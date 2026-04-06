Пияни мъже вилняха в магазин в Пернишко, раниха полицай при задържане

Пияни мъже вилняха в магазин в Пернишко, раниха полицай при задържане

6 Април, 2026 12:16 1 735 7

  • полиция-
  • пияни-
  • драгичево

На място пристигнал полицейски екип, който установил, че извършителите са 32-годишен мъж от София и 28-годишен местен жител. И двамата са криминално проявени и са били под въздействието на алкохол

Пияни мъже вилняха в магазин в Пернишко, раниха полицай при задържане - 1
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Двама мъже са задържани след скандал и непристойно поведение в хранителен магазин в пернишкото село Драгичево, съобщиха от полицията.

Сигналът е подаден на 4 април около 16:20 часа от продавач-консултант, който съобщил, че двама мъже извършват действия, грубо нарушаващи обществения ред.

На място пристигнал полицейски екип, който установил, че извършителите са 32-годишен мъж от София и 28-годишен местен жител. И двамата са криминално проявени и са били под въздействието на алкохол.

При опита за задържането им мъжете оказали съпротива, в резултат на което леко е пострадал полицейски служител.

Двамата са задържани за срок до 24 часа по Закона за МВР, а по случая е образувано бързо производство.

След извършените действия по разследването 32-годишният мъж е привлечен като обвиняем и е задържан за срок до 72 часа с постановление на прокуратурата.

Предстои да бъде внесено искане в съда за налагане на постоянен арест.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    4 3 Отговор
    Не е верно!!! Тримата извратени смотани трезви клиенти на магазина, защо се завират при нормалните перничани ,?!

    12:19 06.04.2026

  • 2 Пернишка работа

    7 1 Отговор
    Хвани едните
    Удари другите
    Боклуци

    12:20 06.04.2026

  • 3 Данко Харсъзина

    10 1 Отговор
    В Оернишко това не е новина, а ежедневие. В Северозапада също. Що ни занимавате....

    12:25 06.04.2026

  • 4 Мими Кучева🐕

    10 3 Отговор
    Само са вилняли,или и милиционерите санаибали?🤔🤗🤣🤣🤣🤣👍

    12:37 06.04.2026

  • 5 Селска работа

    5 0 Отговор
    До гуша ни дойде от боклуци

    13:40 06.04.2026

  • 6 По-скоро

    5 1 Отговор
    пияни cвинe…

    13:42 06.04.2026

  • 7 Писнало ми е

    7 0 Отговор
    Не са двама мъже.Истинският мъж се държи възпитано с хора който го обслужват.

    13:59 06.04.2026