Зала „Арена Бургас“ ще бъде технически адаптирана за Евровизия

Бургас ще получи над 4,8 млн. EUR за подготовката на инфраструктурата и провеждането на песенния конкурс „Евровизия 2027“, след като правителството одобри допълнителен трансфер към бюджета на общината. Част от средствата ще бъдат насочени към техническата подготовка на „Арена Бургас“, която трябва да бъде адаптирана към изискванията за провеждане и телевизионно излъчване на събитие от подобен мащаб.

Средствата трябва да осигурят подготовката по предварително утвърдения график, включително организирането на тестово събитие и последващото техническо оборудване на залата. Именно тестът ще позволи да бъдат проверени капацитетът и работата на необходимите системи преди основните концерти през май 2027 г.

Провеждането на „Евровизия“ предполага изграждането не само на основната сцена, но и на значителна временна инфраструктура около нея. При предишни издания на конкурса градовете домакини са осигурявали пространства за телевизионна продукция, технически зони, гримьорни и помещения за делегациите, пресцентър, логистични и складови площи, както и отделни зони за сигурност. Конкретният обхват на тези съоръжения в Бургас предстои да бъде определен, затова на този етап не може да се твърди кои от тях ще представляват постоянни нови обекти.

Основният имот в подготовката ще бъде „Арена Бургас“. За домакинството залата ще трябва да отговори не само на изискванията за публика, но и на значително по-сложните условия за международна телевизионна продукция – сценично осветление, звук, комуникационни системи, електрозахранване, пространства за техника и движение на голям брой хора и оборудване.

Допълнително предизвикателство ще бъде инфраструктурата около залата. Конкурсът привлича хиляди посетители, журналисти, технически специалисти и представители на националните делегации. Това поставя изисквания към транспортния достъп, паркирането, организацията на движението, сигурността и връзките между арената, хотелите, летището и централната част на Бургас.

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