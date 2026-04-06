Пияни мъже вилняха в магазин в Пернишко, раниха полицай при задържане

Двама мъже са задържани след скандал и непристойно поведение в хранителен магазин в пернишкото село Драгичево, съобщиха от полицията.

Сигналът е подаден на 4 април около 16:20 часа от продавач-консултант, който съобщил, че двама мъже извършват действия, грубо нарушаващи обществения ред.

На място пристигнал полицейски екип, който установил, че извършителите са 32-годишен мъж от София и 28-годишен местен жител. И двамата са криминално проявени и са били под въздействието на алкохол.

При опита за задържането им мъжете оказали съпротива, в резултат на което леко е пострадал полицейски служител.

Двамата са задържани за срок до 24 часа по Закона за МВР, а по случая е образувано бързо производство.

След извършените действия по разследването 32-годишният мъж е привлечен като обвиняем и е задържан за срок до 72 часа с постановление на прокуратурата.

Предстои да бъде внесено искане в съда за налагане на постоянен арест.