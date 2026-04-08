Мъж наръга друг до смърт в гараж в Кокаляне

8 Април, 2026 11:56 2 003 9

Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Задържаха мъж за убийство на друг чрез нанасяне на прободни наранявания с нож в гърдите, слабините и левия крак. Трагедията се е разиграла в гараж в Кокаляне.

На 04.04.2026 г. Софийска градска прокуратура (СГП) привлече като обвиняем Й. Г. за това, че на 03 април 2026 г. в с. Кокаляне, в гараж, обособен за живеене, умишлено умъртвил В. Г. чрез нанасяне на прободни наранявания с нож в областта на гърдите, слабините и левия крак (чл. 115 НК), съобщиха от прокуратурата.

С определение от 06.04.2026 г. Софийски градски съд (СГС) взе мярка за неотклонение задържане под стража спрямо обвиняемия.

Съдът сподели доводите на прокурора, че са налице достатъчно доказателства, които водят до извод за обосновано предположение за авторството на престъплението, за което е привлечен обвиняемият. СГС прие, че е налице и реална опасност от извършване на престъпление от Й. Г., поради което определи като подходяща най-тежката мярка за неотклонение спрямо него.

Определението на СГС не е окончателно и подлежи на обжалване пред Софийски апелативен съд.

Разследването по случая продължава от СДВР под ръководството и надзора на СГП.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 кой мy дpeмe

    10 4 Отговор
    кокаляне не беше ли село в уганда ?
    а дианабад не беше ли столицата на оман ?

    12:00 08.04.2026

  • 2 Ами да, те

    4 2 Отговор
    така правят мъжете в Кокаляне...

    Коментиран от #3, #7

    12:03 08.04.2026

  • 3 Естествено -

    1 4 Отговор

    До коментар #2 от "Ами да, те":

    не са като в останалите села и градове - пу@ки !

    12:12 08.04.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Почнеш ли да живееш по гаражи

    3 0 Отговор
    Почнеш ли да живееш по гаражи до това се стига.

    12:27 08.04.2026

  • 6 издали са го

    1 0 Отговор
    Черна душа го е посочила, че създава изборни комитети в района на Кокалянското ханче.

    12:46 08.04.2026

  • 7 до Ами да, те

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Ами да, те":

    """"така правят мъжете в Кокаляне..."""" Както вървят нещата, скоро и по цяла Бг!

    14:13 08.04.2026

  • 8 Абсурдистан

    0 0 Отговор
    Назад към произхода!

    14:16 08.04.2026

  • 9 КокалЯнка

    1 0 Отговор
    Ръгни го този бе! Какъв мъж си ти бе!

    14:16 08.04.2026