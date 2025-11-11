Новини
Заловиха жена за въоръжен грабеж на супермаркет във Варна

11 Ноември, 2025 13:15 799 5

  • въоръжен грабеж-
  • варна-
  • супермаркет

Нападателката била с медицинска маска

Заловиха жена за въоръжен грабеж на супермаркет във Варна - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Задържана е 52-годишна жена, за която се смята, че е извършила въоръжен грабеж на супермаркет, съобщиха от дирекцията на полицията във Варна.

По първоначални данни тя влязла в магазина, насочила към продавачката газов пистолет и си тръгнала с малко над 400 лева.

За БТА от полицията уточниха, че нападателката била с медицинска маска. Няма данни да е била под въздействието на алкохол или наркотици. По случая е образувано досъдебно производство.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ЕМАНЦИПАЦИЯ

    7 1 Отговор
    ЧАКАМЕ ВЕЧЕ НЯКОЯ ДА ИЗНАСИЛИ МЪЖ НА ГЛАВНАТА УЛИЦА.

    13:20 11.11.2025

  • 2 Братко

    6 1 Отговор
    За 400 лева?Крейзи пийпл. Крейзи уоман,

    13:21 11.11.2025

  • 3 Механик

    4 1 Отговор
    Старци-разбойници. Имаше един такъв филм някога.

    13:25 11.11.2025

  • 4 Ха ха ха ха ха

    5 2 Отговор
    Лелка-бандитка. Докъде стигна светът!
    Тукашна ли е или е клета бежанка?
    От боята ли е или си е чиста арийка?

    13:29 11.11.2025

  • 5 Холивуд

    5 0 Отговор
    Ма Бейкър от Варна, видите ли!

    13:32 11.11.2025