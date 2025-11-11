Заловиха жена за въоръжен грабеж на супермаркет във Варна

Задържана е 52-годишна жена, за която се смята, че е извършила въоръжен грабеж на супермаркет, съобщиха от дирекцията на полицията във Варна.
По първоначални данни тя влязла в магазина, насочила към продавачката газов пистолет и си тръгнала с малко над 400 лева.
За БТА от полицията уточниха, че нападателката била с медицинска маска. Няма данни да е била под въздействието на алкохол или наркотици. По случая е образувано досъдебно производство.
