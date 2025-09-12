Новини
Премиерът и 8 министри ще отговарят на депутатски въпроси в парламента

Премиерът и 8 министри ще отговарят на депутатски въпроси в парламента

12 Септември, 2025 08:00

След Желязков на депутатски въпроси ще отговарят осем министри

Премиерът и 8 министри ще отговарят на депутатски въпроси в парламента - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова

Днес премиерът Росен Желязков ще участва в парламентарния контрол, като към него е зададен въпрос от депутата Атанас Атанасов за необходимостта от гарантиране на политически неутрален и прозрачен процес по избор на председател на ДАНС.

След Желязков на депутатски въпроси ще отговарят осем министри. Вътрешният министър Даниел Митов ще отговаря на 9 въпроса, измежду които за дейността на дирекции "Инспекторат" и "Вътрешна сигурност" в МВР, както и за превенцията на обществения ред спрямо "локални".

След него на депутатските питания ще отговарят Георг Георгиев, министър на външните работи, Борислав Гуцанов, министър на труда и социалната политика, Красимир Вълчев, министър на образованието, Георги Тахов, министър на земеделието и др.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Пич

    0 0 Отговор
    Корекция - Осем министри ще лъжат народа !!!

    Коментиран от #3

    08:04 12.09.2025

  • 2 в кратце

    0 0 Отговор
    Предварително са се договорили ,какво ще се питат и какво ще отговарят. Стари номера.Пари трябва да се взимат в портфейлите,париии.

    08:07 12.09.2025

  • 3 Прав си!

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Ученици са на крадливата герберска Тиква Борисов. Усвоили са кражбите и лъжите му перфектно.

    08:14 12.09.2025

