакъв министър да им разправя какви възможности щяло да има. Късно е либе за китка отиде коня у ряката!.

    14:36 11.09.2025

