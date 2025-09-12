Започва националният конкурс „Кмет на годината" 2025

За 13-а поредна година платформата Kmeta.bg дава възможност на българите да определят кои са най-успешните кметове в страната. Тазгодишното издание на националния конкурс „Кмет на годината" стартира в края на септември и отново обещава оспорвана надпревара между всички общини в България.

Онлайн вотът - бърз, лесен и сигурен

Гласуването ще бъде отворено от 00:00 ч. на 25 септември до 23:59 ч. на 5 октомври 2025 г.

Всеки български гражданин може да даде своя глас чрез платформата Kmetnagodinata.bg, като вотът ще бъде възможен единствено от IP адреси на територията на България.

Регистрацията се извършва по три начина:

чрез профил във Facebook;

чрез профил в Google;

или чрез имейл (след потвърждение).

Така се гарантира автентичност и прозрачност на гласуването.

Категории и награди

През 2025 г. конкурсът ще отличи кметове в следните категории:

Кмет на годината;

Кмет на гражданите;

Градска среда;

Смарт сити;

Туризъм и култура;

Спорт и младежки политики;

Инвестиции и растеж.

Всеки гражданин може да даде своя вот в една специализирана категория и да подкрепи кандидат и в една от двете основни категории – „Кмет на годината" или „Кмет на гражданите".

Участници и критерии

В надпреварата участват всички 265-има кметове на общини в страната, с две изключения: община Варна - поради повдигнати обвинения срещу кмета, и община Елин Пелин - по тяхно собствено настояване.

Победителите ще бъдат излъчени в три групи, според големината на общината:

Малки общини - до 20 000 жители

Средни общини - от 20 000 до 50 000 жители

Големи общини - над 50 000 жители

Класификацията е съобразена с официалните данни на НСИ за населението към 31.12.2022 г.

Финал и церемония

Големият финал на „Кмет на годината" 2025 ще се състои на 7 октомври в София, когато ще бъдат обявени победителите.

Официалната церемония ще бъде излъчена по БНТ1, а медийното отразяване ще включва и партньорите БНР, Economic.bg, Fakti.bg, Blitz.bg, ESGNews.bg, u Списание Икономика.

Партньори и подкрепа

Събитието се осъществява с подкрепата на Хювефарма, Виваком, Биовет, Ефбет, Кредисимо, Електрохолд, Борика, Метрореклама, Билборд.