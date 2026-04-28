Какви са допълнителните разходи при покупка на имот?

28 Април, 2026 16:40 760

Първата група разходи възниква още в деня на покупката

Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

При покупка на имот в България крайната цена почти винаги е по-висока от обявената. Освен стойността на самото жилище, трябва да предвидите допълнителни разходи, които обикновено достигат между 10% и 20% от цената. Те включват законови такси, банкови разходи, комисионни, както и бъдещи инвестиции за поддръжка и ремонт. Познаването им предварително е ключово за правилното финансово планиране.

В тази статия експертите от Stonehard Premier ще споделят кои разходи съпътстват покупката на имот и как да ги планирате правилно, за да избегнете финансови изненади.

Основни разходи при сделката

Първата група разходи възниква още в деня на покупката. Това са задължителните такси, без които сделката не може да бъде финализирана.

Те включват няколко основни елемента:

  • Нотариална такса

Определя се по тарифа върху стойността на сделката и се заплаща при нотариалното изповядване. Върху нея се начислява и ДДС.

  • Такса за вписване

Дължи се към Агенцията по вписванията и обикновено е в размер на около 0.1% от стойността на имота.

  • Данък за придобиване

Определя се от съответната община и варира в различните населени места. Изчислява се върху по-високата стойност между продажната цена и данъчната оценка.

Тези разходи са задължителни и се заплащат еднократно, но често се подценяват при първоначалното планиране на бюджета.

Допълнителни разходи около покупката

Освен законовите такси, съществуват и редица други разходи, които възникват непосредствено около сделката и значително влияят върху крайната цена.

На практика най-често се срещат следните:

  • комисионна към брокер, която обикновено е около 2% до 3% от стойността на имота;

  • разходи за банкови услуги, когато покупката се финансира с кредит;

  • такси за оценка на имота, одобрение и усвояване на кредита;

  • застраховки, изисквани от банката – най-често „Живот“ и имуществена застраховка;

  • нотариални разходи по учредяване на ипотека.

Тези разходи варират според конкретната сделка, но е важно да бъдат включени в сметките още в началото. Така ще имате реална представа за необходимия бюджет.

Разходи след придобиване на имота

След финализиране на покупката започват разходи, които не са еднократни, а се превръщат в част от месечния ви бюджет.

Те зависят основно от типа на имота и неговата локация. Например, жилищата в затворени комплекси често имат по-високи такси за поддръжка, включващи почистване, охрана и озеленяване. При стандартните жилищни сгради разходите са по-ниски, но също включват поддръжка на общите части, асансьор и текущи ремонти.

Друг важен аспект е паркирането. В много райони покупката или наемът на паркомясто се превръща в необходимост, което води до допълнителен разход, често подценяван при избора на имот.

Разходи за ремонт и обзавеждане

Веднага след покупката често възниква нужда от допълнителни инвестиции в самото жилище. Дори имотът да изглежда в добро състояние, почти винаги се налагат подобрения.

В този контекст трябва да се предвидят:

  • основни ремонти като подмяна на инсталации, настилки или дограма;

  • козметични дейности като боядисване и освежаване;

  • пълно или частично обзавеждане;

  • скрити разходи, свързани с проблеми, които не са били видими при огледа.

Тези инвестиции могат да достигнат значителен размер и често се оказват решаващи при преценката дали даден имот е изгоден.

Как да планирате бюджета си разумно?

За да избегнете финансови затруднения, е важно да подходите стратегически към цялостния бюджет. Най-честата грешка е да се фокусирате само върху цената на имота, без да отчетете всички съпътстващи разходи.

Добрата практика включва:

  • Изчисляване на всички първоначални разходи още преди сключване на сделката

Това ви дава ясна представа каква сума ще бъде необходима веднага.

  • Предвиждане на резервен бюджет

Непредвидени разходи почти винаги възникват, особено при ремонт или кредит.

  • Оценка на дългосрочните разходи

Месечните такси, вноските по кредита и поддръжката трябва да са съобразени с доходите ви.

Този подход ви позволява да вземете информирано решение и да избегнете ситуации, в които покупката се превръща във финансово натоварване.

Закупуването на имот е дългосрочна инвестиция, която изисква не само желание, но и прецизно планиране. Колкото по-добре разбирате всички допълнителни разходи, толкова по-уверено и спокойно ще преминете през целия процес.


