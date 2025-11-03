Новини
20-годишен бере душа след побой в Чирпан

3 Ноември, 2025 12:42 1 073 17

  • побой-
  • чирпан

Като извършители на деянието са установени двама мъже на 29 и 19 години и 17-годишно момче

20-годишен бере душа след побой в Чирпан - 1
Снимка: shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

При побой в Чирпан са пострадали двама мъже на 37 и 20 години.

По-младият е настанен в болнично заведение с различни наранявания и с опасност за живота, съобщават от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Стара Загора.

Като извършители на деянието са установени двама мъже на 29 и 19 години и 17-годишно момче. Тримата са задържани за срок до 24 часа.

В 7:00 часа вчера в Районното управление в Чирпан е получено съобщение от 25-годишен мъж, че в близост до вход на здравно заведение в града е видял двама мъже в безпомощно състояние. На място е изпратен полицейски екип и е установена самоличността на пострадалите.

37-годишният мъж е съобщил, че трима непознати са им нанесли побой и че му е отнет мобилен телефон и портфейл с неустановена сума пари. Двамата са транспортирани в здравно заведение в Стара Загора. На 37-годишния е оказана медицинска помощ, отказал е да бъде настанен в болница и е освободен.

По случая е образувано досъдебно производство под надзора на Районната прокуратура в Стара Загора.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ООрана държава

    16 2 Отговор
    Команчите ли пак?

    Коментиран от #9

    12:45 03.11.2025

  • 2 604

    12 0 Отговор
    Либераския планктон връщъ мракобесието по улиците в стил 90-те! И по зле ще ставъ?

    12:47 03.11.2025

  • 3 Седящият Бик

    10 1 Отговор
    Щом има кръв и колове, значи червените войни са се скарали за някоя засукана немита индианка. Сега шарифите с Опел Астра син буркан ще раздават правосъдие. Ако надебелее работата ще дойдат и нинджите с каляските с тъмен джам. За пред тях червените братя ще изпушат лулата на мира. И щом шарифите изчезнат зад завоя, на Тубата Софка, Азис и продължава боя.

    Коментиран от #14

    12:49 03.11.2025

  • 4 Хасковски каунь

    9 1 Отговор
    Щом е от Чирпан етносът е ясен

    12:49 03.11.2025

  • 5 мьрсулана + разбойко = вечна любов ❤️

    9 0 Отговор
    туй са избирателите на мен и приятеля ми

    12:52 03.11.2025

  • 6 Рускиня

    6 3 Отговор
    В Чирпан водата се не пие,
    Съдържа не гасена вар,
    За туй по улиците людни,
    Са наредени бар до бар!

    12:53 03.11.2025

  • 7 кафявата чума

    7 1 Отговор
    се вихри с помоша на дпс-гроб

    12:55 03.11.2025

  • 8 Тома

    3 0 Отговор
    Ако са цигани много нисък поклон

    12:58 03.11.2025

  • 9 Уточнение

    7 1 Отговор

    До коментар #1 от "ООрана държава":

    От електората на оня с корема.

    13:00 03.11.2025

  • 10 разбор

    6 2 Отговор
    Значи така е описано,че кой е ял бой,кой е пострадал и кой е предизвикал мача не се разбира.

    13:01 03.11.2025

  • 11 Биско Чекмеджето

    8 1 Отговор
    Коментар от времето на соца: Тежки боеве между Израел и Ливан - двама ранени. Сватба в Чирпан - трима заклани.

    13:06 03.11.2025

  • 13 665

    2 1 Отговор
    Чирпан предимно м@н густи бродят.

    Коментиран от #17

    13:16 03.11.2025

  • 14 Галина Колева

    1 3 Отговор

    До коментар #3 от "Седящият Бик":

    ПРЕСТАНЕТЕ ДА СРАВНЯВАТЕ КОГОГО И ДА Е С КОРЕННОТО НАСЕЛЕНИЕ НА АМЕРИКИТЕ- ИНДИАНЦИТЕ. ЦИГАНИТЕ И ИНДИАНЦИТЕ НЯМАТ НИЩО ОБЩО. ЧЕТЕТЕ ИСТОРИЯ.

    Коментиран от #15

    13:18 03.11.2025

  • 15 Поздрав от Америка

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Галина Колева":

    Скъпа госпожо, пожелавам ви някой ден да посетите Америка и да видите отблизо местното население. Тогава може би ще разберете че книгите и историята която сте чели е пълна лъжа. Дотогава продължавайте да настоявате във вашите знания.

    13:22 03.11.2025

  • 16 иzpoжденците

    0 1 Отговор
    се изтепаа

    13:43 03.11.2025

  • 17 Я не отнемай

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "665":

    първенството на Лом

    В Лом има един българин и те му викат Стоян Сиганина

    13:55 03.11.2025