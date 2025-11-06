Перничанин откраднал 165 бутилки олио за две седмици

Само за две седмици 21-годишен мъж от Перник успял да открадне 165 бутилки олио от местен хипермаркет. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в Перник.

Той е привлечен като обвиняем, а кражбата е извършена в условията на продължавано престъпление в периода от 21 октомври до 3 ноември.

Мъжът е познат на органите на реда с други подобни деяния.

След внесено искане от прокуратурата, Районен съд – Перник му е наложил мярка за неотклонение „задържане под стража“.