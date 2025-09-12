Новини
Започва националният конкурс „Кмет на годината" 2025

12 Септември, 2025 12:27 410 17

Тазгодишното издание на националния конкурс „Кмет на годината" стартира в края на септември

Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

За 13-а поредна година платформата Kmeta.bg дава възможност на българите да определят кои са най-успешните кметове в страната. Тазгодишното издание на националния конкурс „Кмет на годината" стартира в края на септември и отново обещава оспорвана надпревара между всички общини в България.

Онлайн вотът - бърз, лесен и сигурен

Гласуването ще бъде отворено от 00:00 ч. на 25 септември до 23:59 ч. на 5 октомври 2025 г.

Всеки български гражданин може да даде своя глас чрез платформата Kmetnagodinata.bg, като вотът ще бъде възможен единствено от IP адреси на територията на България.

Регистрацията се извършва по три начина:

  • чрез профил във Facebook;
  • чрез профил в Google;
  • или чрез имейл (след потвърждение).

Така се гарантира автентичност и прозрачност на гласуването.

Категории и награди

През 2025 г. конкурсът ще отличи кметове в следните категории:

  • Кмет на годината;
  • Кмет на гражданите;
  • Градска среда;
  • Смарт сити;
  • Туризъм и култура;
  • Спорт и младежки политики;
  • Инвестиции и растеж.

Всеки гражданин може да даде своя вот в една специализирана категория и да подкрепи кандидат и в една от двете основни категории – „Кмет на годината" или „Кмет на гражданите".

Участници и критерии

В надпреварата участват всички 265-има кметове на общини в страната, с две изключения: община Варна - поради повдигнати обвинения срещу кмета, и община Елин Пелин - по тяхно собствено настояване.

Победителите ще бъдат излъчени в три групи, според големината на общината:

  • Малки общини - до 20 000 жители
  • Средни общини - от 20 000 до 50 000 жители
  • Големи общини - над 50 000 жители
  • Класификацията е съобразена с официалните данни на НСИ за населението към 31.12.2022 г.
  • Финал и церемония

Големият финал на „Кмет на годината" 2025 ще се състои на 7 октомври в София, когато ще бъдат обявени победителите.

Официалната церемония ще бъде излъчена по БНТ1, а медийното отразяване ще включва и партньорите БНР, Economic.bg, Fakti.bg, Blitz.bg, ESGNews.bg, u Списание Икономика.

Партньори и подкрепа

Събитието се осъществява с подкрепата на Хювефарма, Виваком, Биовет, Ефбет, Кредисимо, Електрохолд, Борика, Метрореклама, Билборд.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Костенец

    6 2 Отговор
    Нашия е най хубав и краде най малко

    Коментиран от #9

    12:28 12.09.2025

  • 2 Первенец

    5 1 Отговор
    по грабене !

    12:29 12.09.2025

  • 3 честен ционист

    8 2 Отговор
    Кмет на годината трябва е гербаджийският парашутист на Плевен. Половин година държи плевенчани некъпани и не допусна някоя Холера, или Коремен Тиф. Истински лекар.

    12:30 12.09.2025

  • 4 Да,да

    4 2 Отговор
    1 - кмета на Плевен!

    12:32 12.09.2025

  • 5 русенец

    2 1 Отговор
    Кмет на годината ли? Ами ясно е кой е. Това е кметът на Русе Пенчо Милков, който не е спирал да работи и за два мандата направи толкова в Русе,колкото останалите не са направили за сто години. Това е работещ кмет и затова русенци си го обичат.

    Коментиран от #6

    12:34 12.09.2025

  • 6 Комисар Корадо Катани

    7 2 Отговор

    До коментар #5 от "русенец":

    Руси пичели приза - ченге на годината.

    12:35 12.09.2025

  • 7 "Феодал на годината"

    6 1 Отговор
    Кой ще е?

    12:37 12.09.2025

  • 8 Усвоител на Годината

    6 1 Отговор
    Крадец на Годината

    12:37 12.09.2025

  • 9 Белчин

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "Костенец":

    Костенец е една долна селска дупка и нищо не става от вас.

    Коментиран от #17

    12:38 12.09.2025

  • 10 Сталин

    5 1 Отговор
    Кмет на годината - значи корумпе на годината

    12:38 12.09.2025

  • 11 Сталин

    6 1 Отговор
    Да се краде в България - това е престъпление,да се краде много - това е бизнес,а да се граби целия народ - това вече е политика

    12:38 12.09.2025

  • 12 КОСТОФ И ПРИЯТЕЛИ

    4 1 Отговор
    търговищкия кмет заслужава ,.=от дъжавата осигори милиони за ремонт на пазаря ,там парите щесе разпределят за лиддера на дпс ново начло

    12:39 12.09.2025

  • 13 А наградата

    3 0 Отговор
    А наградата и като цяло церемонията ще е на бариерата на Централния Софийски
    там и ще му закичват лентата

    12:39 12.09.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 хмммм

    3 0 Отговор
    Измислен конкурс и нагласена работа.

    12:50 12.09.2025

  • 16 зле

    0 0 Отговор
    номинирам трифон от дряново защото е от бсп и знае как се краде опс усвоява

    13:01 12.09.2025

  • 17 Костенец

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Белчин":

    Ти да не си рапонец от с.Костенец.Кмета ни е от ГЕРП

    13:08 12.09.2025

