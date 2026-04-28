Какви са допълнителните разходи при покупка на имот?

При покупка на имот в България крайната цена почти винаги е по-висока от обявената. Освен стойността на самото жилище, трябва да предвидите допълнителни разходи, които обикновено достигат между 10% и 20% от цената. Те включват законови такси, банкови разходи, комисионни, както и бъдещи инвестиции за поддръжка и ремонт. Познаването им предварително е ключово за правилното финансово планиране.

В тази статия експертите от Stonehard Premier ще споделят кои разходи съпътстват покупката на имот и как да ги планирате правилно, за да избегнете финансови изненади.

Основни разходи при сделката

Първата група разходи възниква още в деня на покупката. Това са задължителните такси, без които сделката не може да бъде финализирана.

Те включват няколко основни елемента:

Нотариална такса

Определя се по тарифа върху стойността на сделката и се заплаща при нотариалното изповядване. Върху нея се начислява и ДДС.

Такса за вписване

Дължи се към Агенцията по вписванията и обикновено е в размер на около 0.1% от стойността на имота.

Данък за придобиване

Определя се от съответната община и варира в различните населени места. Изчислява се върху по-високата стойност между продажната цена и данъчната оценка.

Тези разходи са задължителни и се заплащат еднократно, но често се подценяват при първоначалното планиране на бюджета.

Допълнителни разходи около покупката

Освен законовите такси, съществуват и редица други разходи, които възникват непосредствено около сделката и значително влияят върху крайната цена.

На практика най-често се срещат следните:

комисионна към брокер, която обикновено е около 2% до 3% от стойността на имота;

разходи за банкови услуги, когато покупката се финансира с кредит;

такси за оценка на имота, одобрение и усвояване на кредита;

застраховки, изисквани от банката – най-често „Живот“ и имуществена застраховка;

нотариални разходи по учредяване на ипотека.

Тези разходи варират според конкретната сделка, но е важно да бъдат включени в сметките още в началото. Така ще имате реална представа за необходимия бюджет.

Разходи след придобиване на имота

След финализиране на покупката започват разходи, които не са еднократни, а се превръщат в част от месечния ви бюджет.

Те зависят основно от типа на имота и неговата локация. Например, жилищата в затворени комплекси често имат по-високи такси за поддръжка, включващи почистване, охрана и озеленяване. При стандартните жилищни сгради разходите са по-ниски, но също включват поддръжка на общите части, асансьор и текущи ремонти.

Друг важен аспект е паркирането. В много райони покупката или наемът на паркомясто се превръща в необходимост, което води до допълнителен разход, често подценяван при избора на имот.

Разходи за ремонт и обзавеждане

Веднага след покупката често възниква нужда от допълнителни инвестиции в самото жилище. Дори имотът да изглежда в добро състояние, почти винаги се налагат подобрения.

В този контекст трябва да се предвидят:

основни ремонти като подмяна на инсталации, настилки или дограма;

козметични дейности като боядисване и освежаване;

пълно или частично обзавеждане;

скрити разходи, свързани с проблеми, които не са били видими при огледа.

Тези инвестиции могат да достигнат значителен размер и често се оказват решаващи при преценката дали даден имот е изгоден.

Как да планирате бюджета си разумно?

За да избегнете финансови затруднения, е важно да подходите стратегически към цялостния бюджет. Най-честата грешка е да се фокусирате само върху цената на имота, без да отчетете всички съпътстващи разходи.

Добрата практика включва:

Изчисляване на всички първоначални разходи още преди сключване на сделката

Това ви дава ясна представа каква сума ще бъде необходима веднага.

Предвиждане на резервен бюджет

Непредвидени разходи почти винаги възникват, особено при ремонт или кредит.

Оценка на дългосрочните разходи

Месечните такси, вноските по кредита и поддръжката трябва да са съобразени с доходите ви.

Този подход ви позволява да вземете информирано решение и да избегнете ситуации, в които покупката се превръща във финансово натоварване.

Закупуването на имот е дългосрочна инвестиция, която изисква не само желание, но и прецизно планиране. Колкото по-добре разбирате всички допълнителни разходи, толкова по-уверено и спокойно ще преминете през целия процес.