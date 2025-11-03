20-годишен бере душа след побой в Чирпан

При побой в Чирпан са пострадали двама мъже на 37 и 20 години.
По-младият е настанен в болнично заведение с различни наранявания и с опасност за живота, съобщават от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Стара Загора.
Като извършители на деянието са установени двама мъже на 29 и 19 години и 17-годишно момче. Тримата са задържани за срок до 24 часа.
В 7:00 часа вчера в Районното управление в Чирпан е получено съобщение от 25-годишен мъж, че в близост до вход на здравно заведение в града е видял двама мъже в безпомощно състояние. На място е изпратен полицейски екип и е установена самоличността на пострадалите.
37-годишният мъж е съобщил, че трима непознати са им нанесли побой и че му е отнет мобилен телефон и портфейл с неустановена сума пари. Двамата са транспортирани в здравно заведение в Стара Загора. На 37-годишния е оказана медицинска помощ, отказал е да бъде настанен в болница и е освободен.
По случая е образувано досъдебно производство под надзора на Районната прокуратура в Стара Загора.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ООрана държава
Коментиран от #9
12:45 03.11.2025
2 604
12:47 03.11.2025
3 Седящият Бик
Коментиран от #14
12:49 03.11.2025
4 Хасковски каунь
12:49 03.11.2025
5 мьрсулана + разбойко = вечна любов ❤️
12:52 03.11.2025
6 Рускиня
Съдържа не гасена вар,
За туй по улиците людни,
Са наредени бар до бар!
12:53 03.11.2025
7 кафявата чума
12:55 03.11.2025
8 Тома
12:58 03.11.2025
9 Уточнение
До коментар #1 от "ООрана държава":От електората на оня с корема.
13:00 03.11.2025
10 разбор
13:01 03.11.2025
11 Биско Чекмеджето
13:06 03.11.2025
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 665
Коментиран от #17
13:16 03.11.2025
14 Галина Колева
До коментар #3 от "Седящият Бик":ПРЕСТАНЕТЕ ДА СРАВНЯВАТЕ КОГОГО И ДА Е С КОРЕННОТО НАСЕЛЕНИЕ НА АМЕРИКИТЕ- ИНДИАНЦИТЕ. ЦИГАНИТЕ И ИНДИАНЦИТЕ НЯМАТ НИЩО ОБЩО. ЧЕТЕТЕ ИСТОРИЯ.
Коментиран от #15
13:18 03.11.2025
15 Поздрав от Америка
До коментар #14 от "Галина Колева":Скъпа госпожо, пожелавам ви някой ден да посетите Америка и да видите отблизо местното население. Тогава може би ще разберете че книгите и историята която сте чели е пълна лъжа. Дотогава продължавайте да настоявате във вашите знания.
13:22 03.11.2025
16 иzpoжденците
13:43 03.11.2025
17 Я не отнемай
До коментар #13 от "665":първенството на Лом
В Лом има един българин и те му викат Стоян Сиганина
13:55 03.11.2025