Мъж катастрофира в стадо крави, излезли на пътя край Гурково

12 Септември, 2025 11:19 445 10

Колата се блъска едно от животните, излиза в дясно по посоката си на движението и се блъска в крайпътна канавка

Мъж катастрофира в стадо крави, излезли на пътя край Гурково - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Стадо крави излезе на пътя и предизвика катастрофа в района на Гурково. Инцидентът се случи около 20 часа в четвъртък.

От полицията в Стара Загора уточняват, че лек автомобил, управляван от 21-годишен мъж, е блъснал крава на пътя, след като внезапно на пътното платно излязло стадото.

Колата се блъска едно от животните, излиза в дясно по посоката си на движението и се блъска в крайпътна канавка.

В автомобила са пътували 26-годишен мъж и 24-годишна жена. На жената е била оказана медицинска помощ на място и е била освободена.

Водачът е тестван за употреба на алкохол, отчетен е отрицателен резултат.

Образувано е досъдебно производство. Нанесени са материални щети.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 гонзо

    6 0 Отговор
    Кравата що те е тествана за алкохол, ваш,,та м..ама

    Коментиран от #8

    11:21 12.09.2025

  • 2 Какви са тия Крави !

    1 0 Отговор
    Какви са тия Крави !

    Не разбраха Ли !

    Че Шофьора !

    Има Предимство !

    11:25 12.09.2025

  • 3 няма ли оградка

    0 0 Отговор
    на пътя е за коли . оставили кравите на пътя .

    11:28 12.09.2025

  • 4 Стадото на Кравите !

    2 0 Отговор
    Стадото на Кравите !

    Срещу !

    Стадото !

    На Шофьорите !

    11:31 12.09.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Хорейшо

    1 0 Отговор
    Някой... е откраднал акумулаторите, на електро пастира.

    11:32 12.09.2025

  • 7 Сандо

    0 0 Отговор
    Що ме изтрихте бе другари?Може би списъка ми от препоръчани от Брюксел храни,които да заменят кравите не е пълен?

    Коментиран от #9

    11:33 12.09.2025

  • 8 адаша

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "гонзо":

    Теста на кравата трябва да е за нивото на масленост в млякото. Не за алкохол. Виждал съм и пияни крави. На Слънчака Те са предимно от северно европейска порода ...

    11:34 12.09.2025

  • 9 Другарите

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Сандо":

    Са изтрили другаря ,що така бе другари

    11:35 12.09.2025

  • 10 Изгоря

    0 0 Отговор
    Младежа за несъобразена скорост

    11:37 12.09.2025

