Мъж катастрофира в стадо крави, излезли на пътя край Гурково

Стадо крави излезе на пътя и предизвика катастрофа в района на Гурково. Инцидентът се случи около 20 часа в четвъртък.
От полицията в Стара Загора уточняват, че лек автомобил, управляван от 21-годишен мъж, е блъснал крава на пътя, след като внезапно на пътното платно излязло стадото.
Колата се блъска едно от животните, излиза в дясно по посоката си на движението и се блъска в крайпътна канавка.
В автомобила са пътували 26-годишен мъж и 24-годишна жена. На жената е била оказана медицинска помощ на място и е била освободена.
Водачът е тестван за употреба на алкохол, отчетен е отрицателен резултат.
Образувано е досъдебно производство. Нанесени са материални щети.
1 гонзо
Коментиран от #8
11:21 12.09.2025
2 Какви са тия Крави !
Не разбраха Ли !
Че Шофьора !
Има Предимство !
11:25 12.09.2025
3 няма ли оградка
11:28 12.09.2025
4 Стадото на Кравите !
Срещу !
Стадото !
На Шофьорите !
11:31 12.09.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Хорейшо
11:32 12.09.2025
7 Сандо
Коментиран от #9
11:33 12.09.2025
8 адаша
До коментар #1 от "гонзо":Теста на кравата трябва да е за нивото на масленост в млякото. Не за алкохол. Виждал съм и пияни крави. На Слънчака Те са предимно от северно европейска порода ...
11:34 12.09.2025
9 Другарите
До коментар #7 от "Сандо":Са изтрили другаря ,що така бе другари
11:35 12.09.2025
10 Изгоря
11:37 12.09.2025