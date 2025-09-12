Премиерът и 8 министри ще отговарят на депутатски въпроси в парламента

Днес премиерът Росен Желязков ще участва в парламентарния контрол, като към него е зададен въпрос от депутата Атанас Атанасов за необходимостта от гарантиране на политически неутрален и прозрачен процес по избор на председател на ДАНС.

След Желязков на депутатски въпроси ще отговарят осем министри. Вътрешният министър Даниел Митов ще отговаря на 9 въпроса, измежду които за дейността на дирекции "Инспекторат" и "Вътрешна сигурност" в МВР, както и за превенцията на обществения ред спрямо "локални".

След него на депутатските питания ще отговарят Георг Георгиев, министър на външните работи, Борислав Гуцанов, министър на труда и социалната политика, Красимир Вълчев, министър на образованието, Георги Тахов, министър на земеделието и др.