Проф. Вили Лилков: Ахмед Доган развя бялото знаме пред Пеевски. Официално признава загубената битка за ДПС

11 Септември, 2025 22:34 612 11

Политиците да се правят по-малко на следователи и съдии, посъветва проф. Лилков, визирайки случая, при който пострада старши комисар Николай Кожухаров, ръководител на Областната дирекция на МВР в Русе

Проф. Вили Лилков: Ахмед Доган развя бялото знаме пред Пеевски. Официално признава загубената битка за ДПС - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Следващият президент трябва да е човек, който защитава българския национален интерес, с проевропейски и демократични разбирания за бъдещето на страната. Това заяви пред БНР проф. Вили Лилков, зам.-председател на Столичния общински съвет, съпредседател на коалиция "Синя България".

"Това, което прави през последните години президентът Румен Радев, създаде сериозни рискове за единството на българската нация и сигурността на българската държава.

Осъзнаването, че е необходимо да излъчим проевропейски президент, който да задълбочи интеграцията на България в ЕС и в НАТО, който да не прилича на Румен Радев, изисква да анализираме какво трябва да направим, за да не се допускат грешките, които доведоха до избирането на президент с такъв профил".

Важно е да започне търсенето на подкрепа и на съюзници, посочи проф. Лилков в предаването "Нещо повече".

"Нито една партия не може самостоятелно, дори две или три партии не могат да постигнат успех на президентските избори. Всички ще загубят, ако не се постигне единна кандидатура. Трябва да се загърбят тяснопартийните сметки".

Вили Лилков коментира и готвените вотове на недоверие към правителството.

"Темата за безводието съвсем не е маловажна, за правосъдието-също. Темата за завладяната държава – ние наблюдаваме години наред, че различните институции в държавата действително са овладени от определени олигархични кръгове, поведението на ВСС, нещата, свързани с избора на главен прокурор. Всичко това дава основание на опозицията да постави въпроса за вот на недоверие".

Лилков определи опита за политическо завръщане на Ахмед Доган като "завръщане през капитулация".

"Ахмед Доган развя бялото знаме пред Пеевски. Това се случва в момента. Той официално признава капитулацията си и загубената битка за ДПС.

Ще се разрази битка с много по-голяма сила за структурите. Ще бъде много трудно, защото съпротивата на хора, които са се окопали във властта и в момента гравитират към Делян Пеевски, ще бъде много силна".

Политиците да се правят по-малко на следователи и съдии, посъветва проф. Лилков, визирайки случая, при който пострада старши комисар Николай Кожухаров, ръководител на Областната дирекция на МВР в Русе.

"Насилието много спонтанно и лесно избухва по улиците на България и в голяма степен са виновни и политиците, които разгарят това настроение със собственото си поведение.

"Различните политически партии влизат в случая "Кожухаров" с една единствена цел-не да се разбере истината и да се получи справедливо възмездие за виновните и успокоение на обществото, правят се опити този скандал, който носи черти повече на битов, да се превърне в политически и от това да се извлекат дивиденти.

Самото МВР не беше много убедително в начина, по който информираше обществото".

Столичният общински съвет трябва да започне да разговаря с държавата за всички проблемни имоти, които са на територията на Столична община, коментира още Лилков.

"Не ни достигат терени за изграждане на детски градини. Поискахме безвъзмездно предоставяне от държавата на имоти".


  • 1 Простьо

    4 1 Отговор
    А ти с това изказване официално признаваш Пеевски за победител и властелин. Както между другото направихте всички уж демократи и десни - върнахте него и Борисов на власт...

    22:38 11.09.2025

  • 2 Даже родителите му

    3 1 Отговор
    Са го кръстили с женско име! “ ВИЛИ”
    Ако поркаш по- малко… всъщност, ще се същото отпадъчно фекалийче!

    22:43 11.09.2025

  • 3 1488

    1 1 Отговор
    а ко ни интересува туй нас нормалните хора
    вие вьобще акьл имате ли

    Коментиран от #4

    22:43 11.09.2025

  • 4 оня с коня

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "1488":

    Вас "нормалните хора" може и да не ви интересува това но за Нас - Ненормалните" е много важно,защото Доган СЕ ОТВЪРНА ВИСОКОМЕРНО от Борисов и поддръжката на ГЕРБ,докато Пеевски го подкрепя със Всичка сила.Анадън му?

    Коментиран от #6

    22:48 11.09.2025

  • 5 Помак

    1 0 Отговор
    Бат Вили защо софиянци допуснахте да се загуби ! ..ние хората от провинцията ви дадохме власта преди 35 г. Сега вие е давате на Ено прсе и Ена тиква!

    22:51 11.09.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 1488

    2 0 Отговор
    разбойко многократно е казал че не познава сфинятa и не го е виждал, само е чувал за него веднъж по радиоточката

    Коментиран от #9

    22:52 11.09.2025

  • 8 Ветеран

    0 0 Отговор
    Пфхахаха - тоя за външен вид има поне 6 промила от 10 годишен!

    22:57 11.09.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 1488

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "оня с коня":

    а ти га ше ми спреш да ми крадеш коментарите ?
    днес цял ден пишеш че ако грьмнел аеца и заличи тоя ген щели да се оправим.
    туй аз го измислих

    23:06 11.09.2025

  • 11 1488

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "оня с коня":

    и ще много неща дето ти и другите включително козлодуеца тиражирате от мен

    23:10 11.09.2025

