Перничанин откраднал 165 бутилки олио за две седмици

6 Ноември, 2025 11:59 611 9

21-годишният мъж е познат на полицията с други подобни прояви

Перничанин откраднал 165 бутилки олио за две седмици - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Само за две седмици 21-годишен мъж от Перник успял да открадне 165 бутилки олио от местен хипермаркет. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в Перник.

Той е привлечен като обвиняем, а кражбата е извършена в условията на продължавано престъпление в периода от 21 октомври до 3 ноември.

Мъжът е познат на органите на реда с други подобни деяния.

След внесено искане от прокуратурата, Районен съд – Перник му е наложил мярка за неотклонение „задържане под стража“.


България
  • 1 Оз. Ген.Румянцев

    2 0 Отговор
    Тотално изперколясали са хората, ей.

    Коментиран от #4

    12:06 06.11.2025

  • 2 щеше да е много добре ако можеше тоз

    3 1 Отговор
    младок да краде и чекмеджета пълни от тикварите и като робин худ
    да ги раздава на народеца гладен връщайки им заграбените парици от хайдуците

    12:07 06.11.2025

  • 3 провинциалист

    1 0 Отговор
    Ако ги е набрал, значи са културните особености и МВР са нарушили правата му. В такъв случай очакваме мошатата и айшетата (Шалом и БХК) да нададат вой.

    12:09 06.11.2025

  • 4 Тотално изперколясали са хората, ей.

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Оз. Ген.Румянцев":

    недей таккаа ве баатее
    гладни смее дай 5 лева
    в маалата няма кво да яядеем бе
    как да готвиим на кокошкиите на комшиите ве

    12:10 06.11.2025

  • 5 има много измамници

    2 0 Отговор
    В Козлодуй върлуваше една изпечена измамница- Мариела Димитрова, която е завлякла много хора с пари и на никой, нищо не е върнала. Сега се укрива в Тетевен. Снаха е на Митко-горския.Нямате представа за какъв мошеник става въпрос. Тетевен внимавайте! Същата се занимава и с телефонни измами.
    Това е сигнал, предупреждение! Въпросното лице години наред се е занимавало само и единствено с измами! Пазете се!Става въпрос за професионален измамник!

    12:12 06.11.2025

  • 6 бая дълго са дремали пазачите на мин зап

    5 0 Отговор
    Само за две седмици 165 бутилки олио от местен хипермаркет

    а могъл от скъпото уиски
    не се е сетил

    Коментиран от #9

    12:14 06.11.2025

  • 7 Урсула

    1 0 Отговор
    Елена Поптодорова, популярна като Ленче Кремче да отиде при този перничанин да се квалифицира, а не да излага ЕС.

    12:25 06.11.2025

  • 8 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    1 0 Отговор
    Да не произвежда биодизел в гаража си?

    12:30 06.11.2025

  • 9 Мдада...

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "бая дълго са дремали пазачите на мин зап":

    Все пак пластмасата се гъне, като минава през един отвор, докато стъклото - не.

    12:32 06.11.2025