Как се стигна до инцидента, при който шофьор помете паркирани коли в София

3 Ноември, 2025 07:40 370 2

Пробата за алкохол на 42-годишния мъж е отчела над 1,2 промила

Как се стигна до инцидента, при който шофьор помете паркирани коли в София - 1
Кадър Нова тв
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Шофьор помете паркирани коли в центъра на София снощи. Инцидентът е станал на бул. „Витоша”. Като по чудо няма пострадали при инцидента. Пробата за алкохол на 42-годишния мъж е отчела над 1,2 промила. Той беше задържан за 24 часа, съобщи Нова тв.

На кадри, предоставени на нашия екип от собственици на съседен до мястото на катастрофата магазин, се вижда моментът на удара и високата скорост, с която се движи шофьорът.

Константин Атанасов е един от потърпевшите. Според него ударените паркирани автомобили са били четири, както и един контейнер за боклук.

„Държеше се нагло и предизвикателно. Смееше се през цялото време. Към полицаите се държеше все едно не е виновен. Обясняваше, че се е движел с 50 км/ч и не знае какво е станало”, разказа Атанасов. Според него обаче скоростта е била по-висока.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Банку

    1 0 Отговор
    Туй мунче ут новуту нъчалу

    07:43 03.11.2025

  • 2 Истина

    0 0 Отговор
    И на мен една пияница ми отнесе калника !

    07:45 03.11.2025