Направиха "първа копка" на църква в кърджалийското село Кирково

10 Август, 2025 13:33 307 0

  • църква-
  • първа копка-
  • кирково-
  • пловдив

Изгражда се изцяло с дарения

Направиха "първа копка" на църква в кърджалийското село Кирково - 1
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

В Родопите започна изграждането на нов православен храм. Той ще носи името "Свети Седмочисленици“ и ще бъде издигнат в кърджалийското село Кирково. Църквата ще се строи изцяло с дарения, уточнява БНТ.

След повече от тридесет години, християните в Кирково дочакаха да започне изграждането на православен храм. Основният камък бе благословен и положен от Белоградчишкия епископ и викарий на Пловдивската митрополия Поликарп:

"Има дълбок смисъл в това, че тук в сърцето на Родопите, земя, в която поколения наред живеят християни и мюсюлмани, се гради храм, който ще бъде извор на мир, на доборосърдетство, на доброчестина."

В основите на храма, който ще носи името "Свети Седмочисленици", беше вграден кръст от Йерусалим и откъс от Евангелието. Храмът ще се изгражда изцяло с дарения – от изкопите – до последната тухла. А средствата, близо 110 000 лева, бяха събрани за няколко месеца.

Антон Терзиев - дарител: "Дарението е много важно, такива събития се случват с дарения, тъй като е много трудно в нашата държава, без дарение, да се случи нещо по-голямо."

Десетки миряни, присъстващи на ритуала, получиха благословията на епископ Поликарп.

Олга Ангелова - жител на Кирково:"Изграждането на нов храм е постижение за този район, защото отдавна го чакаме. Аз от тридесет години съм тук, сега сме много радостни, че ще има такъв храм, както за нас, така и за децата ни."

Надеждата на православните християни в Кирковско е, храмът да бъде съграден за две години.

Пловдив / България
