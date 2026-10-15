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Зала „Арена Бургас“ ще бъде технически адаптирана за Евровизия

Зала „Арена Бургас“ ще бъде технически адаптирана за Евровизия

15 Октомври, 2026 09:37 523 9

  • арена бургас-
  • евровизия-
  • изграждане-
  • инфраструктура

Провеждането на „Евровизия“ предполага изграждането не само на основната сцена, но и на значителна временна инфраструктура около нея

Зала „Арена Бургас“ ще бъде технически адаптирана за Евровизия - 1
Снимка: Shutterstock
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Бургас ще получи над 4,8 млн. EUR за подготовката на инфраструктурата и провеждането на песенния конкурс „Евровизия 2027“, след като правителството одобри допълнителен трансфер към бюджета на общината. Част от средствата ще бъдат насочени към техническата подготовка на „Арена Бургас“, която трябва да бъде адаптирана към изискванията за провеждане и телевизионно излъчване на събитие от подобен мащаб.

Средствата трябва да осигурят подготовката по предварително утвърдения график, включително организирането на тестово събитие и последващото техническо оборудване на залата. Именно тестът ще позволи да бъдат проверени капацитетът и работата на необходимите системи преди основните концерти през май 2027 г.

Провеждането на „Евровизия“ предполага изграждането не само на основната сцена, но и на значителна временна инфраструктура около нея. При предишни издания на конкурса градовете домакини са осигурявали пространства за телевизионна продукция, технически зони, гримьорни и помещения за делегациите, пресцентър, логистични и складови площи, както и отделни зони за сигурност. Конкретният обхват на тези съоръжения в Бургас предстои да бъде определен, затова на този етап не може да се твърди кои от тях ще представляват постоянни нови обекти.

Основният имот в подготовката ще бъде „Арена Бургас“. За домакинството залата ще трябва да отговори не само на изискванията за публика, но и на значително по-сложните условия за международна телевизионна продукция – сценично осветление, звук, комуникационни системи, електрозахранване, пространства за техника и движение на голям брой хора и оборудване.

Допълнително предизвикателство ще бъде инфраструктурата около залата. Конкурсът привлича хиляди посетители, журналисти, технически специалисти и представители на националните делегации. Това поставя изисквания към транспортния достъп, паркирането, организацията на движението, сигурността и връзките между арената, хотелите, летището и централната част на Бургас.

Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg


Бургас / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    3 1 Отговор
    Тези бандюги гербаджийски нищо чудно и ПВО да изпишат, че са й турнали на заличката.

    09:38 15.10.2026

  • 2 Гларус

    4 1 Отговор
    Кмета на Бургас децата го наричат чичо кмет
    А който го познава преди това знаем,че е Митьо момата

    09:41 15.10.2026

  • 3 Да ама не

    5 1 Отговор
    С тези дронове нито летен сезон нито бангаранга ще има

    09:44 15.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 еврозонист от плацдарма Бъългария

    3 1 Отговор
    Ще има ли противодронова защита?Щото тая врява много привлича внимание.

    09:46 15.10.2026

  • 6 Последния Софиянец

    3 1 Отговор
    Каква Евровизия по време на война?

    Коментиран от #9

    09:46 15.10.2026

  • 7 Лермонтов

    5 1 Отговор
    Пак ще се изложим пред чужденците. За сметка на това ще влезе в историята като най-скъпата Евровизия.

    09:48 15.10.2026

  • 8 аман

    2 1 Отговор
    Колкото и да ни го навирате тоя Бургас сутрин,обед и вечер,пак ще си остане едно пропаднало село Пиргос.

    10:07 15.10.2026

  • 9 Жоржета

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Последния Софиянец":

    Спокойно началник
    Ми че то кой ли ще дойде
    Да го бонбонират в таз медуза на фиг.1☝

    10:10 15.10.2026