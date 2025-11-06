Перничанин откраднал 165 бутилки олио за две седмици

Само за две седмици 21-годишен мъж от Перник успял да открадне 165 бутилки олио от местен хипермаркет. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в Перник.
Той е привлечен като обвиняем, а кражбата е извършена в условията на продължавано престъпление в периода от 21 октомври до 3 ноември.
Мъжът е познат на органите на реда с други подобни деяния.
След внесено искане от прокуратурата, Районен съд – Перник му е наложил мярка за неотклонение „задържане под стража“.
1 Оз. Ген.Румянцев
Коментиран от #4
12:06 06.11.2025
2 щеше да е много добре ако можеше тоз
да ги раздава на народеца гладен връщайки им заграбените парици от хайдуците
12:07 06.11.2025
3 провинциалист
12:09 06.11.2025
4 Тотално изперколясали са хората, ей.
До коментар #1 от "Оз. Ген.Румянцев":недей таккаа ве баатее
гладни смее дай 5 лева
в маалата няма кво да яядеем бе
как да готвиим на кокошкиите на комшиите ве
12:10 06.11.2025
5 има много измамници
Това е сигнал, предупреждение! Въпросното лице години наред се е занимавало само и единствено с измами! Пазете се!Става въпрос за професионален измамник!
12:12 06.11.2025
6 бая дълго са дремали пазачите на мин зап
а могъл от скъпото уиски
не се е сетил
Коментиран от #9
12:14 06.11.2025
7 Урсула
12:25 06.11.2025
8 Др.Тодор Живков 🇧🇬
12:30 06.11.2025
9 Мдада...
До коментар #6 от "бая дълго са дремали пазачите на мин зап":Все пак пластмасата се гъне, като минава през един отвор, докато стъклото - не.
12:32 06.11.2025